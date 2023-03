OTS: REWE Group / Jahrespressekonferenz 2023 / REWE Group navigiert ...

Jahrespressekonferenz 2023 / REWE Group navigiert erfolgreich und

stabil durch Krisenjahr 2022 / Lebensmittelhandel Deutschland:

Dreistelligen Millionenbetrag in Verkaufspreise für Kunden investiert

Köln (ots) - REWE Group:

- Gesamtumsatz mit + 10,4 Prozent um 8 Mrd. Euro auf 84,8 Milliarden Euro

gestiegen

- Ergebnis (EBITA) aufgrund von Kostensteigerungen und Investition in

Verkaufspreise knapp unter Vorjahresniveau

- Rückkehr der Touristik: Umsatz wieder auf vor Corona-Niveau 2019, Umsatz zu

2021 mehr als verdoppelt, Break Even nach Pandemie

- Mit 2,8 Milliarden Euro Investitionen 2022 trotz Krisen verstärkt

- Lebensmittelhandel Deutschland (REWE, PENNY):

- 6,8 Prozent Umsatzplus auf 37,4 Milliarden Euro

- Rückgang im Ergebnis zu 2021 durch bewusste Investition in Stabilisierung der

Verkaufspreise für Kunden

Die REWE Group hat das Geschäftsjahr 2022 erfolgreich abgeschlossen und

entwickelt sich weiter stabil. Einmal mehr haben sich angesichts der

vielfältigen Auswirkungen des Ukraine-Kriegs der konsequente Kurs und die breite

und solide internationale Aufstellung (Handel, Touristik, Convenience) bewährt.

Der Gesamtumsatz stieg - auch inflationsbedingt - auf ein hohes Niveau, während

das Ergebnis (EBITA) knapp unter Vorjahresniveau sank. Die negativen

Ergebniseffekte - bewusst kalkulierter Rückgang im Lebensmittelhandel

Deutschland durch Investition in Kundenpreise, Kostensteigerungen u.a. aus

Energie, Rohstoffen, Personal, Logistik sowie gezielte Risikovorsorge für

einzelne Beteiligungen - konnten durch die positiven Beiträge anderer

Konzern-Bereiche kompensiert werden. Vor allem die starke Rückkehr der Touristik

nach der Corona-Pandemie, aber auch eine gute Entwicklung im internationalen

Geschäft und bei Lekkerland haben dieses stabile Ergebnis ermöglicht. Die

Investitionsoffensive der REWE Group wurde 2022 nicht nur fortgesetzt, sondern

auf sehr hohem Niveau verstärkt.

"Wir haben unsere Kunden 2022 nicht ohne Schirm im Inflationsregen stehen

gelassen", löste Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group, sein

Versprechen ein, "alleine in Deutschland haben wir wie angekündigt einen

dreistelligen Millionen-Betrag investiert. Wir haben damit unsere Verkaufspreise

wirksam und nachweisbar stabilisiert. Und bewusst einen Ergebnisrückgang im

Lebensmittelhandel in Deutschland in Kauf genommen und aktiv auf Gewinn

verzichtet." Die Sortimentsinflation - also die Preissteigerungen in den Regalen

von REWE - konnte so auf das Gesamtjahr 2022 gerechnet mit 7,3 Prozent bei REWE

für die Kunden spürbar unter dem Verbraucherpreisindex - VPI - Nahrungsmittel

2022 von 13,4 Prozent gehalten werden, so Souque.

Genossenschafts-Prinzipien statt Maximierung Shareholder Value

"Wir haben mit der Entscheidung, im Lebensmittelhandel in unsere Kunden zu

investieren, bewusst auf Ergebnis verzichtet. Was wir dank der starken Rückkehr

der Touristik und der guten Performance weiterer Konzern-Bereiche kompensieren

konnten. Das können wir tun, weil wir als Genossenschaft nicht

dividendengetrieben sind, sondern auf nachhaltiges Wirtschaften und

langfristiges Wachstum setzen - schließlich investieren wir bis zu 99 Prozent

dessen was wir verdienen in die Weiterentwicklung unserer Geschäftsfelder",

betonte Souque anlässlich der Veröffentlichung der noch nicht testierten

Unternehmenszahlen in Köln. Zu dieser langfristigen Ausrichtung zähle

beispielsweise auch die langjährige Portfolio-Management-Strategie der REWE

Group-Energiegroßhandelstochter EHA, die angesichts der durch die Decke gehenden

Energiepreise 2022 in Deutschland die daraus resultierenden Kostensteigerungen

um annährend 150 Millionen Euro abgemildert hatte. "Und wir haben unsere

Investitionsoffensive in der Krise nicht wie andere runtergefahren oder

eingestellt. Sondern ganz im Gegenteil in allen Geschäftsfeldern mit vollem

Fokus auf die Kundenwünsche von morgen, Modernisierung, Digitalisierung ,

Innovation und Ökologisierung mit einem Gesamtvolumen von 2,8 Milliarden Euro

sogar noch verstärkt."

