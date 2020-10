OTS: R-Biopharm AG / Markteinführung Mitte Oktober 2020: R-Biopharm ...

Markteinführung Mitte Oktober 2020: R-Biopharm entwickelt als erstes

deutsches Biotech-Unternehmen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest (FOTO)

Darmstadt (ots) - - Markteinführung in Deutschland für Mitte Oktober 2020

geplant

- Entwicklung und Produktion in Deutschland (Darmstadt)

- Manueller immunchromatographischer Schnelltest zum qualitativen Nachweis von

SARS-CoV-2 spezifischen Antigenen in humanen respiratorischen Proben (Nasen- und

Rachenabstrich)

- Sehr gute Performance: 95%ige diagnostische Sensitivität und 100%ige

diagnostische Spezifität

- Ergebnis in 20 Minuten bei einfacher Anwendung

- Einsatz am Point-of-Care durch geschultes Fachpersonal

- Laufende Studie prüft erstmalig auf Praxistauglichkeit im Selbsttestverfahren

Die Darmstädter R-Biopharm AG bringt als erstes deutsches Diagnostikunternehmen

einen SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest auf den Markt. Die Testlösung führt

innerhalb von 20 Minuten zu einem zuverlässigen Ergebnis und kann direkt am

Point-of-Care eingesetzt werden. Der Test gehört mit einer 95%igen

diagnostischen Sensitivität und einer 100%igen diagnostischen Spezifität zu den

sichersten am Markt. Die Ergebnisse der Performance wurden durch unabhängige

Labore und Universitäten bestätigt.

Einsatzgebiet des Antigen-Schnelltests

Bei dem Test handelt es sich um einen manuellen immunchromatographischen

Schnelltest (Lateral Flow) zum qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 spezifischen

Antigenen in humanen respiratorischen Proben bei Personen mit begründetem

Verdacht und/oder Symptomen einer SARS-CoV-2-Infektion. Er erlaubt die schnelle

Diagnosehilfe zum Nachweis einer Atemwegsinfektion mit SARS-CoV-2 in Verbindung

mit anderen klinischen Befunden und Laborbefunden. Das Produkt ist aktuell für

den Einsatz durch Fachanwender in Krankenhauslaboren, Referenzlaboren,

Privatlaboren oder staatlichen Laboren sowie durch medizinisches Personal in

Gesundheitsämtern, Seniorenheimen und Arztpraxen vorgesehen. Der RIDA®QUICK

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest kann ab Mitte Oktober direkt über R-Biopharm

bezogen werden.

"Mit der Markteinführung des SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests nehmen wir unsere

gesellschaftliche Verantwortung wahr und schließen eine wichtige diagnostische

Lücke im Nachweis der Infektionskrankheit", so Christian Dreher,

Vorstandsvorsitzender der R-Biopharm AG. "Mit dem Testverfahren leisten wir

einen sehr wichtigen Beitrag zur Entlastung der Labore und somit auch für das

deutsche Gesundheitssystem."

Der Antigen-Schnelltest von R-Biopharm kann dabei helfen, die nächste Phase der

Pandemie zu bewältigen, da sich viel mehr Menschen in kurzer Zeit unkompliziert

testen lassen können und dadurch mehr Klarheit bei der Einschätzung des

Infektionsgeschehens gewonnen werden kann. Des Weiteren kann er bei der

Vermeidung von Superspreader-Events sowie bei der Wiederherstellung von

gesellschaftlicher Normalität von wertvollem Nutzen sein.

Es ist damit zu rechnen, dass die bundesweite Teststrategie in Richtung Herbst

und Winter überarbeitet wird und Schnelltests - wie der von R-Biopharm -

Bestandteil der nationalen Teststrategie werden.

Erste deutsche Studie prüft Praxistauglichkeit für Selbstanwender

Inwieweit der Test von fachfernen Nutzergruppen eingesetzt werden kann, wird

aktuell im Rahmen der "SAFE School Hessen Studie" geprüft. Es handelt sich dabei

um eine wissenschaftliche Untersuchung unter Beteiligung von rund 1.000

hessischen Lehrerinnen und Lehrern. Erforscht werden soll die Praxistauglichkeit

im Selbsttestverfahren und inwiefern Antigen-Schnelltests zukünftig die bislang

überwiegend verwendeten PCR-Tests sinnvoll ergänzen können.

Das Hessische Kultusministerium hat die Studie in Auftrag gegeben und sie wird

durch das Hessische Ministerium für Soziales und Integration fachlich begleitet.

