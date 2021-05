OTS: REWE Group / Weiteres Investmentkapital von REWE Group und Insight ...

Weiteres Investmentkapital von REWE Group und Insight Partners /

E-Commerce-Plattform commercetools weiter global auf Wachstumskurs

Köln (ots) - Perspektiven für 2022: Ausbau des Geschäfts in China und Annual

Recurring Revenue von 100 Millionen US-Dollar

Die REWE Group hat über ihre Tochtergesellschaft REWE Digital in einer neuen

Finanzierungsrunde weiteres Investmentkapital in Millionenhöhe für das globale

Wachstum des Softwareunternehmens commercetools zur Verfügung gestellt. Auch der

seit Herbst 2019 mit Mehrheit beteiligte US-amerikanische Co-Investor Insight

Partners nahm an der neuen Finanzierungsrunde teil. Über das exakte Volumen des

zusätzlichen Investmentkapitals haben Insight Partners und die REWE Group

Stillschweigen vereinbart.

"commercetools ist mittlerweile eines der wertvollsten Technologie-Grownups aus

Europa", so Lionel Souque, Vorstandsvorsitzender der REWE Group. "Wir haben das

Potenzial früh erkannt und setzen die flexible Technologie bereits seit 2015 in

unserem Digitalgeschäft ein." commercetools erwirtschaftet mit seinem

Geschäftsmodell Software-as-a-Service-Anbieter bereits über 50 Millionen

US-Dollar Annual Recurring Revenue (ARR). CEO und Mitgründer Dirk Hoerig rechnet

damit, bis Mitte 2022 die 100 Millionen US-Dollar Schwelle zu überschreiten:

"Dank der erneuten Investitionsrunde können wir unser Wachstum in den Märkten in

Nordamerika und Asien-Pazifik weiter beschleunigen. Schon heute steuern diese 40

Prozent unseres Umsatzes bei. Die Höhe dieser Finanzierung unterstreicht einmal

mehr, dass wir auf einem guten Weg sind, zur weltweit führenden

Commerce-Plattform zu werden."

Bisher steht commercetools gemessen am Umsatz im Segment Commerce-Software für

Unternehmen an Platz zwei in Europa, hinter SAP. In den letzten Jahren hat das

Unternehmen neue Büros in Großbritannien und im asiatisch-pazifischen Raum

eröffnet und einen großen und stetig wachsenden Kundenstamm aufgebaut. Dazu

gehören führende internationale Marken aus sämtlichen Branchen, so

beispielsweise Audi, AR&T, Bang & Olufsen, Danone, Flaconi, Lego , Smeg,

Panasonic oder Vistaprint. Das nächste Vorhaben bei commercetools ist der Ausbau

des Geschäfts in China.

"Die Anforderungen im Onlinehandel haben sich in den letzten Jahren massiv

verändert", erläutert Hoerig. "Unternehmen müssen schnell und flexibel auf neue

Kundenwünsche reagieren können, eine Vielzahl an Verkaufskanälen anbinden und

mit dem Druck steigender Nachfrage umgehen. Wir bieten unseren Kunden eine

Technologie, mit der sie auf Amazon-Niveau arbeiten können, ohne deren

Kostenstruktur bedienen zu müssen. So konnten wir in den letzten Jahren zu einem

der relevantesten und definitiv zum modernsten Anbieter von Commerce-Software

werden."

"Wir haben beide enorm von der mittlerweile langjährigen Zusammenarbeit

profitiert", fasst Souque die Partnerschaft zusammen. "Als wir vor 2014 in

commercetools investiert haben, konnten wir deren technologische Expertise bei

vielen Projekten nutzen. commercetools hatte Zeit zu wachsen und behielt dabei

die Freiheit, international zu expandieren. Heute hat REWE seine eigene

Digitaleinheit erfolgreich ausgebaut und commercetools ist auf dem Weg zum

Weltmarktführer als Commerce-Plattform. Eine Win-Win-Situation für alle."

Seit dem Launch der disruptiven Plattform im Jahr 2013 verändert commercetools

den Markt für Commerce-Software nachhaltig. commercetools hilft Marken durch

seine API-first-Architektur, kombiniert mit den Prinzipien Headless und

Cloud-native, schnell, agil und wettbewerbsfähig in der digitalen Welt zu sein.

Dazu zählt in erster Linie der Onlinehandel über alle aktuellen und künftigen

Einkaufskanäle. 2014 hatte REWE Digital, ein Unternehmen der REWE Group,

commercetools übernommen. Im Herbst 2019 beteiligte sich Insight Partners mit

130 Millionen Euro mehrheitlich an der commercetools GmbH.

Über commercetools GmbH

commercetools ist ein weltweit führendes Software-Unternehmen und steht für die

gleichnamige Plattform für den B2C- und B2B-Handel der nächsten Generation.

commercetools bietet ein cloud-basiertes Betriebssystem für den Online-Handel,

auf dem weltweit führende Hersteller und Händler moderne Handelslösungen

betreiben. Die sogenannte "headless" E-Commerce-Software stützt sich auf einen

API-First-Ansatz und flexible Microservices.

commercetools bietet seinen Kunden flexible Entwicklungsbausteine und eine echte

Cloud-Plattform, die sowohl den jeweils lokalen Datenschutzanforderungen

entspricht und gleichzeitig höchste Skalierbarkeit bietet. Damit können

Unternehmen innovative Geschäftsmodelle realisieren und ihren Kunden über alle

Kanäle hinweg umfassende und inspirierende Einkaufserlebnisse bieten.

Internationale Marken und Fortune-500-Unternehmen aus den verschiedensten

Branchen, darunter Automotive, Telekommunikation, Retail und Fashion, nutzen die

Multi-Tenant-SaaS-Lösung der commercetools GmbH.

Seit dem Start 2010 hat commercetools seinen Hauptsitz in München. Mit

Niederlassungen in den USA, in Europa und im asiatisch-pazifischen Raum ist das

Unternehmen global aufgestellt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://commercetools.com/de/

Über die REWE Group

Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und

Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2020 erzielte das

Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von rund 75 Milliarden Euro. Die 1927

gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 380.000 Beschäftigten in 22

europäischen Ländern präsent.

Zu den Vertriebslinien zählen Super- und Verbrauchermärkte der Marken REWE, REWE

CENTER sowie BILLA, BILLA PLUS und ADEG, der Discounter PENNY, die

Drogeriemärkte BIPA sowie die Baumärkte von toom. Hinzu kommen die

Convenience-Märkte REWE To Go und die E-Commerce-Aktivitäten REWE Lieferservice

und Zooroyal. Die Lekkerland Gruppe umfasst die Großhandels-Aktivitäten der

Unternehmensgruppe im Bereich der Unterwegsversorgung. Zur Touristik gehören

unter dem Dach der DER Touristik Group die Veranstalter ITS, Jahn Reisen,

Dertour, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, Apollo und Exim Tours und

über 2.400 Reisebüros (u.a. DER Reisebüro, DERPART und Kooperationspartner), die

Hotelmarken Sentido, Club Calimera, Cooee, PrimaSol und Playitas Resort und der

Direktveranstalter clevertours.com.

