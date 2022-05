OTS: PwC Deutschland / PwC Deutschland unterzeichnet Kaufverträge zum Erwerb ...

PwC Deutschland unterzeichnet Kaufverträge zum Erwerb zweier

Unternehmensberatungen

Frankfurt am Main (ots) - PwC Deutschland unterzeichnet Kaufverträge für den

Erwerb der Geschäftsbetriebe der Unternehmensberatung ID-Consult GmbH,

einschließlich ihres Schwesterunternehmens METUS GmbH, sowie der

Unternehmensberatung eilersconsulting GmbH / Beide Übernahmen stehen jeweils

unter Vorbehalt des Closings, das für Sommer 2022 geplant ist / Die

Mitarbeitenden und Geschäftseinheiten der Unternehmen sollen im Bereich Advisory

von PwC integriert werden / PwC Deutschland plant damit die Erweiterung der

eigenen Beratungsleistung in den Bereichen Produkt- und Portfoliooptimierung

sowie Lieferkettenmanagement / Für Kunden bedeutet dies noch bessere Lösungen

für nachhaltigen Produkterfolg sowie individuelle SAP-Konzepte

Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PwC Deutschland will

Vermögensgegenstände und Geschäftswerte der Unternehmensberatung ID-Consult

GmbH, einschließlich der ihres Schwesterunternehmens METUS GmbH, und der

Unternehmensberatung eilersconsulting GmbH übernehmen und hat entsprechende

Kaufverträge unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zukäufe übernimmt PwC Deutschland

mit den mehr als 50 Mitarbeitenden, ausgewählten Verträgen und

Vermögensgegenständen (inkl. Software) jeweils die geschäftswesentlichen

Erfolgsfaktoren beider Unternehmensberatungen. Dazu gehört insbesondere die

selbst entwickelte Softwarelösung METUS des Schwesterunternehmens der ID-Consult

GmbH. ID-Consult GmbH und METUS GmbH sind spezialisiert auf Beratungsleistungen

in den Bereichen Produkt- und Portfoliooptimierung. eilersconsulting GmbH

liefert Prozessoptimierungen und deren IT-technische Realisierung in SAP für die

Bereiche Produktionslogistik, Lagerlogistik und Supply Chain Management. Durch

die Erwerbe plant PwC Deutschland ein erweitertes und verbessertes

Beratungsangebot für Kunden.

"Die Übernahmen unterstützen unseren strategischen Ansatz, Kunden von der

Strategie bis zur Umsetzung zu begleiten. Das Geschäft der ID-Consult GmbH

ergänzt unser Beratungsangebot zur Produktoptimierung durch die einzigartige,

holistische Methode optimal. Mit der Übernahme der eilersconsulting GmbH

erweitern wir unser Beratungsangebot um das tiefe Verständnis für individuelle

SAP-Konzepte und können so einen wertvollen Beitrag dazu leisten, die

Transformationsaufgaben unserer Kunden nachhaltig zu meistern", sagt Dr. Joachim

Englert, Leiter Advisory bei PwC Deutschland.

ID-Consult: holistische Methode macht Kunden effizienter

PwC Deutschland hat mit der Verkäuferseite vereinbart, dass der Geschäftsbetrieb

von ID-Consult und METUS noch im Sommer 2022 an PwC Deutschland übergeht. Mit

der gewonnen Expertise plant PwC Deutschland, den bisherigen Beratungsansatz,

die Benchmarks, also Vergleichsanalysen für Kunden, sowie das Netzwerk-Know-how

mit der METUS-Methode und -Software zu kombinieren. Mit diesem holistischen

Ansatz können Projekte effizient und mit hoher Qualitätstreue abgebildet werden.

Das Münchener Beratungsunternehmen ID-Consult GmbH beschäftigt rund 25

Mitarbeitende und ist das Unternehmen hinter METUS. METUS ist sowohl ein

methodischer Baukasten als auch eine Software zur Gestaltung von

Produktarchitekturen für nachhaltigen Produkterfolg. Kern der METUS-Methode ist

die Verknüpfung von Markt- und Produktsicht in einem gemeinsamen Datenmodell des

Produkts. So können Anforderungen, Funktionen, Varianz sowie Kosten gemeinsam

und in gegenseitiger Abhängigkeit betrachtet werden. Damit gelingen optimale

Entscheidungen über Portfolio, Produkte, Technologien, Varianz sowie

Modularisierung mit allen am Produkterfolg Beteiligten frühzeitig und richtig.

Durch die Optimierung von Produkten und Produktstrategien unter Berücksichtigung

von Kosten sowie CO2-Emissionen im Herstellungsprozess werden Kunden effizienter

und können ein nachhaltiges Produktportfolio aufbauen. Das ermöglicht ihnen, die

Herausforderungen der wachsenden Anforderungen an nachhaltige

Wertschöpfungsketten zu meistern.

