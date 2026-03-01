OTS: refurbed / refurbed überschreitet 3 Milliarden Euro Außenumsatz und wird ...

refurbed überschreitet 3 Milliarden Euro Außenumsatz und wird durch

Expansion in 13 weitere europäische Länder zum geografisch größten

Marktplatz für refurbished Produkte in Europa (FOTO)

München (ots) - Erfolgsmeldung von refurbed schon im ersten Quartal des neuen

Jahres - und damit auch ein Erfolg für die Kreislaufwirtschaft in Europa:

refurbed hat die Marke von 3 Milliarden Euro kumuliertem Außenumsatz (GMV)

überschritten - in weniger als zwölf Monaten nach Erreichen der

2-Milliarden-Marke im April 2025. Der Erfolg wird (auch) zur Expansion in

dreizehn weitere europäische Märkte genutzt. Damit verdoppelt das Unternehmen

seine geografische Präsenz, erreicht nun 486 Millionen Konsument:innen und ist

der Online-Marktplatz mit den meisten aktiven Märkten in Europa. Zu den neuen

refurbed-Märkten zählen u.a. Großbritannien, Schweiz, Frankreich, Spanien, Polen

und die baltischen Staaten.

"Refurbishment ist keine Nische mehr - für viele Kund:innen in Europa wird es

zur neuen Normalität", so Peter Windischhofer, Co-Founder und CEO von refurbed.

"Wir haben bewiesen, dass sich ein zirkuläres Geschäftsmodell profitabel

skalieren lässt. Die 3-Milliarden-Euro-Marke und die Expansion in dreizehn neue

Märkte zeigen das deutlich."

Weniger als zwölf Monate nach dem Erreichen der 2-Milliarden-Euro-Marke wächst

refurbed auf 3 Milliarden Euro Außenumsatz. Das entspricht einem jährlichen

GMV-Wachstum von über 40 Prozent und unterstreicht die stark steigende Nachfrage

nach refurbished Produkten in Europa: Seit Gründung vor neun Jahren hat refurbed

europaweit 10 Millionen Produkte verkauft, mehr als die Hälfte der Kund:innen

kaufen mehrmals bei refurbed ein.

Die Expansion des Online-Marktplatzes, der im Februar seinen neunten Geburtstag

gefeiert hat, in dreizehn weitere europäische Länder folgt auf die im November

2025 abgeschlossene jüngste Finanzierungsrunde sowie das Erreichen der

Profitabilität im Vorjahr. Beides hatte die finanzielle Basis für die Skalierung

des Geschäftsmodells in ganz Europa geschaffen.

"Wir skalieren dort, wo unser Modell funktioniert - und wir wissen, dass es

funktioniert."

Im Zuge der aktuellen Expansionsphase startet refurbed in Spanien, Frankreich,

dem Vereinigten Königreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen,

Estland, Lettland, Bulgarien, Schweiz und Luxemburg. Damit adressiert die

Plattform künftig einen kombinierten Markt von 486 Millionen Konsument:innen und

ist nun in insgesamt 24 europäischen Märkten aktiv.

"Diese Expansion ist ein bewusster nächster Schritt", so Windischhofer. "Nach

Erreichen der Profitabilität und Sicherung frischer Investitionen investieren

wir dort, wo wir klare Nachfrage und eine funktionierende Infrastruktur sehen.

Wir skalieren dort, wo unser Modell funktioniert - und wir wissen, dass es

funktioniert."

Der zeitgleiche Start in dreizehn Ländern erfolgt auf Grundlage einer

datengetriebenen Markteintrittsstrategie mit Fokus auf klare Nachfrage, stabile

Angebotsstrukturen und langfristige Wertschöpfung. Starke

Premium-Markenpartnerschaften, die refurbed bereits in den vergangenen Jahren in

den bisherigen Märkten erfolgreich etabliert hat, begleiten die Expansion.

3 Milliarden Euro Außenumsatz: Refurbishment ist endgültig Mainstream

Die Beschleunigung von 2 auf 3 Milliarden Euro GMV in weniger als einem Jahr

zeigt nicht nur das erfolgreiche Geschäftsmodell von refurbed, sondern markiert

einen Wendepunkt für die Kreislaufwirtschaft in Europa: Sie belegt das stark

wachsende Vertrauen der Konsument:innen und die zunehmende Wettbewerbsstärke von

refurbished Produkten gegenüber dem Neukauf.

"Wir erleben eine strukturelle Veränderung im Konsumverhalten", sagt Kilian

Kaminski, Co-Founder von refurbed. "Nachhaltiges Wachstum ist kein Gegensatz zu

wirtschaftlichem Erfolg. Die Kreislaufwirtschaft wird zum Mainstream - und

Europa hat die Chance, global zu zeigen, dass Profitabilität und Nachhaltigkeit

zusammengehen."

Bis heute hat refurbed durch den Verkauf von refurbished Produkten im Vergleich

zum Neukauf zur Einsparung von 445.000 Tonnen CO2 beigetragen - durch die

Expansion und das starke Wachstum wird sich dieser Betrag bald auch exponentiell

vergrößert haben.

Premium-Segment treibt Wachstum bei refurbed an

Bei refurbed wächste dabei vor allem das Premium-Segment überproportional - in

den vergangenen 12 Monaten um +113 % bei den Bestellungen und +90 % beim Anteil

am GMV.

Marken wie Dyson oder Kärcher bauen ihre Verfügbarkeit auf dem Online-Marktplatz

aus. Apple-, Samsung- und Google-Produkte gewinnen weiterhin an Dynamik im

Bereich Consumer Electronics und werden in immer größeren Mengen nachgefragt.

Zudem erweiterte refurbed sein Sortiment in zusätzliche Kategorien wie Kids &

Baby in Deutschland und Österreich, Sport sowie Home & Garden, sodass für alle

Bereiche des Lebens professionell generalüberholte Produkte eingesetzt werden

können.

