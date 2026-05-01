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OTS: R+V Versicherung AG / Rund 56 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2025

29.05.26 10:50 Uhr

Rund 56 Millionen Euro Schäden durch Hagel in 2025

Wiesbaden (ots) - Positive Bilanz in Sachen Hagelunwetter: Bei R+V-Versicherten

beliefen sich die Schäden im Jahr 2025 nur auf 56 Millionen Euro. Mehr als die

Hälfte machten dabei Kfz-Schäden aus. Im Vergleich zu 2024 ein moderates Jahr.

Da verzeichnete die R+V Hagelschäden in Höhe von 97 Millionen Euro.

"Das Jahr 2025 war insgesamt ein Ausreißer in Sachen Elementarschäden - ganz

entgegen dem Trend steigender Unwetterschäden", sagt Michael Schiener vom

Schadenmanagement der R+V. Trotz günstiger Vorjahresbilanz schaut der

Hagelexperte derzeit aber besorgt aufs Wetter. "Statistisch gesehen beginnt

genau jetzt die Hagelsaison. Sie dauert dann bis in den Herbst hinein", sagt

Schiener. Besonders günstige Bedingungen für Hagelunwetter: heiße Tage und milde

Nächte. "Die zunehmend warmen Sommer begünstigen die Entstehung von Hagel."

Auch 2025 schickte Ende Mai ein Sturmtief heftigen Hagel, Sturmböen und

Starkregen über Deutschland. "Dieses eine Unwetter ist für jeden dritten

Hagelschaden an Autos unserer Versicherten im vergangenen Jahr verantwortlich",

berichtet Schiener. "Typisch Hagel: Auf einen Schlag entstehen tausende Schäden,

konzentriert auf eine begrenzte Region."

Hagelkörner, so groß wie Golfbälle, sind in Deutschland keine Seltenheit. Wenn

sie zu Boden prasseln, hinterlassen sie eine Spur der Verwüstung: beschädigte

Hausdächer, zerschlagene Fenster, in den Autos tiefe Dellen im Blech. Die

Empfehlung von Schiener: Wenn schwere Unwetter angekündigt sind, sollte man sein

Fahrzeug rechtzeitig unterstellen. "Am besten in der eigenen Garage. Unter einer

Brücke oder Durchfahrt ist das Fahrzeug ebenfalls geschützt." Und wenn es am

Auto oder einem Gebäude zu Schäden kommt, sollten diese möglichst mit Fotos

dokumentiert und zeitnah der Versicherung gemeldet werden.

Pressekontakt:

Gesa Fritz

Konzern-Kommunikation

Raiffeisenplatz 1

65189 Wiesbaden

Tel.: 0611 533-52284

E-Mail: mailto:gesa.fritz@ruv.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/61791/6284359

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