Kurzfristige Schichtänderungen kosten Deutschland 56,7 Milliarden Euro

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Hamburg (ots) -

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- Schichtarbeitende verlieren Hochrechnungen von Development Economics zufolge

jährlich 7,6 Milliarden Euro an Einkommen.

- Unternehmen entgehen laut eigener Aussage und Schätzung von Development

Economics durch Produktivitätsverluste und zusätzlichen Personalaufwand 49,1

Milliarden Euro.

- Mehr als vier von zehn deutschen Schichtarbeitenden (42 %) geben an, in den

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nächsten sechs Monaten wahrscheinlich nach einer neuen Stelle zu suchen.

Kurzfristige Schichtänderungen und das Nichterscheinen von Mitarbeitenden kosten

deutsche Unternehmen und ihre Beschäftigten schätzungsweise jährlich 56,7

Milliarden Euro. Das geht aus einer neuen Studie von Quinyx hervor, der

KI-gestützten Plattform für Workforce Management. Die Ergebnisse zeigen, welche

wirtschaftlichen Folgen unzureichende Personaleinsatzplanung hat und wie sie mit

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der Wechselbereitschaft von Beschäftigten zusammenhängt.

Schichtarbeit hält das Land am Laufen und betrifft nahezu jeden Bereich des

täglichen Lebens. Eine von Development Economics durchgeführte

Wirtschaftsanalyse, die auf einer Befragung von 2.001 Schichtarbeitenden und

1.001 Arbeitgebern mit Schichtbetrieb basiert, zeigt, dass Schichtarbeitende

schätzungsweise jährlich rund 421 Milliarden Euro zur deutschen

Wirtschaftsleistung beitragen. Zugleich haben 69 % der Arbeitgeber die Zahl der

Schichtarbeitenden in ihrem Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren erhöht.

Dennoch steht die Planungssicherheit vieler Beschäftigter unter Druck. Drei

Viertel (75 %) der Befragten haben in den vergangenen sechs Monaten kurzfristige

Schichtabsagen mit weniger als 72 Stunden Vorlaufzeit erlebt. Fast ein Drittel

der Betroffenen (30 %) hat dafür noch nie eine Entschädigung erhalten.

Unternehmensverluste durch kurzfristige Änderungen

Development Economics beziffert die jährlichen Verluste für Unternehmen durch

kurzfristige Schichtänderungen und Personalausfälle auf schätzungsweise 49,1

Milliarden Euro, verursacht durch Produktivitätsverluste und zusätzlichen

Personalaufwand. Zu den am stärksten betroffenen Branchen zählen das

verarbeitende Gewerbe (25,8 Milliarden Euro), der Einzelhandel (11,2 Milliarden

Euro), das Gesundheits- und Sozialwesen (5,2 Milliarden Euro) sowie das

Transportwesen (2,5 Milliarden Euro). Schichtarbeitende verlieren zusätzlich 7,6

Milliarden Euro an Einkommen. Insgesamt sind das 56,7 Milliarden Euro.

Hohe Wechselbereitschaft unter Schichtarbeitenden

Mehr als vier von zehn Schichtarbeitenden (42 %) geben an, in den nächsten sechs

Monaten wahrscheinlich nach einer neuen Stelle zu suchen. Beschäftigte mit

Wechselabsichten sind deutlich häufiger von kurzfristigen Schichtänderungen

betroffen als diejenigen, die bleiben möchten (92 % gegenüber 53 %). Zudem geben

sie häufiger an, dass ihnen während ihrer Schicht nicht immer klar ist, welche

Aufgaben sie erledigen sollen (59 % gegenüber 29 %). Auch Arbeitgeber spüren die

Herausforderungen: 85 % betrachten die Mitarbeiterbindung als schwierig, 65 %

sehen eine zunehmende Verschärfung.

Erik Fjellborg, CEO und Gründer von Quinyx, erklärt:

"Schichtarbeitende bilden das Rückgrat unserer Wirtschaft. Trotzdem werden die

Auswirkungen kurzfristiger Dienstplanänderungen auf Beschäftigte und Unternehmen

häufig unterschätzt. Gute Personaleinsatzplanung schafft die notwendige

Planungssicherheit für Mitarbeitende und hilft Unternehmen gleichzeitig,

kostspielige Personallücken und Produktivitätsverluste zu vermeiden. Angesichts

des wirtschaftlichen Drucks ist das wichtiger denn je."

Digitalisierung als Herausforderung

Auch bei der Digitalisierung der Dienstplanung besteht Handlungsbedarf. Mehr als

ein Drittel der Arbeitgeber (36 %) nutzt weiterhin Excel oder ähnliche

Programme, 22 % setzen auf Stift und Papier. Gleichzeitig verwenden bereits 46 %

KI-Plattformen für die Dienstplanung.

Unternehmen, die zuversichtlicher in Bezug auf ihre Zukunftsaussichten sind,

nutzen häufiger KI für die Dienstplanung als Unternehmen, die sich diesbezüglich

weniger sicher sind (48 % gegenüber 38 %). Development Economics schätzt, dass

die zehn untersuchten Branchen in Deutschland jährlich rund 286 Millionen Euro

an zusätzlicher Wirtschaftsleistung erzielen könnten, wenn alle Arbeitgeber, die

bislang keine KI für die Schichtplanung nutzen, diese einführen würden.

