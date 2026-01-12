OTS: QUADRA Energy GmbH / Maßgeschneidertes Green PPA: thyssenkrupp Steel ...

Maßgeschneidertes Green PPA: thyssenkrupp Steel Europe setzt auf

Erneuerbare von QUADRA energy

Düsseldorf (ots) - Mit einem maßgeschneiderten Green Power Purchase Agreement

versorgt QUADRA energy thyssenkrupp Steel Europe künftig mit 86GWh Erneuerbarer

Energie aus acht deutschen Windparks. Der Vertrag aus Post-EEG-Anlagen

unterstützt den Stahlkonzern auf seinem Weg zur klimafreundlichen und zugleich

wirtschaftlichen Energieversorgung.

QUADRA energy, seit 2024 eine Tochtergesellschaft der TotalEnergies, versorgt

ab sofort den Stahlkonzern thyssenkrupp Steel Europe mit Erneuerbarer

Elektrizität aus acht Windparks mit einer installierten Leistung von insgesamt

66 MW. Der jetzt geschlossene Stromliefervertrag, ein so genanntes Green Power

Purchase Agreement (Green PPA) unterstützt den Stahlkonzern dabei, die grüne

Transformation voranzutreiben.

Die Lieferung im Umfang von 86 GWh erfolgt dabei aus sogenannten

Post-EEG-Anlagen, die nach 20 und mehr Betriebsjahren keinen Anspruch auf

EEG-Förderung mehr haben. Der Green PPA wurde exakt auf die komplexen

Bedürfnisse von thyssenkrupp Steel Europe zugeschnitten.

"Durch diesen Green PPA profitiert thyssenkrupp Steel von Grünstrom aus direkt

zugeordneten Windenergieanlagen in Deutschland und die Betreiber der Windparks

von einem attraktiven Angebot für den Weiterbetrieb", erläutert Stefan

Ramaseder, Teamleiter Origination bei QUADRA energy, der die Kooperation in den

letzten Monaten vorbereitet hat.

"Die Stahlherstellung ist ein sehr energieintensives Geschäft. Gleichzeitig

haben wir eine ambitionierte Energie- und Transformationsstrategie. Wir sind

daher auf eine grüne und verlässliche Versorgung angewiesen, die uns

gleichzeitig auch kostenseitig keine Nachteile bringt. Wir freuen uns, mit

QUADRA energy einen Partner mit langjährigem Know-how und individuellen Lösungen

an unserer Seite zu haben", sagt Dennis Becher, Head of Energy Management der

thyssenkrupp Steel Europe.

Mit seiner digitalen Plattform Q.nect managed QUADRA energy das bundesweit

größte Erneuerbaren Portfolio. Aus diesem Portfolio können grüne

Spezialprodukte, wie z.B. die gekoppelte Lieferung von Strom und

Herkunftsnachweisen, welche die Anforderungen der Strompreiskompensation

erfüllen, maßgeschneidert nach den individuellen Bedürfnissen der industriellen

Abnehmer angeboten werden.

About QUADRA energy

QUADRA energy ist führender ganzheitlicher Energiemanager für Erneuerbaren Strom

in Deutschland - ein Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den

Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform

Q.nect integriert QUADRA energy Erneuerbare Energien und Flexibilitäten wie

Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als zuverlässiger Navigator der

Energiewende digitalisiert das Unternehmen das Management der dezentralen und

wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für eine sichere, verlässliche und

nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto: Piloting Renewable Energies!

Presseanfragen:

Prof. Dr. Klaus Kocks

mailto:k.kocks@cato-consultants.de

Tel: 0160 8134919

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54204/6212874

OTS: QUADRA Energy GmbH