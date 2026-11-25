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Kurzfristige Schichtänderungen kosten Deutschland 56,7 Milliarden Euro
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Hamburg (ots) -
- Schichtarbeitende verlieren Hochrechnungen von Development Economics zufolge
jährlich 7,6 Milliarden Euro an Einkommen.
- Unternehmen entgehen laut eigener Aussage und Schätzung von Development
Economics durch Produktivitätsverluste und zusätzlichen Personalaufwand 49,1
Milliarden Euro.
- Mehr als vier von zehn deutschen Schichtarbeitenden (42 %) geben an, in den
nächsten sechs Monaten wahrscheinlich nach einer neuen Stelle zu suchen.
Kurzfristige Schichtänderungen und das Nichterscheinen von Mitarbeitenden kosten
deutsche Unternehmen und ihre Beschäftigten schätzungsweise jährlich 56,7
Milliarden Euro. Das geht aus einer neuen Studie von Quinyx hervor, der
KI-gestützten Plattform für Workforce Management. Die Ergebnisse zeigen, welche
wirtschaftlichen Folgen unzureichende Personaleinsatzplanung hat und wie sie mit
der Wechselbereitschaft von Beschäftigten zusammenhängt.
Schichtarbeit hält das Land am Laufen und betrifft nahezu jeden Bereich des
täglichen Lebens. Eine von Development Economics durchgeführte
Wirtschaftsanalyse, die auf einer Befragung von 2.001 Schichtarbeitenden und
1.001 Arbeitgebern mit Schichtbetrieb basiert, zeigt, dass Schichtarbeitende
schätzungsweise jährlich rund 421 Milliarden Euro zur deutschen
Wirtschaftsleistung beitragen. Zugleich haben 69 % der Arbeitgeber die Zahl der
Schichtarbeitenden in ihrem Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren erhöht.
Dennoch steht die Planungssicherheit vieler Beschäftigter unter Druck. Drei
Viertel (75 %) der Befragten haben in den vergangenen sechs Monaten kurzfristige
Schichtabsagen mit weniger als 72 Stunden Vorlaufzeit erlebt. Fast ein Drittel
der Betroffenen (30 %) hat dafür noch nie eine Entschädigung erhalten.
Unternehmensverluste durch kurzfristige Änderungen
Development Economics beziffert die jährlichen Verluste für Unternehmen durch
kurzfristige Schichtänderungen und Personalausfälle auf schätzungsweise 49,1
Milliarden Euro, verursacht durch Produktivitätsverluste und zusätzlichen
Personalaufwand. Zu den am stärksten betroffenen Branchen zählen das
verarbeitende Gewerbe (25,8 Milliarden Euro), der Einzelhandel (11,2 Milliarden
Euro), das Gesundheits- und Sozialwesen (5,2 Milliarden Euro) sowie das
Transportwesen (2,5 Milliarden Euro). Schichtarbeitende verlieren zusätzlich 7,6
Milliarden Euro an Einkommen. Insgesamt sind das 56,7 Milliarden Euro.
Hohe Wechselbereitschaft unter Schichtarbeitenden
Mehr als vier von zehn Schichtarbeitenden (42 %) geben an, in den nächsten sechs
Monaten wahrscheinlich nach einer neuen Stelle zu suchen. Beschäftigte mit
Wechselabsichten sind deutlich häufiger von kurzfristigen Schichtänderungen
betroffen als diejenigen, die bleiben möchten (92 % gegenüber 53 %). Zudem geben
sie häufiger an, dass ihnen während ihrer Schicht nicht immer klar ist, welche
Aufgaben sie erledigen sollen (59 % gegenüber 29 %). Auch Arbeitgeber spüren die
Herausforderungen: 85 % betrachten die Mitarbeiterbindung als schwierig, 65 %
sehen eine zunehmende Verschärfung.
Erik Fjellborg, CEO und Gründer von Quinyx, erklärt:
"Schichtarbeitende bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Trotzdem werden die
Auswirkungen kurzfristiger Dienstplanänderungen auf Beschäftigte und Unternehmen
häufig unterschätzt. Gute Personaleinsatzplanung schafft die notwendige
Planungssicherheit für Mitarbeitende und hilft Unternehmen gleichzeitig,
kostspielige Personallücken und Produktivitätsverluste zu vermeiden. Angesichts
des wirtschaftlichen Drucks ist das wichtiger denn je."
Digitalisierung als Herausforderung
Auch bei der Digitalisierung der Dienstplanung besteht Handlungsbedarf. Mehr als
ein Drittel der Arbeitgeber (36 %) nutzt weiterhin Excel oder ähnliche
Programme, 22 % setzen auf Stift und Papier. Gleichzeitig verwenden bereits 46 %
KI-Plattformen für die Dienstplanung.
Unternehmen, die zuversichtlicher in Bezug auf ihre Zukunftsaussichten sind,
nutzen häufiger KI für die Dienstplanung als Unternehmen, die sich diesbezüglich
weniger sicher sind (48 % gegenüber 38 %). Development Economics schätzt, dass
die zehn untersuchten Branchen in Deutschland jährlich rund 286 Millionen Euro
an zusätzlicher Wirtschaftsleistung erzielen könnten, wenn alle Arbeitgeber, die
bislang keine KI für die Schichtplanung nutzen, diese einführen würden.