Vereinbarkeit und Work-Life-Balance durch mangelnde Planungssicherheit auf der

Kippe

Für Schichtarbeitende gehen die Folgen über finanzielle Einbußen hinaus. 26 %

berichten, dass mangelnde Planungssicherheit oder kurzfristige Schichtänderungen

ihre Kinderbetreuung, Pflege- oder andere familiäre Verpflichtungen

beeinträchtigt haben. 28 % nennen negative Auswirkungen auf ihre psychische

Gesundheit.

Bei der Frage, welche Maßnahmen die Produktivität steigern würden, nennen

Beschäftigte und Arbeitgeber ähnliche Ansätze: eine bessere Work-Life-Balance

(25 % bzw. 31 %), flexiblere Schichten (20 % bzw. 29 %) und eine frühzeitigere

Bekanntgabe der Dienstpläne (19 % bzw. 20 %).

Knapp drei Viertel der Arbeitgeber (73 %) halten Technologien zur Schichtplanung

für wichtig. 30 % planen, Beschäftigten innerhalb der nächsten zwölf Monate mehr

Flexibilität und eine frühzeitigere Bekanntgabe ihrer Dienstpläne zu

ermöglichen.

Erik Fjellborg ergänzt:

"Unternehmen stehen vor der Entscheidung, ihr Workforce Management zu

modernisieren oder die Kosten und Belastungen unzureichender Planung weiter in

Kauf zu nehmen. Dabei geht es um mehr als Effizienz. Gerade in Deutschland, wo

die Vereinbarkeit von Familie und Beruf intensiv diskutiert wird, brauchen

Beschäftigte verlässliche Arbeitszeiten. Wer Kinder betreut oder Angehörige

pflegt, muss planen können. Gute Personaleinsatzplanung ist deshalb auch eine

Frage gesellschaftlicher Verantwortung."

Methodik

Die Studie wurde von Censuswide zwischen dem 9. und 21. September 2026 anhand

von zwei Stichproben in Deutschland durchgeführt. Die erste umfasste 2.001

Schichtarbeitende. Die zweite bestand aus 1.001 Arbeitgebern mit Schichtbetrieb,

darunter Unternehmenseigentümer, Mitglieder der Geschäftsleitung sowie

Führungskräfte des mittleren und oberen Managements.

Die in beiden Befragungen berücksichtigten Branchen umfassen: Bildung und

Kinderbetreuung, Rettungs- und Notfalldienste, Facility Management,

Gesundheitswesen, Gastgewerbe, IT und Telekommunikation, Logistik und

Lagerhaltung, verarbeitendes Gewerbe, Einzelhandel sowie Reise- und

Transportwesen.

Die wirtschaftliche Analyse wurde von Development Economics durchgeführt, einem

unabhängigen britischen Wirtschaftsforschungsunternehmen. Hierfür wurden Daten

des Statistischen Bundesamtes (abgekürzt: Destatis) mit den

Befragungsergebnissen kombiniert, um die Größe und den wirtschaftlichen Beitrag

der deutschen Schichtarbeitsbevölkerung sowie die Kosten kurzfristiger

Schichtänderungen für Beschäftigte und Unternehmen zu ermitteln.

Nähere Informationen finden Sie im Report (https://www.quinyx.com/de/ressourcen/

guides-und-berichte/shifting-futures-studie)!

Über Quinyx

Quinyx ist eine führende Workforce-Management-Plattform für Branchen wie

Einzelhandel, Lager und Logistik, Gastronomie und Facility Management. Die Tools

von Quinyx unterstützen Unternehmen dabei, ihre Personaleinsatzplanung durch

KI-gestützte Prognosen, faire Dienstpläne und Mobile-First-Tools für Engagement

auf ihre strategischen Ziele auszurichten. Dank integrierter

Compliance-Funktionen werden Risiken minimiert und die Implementierung in

verschiedenen Ländern und Regionen vereinfacht. Quinyx genießt in Deutschland

und weltweit Vertrauen - zu den Kunden gehören u. a. GLS Germany, Vodafone

Deutschland, Flink, Swarovski, McDonalds Schweden, G-Star Raw, Odeon Cinemas mit

UCI, Calvin Klein, ISS, Rituals, London City Airport und Burger King - und

ermöglicht es Unternehmen, sicher zu skalieren und sich an veränderte

Personalbedürfnisse anzupassen. Durch die Verbesserung der Employee Experience

und der betrieblichen Leistung sorgt Quinyx für bessere Geschäftsergebnisse und

Arbeitsbedingungen für Millionen von operativen Mitarbeitenden weltweit.

Weitere Informationen zu Quinyx unter: http://www.quinyx.com/de

(https://www.quinyx.com/de).

Pressekontakt:

Frau Anja Baumgarten

Quinyx Germany GmbH

Mail: mailto:anja.baumgarten@quinyx.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/144982/6397412

OTS: Quinyx