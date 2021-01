OTS: Ravensburger AG / Mehr Zeit für die Familie sorgt für Wachstumsschub bei ...

Mehr Zeit für die Familie sorgt für Wachstumsschub bei Ravensburger

(FOTO)

Ravensburg (ots) - In der Familie oder allein - im vergangenen Jahr wurde mehr

Zeit fürs Spielen, Lesen und zur Entspannung genutzt. Das sorgte für eine

erhöhte Nachfrage nach Ravensburger Produkten und damit für einen Wachstumsschub

der Gruppe in allen Produktkategorien und Märkten. Ravensburger konnte den

Umsatz auf 632 Mio. Euro* steigern, das sind über 20 % mehr als im Vorjahr.

Spieleklassiker, Kinderbücher, tiptoi® Produkte, die Kugelbahn "GraviTrax" sowie

Denk- und Logikspiele von "ThinkFun" waren besonders gefragt. Puzzles gewannen

nochmals an Beliebtheit - und zwar weltweit.

Die Ravensburger Gruppe erzielte 2020 ein zweistelliges Wachstum. In den großen

europäischen Spielwarenmärkten Frankreich, Italien, Spanien und Großbritannien

wuchs Ravensburger jeweils wesentlich stärker als der Markt.** Das höchste

Wachstum konnte in Großbritannien und den Regionen Nordamerika und Skandinavien

erreicht werden. In Deutschland entwickelte sich Ravensburger ebenfalls mit

einem zweistelligen Wachstum. Vorstandsvorsitzender Clemens Maier erläuterte die

Ravensburger Entwicklung beim Pressegespräch im Rahmen der Hausmesse am

Standort: "Das vergangene Jahr war geprägt durch die gemeinsame Zeit mit der

Familie. Brettspiele und Edukatives für Kinder waren neben Produkten zur

Entspannung besonders gefragt. Wir sind sehr glücklich, dass wir mit unserem

Angebot viele Menschen unterstützen konnten, einen Ausgleich vom Alltag,

besonders in der Krisensituation, zu finden."

International erfolgreiche Produktfamilien

Bei den Spielen waren in den vergangenen Monaten Klassiker besonders begehrt.

Die Menschen suchten das Vertraute. Bei Klassikern ist die Einstiegshürde gering

und die Spiele sind oft mit Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse verknüpft.

Allein 2020 wurden von den Produktfamilien "Das verrückte Labyrinth" 1,2 Mio.

Exemplare und memory® über 2 Mio. Spiele verkauft. Insgesamt wuchs die

Unternehmensgruppe in der größten Ravensburger Kategorie, den Spielen, um 22 %

im Vergleich zum Vorjahr. Dabei wurden in Summe 25 Mio. Spiele verkauft. An den

Klassiker-Trend knüpft Ravensburger auch 2021 an und feiert die Jubiläen einiger

Erfolgsspiele, darunter "Sagaland" (40 Jahre) und "Lotti Karotti" (20 Jahre).

Der Absatz der Denk- und Logikspiele der Marke "ThinkFun" steigerte sich um über

33 % (nach Stückzahl). Top-Produkt war mit über 475.000 verkauften Stück das

Spiel "Gravity Maze", das Vorstellungskraft und logisches Denken erfordert.

Dass Puzzeln entspannt, erlebten viele Kinder und Erwachsene im Krisenalltag

weltweit. 28 Mio. Puzzles gingen von Ravensburg aus in über 70 Länder, rund 32 %

mehr als im Vorjahr. Auch personalisierte Puzzles erlebten einen Boom: Die

Nachfrage nach individuell gefertigten Puzzles hat sich beinahe vervierfacht.

Puzzeln ist auch über die neu entwickelte Ravensburger Puzzle World (

http://www.ravensburger.de/puzzleworld ) möglich. Kreative können dort eigene

Fotos hochladen und mit anderen teilen. Jeder kann dieses Motiv digital

zusammensetzen oder als haptisches Puzzle im Online-Shop bestellen.

Vom Puzzle-Trend profitieren auch die 3D Puzzles, meistgekauftes Produkt war

2020 das Modell des Lamborghini Huracán EVO mit rund 130.000 Stück.

Gleiche Wirkung hat das Bauen und Konstruieren mit dem Kugelbahnsystem

"GraviTrax". Ravensburger erweiterte seine Eigenentwicklung um die "Pro"-Reihe,

die komplexe Bahnen und Bauen in die Höhe ermöglicht. Das hohe Interesse - der

Umsatz stieg um rund 18 % - zeigte sich auch am Erfolg des ersten

GraviTrax-Buchs mit Anleitungen und Extra-Aufgaben für Fans und Profis.

Corona-Zeit ist Lesezeit

Eltern, für die der Lockdown ein Spagat zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung

bedeutete, suchten Produkte zur sinnvollen Beschäftigung ihrer Kinder.

Ravensburger Bücher für Erstleser, Sachbücher wie die Reihe Wieso? Weshalb?

