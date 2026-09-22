OTS: QUADRA Energy GmbH / TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in ...
TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in Deutschland gemeinsam mit
QUADRA energy Sales & Origination unter Integrated Power Germany für
profitable und CO2-arme Energielösungen
Düsseldorf (ots) - TotalEnergies strukturiert sein integriertes Stromgeschäft in
Deutschland neu und bündelt seine Aktivitäten künftig unter "Integrated Power
Germany". In der neuen Organisationseinheit werden die zugehörigen
Tochterunternehmen QUADRA energy Sales & Origination, Kyon Energy, VSB sowie das
deutsche Offshore-Windgeschäft des Konzerns enger zusammengeführt.
Mit "Integrated Power Germany" bündelt der Konzern seine Kernkompetenzen entlang
der gesamten Wertschöpfungskette für erneuerbaren Strom: von der Entwicklung,
Realisierung und dem Betrieb von Wind- und Solarprojekten über
Großbatteriespeicher sowie die Direktvermarktung und Aggregation erneuerbarer
Stromerzeugung bis hin zur Entwicklung von Offshore-Windprojekten in Nord- und
Ostsee. Ziel ist es, die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger und CO?-armer
Energielösungen voranzutreiben. Alexandre Duret-Proux übernimmt als Managing
Director TotalEnergies Integrated Power Germany die Leitung der neuen Einheit.
"Als Marktführer in der Aggregation erneuerbarer Energien integrieren wir
Erzeugungs- und Flexibilitätsanlagen in das Stromsystem und sorgen für die
optimale Vermarktung erneuerbarer Energien. Diese umfassende Expertise bringen
wir in Integrated Power Germany ein. Durch die engere Zusammenarbeit erschließen
wir weitere Potenziale entlang der Wertschöpfungskette für Integrated Power
Germany und unsere Kunden", sagt Thomas Krings, CEO von QUADRA energy Sales &
Origination.
Mit den Übernahmen von QUADRA energy 2023, Kyon Energy 2024 sowie der VSB Gruppe
im Jahr 2025 hat TotalEnergies seine Präsenz im deutschen Strommarkt gezielt
ausgebaut. Das Unternehmen strebt an, seine weltweite Netto-Stromproduktion bis
2030 auf mehr als 100 TWh pro Jahr zu steigern, wobei rund zwei Drittel aus
erneuerbaren Quellen stammen sollen. Deutschland nimmt dabei aufgrund seiner
Marktgröße, der ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien und des
wachsenden Bedarfs an Flexibilität eine zentrale Rolle im europäischen
Stromgeschäft ein.
Über QUADRA energy Sales & Origination
QUADRA energy Sales & Origination ist ein führender ganzheitlicher
Energiemanager für Erneuerbaren Strom in Deutschland - ein
Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den
Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform
Q.nect integriert QUADRA energy Sales & Origination Erneuerbare Energien und
Flexibilitäten wie Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als
zuverlässiger Navigator der Energiewende digitalisiert das Unternehmen das
Management der dezentralen und wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für
eine sichere, verlässliche und nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto:
Piloting Renewable Energies!
Über Integrated Power Germany
Integrated Power Germany ist Teil von TotalEnergies und bündelt die Kompetenzen
von VSB, Kyon Energy, QUADRA energy Sales & Origination sowie TotalEnergies
Offshore Wind Deutschland. Das Leistungsspektrum der Unternehmenseinheit reicht
von der Erzeugung erneuerbaren Stroms über Großbatteriespeicher und weitere
Flexibilitätslösungen bis zu Stromvermarktung und Origination sowie
Offshore-Windenergie. Integrated Power Germany schafft damit die Grundlage für
verlässliche, wettbewerbsfähige und zunehmend dekarbonisierte Stromlösungen für
unsere Kunden und Partner.
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