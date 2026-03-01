OTS: refurbed / refurbed überschreitet 3 Milliarden Euro Außenumsatz und wird ...
refurbed überschreitet 3 Milliarden Euro Außenumsatz und wird durch
Expansion in 13 weitere europäische Länder zum geografisch größten
Marktplatz für refurbished Produkte in Europa (FOTO)
München (ots) - Erfolgsmeldung von refurbed schon im ersten Quartal des neuen
Jahres - und damit auch ein Erfolg für die Kreislaufwirtschaft in Europa:
refurbed hat die Marke von 3 Milliarden Euro kumuliertem Außenumsatz (GMV)
überschritten - in weniger als zwölf Monaten nach Erreichen der
2-Milliarden-Marke im April 2025. Der Erfolg wird (auch) zur Expansion in
dreizehn weitere europäische Märkte genutzt. Damit verdoppelt das Unternehmen
seine geografische Präsenz, erreicht nun 486 Millionen Konsument:innen und ist
der Online-Marktplatz mit den meisten aktiven Märkten in Europa. Zu den neuen
refurbed-Märkten zählen u.a. Großbritannien, Schweiz, Frankreich, Spanien, Polen
und die baltischen Staaten.
"Refurbishment ist keine Nische mehr - für viele Kund:innen in Europa wird es
zur neuen Normalität", so Peter Windischhofer, Co-Founder und CEO von refurbed.
"Wir haben bewiesen, dass sich ein zirkuläres Geschäftsmodell profitabel
skalieren lässt. Die 3-Milliarden-Euro-Marke und die Expansion in dreizehn neue
Märkte zeigen das deutlich."
Weniger als zwölf Monate nach dem Erreichen der 2-Milliarden-Euro-Marke wächst
refurbed auf 3 Milliarden Euro Außenumsatz. Das entspricht einem jährlichen
GMV-Wachstum von über 40 Prozent und unterstreicht die stark steigende Nachfrage
nach refurbished Produkten in Europa: Seit Gründung vor neun Jahren hat refurbed
europaweit 10 Millionen Produkte verkauft, mehr als die Hälfte der Kund:innen
kaufen mehrmals bei refurbed ein.
Die Expansion des Online-Marktplatzes, der im Februar seinen neunten Geburtstag
gefeiert hat, in dreizehn weitere europäische Länder folgt auf die im November
2025 abgeschlossene jüngste Finanzierungsrunde sowie das Erreichen der
Profitabilität im Vorjahr. Beides hatte die finanzielle Basis für die Skalierung
des Geschäftsmodells in ganz Europa geschaffen.
"Wir skalieren dort, wo unser Modell funktioniert - und wir wissen, dass es
funktioniert."
Im Zuge der aktuellen Expansionsphase startet refurbed in Spanien, Frankreich,
dem Vereinigten Königreich, Polen, der Slowakei, Slowenien, Kroatien, Litauen,
Estland, Lettland, Bulgarien, Schweiz und Luxemburg. Damit adressiert die
Plattform künftig einen kombinierten Markt von 486 Millionen Konsument:innen und
ist nun in insgesamt 24 europäischen Märkten aktiv.
"Diese Expansion ist ein bewusster nächster Schritt", so Windischhofer. "Nach
Erreichen der Profitabilität und Sicherung frischer Investitionen investieren
wir dort, wo wir klare Nachfrage und eine funktionierende Infrastruktur sehen.
Wir skalieren dort, wo unser Modell funktioniert - und wir wissen, dass es
funktioniert."
Der zeitgleiche Start in dreizehn Ländern erfolgt auf Grundlage einer
datengetriebenen Markteintrittsstrategie mit Fokus auf klare Nachfrage, stabile
Angebotsstrukturen und langfristige Wertschöpfung. Starke
Premium-Markenpartnerschaften, die refurbed bereits in den vergangenen Jahren in
den bisherigen Märkten erfolgreich etabliert hat, begleiten die Expansion.
3 Milliarden Euro Außenumsatz: Refurbishment ist endgültig Mainstream
Die Beschleunigung von 2 auf 3 Milliarden Euro GMV in weniger als einem Jahr
zeigt nicht nur das erfolgreiche Geschäftsmodell von refurbed, sondern markiert
einen Wendepunkt für die Kreislaufwirtschaft in Europa: Sie belegt das stark
wachsende Vertrauen der Konsument:innen und die zunehmende Wettbewerbsstärke von
refurbished Produkten gegenüber dem Neukauf.
"Wir erleben eine strukturelle Veränderung im Konsumverhalten", sagt Kilian
Kaminski, Co-Founder von refurbed. "Nachhaltiges Wachstum ist kein Gegensatz zu
wirtschaftlichem Erfolg. Die Kreislaufwirtschaft wird zum Mainstream - und
Europa hat die Chance, global zu zeigen, dass Profitabilität und Nachhaltigkeit
zusammengehen."
Bis heute hat refurbed durch den Verkauf von refurbished Produkten im Vergleich
zum Neukauf zur Einsparung von 445.000 Tonnen CO2 beigetragen - durch die
Expansion und das starke Wachstum wird sich dieser Betrag bald auch exponentiell
vergrößert haben.
Premium-Segment treibt Wachstum bei refurbed an
Bei refurbed wächste dabei vor allem das Premium-Segment überproportional - in
den vergangenen 12 Monaten um +113 % bei den Bestellungen und +90 % beim Anteil
am GMV.
Marken wie Dyson oder Kärcher bauen ihre Verfügbarkeit auf dem Online-Marktplatz
aus. Apple-, Samsung- und Google-Produkte gewinnen weiterhin an Dynamik im
Bereich Consumer Electronics und werden in immer größeren Mengen nachgefragt.
Zudem erweiterte refurbed sein Sortiment in zusätzliche Kategorien wie Kids &
Baby in Deutschland und Österreich, Sport sowie Home & Garden, sodass für alle
Bereiche des Lebens professionell generalüberholte Produkte eingesetzt werden
können.
