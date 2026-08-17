OTS: Regione Lombardia Assessorato Sviluppo Economico / Lombardei stärkt ihre ...
Lombardei stärkt ihre Rolle als europäisches und internationales
Zentrum für Direktinvestitionen aus dem Ausland / Mit der Initiative
"Invest in Lombardy" werden 81 Projekte mit einem Investitionsvolumen
von 2,8 Milliarden Euro unterstützt (FOTO)
Mailand (ots) - Im Jahr 2026 hat die Initiative der Region Lombardei "Invest in
Lombardy", die von Guido Guidesi, dem Regionalminister für wirtschaftliche
Entwicklung, ins Leben gerufen wurde, 81 neue potenzielle Investitionsprojekte
zur Betreuung übernommen. Diese richten sich an ausländische Unternehmen, die an
Investitionen in der Lombardei interessiert sind. Diese Projekte werden in den
nächsten drei Jahren schätzungsweise 4788 neue Arbeitsplätze schaffen und zu
Investitionen in Höhe von 2,799 Milliarden Euro führen.
Die wichtigsten Herkunftsländer der Investoren sind das Vereinigte Königreich,
die Vereinigten Staaten, Frankreich, die Schweiz und die Türkei. Nach Branchen
betrachtet führt der FinTech-Sektor mit 23 Projekten die Rangliste an, gefolgt
von Informations- und Kommunikationstechnologie, Industrie und Life Sciences.
Zu den angekündigten Investitionen gehört auch die von Nestlé, das rund 560
Millionen Euro in Italien investieren wird, um in Mantua einen neuen
integrierten Standort zu errichten, der eine "Nestlé Purina"-Produktionsstätte
für Nassfutter für Haustiere und ein Logistikzentrum für verschiedene Marken des
Konzerns vereinen wird. Rockwool, ein auf die Herstellung von
Steinwolle-Lösungen für die Gebäudedämmung spezialisiertes Unternehmen, hat den
Kauf eines rund 40 Hektar großen Industriegeländes in Bertonico (Lodi)
abgeschlossen, auf dem das Unternehmen eine Produktionsanlage der neuesten
Generation errichten wird, die nach hohen Standards hinsichtlich technologischer
Effizienz und ökologischer Nachhaltigkeit konzipiert ist.
Mit einem Bruttoinlandsprodukt von über 23 % des nationalen BIP und einem
Exportanteil von mehr als einem Viertel des italienischen Gesamtvolumens
unterstreicht die Region ihre Stellung als eines der wettbewerbsfähigsten
Gebiete Europas. Die Lombardei ist außerdem die attraktivste Region in Italien
für ausländische Investitionen. Von 2021 bis 2025 wurden dort 448 der insgesamt
1.158 in Italien umgesetzten Projekte durchgeführt, womit der Anteil in den
letzten fünf Jahren zwischen 35 % und 45 % der Gesamtzahl in Italien lag.
Im Zeitraum 2020-2025 wurden im Rahmen der Initiative "Invest in Lombardy" über
1400 ausländische Unternehmen unterstützt, die an Investitionen in der Region
interessiert sind.
"Die Zahlen bestätigen die Spitzenposition der Lombardei bei der Gewinnung
ausländischer Investitionen, doch wir dürfen uns auf diesem nationalen
Spitzenplatz nicht ausruhen: Wir können und müssen uns weiter verbessern",
erklärte Guidesi. "Aus diesem Grund haben wir eine neue Strategie zur
Investitionsförderung entwickelt, bei der die Region Lombardei eine immer
proaktivere Rolle bei der Erschließung neuer Chancen übernimmt. Parallel dazu
haben wir eine neue Industriepolitik entwickelt, die auf Innovations- und
Entwicklungszonen basiert", fügte Guidesi hinzu, "ein Instrument, das die
Wettbewerbsfähigkeit unserer Regionen stärken und die Lombardei für
Investitionen mit hoher Wertschöpfung noch attraktiver machen wird."
Pressekontakt:
Luca Checola
E-Mail: mailto:luca_checola@regione.lombardia.it
Tel.: +39 393 435 3338
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