Solide Finanzkraft sichert erfolgreiche Weiterentwicklung aus eigener Kraft ab

Insgesamt sei die breit aufgestellte internationale Unternehmensgruppe auch nach

den letzten drei Jahren, die von wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen

Extremen geprägt waren, finanziell sehr solide aufgestellt, erläuterte der REWE

Group-Vorstandsvorsitzende: "Mit Blick auf die Entwicklung von Umsatz, Ergebnis,

Verschuldung, Eigenkapital und Investitionen sind wir in der Lage, unseren

eingeschlagenen Gesamtkurs konsequent und aus eigener Kraft stabil fortzusetzen.

Spieltaktik, Aufstellung und Mannschaft stimmen." Fakt sei aber, dass ein

Abfedern inflationsbedingter Entwicklungen - Stichwort Investitionen in

Verkaufspreise - auch für die REWE Group nur vorübergehend zu leisten ist. "Wir

haben hier mit - im Vergleich zu anderen Branchen - insgesamt niedriger

Umsatzrendite die weiter steigenden Kosten und unsere Ertragskraft sehr genau im

Auge zu behalten. Dies ist - nicht zuletzt aus Verantwortung gegenüber

europaweit Millionen von Kunden, 384.000 Mitarbeitenden, 10.000nden Partnern und

Lieferanten sowie gegenüber unseren Eigentümern - notwendig, um mittel- und

langfristig die Investitionen zu stemmen und uns als Unternehmen nachhaltig

wirtschaftlich weiter entwickeln zu können", erklärte Lionel Souque.

Kunden vertrauen in der Krise auf REWE Kaufleute: Umsätze um 6,4 Prozent

gesteigert

Die REWE Kaufleute unter dem Dach der genossenschaftlichen REWE Group steigerten

die Umsätze um 6,4 Prozent auf 15,9 Milliarden Euro. "Die selbstständigen REWE

Kaufleute konnten auch in einem für unsere Kunden wirtschaftlich sehr

schwierigen Jahr punkten, sie sind und bleiben der Motor des Erfolgs der REWE",

so der REWE Group- Vorstandsvorsitzende.

REWE Group steigert Umsatz um 10,4 Prozent

Der Umsatz der REWE Group stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr von 76,8

Milliarden Euro um + 10,4 Prozent auf 84,8 Milliarden Euro. In Deutschland legte

die genossenschaftliche Gruppe um 8,2 Prozent auf 58,6 Milliarden Euro (2021:

54,1 Milliarden. Euro), im Ausland um + 15,7 Prozent (wechselkursbereinigt: +

15,5 Prozent) auf 26,2 Milliarden Euro zu. Die Anzahl der Mitarbeitenden stieg

um 1,4 Prozent auf 384.239. In Deutschland stieg die Anzahl leicht (+0,2%) auf

280.839, im Ausland legte die Gruppe um 4,7 Prozent auf rund 104.000 zu.

REWE-Konzern navigiert erfolgreich durch Krisenjahr 2022

Der Umsatz des REWE-Konzerns - ohne selbstständigen Einzelhandel und

At-Equity-Gesellschaften - aus fortzuführendem Geschäft stieg im vergangenen

Jahr um 11,3 Prozent von 69,4 Milliarden Euro auf 77,2 Milliarden Euro. Der

Umsatzzuwachs in Deutschland lag bei + 8,7 Prozent auf 51,3 Milliarden Euro und

im Ausland bei + 16,8 Prozent (wechselkursbereinigt + 16,6 Prozent) auf 25,9

Milliarden Euro.

Das operative Ergebnis EBITA sinkt um 2,3 Prozent von 1,49 Milliarden Euro

(2021) auf 1,45 Milliarden Euro, der Konzern-Jahresüberschuss sinkt um 33,4

Prozent von 755,6 Millionen Euro auf 503,5 Millionen Euro.

