OTS: Quantagonia GmbH / Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt ...

Strangeworks übernimmt Quantagonia - und formt weltweit führenden

Anbieter für Applied AI, Optimierung und Quantum Computing (FOTO)

Wer­bung Wer­bung

Austin (TX), USA / München & Frankfurt am Main, Deutschland (ots) - Mit der

Übernahme werden angewandte Künstliche Intelligenz, solver-agnostische

Orchestrierung sowie High-Performance- und Quantum-Computing vereint, um

Unternehmen weltweit zu ermöglichen, ihre komplexesten Herausforderungen

schneller, intelligenter und intuitiver zu lösen.

Strangeworks (http://www.strangeworks.com/), führender Anbieter von Software

Wer­bung Wer­bung

für Quanten- und Hochleistungsrechnen, übernimmt Quantagonia

(https://www.quantagonia.com/) - einen Pionier für KI-basierte Optimierung und

intelligente Planungslösungen.

Die kombinierte Lösung baut auf den bestehenden Technologien von Strangeworks

auf, senkt Zugangsbarrieren und schafft neue Möglichkeiten: Quantagonias

Kompetenz in mathematischer Optimierung, der HybridSolver-Orchestrierung und

Wer­bung Wer­bung

KI-gestützten Planungswerkzeugen trifft auf die KI- und Quanten-Infrastruktur,

den umfangreichen Compute-Katalog und das globale Partnernetzwerk von

Strangeworks. Daraus entstehen neue Lösungen mit großem Marktpotenzial. Sie

ermöglichen es Fachabteilungen und technischen Teams, komplexe Rechen- und

Planungsaufgaben einfacher zu lösen, auf klassischen, hybriden, quanten oder

quanteninspirierten Technologien.

Strategische Positionierung und Expansion

Nach der Expansion nach Indien (https://strangeworks.com/press/strangeworks-expa

nds-global-presence-to-india-and-sri-lanka) stärkt Strangeworks mit der

Akquisition gezielt seine Marktposition in Europa und beschleunigt die Umsetzung

strategischer Wachstumsziele. Beide Unternehmen blicken auf erfolgreiche

gemeinsame Projekte weltweit zurück - ein solides Fundament für die nun vereinte

Vision.

Diese technologische Verbindung senkt Zugangsbarrieren und schafft neue

Möglichkeiten:

Komplexe Planungsaufgaben lassen sich nun deutlich breiter zugänglich machen,

auch für Anwender:innen ohne technischen Hintergrund.

Branchen wie Life Sciences, Finanzwesen, Energie, Luft- und Raumfahrt, Logistik

oder Produktion profitieren direkt. Anwendungen wie Schichtplanung,

Ressourceneinsatz, Routenoptimierung oder Lagersteuerung lassen sich erstmals

auch von bisher ausgeschlossenen Anwendern eigenständig und effizient steuern.

Dadurch erschließen sich neue Marktzugänge und Wachstumspotenziale.

Quantagonias Schlüsseltechnologien

Im Zentrum von Quantagonias Ansatz stehen zwei Schlüsseltechnologien, die

klassische Hürden in der Planungsoptimierung überwinden:

- Solver-Orchestrierung: Mehrere leistungsstarke Solver werden parallel

angesteuert, hardwareunabhängig, dynamisch vernetzt und auf maximale

Lösungsqualität ausgelegt.

- AI-powered Decision-Making: Basierend auf Large Language Models (LLMs)

ermöglicht eine intuitive, sprachbasierte Bedienung auch Nicht-Programmierern,

komplexe Probleme selbstständig zu formulieren, anzupassen und zu lösen.

"Bei dieser Übernahme geht es nicht nur darum, zwei Unternehmen

zusammenzuführen, sondern zwei starke Visionen zu vereinen, um etwas zu

schaffen, das den Zugang zu Advanced Computing für Unternehmen grundlegend

verändert", sagt whurley, Gründer und CEO von Strangeworks. "Wir freuen uns

sehr, Dirk, Philipp und das gesamte Quantagonia-Team in der Strangeworks-Familie

willkommen zu heißen. Ihre Expertise in Applied AI und Optimierung wird

entscheidend dazu beitragen, Innovationen in Europa und darüber hinaus

voranzutreiben."

"Ich freue mich darauf, dem Strangeworks-Team beizutreten und als Teil des

Führungsteams gemeinsam mit whurley unsere Vision voranzutreiben. Der

Zusammenschluss ermöglicht es uns, schneller zu skalieren, mehr Kunden zu

erreichen und leistungsstarke Optimierung weltweit zugänglich zu machen", sagt

Dirk Zechiel, Mitgründer und CEO von Quantagonia.

"Mit dem steigenden Druck auf Unternehmen im Bereich Quantum Computing, ihren

potenziellen Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil aufzuzeigen, gewinnen

Übernahmen an Bedeutung, die das Leistungspotenzial quantenbasierter

Technologien gezielt auf reale industrielle Herausforderungen übertragen

können", sagt Bob Sorensen, Chief Quantum Analyst bei Hyperion Research.

"Die Übernahme von Quantagonia durch Strangeworks vereint das anerkannte

Pionierdenken von whurley im Quantum Computing - untermauert durch erfolgreiche

Exits an Unternehmen wie Accenture und Goldman Sachs - mit der langjährigen

Expertise von Dirk Zechiel, Gründer der Gurobi GmbH und ausgewiesener

Optimierungsspezialist. Damit positioniert sich Strangeworks ideal, um die

Entwicklung im stark wachsenden Feld der quanten-klassischen Optimierung

entscheidend mitzugestalten."

Quantagonias Standorte in München und Frankfurt erweitern die internationale

Präsenz von Strangeworks in den USA, Europa und Asien. Unterstützt von führenden

Investoren (https://strangeworks.com/press/strangeworks-success-drives-ecosystem

-expansion-24m-series-a) wie IBM, Hitachi, Raytheon, Lightspeed, GreatPoint

Ventures und Lux wird der Zugang zu Next-Generation-Computing-Lösungen weltweit

weiter ausgebaut.

Über Strangeworks

Strangeworks mit Hauptsitz in Austin (Texas) verfolgt das Ziel, komplexe

Rechenprozesse in praxisnahe Lösungen zu übersetzen. Auf einer eigenen

Cloud-Plattform bietet das Unternehmen den weltweit größten Katalog an quantum-

und quantum-inspirierten Computing-Ressourcen, unterstützt durch ein erfahrenes

Expertenteam. Mit ihren AI powered workflows ermöglicht Strangeworks es

Unternehmen, anspruchsvolle Herausforderungen schneller zu lösen, Innovationen

zu beschleunigen und ihre Zukunftsfähigkeit zu sichern.

Über Quantagonia

Quantagonia wurde 2021 von Dirk Zechiel, Philipp Hannemann, Prof. Sabina Jeschke

und Prof. Sebastian Pokutta gegründet. Das Unternehmen mit Sitz in Frankfurt und

München entwickelt KI-gestützte, quantenfähige Planungstechnologie, die komplexe

Entscheidungen skalierbar und direkt anwendbar macht. Durch die Verbindung von

mathematischer Optimierung, KI und natürlicher Sprache entstehen Lösungen, mit

denen sowohl Expert:innen als auch Fachanwender:innen anspruchsvollste

Planungsprobleme effizient und intuitiv lösen können.

Pressekontakt:

mailto:press@quantagonia.com

+49 (0) 6172 9447130

http://www.quantagonia.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/170962/6100246

OTS: Quantagonia GmbH