"Wir unterstützen Unternehmen bei der Konzeption und Entwicklung erfolgreicher

Produkte - als Basis für nachhaltigen Unternehmenserfolg. Wir freuen uns, mit

PwC Deutschland einen starken Partner gefunden zu haben, mit dem wir Kunden nun

entlang der gesamten Wertschöpfungskette von der Marktseite über die

Produktentwicklung bis zu Produktion und Supply Chain durchgängig beraten

können", so Jan Göpfert, CEO und Eigentümer der ID-Consult GmbH und der METUS

GmbH.

eilersconsulting: zugeschnittene SAP-Konzepte zur Optimierung der

innerbetrieblichen Logistikprozesse und globalen Planung

PwC Deutschland hat mit der Verkäuferseite vereinbart, dass der Geschäftsbetrieb

der eilersconsulting GmbH noch im Sommer 2022 an PwC Deutschland übergeht. Durch

den Erwerb plant PwC Deutschland, die bisherige Beratungsleistung in der

Implementierung der Software "SAP Integrated Business Planning" zu stärken und

Kunden so eine ganzheitliche Beratung von der Konzeption bis zur technischen

Implementierung anzubieten.

eilersconsulting GmbH mit Sitz in Düsseldorf beschäftigt rund 30 Mitarbeitende.

In der digitalen Transformation bindet das Unternehmen mit seinen

Digitalisierungslösungen bestehende Systeme ein und überbrückt dort analoge

Hürden. Zum Angebotsportfolio zählen unter anderem digitale Echtzeit-Dashboards

und Datenvisualisierungen sowie technische Schnittstellen zur Erfassung von

Warenbewegungen im Materialfluss und zur Ermittlung von Prognosen mit einer

werks- bzw. systemübergreifenden Nettobedarfsplanung innerhalb des SAP-Systems.

"Wir freuen uns, ein Teil von PwC Deutschland zu werden und sind fest davon

überzeugt, dass unsere Realisierungskompetenz die strategische

Beratungsexpertise von PwC Deutschland perfekt ergänzt", so Anja Eilers,

Geschäftsführerin der eilersconsulting GmbH.

"Um die Digitalisierungs- sowie Nachhaltigkeitsstrategien umzusetzen und die

festgelegten Ziele zu erreichen, müssen Geschäftsmodell, Strukturen, Prozesse,

Produkte und Kompetenzen stimmen. Die Expert:innen von ID-Consult GmbH und

eilersconsulting GmbH erweitern unsere Expertise, so dass wir unsere Kunden noch

besser dabei unterstützen können, Strategien und neue Geschäftsmodelle in die

operative Wirklichkeit umzusetzen und durch optimierte Prozesse echte

Wettbewerbsvorteile zu erzielen", so Stefan Schrauf, Partner und Global Supply

Chain and EMEA Operations Lead bei PwC Deutschland.

Weitere Informationen zum Thema Übernahmen von PwC Deutschland finden Sie hier:

https://www.pwc.de/de/we-as-investor.

Über PwC:

PwC betrachtet es als seine Aufgabe, gesellschaftliches Vertrauen aufzubauen und

wichtige Probleme zu lösen. Mehr als 295.000 Mitarbeitende in 156 Ländern tragen

hierzu mit hochwertigen, branchenspezifischen Dienstleistungen in den Bereichen

Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung bei.

PwC Deutschland bezeichnet in diesem Dokument die PricewaterhouseCoopers GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine Mitgliedsgesellschaft der

PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) ist. Jede der

Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich selbstständige

Gesellschaft.

Die Bezeichnung PwC bezieht sich auf das PwC-Netzwerk und/oder eine oder mehrere

der rechtlich selbstständigen Netzwerkgesellschaften. Weitere Details unter

http://www.pwc.com/structure.

Über ID-Consult:

ID-Consult ist ein international tätiges Beratungs- und Softwareunternehmen mit

Sitz in München. Wir sind überzeugt: Produkterfolg schafft Unternehmenserfolg.

Unser Auftrag: Wir befähigen unsere Klienten zur Konzeption und Realisierung

erfolgreicher Produkte und Produktportfolios. METUS ist die Methode und

Software, mit der Produkterfolg systematisch verwirklicht werden kann.

Mehr via http://www.id-consult.com.

Über eilersconsulting:

eilersconsulting wurde 1999 von Olaf Eilers in Bremen gegründet und hat sich auf

Prozessoptimierungen in den Bereichen Logistik & Supply Chain Management

spezialisiert. Das SAP-Partnerunternehmen ist für verschieden Großunternehmen

und Mittelständler international tätig.

It' S A P leasure to make your supply chain management simpler, stronger and

better.

Mehr via http://www.eilersconsulting.de.

