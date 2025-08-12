OTS: R+V Versicherung AG / R+V: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025 (FOTO)

R+V: Starkes Wachstum im ersten Halbjahr 2025 (FOTO)

Wiesbaden (ots) - Die Beitragseinnahmen der R+V Versicherung sind im ersten

Wer­bung Wer­bung

Halbjahr 2025 um knapp 10 Prozent auf mehr als 10 Milliarden Euro gestiegen. Für

das Gesamtjahr peilt der genossenschaftliche Versicherer ein Wachstum deutlich

oberhalb des Vorjahres an.

Die R+V Gruppe hat ihren Umsatz in der deutschen Erstversicherung in den ersten

sechs Monaten des laufenden Jahres auf 10,1 Milliarden Euro gesteigert. Das

entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr von 9,2 Prozent.Bessere Aussichten

Wer­bung Wer­bung

für die Wirtschaft, das aktuelle Zinsumfeld und eine sinkende Inflation wirken

sich auch auf die Geschäftsentwicklung der R+V positiv aus. "Die Talsohle

scheint durchschritten", freut sich R+V-Vorstandsvorsitzender Norbert Rollinger.

Für 2025 zeigt sich der R+V-Chef ebenfalls optimistisch: "Für das Gesamtjahr

gehen wir davon aus, die positive Entwicklung des ersten Halbjahres fortzusetzen

und deutlich oberhalb des Vorjahres zu wachsen." Im Geschäftsjahr 2024 lag das

Wer­bung Wer­bung

Wachstum in der Erstversicherung bei 2,8 Prozent.

Deutliches Plus bei Einmalbeiträgen

Besonderen Anteil an der positiven Halbjahresbilanz des Versicherers der

genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken hat die Lebens-

und Pensionsversicherung. Hier legte die R+V um 11,7 Prozent auf 4,3 Milliarden

Euro zu. Nach einem rückläufigen ersten Halbjahr 2024 und einem stagnierenden

Gesamtjahr 2024 ist damit die Trendumkehr geschafft. Die laufenden Beiträge

wuchsen um 1,0 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro, die Einmalbeiträge verzeichneten

einen Anstieg um 28,4 Prozent auf 1,9 Milliarden Euro. Die R+V profitierte von

der marktweit erhöhten Nachfrage der Menschen nach Produkten, die eine

attraktive Rendite in Kombination mit Sicherheit bieten. Besonders positiv

entwickelte sich daher das Beitragsvolumen bei den Neuen Garantien, das um 30,8

Prozent auf 858 Millionen Euro zulegte. Auch das fondsgebundene Geschäft

verzeichnete einen deutlichen Zuwachs von 30,2 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro.

Gesundheitsversicherung setzt Wachstumskurs fort

Die R+V Krankenversicherung setzte ihren Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2025

fort. Die Beiträge legten um 7,6 Prozent auf 523 Millionen Euro zu. Dazu trugen

sowohl die Voll- als auch die Zusatzversicherungen bei. Die

Gesundheitsversicherung der R+V ist damit auf gutem Weg, bereits in diesem Jahr

die Eine-Milliarde-Euro-Beitragsmarke zu überschreiten - ein Jahr früher als

geplant. Alle Geschäftsfelder verzeichneten in den ersten sechs Monaten des

laufenden Geschäftsjahres gleichermaßen Zuwächse. Die Kundenzahl der R+V

Krankenversicherung konnte um 7,0 Prozent auf insgesamt mehr als 1,8 Millionen

versicherte Personen gesteigert werden.

Schaden-/Unfallversicherung legt in allen Sparten zu

In der Schaden- und Unfallversicherung steigerte die R+V ihren Umsatz um 7,4

Prozent auf 5,3 Milliarden Euro. In ihrer größten Sparte, der Kfz-Versicherung,

verzeichneten die Beiträge einen Zuwachs von 10,5 Prozent auf 2,3 Milliarden

Euro. Die R+V ist mit rund fünf Millionen versicherten Fahrzeugen der

drittgrößte Kfz-Versicherer auf dem deutschen Markt. Eine Herausforderung

bleiben die weiterhin hohen Kosten für Reparaturen, die die gesamte Branche

belasten.

Im Firmenkundengeschäft steigerte die R+V den Umsatz um 5,9 Prozent auf 1,7

Milliarden Euro. Auch im Privatkundengeschäft wuchsen die Beiträge um 5,3

Prozent auf 900 Millionen Euro.

Pressekontakt:

Tanja Heeren

Konzern-Kommunikation

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

Tel.: 0611 533-6712

E-Mail: mailto:tanja.heeren@ruv.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6094132

OTS: R+V Versicherung AG