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Resuscitec stärkt seine globale Führung und bereitet die nächste Phase
der US-Expansion vor (FOTO)
Freiburg (ots) - Erfahrener Medtech-Manager und ehemaliger klinischer
Perfusionist übernimmt ab November 2026 die Leitung der globalen Vertriebs- und
Marketingaktivitäten von Resuscitec.
Die Resuscitec GmbH, ein in Deutschland ansässiges Medtech-Unternehmen, hat Tom
Shannon mit Wirkung zum November 2026 zum neuen Vice President Global Sales &
Marketing ernannt. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der
Medizintechnikbranche, umfassender Expertise in den Bereichen Vertrieb,
Marketing und Geschäftsentwicklung sowie einem ausgeprägten klinischen
Hintergrund in der kardiovaskulären und kardiopulmonalen Technologie bringt er
wertvolle strategische und kommerzielle Expertise in das Unternehmen ein.
Vorbereitung der nächsten Phase der US-Expansion
Die Vereinigten Staaten stellen für Resuscitec einen wichtigen strategischen
Markt dar. Ein wesentlicher Schwerpunkt liegt darauf, die Beziehungen innerhalb
der US-amerikanischen Gesundheits- und ECPR-Community zu stärken, den Austausch
mit führenden klinischen Experten und Forschungseinrichtungen zu intensivieren
und eine solide Grundlage für die zukünftige Entwicklung auf diesem Markt zu
schaffen.
Mit seiner CARL-Technologieplattform möchte Resuscitec zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung der extrakorporalen Reanimation und Kreislaufunterstützung
beitragen.
Dimitri Yannopoulos, ein führender ECPR-Experte in den USA, äußert sich zum
Potenzial von CARL in den Vereinigten Staaten:
"Ich freue mich auf die nächsten Schritte für das CARL-Portfolio von Resuscitec
in den Vereinigten Staaten und darauf, welchen Beitrag diese Technologie zur
Zukunft von ECPR leisten könnte. Die Weiterentwicklung der extrakorporalen
Reanimation erfordert eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen Klinikern,
Forschern und Technologieentwicklern. Ich bin gespannt darauf, wie Resuscitec
sein Engagement in den USA weiterentwickelt und zur kontinuierlichen
Weiterentwicklung von ECPR in diesem Bereich beiträgt."
Über ECPR hinaus: Erschließung militärischer Anwendungsbereiche
Über die Anwendung in der Notfall- und Intensivmedizin hinaus untersucht
Resuscitec auch das Potenzial von CARL in der Militärmedizin. Das Unternehmen
kooperiert daher seit zwei Jahren in diesem Anwendungsfeld mit dem Walter Reed
National Military Medical Center in Washington.
Die militärische Relevanz fortschrittlicher extrakorporaler Technologien wurde
auch von General Joseph Keith Kellogg in öffentlichen Interviews hervorgehoben,
in denen er das Interesse des Militärs an CARL und dessen potenziellen
Anwendungsmöglichkeiten angesprochen hat. Diese Entwicklungen verdeutlichen die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von CARL über das klassische Krankenhausumfeld
hinaus, einschließlich anspruchsvoller Einsatzgebiete, in denen fortschrittliche
lebenserhaltende Technologien von besonderer Bedeutung sind.
Stärkung der globalen Vertriebs- und Marketingleitung
In seiner neuen Funktion wird Tom Shannon die globalen Vertriebs- und
Marketingaktivitäten von Resuscitec leiten, die internationale Entwicklung des
Unternehmens unterstützen und die Beziehungen zu Partnern und wichtigen
Stakeholdern weltweit stärken.
"Wir freuen uns sehr, Tom Shannon bei Resuscitec willkommen zu heißen. Die
Kombination aus seiner umfassenden Branchenerfahrung, seiner klinischen
Expertise und seiner strategischen kommerziellen Führungskompetenz macht ihn zu
einer wertvollen Ergänzung unseres Teams. Er verfügt über ein tiefes Verständnis
unseres Fachgebiets und die kommerzielle Erfahrung, die erforderlich ist, um
unsere Ambitionen für die kommenden Jahre zu unterstützen", sagt Prof. Dr.
Christoph Benk, CEO der Resuscitec GmbH.
Tom Shannon ergänzt: "Ich freue mich darauf, Resuscitec in einer so wichtigen
Phase der Unternehmensentwicklung zu verstärken. Da ich einen Großteil meiner
beruflichen Laufbahn im Bereich der kardiovaskulären und extrakorporalen
Technologien verbracht habe, bin ich fest vom Potenzial von CARL und seinem
Beitrag zur Weiterentwicklung der extrakorporalen Lebenserhaltung überzeugt. Ich
freue mich darauf, mit dem Team und unseren globalen Partnern
zusammenzuarbeiten, um die Marktpräsenz des Unternehmens weiter auszubauen und
diese Technologie noch mehr medizinischem Fachpersonal und Patienten weltweit
zugänglich zu machen."
Über Resuscitec
Die Resuscitec GmbH entwickelt fortschrittliche Technologien für Reanimation und
Kreislaufunterstützung. Ihre Mission ist es, die Grenzen der lebensrettenden
Versorgung kontinuierlich zu erweitern.
Pressekontakt:
Resuscitec GmbH
Engesserstraße 4a
D-79108 Freiburg
E-mail: mailto:press@resuscitec.de
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