Die Studienleitung hat Prof. Dr. med. Sandra Ciesek, Institut für Medizinische

Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt, inne. Die Studie wird im November

abgeschlossen und ist mit circa 30.000 geplanten Testungen aktuell die erste und

bundesweit größte angelegte Studie, die zur Prüfung von SARS-CoV-2

Antigen-Schnelltests in Hinblick auf ihre Anwendung im Selbsttestverfahren

durchgeführt wird. Die Studie läuft seit Mitte September - mit bisher

ermutigenden Erkenntnissen.

Funktionsweise des SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests

Der Test ist einfach durchzuführen. Nach einem Nasen-/Rachenabstrich wird der

verwendete Tupfer gemäß Anleitung ausgewaschen und mit den notwendigen

Testreagenzien gemischt. Nach einer Probeninkubationszeit von zehn Minuten wird

der Teststreifen in die Mischung aus Testreagenzien und Probe eingetaucht. Nach

einer erneuten Inkubationszeit von zehn Minuten wird das Ergebnis des Streifens

abgelesen. Das gesamte Verfahren dauert insgesamt 20 Minuten und sollte bei

Raumtemperatur (20-25 °C) durchgeführt werden.

Die hohe Sensitivität (bei Proben mit einem Ct-Wert <29) des RIDA®QUICK

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltests von R-Biopharm ermöglicht auch die Testung von

Proben mit relativ geringer Viruslast und detektiert zuverlässig innerhalb des

Grenzwertes, in dem diese zu einer Ansteckung führen kann. Grundsätzlich

schließen negative Ergebnisse eine SARS-CoV-2-Infektion aber nicht aus und

sollten daher nicht als alleinige Grundlage für die Diagnose herangezogen

werden.

PCR-Test bleibt Goldstandard

R-Biopharm betrachtet den SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest als sinnvolle Ergänzung

zur PCR-Methode. Das Unternehmen gehört auch bei dem als "Goldstandard"

bezeichneten Verfahren zu den ersten Diagnostikunternehmen weltweit, die eine

COVID-19-Testung ermöglicht haben. Bereits im Februar 2020 hatte R-Biopharm das

RT-PCR Testkit RIDA®GENE SARS-CoV-2 für Laborzwecke zur Verfügung gestellt, das

im Juni durch die CE-Registrierung für die diagnostische Nutzung in der EU

freigegeben wurde. Dieser PCR-Test gehört mit einer maximalen Performance von

100%iger (95 % CI: 93, 100) diagnostischer Sensitivität und 100%iger (95 % CI:

96, 100) diagnostischer Spezifität ebenfalls zu den sichersten Tests zum

Nachweis von SARS-CoV-2 am Markt - unter anderem belegt durch die Studie des

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), die im Auftrag des

niederländischen National Institute for Public Health and the Environment

durchgeführt wurde.

Die R-Biopharm arbeitet - zusammen mit ihren Tochterfirmen und Partnern - auch

in weiteren Diagnostikbereichen an Testlösungen zur Bekämpfung der

COVID-19-Pandemie.

Weitere Informationen:

R-Biopharm

https://r-biopharm.com/de/

https://clinical.r-biopharm.com/de/diagnostik/

SAFE School Hessen Studie

https://ots.de/DqLxrH

Über die R-Biopharm AG

Wegbereiter für Gesundheit und Lebensqualität

Mit exzellenten Produkten und Lösungen für höchstmögliche Präzision, Sicherheit,

Klarheit und Gewissheit sorgen - in Prävention, Therapie und Heilung. Die

R-Biopharm AG mit Sitz in Darmstadt ist eines der führenden

Biotechnologieunternehmen Deutschlands.

Als international anerkannter Spitzenanbieter steht R-Biopharm für die

Entwicklung exzellenter Technologien, Produkte und Lösungen in den Bereichen

Klinische Diagnostik, Nutrition Care und Lebensmittel- und Futtermittelanalytik

und ist Weltmarktführer bei Testsystemen im Bereich Allergenanalytik.

R-Biopharm steht für Produkte, die für die Gesundheit des Menschen von hoher

Bedeutung sind. Das Unternehmen vereint Entwicklung, Produktion und Vertrieb

unter einem Dach und ist weltweit in über 120 Ländern - durch 28 Tochterfirmen

und 120 Distributoren - erfolgreich vertreten. Insgesamt beschäftigt das 1988

gegründete Familienunternehmen rund 1.100 Mitarbeiter und ist mehrfach mit dem

"Sustained Excellence Award" für nachhaltiges und profitables Wachstum

ausgezeichnet worden. R-Biopharm steht für eine wertorientierte Kultur und

Unternehmensführung und ist in der zweiten Generation familiengeführt.

Vorstandsvorsitzender ist Christian Dreher.