Vereinbarkeit und Work-Life-Balance durch mangelnde Planungssicherheit auf der
Kippe
Für Schichtarbeitende gehen die Folgen über finanzielle Einbußen hinaus. 26 %
berichten, dass mangelnde Planungssicherheit oder kurzfristige Schichtänderungen
ihre Kinderbetreuung, Pflege- oder andere familiäre Verpflichtungen
beeinträchtigt haben. 28 % nennen negative Auswirkungen auf ihre psychische
Gesundheit.
Bei der Frage, welche Maßnahmen die Produktivität steigern würden, nennen
Beschäftigte und Arbeitgeber ähnliche Ansätze: eine bessere Work-Life-Balance
(25 % bzw. 31 %), flexiblere Schichten (20 % bzw. 29 %) und eine frühzeitigere
Bekanntgabe der Dienstpläne (19 % bzw. 20 %).
Knapp drei Viertel der Arbeitgeber (73 %) halten Technologien zur Schichtplanung
für wichtig. 30 % planen, Beschäftigten innerhalb der nächsten zwölf Monate mehr
Flexibilität und eine frühzeitigere Bekanntgabe ihrer Dienstpläne zu
ermöglichen.
Erik Fjellborg ergänzt:
"Unternehmen stehen vor der Entscheidung, ihr Workforce Management zu
modernisieren oder die Kosten und Belastungen unzureichender Planung weiter in
Kauf zu nehmen. Dabei geht es um mehr als Effizienz. Gerade in Deutschland, wo
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf intensiv diskutiert wird, brauchen
Beschäftigte verlässliche Arbeitszeiten. Wer Kinder betreut oder Angehörige
pflegt, muss planen können. Gute Personaleinsatzplanung ist deshalb auch eine
Frage gesellschaftlicher Verantwortung."
Methodik
Die Studie wurde von Censuswide zwischen dem 9. und 21. September 2026 anhand
von zwei Stichproben in Deutschland durchgeführt. Die erste umfasste 2.001
Schichtarbeitende. Die zweite bestand aus 1.001 Arbeitgebern mit Schichtbetrieb,
darunter Unternehmenseigentümer, Mitglieder der Geschäftsleitung sowie
Führungskräfte des mittleren und oberen Managements.
Die in beiden Befragungen berücksichtigten Branchen umfassen: Bildung und
Kinderbetreuung, Rettungs- und Notfalldienste, Facility Management,
Gesundheitswesen, Gastgewerbe, IT und Telekommunikation, Logistik und
Lagerhaltung, verarbeitendes Gewerbe, Einzelhandel sowie Reise- und
Transportwesen.
Die wirtschaftliche Analyse wurde von Development Economics durchgeführt, einem
unabhängigen britischen Wirtschaftsforschungsunternehmen. Hierfür wurden Daten
des Statistischen Bundesamtes (abgekürzt: Destatis) mit den
Befragungsergebnissen kombiniert, um die Größe und den wirtschaftlichen Beitrag
der deutschen Schichtarbeitsbevölkerung sowie die Kosten kurzfristiger
Schichtänderungen für Beschäftigte und Unternehmen zu ermitteln.
Nähere Informationen finden Sie im Report (https://www.quinyx.com/de/ressourcen/
guides-und-berichte/shifting-futures-studie)!
Über Quinyx
Quinyx ist eine führende Workforce-Management-Plattform für Branchen wie
Einzelhandel, Lager und Logistik, Gastronomie und Facility Management. Die Tools
von Quinyx unterstützen Unternehmen dabei, ihre Personaleinsatzplanung durch
KI-gestützte Prognosen, faire Dienstpläne und Mobile-First-Tools für Engagement
auf ihre strategischen Ziele auszurichten. Dank integrierter
Compliance-Funktionen werden Risiken minimiert und die Implementierung in
verschiedenen Ländern und Regionen vereinfacht. Quinyx genießt in Deutschland
und weltweit Vertrauen - zu den Kunden gehören u. a. GLS Germany, Vodafone
Deutschland, Flink, Swarovski, McDonalds Schweden, G-Star Raw, Odeon Cinemas mit
UCI, Calvin Klein, ISS, Rituals, London City Airport und Burger King - und
ermöglicht es Unternehmen, sicher zu skalieren und sich an veränderte
Personalbedürfnisse anzupassen. Durch die Verbesserung der Employee Experience
und der betrieblichen Leistung sorgt Quinyx für bessere Geschäftsergebnisse und
Arbeitsbedingungen für Millionen von operativen Mitarbeitenden weltweit.
Weitere Informationen zu Quinyx unter: http://www.quinyx.com/de
(https://www.quinyx.com/de).
Pressekontakt:
Frau Anja Baumgarten
Quinyx Germany GmbH
Mail: mailto:anja.baumgarten@quinyx.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144982/6397412
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