Warum? und "Guinness World Records 2021", sowie Bücher und Spiele für den

tiptoi® Stift schafften Freiraum -dieser Bereich konnte in allen Segmenten

wachsen, insgesamt um rund 17 %. tiptoi® legte im 10. Jubiläumsjahr kräftig zu,

durch Bücher zu Vorschulthemen und die WLAN-Edition des Stifts. Zweistelliges

Wachstum erzielte auch die Kinder- und Jugendliteratur. Besonders Leser ab 14

Jahren griffen zu Titeln wie "Kiss me twice" von der Bestseller-Autorin Stella

Tack.

Neue Organisationsstruktur zahlt sich aus

Die bereits im Jahr 2019 eingeleitete und nun abgeschlossene Neustrukturierung

der Organisation der Ravensburger Gruppe hat sich im vergangenen Jahr bewährt.

So konnten über den marken- und produktübergreifenden Vertrieb unterschiedliche

Handelskanäle umfassend beliefert und die Konsumenten mit allen Ravensburger

Produkten bedient werden. Der hohe Grad an Eigenfertigung erwies sich dabei als

klarer Vorteil: Auf die hohe Nachfrage nach Puzzles konnte das Unternehmen

schnell reagieren. Bereits im Frühjahr wurden die Produktionskapazitäten in den

eigenen Werken in Ravensburg und Policka (Tschechien) unter Berücksichtigung

aller Corona-Sicherheitsmaßnahmen auf Vorweihnachtsniveau angehoben. Trotzdem

kam es bei manchen Produkten zu Lieferengpässe, denn die Nachfrage war höher als

die Kapazität. "An dieser Stelle ein großes Dankeschön an all unsere

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Lieferanten. Sie haben Großartiges

geleistet unter den doch sehr herausfordernden Bedingungen", sagte Hanspeter

Mürle, Vorstand der Ravensburger AG.

In größerem Maße betroffen von den Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung

des Coronavirus war die Ravensburger Kinderwelt, das Museum Ravensburger und

das Ravensburger Spieleland. Der Saisonstart des Parks verschob sich auf den 1.

Mai, zudem musste die Zahl der täglichen Besucher begrenzt werden.

Soziale Verantwortung und Klimaschutz bei Ravensburger

Ravensburger steht als familien- und zukunftsorientiertes Unternehmen zu seiner

Verantwortung. Neben den Zwecken und Projekten der Stiftung Ravensburger Verlag

( http://www.stiftung-ravensburger.de ) unterstützt die Ravensburger Gruppe seit

vielen Jahren auf vielfältige Weise Kinder, Familien und Bildungseinrichtungen

in Not.

Im Jahr 2020 hat die Unternehmensgruppe entschieden, mit 1 Mio. Euro einen

größeren Beitrag für soziale Gerechtigkeit sowie den Klimaschutz zu leisten.

"Wir sind gut durch das besondere Jahr 2020 gekommen. Daher haben wir uns

entschieden, uns breiter für Kinder und Familien in schwierigen Situationen und

den Klimaschutz zu engagieren", sagte Clemens Maier. 750.000 Euro gingen an

soziale Projekte in allen Ländern, in denen Ravensburger mit eigenen

Standorten*** vertreten ist. Mit 250.000 Euro wurde eine Sofortmaßnahme zum

aktiven Klimaschutz finanziert: In Zusammenarbeit mit der NGO Fairventures wird

die Pflanzung und nachhaltige Bewirtschaftung von über 120.000 Bäumen in Uganda

und Indonesien ermöglicht. Neben der sukzessiven Umsetzung von Maßnahmen zur

CO2-Reduktion erarbeitet Ravensburger momentan ein erweitertes

Nachhaltigkeitskonzept.

* Umsatz der Ravensburger Gruppe NACH Konsolidierung. Diese und nachfolgende

Umsatzzahlen sind vorläufig. Stand 01/2021

** Quelle: NPD Eurotoys, G5-Länder: Deutschland, Frankreich, UK, Italien,

Spanien

*** Deutschland, Österreich, Schweiz, USA, Großbritannien, Tschechien,

Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Schweden, Niederlande, Belgien und Japan

Über Ravensburger

Die Ravensburger AG ist eine internationale Unternehmensgruppe mit langer

Tradition und gewachsenen Werten. Ihre Mission lautet "Spielerische

Entwicklung", ihre bedeutendste Marke, das blaue Dreieck, steht für die Werte

Freude, Bildung und Gemeinsamkeit und ist eine der führenden Marken für Puzzles,

Spiele und Beschäftigungsprodukte in Europa sowie für Kinder- und Jugendbücher

im deutschsprachigen Raum. Spielwaren mit dem blauen Dreieck werden weltweit

verkauft, und die internationalen Marken BRIO und ThinkFun ergänzen das Angebot

der Unternehmensgruppe. 2.304 Mitarbeiter erwirtschafteten 2020 einen Umsatz von

632 Millionen Euro.*

* Alle Zahlenangaben Stand 01/2021

Pressekontakt:

Heike Herd-Reppner

PR Manager / stv. Leitung Corporate PR

Tel: 0751-86-1271

mailto:Heike.herd-reppner@ravensburger.de

Ravensburger AG

Robert-Bosch-Straße 1

D-88214 Ravensburg

http://www.ravensburger.de/presse

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/62428/4823137

OTS: Ravensburger AG