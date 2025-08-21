OTS: Quantagonia GmbH / Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt ...
Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt weltweit führenden
Anbieter für Applied AI, Optimierung und Quantum Computing (FOTO)
Austin (TX), USA / München & Frankfurt am Main, Deutschland (ots) - Mit der
Übernahme werden angewandte Künstliche Intelligenz, solver-agnostische
Orchestrierung sowie High-Performance- und Quantum-Computing vereint, um
Unternehmen weltweit zu ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen
schneller, intelligenter und intuitiver zu lösen.
Strangeworks (http://www.strangeworks.com/), führender Anbieter von Software
für Quanten- und Hochleistungsrechnen, übernimmt Quantagonia
(https://www.quantagonia.com/) - einen Pionier für KI-basierte Optimierung und
intelligente Planungslösungen.
Die kombinierte Lösung baut auf den bestehenden Technologien von Strangeworks
auf, senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten: Quantagonias
Kompetenz in mathematischer Optimierung, der HybridSolver-Orchestrierung und
KI-gestützten Planungswerkzeugen trifft auf die KI- und Quanten-Infrastruktur,
den umfangreichen Compute-Katalog und das globale Partnernetzwerk von
Strangeworks. Daraus entstehen neue Lösungen mit großem Marktpotenzial. Sie
ermöglichen es Fachabteilungen und technischen Teams, komplexe Rechen- und
Planungsaufgaben einfacher zu lösen, auf klassischen, hybriden, quanten oder
quanteninspirierten Technologien.
Strategische Positionierung und Expansion
Nach der Expansion nach Indien (https://strangeworks.com/press/strangeworks-expa
nds-global-presence-to-india-and-sri-lanka) stärkt Strangeworks mit der
Akquisition gezielt seine Marktposition in Europa und beschleunigt die Umsetzung
strategischer Wachstumsziele. Beide Unternehmen blicken auf erfolgreiche
gemeinsame Projekte weltweit zurück - ein solides Fundament für die nun vereinte
Vision.
Diese technologische Verbindung senkt Zugangsbarrieren und schafft neue
Möglichkeiten:
Komplexe Planungsaufgaben lassen sich nun deutlich breiter zugänglich machen,
auch für Anwender:innen ohne technischen Hintergrund.
Branchen wie Life Sciences, Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistik
oder Produktion profitieren direkt. Anwendungen wie Schichtplanung,
Ressourceneinsatz, Routenoptimierung oder Lagersteuerung lassen sich erstmals
auch von bisher ausgeschlossenen Anwendern eigenständig und effizient steuern.
Dadurch erschließen sich neue Marktzugänge und Wachstumspotenziale.
Quantagonias Schlüsseltechnologien
Im Zentrum von Quantagonias Ansatz stehen zwei Schlüsseltechnologien, die
klassische Hürden in der Planungsoptimierung überwinden:
- Solver-Orchestrierung: Mehrere leistungsstarke Solver werden parallel
angesteuert, hardwareunabhängig, dynamisch vernetzt und auf maximale
Lösungsqualität ausgelegt.
- AI-powered Decision-Making: Basierend auf Large Language Models (LLMs)
ermöglicht eine intuitive, sprachbasierte Bedienung auch Nicht-Programmierern,
komplexe Probleme selbstständig zu formulieren, anzupassen und zu lösen.
"Bei dieser Übernahme geht es nicht nur darum, zwei Unternehmen
zusammenzuführen, sondern zwei starke Visionen zu vereinen, um etwas zu
schaffen, das den Zugang zu Advanced Computing für Unternehmen grundlegend
verändert", sagt whurley, Gründer und CEO von Strangeworks. "Wir freuen uns
sehr, Dirk, Philipp und das gesamte Quantagonia-Team in der Strangeworks-Familie
willkommen zu heißen. Ihre Expertise in Applied AI und Optimierung wird
entscheidend dazu beitragen, Innovationen in Europa und darüber hinaus
voranzutreiben."
"Ich freue mich darauf, dem Strangeworks-Team beizutreten und als Teil des
Führungsteams gemeinsam mit whurley unsere Vision voranzutreiben. Der
Zusammenschluss ermöglicht es uns, schneller zu skalieren, mehr Kunden zu
erreichen und leistungsstarke Optimierung weltweit zugänglich zu machen", sagt
Dirk Zechiel, Mitgründer und CEO von Quantagonia.
"Mit dem steigenden Druck auf Unternehmen im Bereich Quantum Computing, ihren
potenziellen Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil aufzuzeigen, gewinnen
Übernahmen an Bedeutung, die das Leistungspotenzial quantenbasierter
Technologien gezielt auf reale industrielle Herausforderungen übertragen
können", sagt Bob Sorensen, Chief Quantum Analyst bei Hyperion Research.
"Die Übernahme von Quantagonia durch Strangeworks vereint das anerkannte
Pionierdenken von whurley im Quantum Computing - untermauert durch erfolgreiche
Exits an Unternehmen wie Accenture und Goldman Sachs - mit der langjährigen
Expertise von Dirk Zechiel, Gründer der Gurobi GmbH und ausgewiesener
Optimierungsspezialist. Damit positioniert sich Strangeworks ideal, um die
Entwicklung im stark wachsenden Feld der quanten-klassischen Optimierung
entscheidend mitzugestalten."
Quantagonias Standorte in München und Frankfurt erweitern die internationale
Präsenz von Strangeworks in den USA, Europa und Asien. Unterstützt von führenden
Investoren (https://strangeworks.com/press/strangeworks-success-drives-ecosystem
-expansion-24m-series-a) wie IBM, Hitachi, Raytheon, Lightspeed, GreatPoint
Ventures und Lux wird der Zugang zu Next-Generation-Computing-Lösungen weltweit
weiter ausgebaut.
Über Strangeworks
Strangeworks mit Hauptsitz in Austin (Texas) verfolgt das Ziel, komplexe
Rechenprozesse in praxisnahe Lösungen zu übersetzen. Auf einer eigenen
Cloud-Plattform bietet das Unternehmen den weltweit größten Katalog an quantum-
und quantum-inspirierten Computing-Ressourcen, unterstützt durch ein erfahrenes
Expertenteam. Mit ihren AI powered workflows ermöglicht Strangeworks es
Unternehmen, anspruchsvolle Herausforderungen schneller zu lösen, Innovationen
zu beschleunigen und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.
Über Quantagonia
Quantagonia wurde 2021 von Dirk Zechiel, Philipp Hannemann, Prof. Sabina Jeschke
und Prof. Sebastian Pokutta gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt und
München entwickelt KI-gestützte, quantenfähige Planungstechnologie, die komplexe
Entscheidungen skalierbar und direkt anwendbar macht. Durch die Verbindung von
mathematischer Optimierung, KI und natürlicher Sprache entstehen Lösungen, mit
denen sowohl Expert:innen als auch Fachanwender:innen anspruchsvollste
Planungsprobleme effizient und intuitiv lösen können.
Pressekontakt:
mailto:press@quantagonia.com
+49 (0) 6172 9447130
http://www.quantagonia.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170962/6100246
OTS: Quantagonia GmbH