Resuscitec stärkt seine globale Führung und bereitet die nächste Phase

der US-Expansion vor (FOTO)

Werbung

Freiburg (ots) - Erfahrener Medtech-Manager und ehemaliger klinischer

Perfusionist übernimmt ab November 2026 die Leitung der globalen Vertriebs- und

Marketingaktivitäten von Resuscitec.

Die Resuscitec GmbH, ein in Deutschland ansässiges Medtech-Unternehmen, hat Tom

Shannon mit Wirkung zum November 2026 zum neuen Vice President Global Sales &

Marketing ernannt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der

Werbung

Medizintechnikbranche, umfassender Expertise in den Bereichen Vertrieb,

Marketing und Geschäftsentwicklung sowie einem ausgeprägten klinischen

Hintergrund in der kardiovaskulären und kardiopulmonalen Technologie bringt er

wertvolle strategische und kommerzielle Expertise in das Unternehmen ein.

Vorbereitung der nächsten Phase der US-Expansion

Die Vereinigten Staaten stellen für Resuscitec einen wichtigen strategischen

Werbung

Markt dar. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darauf, die Beziehungen innerhalb

der US-amerikanischen Gesundheits- und ECPR-Community zu stärken, den Austausch

mit führenden klinischen Experten und Forschungseinrichtungen zu intensivieren

und eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung auf diesem Markt zu

schaffen.

Mit seiner CARL-Technologieplattform möchte Resuscitec zur kontinuierlichen

Weiterentwicklung der extrakorporalen Reanimation und Kreislaufunterstützung

beitragen.

Dimitri Yannopoulos, ein führender ECPR-Experte in den USA, äußert sich zum

Potenzial von CARL in den Vereinigten Staaten:

"Ich freue mich auf die nächsten Schritte für das CARL-Portfolio von Resuscitec

in den Vereinigten Staaten und darauf, welchen Beitrag diese Technologie zur

Zukunft von ECPR leisten könnte. Die Weiterentwicklung der extrakorporalen

Reanimation erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Klinikern,

Forschern und Technologieentwicklern. Ich bin gespannt darauf, wie Resuscitec

sein Engagement in den USA weiterentwickelt und zur kontinuierlichen

Weiterentwicklung von ECPR in diesem Bereich beiträgt."

Über ECPR hinaus: Erschließung militärischer Anwendungsbereiche

Über die Anwendung in der Notfall- und Intensivmedizin hinaus untersucht

Resuscitec auch das Potenzial von CARL in der Militärmedizin. Das Unternehmen

kooperiert daher seit zwei Jahren in diesem Anwendungsfeld mit dem Walter Reed

National Military Medical Center in Washington.

Die militärische Relevanz fortschrittlicher extrakorporaler Technologien wurde

auch von General Joseph Keith Kellogg in öffentlichen Interviews hervorgehoben,

in denen er das Interesse des Militärs an CARL und dessen potenziellen

Anwendungsmöglichkeiten angesprochen hat. Diese Entwicklungen verdeutlichen die

vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von CARL über das klassische Krankenhausumfeld

hinaus, einschließlich anspruchsvoller Einsatzgebiete, in denen fortschrittliche

lebenserhaltende Technologien von besonderer Bedeutung sind.

Stärkung der globalen Vertriebs- und Marketingleitung

In seiner neuen Funktion wird Tom Shannon die globalen Vertriebs- und

Marketingaktivitäten von Resuscitec leiten, die internationale Entwicklung des

Unternehmens unterstützen und die Beziehungen zu Partnern und wichtigen

Stakeholdern weltweit stärken.

"Wir freuen uns sehr, Tom Shannon bei Resuscitec willkommen zu heißen. Die

Kombination aus seiner umfassenden Branchenerfahrung, seiner klinischen

Expertise und seiner strategischen kommerziellen Führungskompetenz macht ihn zu

einer wertvollen Ergänzung unseres Teams. Er verfügt über ein tiefes Verständnis

unseres Fachgebiets und die kommerzielle Erfahrung, die erforderlich ist, um

unsere Ambitionen für die kommenden Jahre zu unterstützen", sagt Prof. Dr.

Christoph Benk, CEO der Resuscitec GmbH.

Tom Shannon ergänzt: "Ich freue mich darauf, Resuscitec in einer so wichtigen

Phase der Unternehmensentwicklung zu verstärken. Da ich einen Großteil meiner

beruflichen Laufbahn im Bereich der kardiovaskulären und extrakorporalen

Technologien verbracht habe, bin ich fest vom Potenzial von CARL und seinem

Beitrag zur Weiterentwicklung der extrakorporalen Lebenserhaltung überzeugt. Ich

freue mich darauf, mit dem Team und unseren globalen Partnern

zusammenzuarbeiten, um die Marktpräsenz des Unternehmens weiter auszubauen und

diese Technologie noch mehr medizinischem Fachpersonal und Patienten weltweit

zugänglich zu machen."

Über Resuscitec

Die Resuscitec GmbH entwickelt fortschrittliche Technologien für Reanimation und

Kreislaufunterstützung. Ihre Mission ist es, die Grenzen der lebensrettenden

Versorgung kontinuierlich zu erweitern.

Pressekontakt:

Resuscitec GmbH

Engesserstraße 4a

D-79108 Freiburg

E-mail: mailto:press@resuscitec.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181332/6396283

OTS: Resuscitec GmbH