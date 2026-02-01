OTS: R+V Versicherung AG / R+V setzt ertragreichen Wachstumskurs fort (FOTO)

R+V setzt ertragreichen Wachstumskurs fort (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die R+V Versicherung verzeichnet im Geschäftsjahr 2025 ein

deutliches Beitragswachstum. Die 2025 gestartete Unternehmensstrategie zeigt

Wirkung.

- Die R+V Gruppe legte 2025 bei den Beiträgen über alle Sparten um 8,6 Prozent

auf rund 23 Milliarden Euro zu.

- Im deutschen Erstversicherungsgeschäft lag das Beitragsvolumen mit einem Plus

von 9,3 Prozent auf 17,5 Milliarden Euro deutlich über der Branche.

- Fortsetzung des ertragreichen Wachstumskurses im Jahr 2026

Die genossenschaftliche R+V Versicherungsgruppe verzeichnete im ersten Jahr

ihrer neuen Unternehmensstrategie NextLevel einen deutlichen Beitragszuwachs.

"Trotz global weiter herausfordernder Rahmenbedingungen und einer schwachen

deutschen Wirtschaft konnte die R+V Gruppe bei den Beiträgen in allen Sparten

weiter kräftig zulegen", sagt der R+V-Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger.

"Wir haben damit einen großen Schritt hin zu unserem Beitragsziel von 25

Milliarden Euro gemacht, das wir im Rahmen unserer Unternehmensstrategie

NextLevel bis 2030 erreichen wollen."

Die Beitragseinnahmen der R+V Gruppe stiegen 2025 um 8,6 Prozent auf 22,8

Milliarden Euro. Im deutschen Erstversicherungsgeschäft schloss die R+V

Versicherung das Geschäftsjahr 2025 mit einem Plus von 9,3 Prozent auf 17,5

Milliarden Euro ab. "Angesichts des schwierigen Umfelds ist dies vor allem das

Resultat einer starken Leistung aller R+V-Mitarbeitenden und Vertriebspartner in

der genossenschaftlichen Finanzgruppe", betont der R+V-Chef. "Unser

strategischer Anspruch ist, das Potenzial in den Genossenschaftsbanken noch

stärker zu nutzen."

Auch die Aktive Rückversicherung setzte ihren ertragsorientierten Wachstumskurs

fort. Aufgrund von Wechselkursentwicklungen, insbesondere zum US-Dollar, bleibt

der Umsatz unter dem Strich stabil bei 3,4 Milliarden Euro. Die italienische

Tochter Assimoco steigerte ihr Beitragsvolumen erneut deutlich um 21,5 Prozent

auf 1,9 Milliarden Euro. Die erfolgreichen Vertriebspartnerschaften mit der

genossenschaftlichen Bankengruppe Cassa Centrale Banca (CCB) und der größten

italienischen Bankgenossenschaft ICCREA trugen dazu maßgeblich bei.

"Es fehlen weiterhin mutige politische Reformen"

Für das Jahr 2026 rechnet die R+V erneut mit einem Wachstum in allen Sparten.

"Voraussetzung dafür sind aber auch die richtigen Rahmenbedingungen, die die

Politik schaffen muss", betont R+V-Chef Rollinger. Trotz milliardenschwerer

Unterstützungsprogramme sei es der Bundesregierung bisher nicht gelungen, der

deutschen Wirtschaft spürbaren Auftrieb zu geben. Es fehlten weiterhin mutige

Reformen, die die Standortbedingungen für Unternehmen verbessern und so

Zuversicht und Investitionen fördern. Dazu gehöre auch weiterhin der dringend

nötige Abbau von Überregulierung und überbordender Bürokratie.

Starkes Wachstum mit Einmalbeiträgen

In der Lebens- und Pensionsversicherung kletterten die Beitragseinnahmen im Jahr

2025 um 12,1 Prozent auf 8,5 Milliarden Euro - und damit fast doppelt so kräftig

wie die Branche, die um 6,7 Prozent zulegte. Gestiegene Einkommen, eine

gesunkene Inflation und positive Realzinsen begünstigten diese Entwicklung und

machten langfristige Anlagen wieder attraktiver. Besonders das

Einmalbeitragsgeschäft trug dazu mit einem kräftigen Plus gegenüber dem Vorjahr

von 28,8 Prozent auf 3,7 Milliarden Euro bei. Damit lag die R+V deutlich über

dem Markt (+16,9 Prozent). Die laufenden Beiträge erhöhten sich um 2,1 Prozent

auf 4,8 Milliarden Euro, während der Markt (+0,1 Prozent) hier stagnierte.

Der gesamte Neubeitrag in der Lebens- und Pensionsversicherung kam mit einem

starken Zuwachs von 22,0 Prozent auf 4,9 Milliarden Euro. Besonders gefragt

waren in der privaten Altersvorsorge die Neuen Garantien, die sich gegenüber dem

Vorjahr um 55,9 Prozent steigerten. Hervorzuheben ist hierbei die

Safe+Smart-Produktfamilie, durch die im Neugeschäft 1,3 Milliarden Euro erzielt

wurden. Das Neugeschäft mit fondsgebundenen Lösungen erreichte 1,5 Milliarden

Euro, ein Plus von 23,2 Prozent. Mit einem Neubeitrag von 1,6 Milliarden Euro

(+16,0 Prozent) schnitt auch die betriebliche Altersvorsorge wieder deutlich

besser als im Vorjahr ab.

Gesundheitsversicherung überschreitet erstmals 1-Milliarde-Euro-Marke

Die R+V Krankenversicherung setzte im vergangenen Geschäftsjahr ihren

ungebrochenen Wachstumskurs fort. Die Beitragseinnahmen stiegen um 7,6 Prozent

auf mehr als 1,0 Milliarden Euro. Dabei legte die R+V sowohl in der

Vollversicherung als auch bei den Zusatzversicherungen zu. Die Anzahl der

versicherten Personen erhöhte sich insgesamt um 6,5 Prozent auf 1,9 Millionen.

Sowohl bei den Vollversicherten (+3,4 Prozent auf rund 75.000) als auch bei den

Zusatzversicherten (+6,6 Prozent auf 1,8 Millionen) konnte sich die R+V

steigern.

Schaden-/Unfallversicherung wächst stabil in allen Sparten

Im Schaden- und Unfallversicherungsgeschäft erzielte die R+V im Geschäftsjahr

2025 ein Beitragsplus von 6,7 Prozent auf 8,0 Milliarden Euro. Alle Sparten

trugen dazu bei. In der Kfz-Versicherung kletterten die Beitragseinnahmen des

drittgrößten Kfz-Versicherers in Deutschland um 9,6 Prozent auf 3,2 Milliarden

Euro. Ein Erfolg zeigt sich auch beim Blick auf die Ertragsseite: Die Combined

Ratio (HGB) in der Kfz-Versicherung ist 2025 von 103 Prozent auf 96 Prozent

gesunken - trotz weiter hoher Reparatur- und Ersatzteilkosten. Im

Firmenkundengeschäft erzielte die R+V ein Plus von 5,8 Prozent auf 2,4

Milliarden Euro. Im Privatkundengeschäft legte die R+V um 5,5 Prozent auf 1,7

Milliarden Euro zu.

