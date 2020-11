OTS: PwC Deutschland / COVID-19: Deutlich weniger Investitionen in deutsche ...

COVID-19: Deutlich weniger Investitionen in deutsche Unternehmen

Frankfurt am Main (ots) - PwC-Analyse zu M&A-Aktivitäten in Deutschland 2020:

Insgesamt fast ein Viertel weniger Transaktionen / Mehr Mega-Deals, mehr kleine

Transaktionen / Europäische Investoren mit größtem Gesamtvolumen /

Private-Equity-Beteiligungen sind langfristiger Trend / Technologie-Sektor steht

bei Investoren hoch im Kurs

Aufgrund der COVID-19-Pandemie, dem damit verbundenen Lockdown und

gesamtwirtschaftlicher Unsicherheiten werden im Jahr 2020 insgesamt deutlich

weniger Deals zwischen Investoren und deutschen Unternehmen angekündigt als im

Vorjahr. Insbesondere Unternehmen aus Nordamerika und dem asiatisch-pazifischen

Raum beteiligten sich seltener. Dagegen nimmt die Beteiligung von

Private-Equity-Investoren stetig zu - sie unterliegt weniger starken

Schwankungen. So lauten einige der Kernergebnisse der Studie "Deals Watch

Germany. M&A-Aktivitäten von strategischen und Finanzinvestoren 2020" der

Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC). Die

Analyse berücksichtigt alle Zusammenschlüsse, Unternehmenskäufe und -verkäufe,

Leveraged Buyouts, Spin-offs, Privatisierungen und Übernahmen von

Minderheitsanteilen, die zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 30. September 2020

angekündigt wurden.

Deal-Aktivitäten sind auf Grund von COVID-19 stark rückläufig

In Deutschland fanden bis zum Ende des 3. Quartals 2020 deutlich weniger

Unternehmenskäufe und -verkäufe statt als 2019: Insgesamt wurden zwischen dem 1.

Januar und dem 30. September 2020 1,233 Deals abgeschlossen. Im

Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 1621 Transaktionen, das entspricht

einem Rückgang um fast ein Viertel (24 Prozentpunkte). Aber: Bis Ende 2020

rechnet PwC mit immerhin 1,660 Transkationen (vergleichbar mit dem Jahr 2017)

und mit einem Gesamtwert der Deals in Höhe von 87,7 Millionen Euro (2019: 83,6

Millionen Euro). Steve Roberts, Leiter des Bereichs Private Equity bei PwC

Deutschland, sagt: "Wir stellen zwar eine steigende Anzahl an Megadeals fest,

getrieben durch die Restrukturierung und Ausrichtung von einigen deutsche

Konglomeraten. Zugleich zeigt sich aber auch einen Trend hin zu kleineren

Transaktionen. Am meisten litt der Anzahl von Mid-Market Deals unter der

Pandemie und ihre Auswirkungen."

In den vergangenen Jahren hatten Transaktionen in Deutschland immer mehr an

Bedeutung gewonnen. 2019 war ein neues Rekordjahr mit insgesamt 2,158 Deals. Das

entsprach einem Plus von 10 Prozent gegenüber 2018, die wiederum 16% mehr Deals

gegenüber 2017 verzeichnet hatte. "Dieses hohe Niveau bei den Transaktionen

wurde erreicht, obwohl politische Unwägbarkeiten und insbesondere der

Handelskonflikt zwischen China und den USA, bei vielen Investoren für

Unsicherheit sorgten. Investoren haben sich an die Unsicherheit gewohnt und

gehen professioneller damit um", kommentiert PwC-Experte Roberts.

Europäische Investoren 2020 mit den meisten M&A-Deals

Platz eins bei M&A-Deals mit deutschen Zielunternehmen belegen im Jahr 2020

Investoren aus Europa und Russland. Sie haben bis zum 30. September mit 1,097

Deals und einem Gesamtvolumen von 62,3 Milliarden Euro die meisten Transaktionen

abgeschlossen. Bedeutsam war der Cross-Border-Deal zwischen den Finanzinvestoren

Cinven Partners LLP, Advent International Corporation und der RAG-Stiftung mit

der ThyssenKrupp Elevator AG im Februar 2020: Der Deal machte mit 17,2

Milliarden Euro rund 28 Prozent des Gesamtvolumens aus. Damit liegen die

Investoren aus Europa und Russland weit vor denen zweitplatzierten

nordamerikanischen Investoren (91 Deals mit einem Gesamtvolumen von 2,4

Milliarden Euro). Auf Rang drei landeten Investoren aus dem

asiatisch-pazifischen Raum. Sie führten 37 Deals mit einem Gesamtwert in Höhe

von einer Milliarde Euro durch.

Private-Equity-Investoren mischen weiter kräftig mit

Ein weiteres Ergebnis der Analyse: Private-Equity-Häuser (PE) investieren weiter

in hohem Maße in deutsche Unternehmen; sie waren zwischen Januar und Ende

September 2020 an 406 Transaktionen beteiligt (gesamtes Vorjahr: 557

Transaktionen.) Dies ist ein langfristiger Trend: Der Anteil der

Private-Equity-Investoren an allen Deals ist seit 2016 von 20 Prozent auf

inzwischen 33 Prozent gestiegen (Analysestichtag: 30. September 2020). Sie

verzeichnen damit einen neuen Höchststand. "Während die Industrie deutlich

weniger akquisitionsfreudig war, haben PE-Investoren weiterhin kräftig

mitgemischt", sagt PwC-Experte Steve Roberts. "Daher gehen wir in unserer

Prognose davon aus, dass PE-Investitionen das Vorjahrsniveau erreichen werden

und PE-Häuser die Pandemie vornehmlich als Chance sehen - und auch nutzen."

Technologiesektor überholt industrielle Produktion

Von großem Interesse sind deutsche Zielunternehmen aus den Sektoren Technologie

und industrielle Produktion. In ihnen wurden Investoren zwischen Januar und

September 2020 am häufigsten aktiv, mit insgesamt 392 bzw. 282 Transaktionen.

Die PwC-Analyse führt die höheren Technologie-Investitionen auch auf eine immer

stärkere Nachfrage nach digitalen Geschäftsmodellen zurück.

Private-Equity-Experte Steve Roberts sagt dazu: "Obwohl wir seit dem Beginn der

Coronavirus-Pandemie rückläufige Kennzahlen beobachten, hat der

Technologiesektor die übrigen Sektoren inzwischen überholt". "Wir verzeichnen

hier sogar einen Anstieg - um immerhin 4 Prozentpunkte im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum."

