OTS: R+V Versicherung AG / Bilanzpressekonferenz / R+V erzielt 2025 ...

Bilanzpressekonferenz / R+V erzielt 2025 Rekordergebnis (FOTO)

Wiesbaden (ots) -

- 2025 mit Rekord bei Beitragseinnahmen und Konzernergebnis abgeschlossen

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- Unternehmensstrategie NextLevel erfolgreich gestartet: Wachstum, Ertragskraft

und Risikotragfähigkeit gestärkt

- Umsatzstarker Jahresauftakt 2026 in allen Segmenten

- Vorsorgedepot bietet Chancen, droht aber Wettbewerb zu verzerren

In einem weiterhin herausfordernden Umfeld stellte die R+V Versicherung im

Geschäftsjahr 2025 erneut ihre Wachstumsstärke unter Beweis. "Trotz

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geopolitischer Spannungen, globaler Krisen und volatiler Märkte, die auch die

deutsche Wirtschaft belasten, haben wir starke Ergebnisse erzielt. Wir sind in

allen Sparten gewachsen und verzeichnen ein Konzernergebnis in Rekordhöhe",

fasste Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der genossenschaftlichen R+V

Versicherung, bei der Bilanzpressekonferenz in Wiesbaden zusammen.

"Wir sind deutlich und profitabel gewachsen und haben unsere Risikotragfähigkeit

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noch einmal spürbar gestärkt. Unsere Unternehmensstrategie NextLevel wirkt und

liefert erste Ergebnisse." Dank der großartigen Leistung aller

R+V-Mitarbeitenden und der hervorragenden Zusammenarbeit mit ihren

Vertriebspartnern, allen voran den Genossenschaftsbanken, könne die R+V auf ein

erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurückblicken.

IFRS-Ergebnis steigt 2025 auf 2,2 Milliarden Euro

Die R+V schloss das Geschäftsjahr 2025 mit einem Konzernergebnis vor Steuern

(IFRS) in Höhe von 2,2 Milliarden Euro ab. Damit übertraf sie das gute

Vorjahresergebnis von 1,3 Milliarden Euro deutlich um mehr als 70 Prozent. Vor

allem schlug sich darin ein gegenüber dem Vorjahr stark angestiegenes

versicherungstechnisches Ergebnis von 2,6 Milliarden Euro (2024: 1,4 Milliarden

Euro) nieder. "Ein ungewöhnlich niedriges Schadenaufkommen sowie eine

erfolgreiche Profitabilisierung einzelner Geschäftsfelder waren hierfür

ursächlich", erläuterte Dragica Mischler, Vorständin für Finanzen und

Risikomanagement und Chief Financial Officer/Chief Risk Officer (CFO/CRO) der

R+V. Die Schaden- und Unfallversicherung verzeichnete 2025 Schadenleistungen in

Höhe von insgesamt 5,2 Milliarden Euro, 4,3 Prozent weniger als im Vorjahr (5,5

Milliarden Euro). Dabei lagen insbesondere die Elementarschadenaufwendungen

entgegen dem Trend zunehmender Extremwetterereignisse deutlich unter dem

Vorjahreswert. Sie beliefen sich auf 150 Millionen Euro nach 442 Millionen Euro

im Vorjahr.

Neben dem guten versicherungstechnischen Ergebnis erzielte die R+V ein

Kapitalanlageergebnis ohne fondsgebundene Lebensversicherung in Höhe von 2,2

Milliarden Euro (2024: 2,7 Milliarden Euro). Die positive Entwicklung der

Aktienmärkte wurde in Teilen überschattet durch die Abwertung des US-Dollars.

Die R+V Versicherung AG als die Muttergesellschaft des R+V Konzerns und Trägerin

des Rückversicherungsgeschäfts erzielte ein Vorsteuerergebnis (HGB) in Höhe von

195 Millionen Euro (2024: 115 Millionen Euro). Eine weitere Zuführung in die

Schwankungsrückstellungen trug im vergangenen Jahr zur Stärkung der Substanz

bei. Über alle HGB-Gesellschaften wurden Schwankungsrückstellungen mit 556

Millionen Euro dotiert. Dies wirkte sich auch auf die Risikotragfähigkeit

positiv aus, so dass die Solvabilitätsquote im Konzern von 168 auf 204 Prozent

anstieg. Seit Jahren gehört die R+V zu den finanzstärksten deutschen

Versicherungsunternehmen.

