OTS: RaboDirect Deutschland / Geteilte Liebe, geteiltes Geld? / forsa-Umfrage ...

Geteilte Liebe, geteiltes Geld? / forsa-Umfrage bestätigt: Deutsche

Pärchen regeln Geldfragen oft im Alleingang (FOTO)

Frankfurt (ots) - Teilen - das gehört in den meisten Beziehungen zum

Grundprinzip. Geteilt werden Gedanken, Emotionen und Zeit, aber auch Materielles

wie Lebensmittel oder die gemeinsame Wohnung. Doch wie steht es um das Thema

Finanzen? Welchen Einfluss hat die Zweisamkeit darauf, wie wir mit unserem Geld

umgehen? Hilft unser Partner uns, sparsamer zu leben? Und verändert die

Beziehung, ob und wie wir fürs Alter vorsorgen?

Mit diesen Fragen beschäftigt sich eine aktuelle forsa-Umfrage im Auftrag von

RaboDirect.

So viel sich mit einer Partnerschaft auch verändern mag, unser Umgang mit Geld

bleibt oftmals gleich: 73 Prozent der Deutschen sagen, dass ihre bessere Hälfte

wenig bis keinen Einfluss darauf hat, wie sie ihre Einnahmen und Ausgaben im

Blick behalten. Nur ein Viertel der Umfrageteilnehmer (26 %) stellt fest, dass

der Partner oder die Partnerin schon die eine oder andere Veränderung im

Hinblick auf die Übersicht der eigenen Finanzen mit sich gebracht hat. Männer

beobachten dies übrigens häufiger (30 %) als Frauen (21 %).

Ab 30 wird Vorsorge öfter zur gemeinsamen Sache

Wird eine Partnerschaft dauerhafter, könnte man meinen, dass zumindest

langfristige finanzielle Entscheidungen wie die Altersvorsorge als Team

angegangen werden. Doch auch dies ist in den meisten Fällen Solosache: Lediglich

ein Viertel (28 %) der Befragten bestätigt, dass die Meinung des Partners hier

durchaus eine Rolle spielt. Bei den über 30-Jährigen lässt sich zumindest jeder

dritte (30 %) Befragte in einer Partnerschaft in puncto Vorsorge in die Karten

schauen. Allerdings auch das nur bis kurz vorm Rentenalter. Befragte ab 60

Jahren zeigen mit 28 % eher wieder eine leichte Tendenz zum alleinigen

Vorsorgen. Zusammen alt werden heißt demnach nicht automatisch auch zusammen

finanziell dafür aufkommen. Fast schade, bedenkt man, dass 56 % der Befragten

bestätigen, dass ein gemeinsames Sparkonto zusammenschweißt.

Bei Geldanlagen machen viele ihr eigenes Ding

Ganz egal ob das klassische Tagesgeldkonto, eine Immobilie oder die Investition

in ETFs - auch bei der Auswahl und Pflege der Geldanlage verlässt sich die

Mehrheit der Deutschen lieber auf sich selbst, anstatt die Meinung des Partners

einzuholen. Einen großen bis sehr großen Einfluss des Partners auf die Wahl der

Geldanlage bestätigt gerade einmal jeder vierte Befragte (25 %). Zwischen Frauen

und Männern gibt es hierbei übrigens kaum Unterschiede - bei den Männern lassen

23 % die geliebte Person mitbestimmen, wo und wie das Geld angelegt wird, bei

den Frauen sind es ebenfalls lediglich 27 %.

Die Details der forsa-Studienergebnisse schicken wir auf Anfrage gerne zu.

Einfach eine E-Mail an mailto:RaboDirectMarketing@rabobank.com senden.

Hinweis: Für die repräsentative forsa-Erhebung wurden im Auftrag von RaboDirect

Deutschland zwischen dem 27. Februar und dem 10. März 2020 insgesamt 1.227

Personen befragt. Davon leben 833 Befragte in einer Partnerschaft. Die

Ergebnisse sind unter der Quellenangabe "forsa/RaboDirect Deutschland" frei zur

Veröffentlichung.

Über RaboDirect Deutschland

RaboDirect Deutschland ist ein Geschäftsbereich der deutschen Zweigniederlassung

der Coöperatieve Rabobank U.A., einer holländischen Bankengruppe mit Sitz in

Frankfurt am Main. Das Direktbankgeschäft wurde im Juni 2012 als neuer

Geschäftsbereich der Zweigniederlassung Frankfurt gegründet und ist auf

Sparprodukte für Privatkunden spezialisiert. Im Firmenkundengeschäft ist die

deutsche Zweigniederlassung der 1898 als Genossenschaftsbank gegründeten

Rabobank Gruppe bereits seit 1984 als Spezialist für Finanzierungen im Agrar-

und Nahrungsmittelsektor tätig. Die Rabobank Gruppe ist einer der größten

Finanzdienstleister der Niederlande. Inzwischen ist die Bank in 40 Ländern mit

nahezu 10 Millionen Kunden und über 43.000 Mitarbeitern vertreten und verfügt

über Einlagen von mehr als 381,5 Milliarden Euro (Stand 2019). Weitere

Informationen im Internet auf http://www.rabodirect.de/ und

http://www.rabobank.com/.