Das Konzern-Ergebnis der internationalen Gruppe ist von zwei gegenläufigen

Entwicklungen geprägt. Der bewusst in Kauf genommene Rückgang im Ergebnis beim

Lebensmittelhandel Deutschland (REWE, PENNY), Kostensteigerungen aus Energie,

Rohstoffen, Logistik oder Personal sowie die gezielte Risikovorsorge bei

einzelnen Beteiligungen werden durch andere Konzern-Bereiche kompensiert,

insbesondere hat die positive Entwicklung bei der Touristik dazu beigetragen,

ergänzt durch einen guten Verlauf im internationalen Geschäft sowie bei

Lekkerland.

Gleichzeitig hat der Konzern seine Investitionstätigkeit trotz Krise weiter

verstärkt: Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte

steigt um rund 520 Millionen Euro von 2,3 Milliarden Euro auf 2,8 Milliarden

Euro.

Für das laufende Jahr plant die REWE Group Investitionen in Höhe von 2,7

Milliarden Euro. Das Eigenkapital stieg um 8,5 Prozent von 8,6 Milliarden Euro

auf 9,4 Milliarden Euro.

Umsatzentwicklung in den Geschäftsfeldern und Sparten des REWE-Konzerns

Der Umsatz des Geschäftsfelds Handel Deutschland (REWE-Filialen und PENNY) wuchs

um 6,8 Prozent auf 37,4 Milliarden Euro. Das Geschäftsfeld Handel International

, bestehend aus dem Vollsortiment Österreich (BILLA, BIPA, ADEG), dem

Vollsortiment CEE (BILLA, IKI) und PENNY International, legte

(wechselkursbereinigt + 10,2%) um 10,5 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zu.

Das Vollsortiment National erzielte ein Umsatzplus von 6,1 Prozent auf 28,4

Milliarden Euro. Darin enthalten sind der Einzelhandelsumsatz der REWE-Filialen

und der Großhandelsumsatz mit den Kaufleuten sowie sonstigen Partnern.

Im Vollsortiment International (Vollsortiment Österreich und Vollsortiment CEE)

stieg der Umsatz um rund elf Prozent auf mehr als elf Milliarden Euro. Dabei

erreichte der Umsatz im Vollsortiment Österreich mit BILLA, BIPA und ADEG ein

Plus von 4,2 Prozent auf 7,3 Milliarden Euro. Vollsortiment CEE (BILLA, IKI)

steigerte den Umsatz um 13,4 Prozent (wechselkursbereinigt: 11,5%) auf 3,5

Milliarden Euro.

PENNY Deutschland erreichte 2022 ein Umsatzplus von 8,9 Prozent auf 8,8

Milliarden Euro. Bei einem nahezu konstanten Filialnetz von 2.135 Märkten stieg

die Anzahl der Kunden deutlich um knapp elf Prozent auf mehr als eine halbe

Milliarde.

PENNY International, in Italien, Österreich, Ungarn, Rumänien und Tschechien

tätig, steigerte den Umsatz um 16,7 Prozent (wechselkursbereinigt: 16,9%) auf

6,6 Milliarden Euro. Unter Berücksichtigung der Wechselkurse wuchs PENNY mit

einem Plus von mehr als 27 Prozent in Rumänien am stärksten, gefolgt von Ungarn

und Tschechien.

Das Geschäftsfeld Convenience mit dem nationalen und internationalen Geschäft

der Lekkerland Gruppe wuchs um 4,2 Prozent auf 14,2 Milliarden Euro. In

Deutschland stiegen die Umsätze der REWE to go Märkte stark um mehr als elf

Prozent.

Die Umsätze im Geschäftsfeld Baumarkt wuchsen um 8,7 Prozent gegenüber dem

Vorjahr auf 2,6 Milliarden Euro.

Die fakturierten Umsätze der Touristik haben sich im Vorjahresvergleich deutlich

mehr als verdoppelt auf 5,7 Milliarden Euro. "Im Sommer 2022 kehrt die Reiselust

der Europäer zurück und näherte sich bei den Veranstaltern der DER Touristik

wieder dem Vorkrisenniveau. Über alle Quellmärkte hinweg verzeichnete die DER

Touristik Group einen sehr starken Reisesommer mit Umsätzen, die in Teilen sogar

über dem Niveau von 2019 lagen", fasst Lionel Souque die erfreuliche Entwicklung

zusammen.

Pressekontakt:

Für Presse-Rückfragen:

REWE Group-Unternehmenskommunikation,

Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/52007/5473804

OTS: REWE Group