Über alle Sparten profitabel gewachsen

Die gesamten Beitragseinnahmen der R+V erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um

8,7 Prozent auf 22,8 Milliarden Euro (2024: 21,0 Milliarden Euro). Das

inländische Erstversicherungsgeschäft verzeichnete einen Zuwachs von 9,3 Prozent

und erreichte ein Beitragsvolumen von 17,5 Milliarden Euro. "Wir legen unseren

Fokus dort auf Wachstum, wo es langfristig profitabel ist, um unsere

Ertragskraft und Resilienz weiter zu stärken", betonte R+V-Vorstandsvorsitzender

Norbert Rollinger.

Besonders stark legte die Lebens- und Pensionsversicherung um 12,1 Prozent auf

8,5 Milliarden Euro zu. Sowohl das Geschäft mit laufendem Beitrag als auch das

Einmalbeitragsgeschäft trugen zu einem marktüberdurchschnittlichen Wachstum bei.

Die Schaden- und Unfallversicherung erzielte ein Umsatzplus von 6,7 Prozent auf

8,0 Milliarden Euro. "Das ist das Ergebnis einer sehr bewussten Steuerung. So

haben wir in der Kraftfahrtversicherung einen minimalen Marktanteilsrückgang von

0,3 Prozentpunkten auf 8,4 Prozent in Kauf genommen. Das Ziel war, die Combined

Ratio auf ein nachhaltig auskömmliches Niveau von 96 Prozent zu verbessern",

sagte der R+V-Chef. Erfreulich entwickelte sich erneut die

Gesundheitsversicherung. Hier verzeichneten die Beiträge einen Anstieg um 7,6

Prozent von 949 Millionen Euro auf erstmals über eine Milliarde Euro.

Auch die R+V Re setzte ihren ertragsorientierten Erfolgskurs fort. Der gebuchte

Bruttobeitrag lag 2025 stabil bei 3,4 Milliarden Euro.Für weiteres Wachstum der

R+V sorgte im zurückliegenden Jahr wieder die italienische Tochter Assimoco mit

einem Zuwachs von 22,1 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro.

Die Verwaltungskostenquoten der R+V lagen 2025 wie schon seit Jahren in allen

Segmenten weiter auf niedrigem Niveau. In den Segmenten Schaden/Unfall (11,1

Prozent, Vorjahr: 11,3 Prozent) und Leben/Pension (1,4 Prozent, Vorjahr: 1,5

Prozent) ist es gelungen, die bereits niedrigen Werte nochmals zu senken. In der

Gesundheitsversicherung blieb die Verwaltungskostenquote stabil bei 2,1 Prozent.

"Diese Kostenvorteile sind ein wesentlicher Bestandteil unserer

Wettbewerbsfähigkeit. Sie geben uns Spielräume - sowohl für Investitionen in

Zukunftsthemen als auch für ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für

unsere Kundinnen und Kunden", betonte CFO/CRO Dragica Mischler.

Mit Beitragsplus von 5,6 Prozent gut ins Jahr 2026 gestartet

Im 1. Quartal 2026 knüpfte die R+V an das erfolgreiche Vorjahr an und erzielte

in der inländischen Erstversicherung ein Plus von 5,6 Prozent auf 6,8 Milliarden

Euro. Alle Segmente trugen dazu bei: Die Beiträge in der Schaden- und

Unfallversicherung stiegen um 5,1 Prozent auf 4,2 Milliarden Euro, die Lebens-

und Pensionsversicherung wuchs um 5,1 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro, und die

Krankenversicherung erreichte 314 Millionen Euro und damit ein Plus von 12,7

Prozent.

"Wir wollen auch im Jahr 2026 unseren ertragsorientierten Wachstumskurs im Sinne

unserer Strategie NextLevel weiter fortsetzen und mindestens auf Branchenniveau

zulegen. Auch wenn noch nicht absehbar ist, wie sich der Iran-Krieg in den

kommenden Monaten auf die deutsche Wirtschaft auswirkt", erklärte R+V-Chef

Rollinger.

Altersvorsorgereform: Staat verzerrt den Wettbewerb

Von der Politik erhofft sich die R+V im laufenden Jahr Rückenwind. Grundsätzlich

unterstützt sie das geplante Vorsorgedepot, das mehr Menschen eine einfache

staatlich geförderte private Altersvorsorge ermöglichen soll. "Mit den neuesten

Plänen tut die Bundesregierung den Bürgerinnen und Bürgern allerdings keinen

Gefallen. Aufgabe des Staates ist es, verlässliche Rahmenbedingungen zu

schaffen. Dass er außerdem nun selbst auch als Akteur und damit als Konkurrent

zu privaten Anbietern am Markt auftreten will, ist ein klarer Angriff auf die

Marktwirtschaft und verzerrt den Wettbewerb. Wichtig ist, dass der individuelle

Bedarf nach einer zusätzlichen privaten Altersversorgung berücksichtigt wird.

