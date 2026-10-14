OTS: REWE Group / Tegut: REWE GROUP erhält Freigabe durch das ...

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Tegut: REWE GROUP erhält Freigabe durch das Bundeskartellamt unter
Auflagen
Köln (ots) - Bundeskartellamt gibt Übernahmevereinbarung zwischen REWE GROUP und
Genossenschaft Migros Zürich für Tegut-Standorte unter Auflagen frei
Das Bundeskartellamt hat die Vereinbarung zwischen der genossenschaftlichen REWE
GROUP und der Migros Zürich über die Übernahme von 40 Tegut-Märkten unter
Auflagen freigegeben. Die REWE GROUP darf 38 Standorte unmittelbar übernehmen.
Hinsichtlich zwei weiterer Standorte besteht ein vierjähriges Erwerbsverbot.
Damit ist eine wesentliche Voraussetzung für die Umsetzung der geplanten
Zukunftslösung unter REWE und PENNY für die Tegut-Standorte in Hessen, Bayern,
Thüringen und Niedersachsen erfüllt.
"Heute wurde ein wichtiger Meilenstein erreicht. Die Entscheidung schafft
Klarheit und Planungssicherheit für alle Beteiligten. Gleichzeitig eröffnet sie
eine langfristige Perspektive für die betroffenen Standorte, ihre Mitarbeitenden
sowie die Kundinnen und Kunden", sagt REWE GROUP-Vorstand Peter Maly.
Bereits im April hatten die Beteiligten eine Vereinbarung über die Übernahme von
bis zu 40 Tegut-Märkten unterzeichnet. Mit der Entscheidung des
Bundeskartellamts ist das kartellbehördliche Prüfverfahren nun abgeschlossen.
Die nächsten Umsetzungsschritte werden auf Grundlage der Entscheidung jetzt
vorbereitet.
Mit der geplanten Übernahme verfolgt die REWE GROUP das Ziel, die Nahversorgung
in den betroffenen Regionen langfristig zu sichern und die Zukunftsfähigkeit der
Standorte zu stärken. Als genossenschaftlich organisiertes Handelsunternehmen
verfügt die REWE GROUP über langjährige Erfahrung im Betrieb und in der
Weiterentwicklung von Lebensmittelmärkten. Bewährte regionale Lieferbeziehungen
sowie die Versorgung mit regionalen und Bio-Produkten sollen erhalten bleiben.
Allen Mitarbeitenden der von der geplanten Übernahme betroffenen Tegut-Märkte
soll im Zuge der Integration ein Beschäftigungsangebot gemacht werden.
Über die REWE GROUP
Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und
Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2025 erzielte das
Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 100 Milliarden Euro. Die 1927
gegründete REWE Group ist mit ihren rund 380.000 Beschäftigten in 21
europäischen Ländern präsent.
Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE,
nahkauf sowie BILLA und ADEG, der Discounter PENNY, IKI, die Drogeriemärkte BIPA
sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die Convenience-Märkte REWE To Go,
REWE express und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Liefer- und Abholservice sowie
Zooroyal und Weinfreunde. Die Lekkerland Gruppe umfasst die
Großhandels-Aktivitäten der Unternehmensgruppe im Bereich der
Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören unter dem Dach der DERTOUR Group über
2.000 Reisebüros, Veranstalter sowie Hotelmarken und Online-Reiseportale.
Für Presse-Rückfragen:
REWE Group-Unternehmenskommunikation,
Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: mailto:presse@rewe-group.com
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