OTS: RABOT Energy DE GmbH / Feiertag trifft Sonnenschein: Börsenstrompreis ...

Feiertag trifft Sonnenschein: Börsenstrompreis stürzt am 1. Mai auf

Rekordtief von -50 ct/kWh (FOTO)

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Hamburg (ots) -

- Durchschnittlicher Börsenstrompreis im Mai 2026: 9,82 ct/kWh

- 1. Mai: Negativpreis von -50 ct/kWh

- 69 Stunden mit negativen Strompreisen im Mai 2026

Im Mai lag der durchschnittliche Börsenstrompreis bei 9,82 ct/kWh. Treiber

dieser Entwicklung war vor allem die gestiegene Einspeisung aus Wind- und

Solarenergie, die den Markt in mehreren Phasen des Monats mit Strom flutete.

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Besonders auffällig war die Preisentwicklung am ersten Mai. Das Zusammentreffen

von Feiertag, guten Wetterbedingungen und damit hoher erneuerbarer Erzeugung bei

gleichzeitig niedriger Nachfrage trieb den Preis auf bis zu - 50 ct/kWh.

Insgesamt kam es dabei im Mai an 69 Stunden zu negativen Preisen. Das Muster ist

nicht neu, aber es wird sichtbarer. Feiertage und Wochenenden mit starker

erneuerbarer Einspeisung erzeugen strukturell Überangebotssituationen mit

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direkten Auswirkungen auf den Großhandelspreis.

Solche Extremwerte entstehen, wenn das Netz mehr Strom aufnehmen muss, als

gerade verbraucht wird, und konventionelle Kraftwerke nicht schnell genug vom

Netz gehen können.

Als direkte Reaktion auf dieses Ereignis passte die EPEX SPOT die

Preisuntergrenze im Day-Ahead-Markt an. Die bisherige Untergrenze von -500

EUR/MWh wurde auf -600 EUR/MWh abgesenkt. Ursprünglich war dieser Minimalpreis

lediglich als technischer Kontrollmechanismus konzipiert, der in der Praxis nie

erreicht werden sollte. Die Anpassung als Folge der Preise am 01. Mai zeigen

dabei, dass dem Stromsystem die nötige Flexibilität fehlt, um Erzeugung und

Verbrauch in Extremsituationen in Einklang zu bringen.

Dynamische Tarife in Kombination mit einem Smart Meter, spielen in dieser

Situation eine zunehmend wichtige Rolle für die Stabilität des Stromnetzes.

Smart Meter erfassen den Verbrauch in Echtzeit und ermöglichen es, Lastspitzen

gezielt zu vermeiden. In Kombination mit dynamischen Tarifen entsteht ein

System, in dem Verbraucherinnen und Verbraucher automatisch auf Preissignale

reagieren können.

Der Verbrauch steigt, wenn viel erneuerbarer Strom im Netz ist, und sinkt, wenn

die Nachfrage das Angebot übersteigt. Wer zum Beispiel ein Elektroauto fährt und

einen dynamischen Stromtarif nutzt, kann Ladevorgänge gezielt in Phasen mit

hoher erneuerbarer Einspeisung legen, also typischerweise in die sonnenreichen

Mittagsstunden oder windstarke Nächte. In diesen Zeitfenstern sind die

Börsenstrompreise besonders niedrig, was sich über das Jahr zu einer

finanziellen Entlastung summieren kann. Endkundinnen und Kunden, die Smart

Charging verwenden können, wenn es zu einem negativen Strompreis kommt, im

besten Fall mit der Stromnutzung Geld verdienen. So konnte zum Beispiel im Mai,

ein Audi mit Smart Charging in Brandenburg zu einem Börsenstrompreis von -37,04

ct/kWh geladen werden. Die Gesamtkosten der Ladung beliefen sich bei diesem

Vorgang auf -11,24 EUR.

Die Lastverschiebung leistet dabei außerdem einen Beitrag zur Netzstabilität.

Wer Strom dann verbraucht, wenn er im Überfluss vorhanden ist, hilft dabei,

Überangebotssituationen abzufedern und den Bedarf an kostspieligen

Ausgleichsmaßnahmen zu reduzieren. Dynamische Tarife verbinden damit

individuelle Einsparpotenziale mit einem systemischen Nutzen, der über den

einzelnen Haushalt hinausgeht.

Über Rabot Energy

Rabot Energy ist eine Marke der RABOT Energy DE GmbH und treibt seit 2021 als

digitaler Energieversorger die Energiewende in Deutschland voran. Mit 100 %

Ökostrom und KI-basierter Optimierung hilft Rabot Energy Haushalten und

Unternehmen, ihre Stromkosten deutlich zu senken. Über 150.000 Kunden vertrauen

bereits auf die smarte Energieplattform. Mehr Informationen unter

http://www.rabot.energy/

Pressekontakt:

Hanna Berster

Hopfenmarkt 33

20457 Hamburg

0176 213 294 91

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