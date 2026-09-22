OTS: QUADRA Energy GmbH / TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in ...

22.09.26 10:02 Uhr

TotalEnergies bündelt sein Stromgeschäft in Deutschland gemeinsam mit

QUADRA energy Sales & Origination unter Integrated Power Germany für

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profitable und CO2-arme Energielösungen

Düsseldorf (ots) - TotalEnergies strukturiert sein integriertes Stromgeschäft in

Deutschland neu und bündelt seine Aktivitäten künftig unter "Integrated Power

Germany". In der neuen Organisationseinheit werden die zugehörigen

Tochterunternehmen QUADRA energy Sales & Origination, Kyon Energy, VSB sowie das

deutsche Offshore-Windgeschäft des Konzerns enger zusammengeführt.

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Mit "Integrated Power Germany" bündelt der Konzern seine Kernkompetenzen entlang

der gesamten Wertschöpfungskette für erneuerbaren Strom: von der Entwicklung,

Realisierung und dem Betrieb von Wind- und Solarprojekten über

Großbatteriespeicher sowie die Direktvermarktung und Aggregation erneuerbarer

Stromerzeugung bis hin zur Entwicklung von Offshore-Windprojekten in Nord- und

Ostsee. Ziel ist es, die Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger und CO?-armer

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Energielösungen voranzutreiben. Alexandre Duret-Proux übernimmt als Managing

Director TotalEnergies Integrated Power Germany die Leitung der neuen Einheit.

"Als Marktführer in der Aggregation erneuerbarer Energien integrieren wir

Erzeugungs- und Flexibilitätsanlagen in das Stromsystem und sorgen für die

optimale Vermarktung erneuerbarer Energien. Diese umfassende Expertise bringen

wir in Integrated Power Germany ein. Durch die engere Zusammenarbeit erschließen

wir weitere Potenziale entlang der Wertschöpfungskette für Integrated Power

Germany und unsere Kunden", sagt Thomas Krings, CEO von QUADRA energy Sales &

Origination.

Mit den Übernahmen von QUADRA energy 2023, Kyon Energy 2024 sowie der VSB Gruppe

im Jahr 2025 hat TotalEnergies seine Präsenz im deutschen Strommarkt gezielt

ausgebaut. Das Unternehmen strebt an, seine weltweite Netto-Stromproduktion bis

2030 auf mehr als 100 TWh pro Jahr zu steigern, wobei rund zwei Drittel aus

erneuerbaren Quellen stammen sollen. Deutschland nimmt dabei aufgrund seiner

Marktgröße, der ambitionierten Ausbauziele für erneuerbare Energien und des

wachsenden Bedarfs an Flexibilität eine zentrale Rolle im europäischen

Stromgeschäft ein.

Über QUADRA energy Sales & Origination

QUADRA energy Sales & Origination ist ein führender ganzheitlicher

Energiemanager für Erneuerbaren Strom in Deutschland - ein

Energy-Tech-Unternehmen und Full-Service-Partner für den

Erneuerbare-Energien-Markt. Mit seiner KI-gestützten Energiemanagement-Plattform

Q.nect integriert QUADRA energy Sales & Origination Erneuerbare Energien und

Flexibilitäten wie Batteriespeicher in das deutsche Energiesystem. Als

zuverlässiger Navigator der Energiewende digitalisiert das Unternehmen das

Management der dezentralen und wetterabhängigen Stromerzeugung vollständig. Für

eine sichere, verlässliche und nachhaltige Energieversorgung, getreu dem Motto:

Piloting Renewable Energies!

Über Integrated Power Germany

Integrated Power Germany ist Teil von TotalEnergies und bündelt die Kompetenzen

von VSB, Kyon Energy, QUADRA energy Sales & Origination sowie TotalEnergies

Offshore Wind Deutschland. Das Leistungsspektrum der Unternehmenseinheit reicht

von der Erzeugung erneuerbaren Stroms über Großbatteriespeicher und weitere

Flexibilitätslösungen bis zu Stromvermarktung und Origination sowie

Offshore-Windenergie. Integrated Power Germany schafft damit die Grundlage für

verlässliche, wettbewerbsfähige und zunehmend dekarbonisierte Stromlösungen für

unsere Kunden und Partner.

Pressekontakt:

Yannick Breitsch

Senior Communication Manager

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