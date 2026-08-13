OTS: RAYMON Bicycles / RAYMON Bicycles auf Wachstumskurs: Agilität zahlt sich ...

13.08.26 13:53 Uhr

RAYMON Bicycles auf Wachstumskurs: Agilität zahlt sich aus / 25

Prozent Umsatzplus und versechsfachter Auftragsbestand bestätigen die

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strategische Neuausrichtung (FOTO)

Schweinfurt (ots) - In einem von Konsolidierung und Umbrüchen geprägten

Branchenumfeld setzt RAYMON Bicycles ein klares Zeichen für Stabilität und

Zukunftsfähigkeit. Seit der vollständigen Übernahme durch die Unternehmerfamilie

Puello agiert die Schweinfurter Marke wieder als inhabergeführter

Vollsortimenter - unabhängig, flexibel und mit kurzen Entscheidungswegen. Die

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aktuellen Geschäftszahlen zeigen: Die strategische Neuausrichtung greift und

schafft die Basis für nachhaltiges, profitables Wachstum.

Turnaround nach der Neuaufstellung

Ein wesentlicher Meilenstein ist der abgeschlossene Abverkauf der übernommenen

Altbestände aus der früheren Unternehmensstruktur (PIERER New Mobility AG).

Damit konnte RAYMON die Spirale negativer Deckungsbeiträge stoppen und diesen

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wieder deutlich in den positiven Bereich drehen. Gleichzeitig wurde der

Lagerbestand um 30 Prozent reduziert. Das schlanke Setup und die verbesserte

Kapitalbindung schaffen eine solide Grundlage für nachhaltige Profitabilität.

Auch im Markt zahlt sich der neue Kurs aus: Im Vergleich zum Vorjahr steigerte

RAYMON den Umsatz um 25 Prozent. Der Auftragsbestand der Kollektion 2027 hat

sich versechsfacht. Damit entwickelt sich die Marke in einem weiterhin

anspruchsvollen Marktumfeld deutlich gegen den Branchentrend.

Speed to Market als Wettbewerbsvorteil

Wie wirksam die kurzen Entscheidungswege und die hohe Entwicklungs-kompetenz von

RAYMON in der Praxis sind, zeigt die Zusammenarbeit mit Avinox. Als einer der

ersten Partner weltweit integrierte RAYMON das neue Antriebssystem innerhalb

kurzer Zeit in die TAROK Plattform und brachte sie zur Serienreife. Möglich

wurde dies durch ein hochflexibles, internationales Team, das Design, Innovation

und Engineering eng miteinander verzahnt. Mit einem Gewicht ab 20,4 Kilogramm

steht das TAROK beispielhaft für diese Kompetenz. Die schnelle Umsetzung zeigt,

wie konsequent RAYMON relevante Technologien frühzeitig aufgreift, in marktreife

Produkte übersetzt und dem Fachhandel verfügbar macht - ein klarer

Wettbewerbsvorteil in einem dynamischen Markt.

Wachsendes Vertrauen im Fachhandel

Parallel zur wirtschaftlichen Entwicklung wächst das europäische Vertriebsnetz.

Die Zahl der unabhängigen Fachhandelspartner stieg um 30 Prozent. Darüber hinaus

haben führende Händlergruppen, Einkaufsorganisationen und Verbände in

Deutschland, Österreich und weiteren europäischen Märkten RAYMON neu gelistet

oder bestehende Partnerschaften deutlich ausgebaut.

"Die Zahlen zeigen, dass unsere Neuausrichtung funktioniert. Wir haben die

Altbestände konsequent abgebaut, den Deckungsbeitrag zurück in den positiven

Bereich geführt und gleichzeitig wieder spürbar an Dynamik gewonnen.

Entscheidend ist für uns aber nicht Wachstum um jeden Preis. Wir wollen ein

verlässlicher, schneller und wirtschaftlich gesunder Partner für den Fachhandel

sein - gerade in einem Markt, der weiterhin vor großen Herausforderungen steht",

sagen Susanne und Felix Puello, Geschäftsführer von RAYMON Bicycles.

Breite Produktstrategie mit Zukunft

Als Vollsortimenter setzt RAYMON bewusst auf technologische Vielfalt. Im

E-Bike-Segment arbeitet die Marke mit Avinox, Bosch, Yamaha, Panasonic und OLI

zusammen und kann dadurch unterschiedliche Einsatzbereiche, Leistungsprofile und

Preispunkte abdecken. Das E-Mountainbike TAROK steht dabei beispielhaft für den

Anspruch, innovative Technologie mit hoher Performance und eigenständiger

Produktentwicklung zu verbinden.

Gleichzeitig baut RAYMON das klassische Fahrradsegment konsequent aus. Mit dem

Aero-Rennrad ARVA sowie den Gravel-Plattformen SORENO und KENTHII stärkt die

Marke ihr Angebot jenseits des E-Bikes. Die breite Aufstellung reduziert

Abhängigkeiten, eröffnet neue, internationale Zielgruppen und gibt dem

Fachhandel ein vielseitiges, klar differenziertes Portfolio an die Hand.

Pressekontakt:

crystal communications GmbH

Isabel Eglseder

mailto:isabel.e@crystal-communications.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183167/6332860

OTS: RAYMON Bicycles