Das Ziel, kostengünstige und transparente Angebote zu schaffen, begrüßen wir

ausdrücklich. Allerdings fordern wir faire Wettbewerbsbedingungen." Dazu gehört,

dass beim geplanten Standardprodukt für Versicherer dieselben Anforderungen an

die Beratung gelten wie bei allen anderen Anbietern.

Bei der Frühstartrente steht die R+V in den Startlöchern, bedauert aber die

Beschränkung auf einen Jahrgang. "Das ist eine vertane Chance für einen großen

Wurf, der noch viel mehr jungen Menschen den Einstieg in eine ergänzende

Altersvorsorge ermöglicht hätte", unterstrich Rollinger. Neben der privaten ist

auch die betriebliche Altersvorsorge ein wichtiger Eckpfeiler unseres

Rentensystems, um die gesetzliche Rente zu ergänzen. "Hier liegt noch viel

ungenutztes Potenzial", betonte Norbert Rollinger. "Beispielsweise beim

Sozialpartnermodell, für das wir uns eine weitere Senkung der Zutrittshürden für

nicht-tarifgebundene Arbeitgeber wünschen."

Unternehmensstrategie NextLevel wirkt

Vor dem Hintergrund herausfordernder Rahmenbedingungen hat die R+V vor einem

Jahr mit der Umsetzung ihrer Unternehmensstrategie NextLevel begonnen. "Zur

Stärkung unserer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit haben wir im Jahr 2025 schon

erste wichtige Ergebnisse erzielt", fasste R+V-Chef Norbert Rollinger zusammen.

Erfolgreich hat die R+V im zurückliegenden Jahr zwei neue Vorstandsressorts

etabliert und damit eine große Umstrukturierung bewältigt, die mehr als 6.000

Mitarbeitende direkt betraf. Mit den in einem Ressort gebündelten Finanz- und

Risikomanagement-Funktionen ist es gelungen, unternehmensweit eine stringentere

Steuerung zu verankern und im Ergebnis die Ertragskraft und Risikotragfähigkeit

der R+V nachhaltig zu stärken. Die Bündelung von Operations- und IT-Einheiten

dient zum anderen dazu, mit optimierten Abläufen und durchgängigen Prozessen

Effizienzgewinne und spürbaren Kundennutzen zu erzielen.

Im Rahmen eines Effizienzprogramms erzielte die R+V im Jahr 2025

unternehmensweit Kosteneinsparungen von rund 100 Millionen Euro, die in

strategische Initiativen reinvestiert werden. Die R+V automatisiert Prozesse,

verbessert die IT-Landschaft und setzt umfassend auf den Einsatz von Künstlicher

Intelligenz - zum Beispiel bei Beratung, Underwriting und Betrugserkennung.

Allein in der Betrugserkennung konnte durch den Einsatz von KI im Jahr 2025

bereits ein zweistelliger Millionenbetrag zusätzlich eingespart werden.

Ein strategisches Ziel ist auch, das große Geschäftspotenzial in der

genossenschaftlichen Finanzgruppe noch stärker zu heben. Hier ist die R+V mit

dem Ausbau der Omnikanalplattform der Banken im vergangenen Jahr einen großen

Schritt weitergekommen. Bank- und R+V-Vertrieb wachsen damit immer enger

zusammen und können Kundinnen und Kunden schnell und effizient rund um ihre

Versicherungsbelange beraten.

Die R+V Gruppe umfasst im Wesentlichen die R+V-Konzerngesellschaften sowie die

Versicherungsvereine R+V Lebensversicherung a.G., R+V Pensionsversicherung a.G.,

Vereinigte Tierversicherung Gesellschaft a.G. und die KRAVAG-SACH Versicherung

des Deutschen Kraftverkehrs VaG.

Der aktuelle Konzerngeschäftsbericht der R+V:

https://www.ruv.de/ueber-uns/unternehmen/geschaeftsberichte

Ausführliche Informationen zur Umsatzentwicklung der R+V Gruppe im Jahr 2025:

R+V setzt ertragreichen Wachstumskurs fort (https://www.ruv.de/newsroom/pressemi

tteilungen/2026-02-25-wachstumskurs-wird-fortgesetzt)

Pressekontakt:

Tanja Heeren

Konzern-Kommunikation

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

Tel.: 0611 533-6712

E-Mail: mailto:tanja.heeren@ruv.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6254094

OTS: R+V Versicherung AG