OTS: RheinEnergie AG / Transformation der RheinEnergie in vollem Gang: 200 ...

Transformation der RheinEnergie in vollem Gang: 200 Millionen Euro für

Dekarbonisierung

Köln (ots) - In 150 Jahren der öffentlichen Energie- und Wasserversorgung Kölns

hat es selten so bewegte Zeiten gegeben wie aktuell. Herausforderungen durch den

Klimawandel und die notwendige Dekarbonisierung der Energiewelt werden

verschärft und zugespitzt durch einen völkerrechtswidrigen Krieg Russlands, der

Energieversorger noch stärker in die Pflicht bringt, neue Quellen zu erschließen

und die Versorgung auf neue Fundamente zu stellen.

Bei der Jahrespressekonferenz stellte die RheinEnergie in ihrem Jubiläumsjahr

ihre Aktivitäten und Beiträge vor, die sie als regionaler

Infrastrukturdienstleiter tätigt, um den Umbau voranzubringen.

"Nicht erst seit dem Beginn des Ukrainekrieges verfolgt die RheinEnergie das

Ziel, dass wir unsere Energiewelt mit Nachdruck und zügig dekarbonisieren

müssen. Das bedeutet konsequent mehr regionale Erzeugung, lokale und regionale

Speichermöglichkeiten sowie mehr Beiträge und Autarkie hier vor Ort", sagte

Vorstandsvorsitzender Dr. Dieter Steinkamp bei der Jahrespressekonferenz. "Wir

haben seit geraumer Zeit bereits angefangen. Mit dem Rückbau des letzten

Braunkohleblocks bis 2025, dem Bau der ersten Großwärmepumpe zur Vergrünung

unserer Fernwärme und dem Ausbau unseres Wind- und PV-Anlagenbestandes -

bundesweit- sind konkrete Maßnahmen einer Größenordnung von 200 Millionen Euro

fest im Investitionsplan enthalten."

Dr. Steinkamp betonte den unbedingten Willen seines Unternehmens, bis spätestens

2035 die Dekarbonisierung der RheinEnergie abgeschlossen zu haben. Es sei aber

auch klar, dass dies nicht allein ginge:

"Wir brauchen jetzt umgehend klare Unterstützung durch die Stadt bei

Genehmigungsverfahren, wir brauchen das Placet der Naturschutzverbände, und wir

benötigen Bürger, die 'Ja!' sagen zu einer grüneren und nachhaltigeren

RheinEnergie, anstatt 'not in my backyard' zu rufen. Wenn wir unsere Projekte

realisieren können, ist es nicht der Erfolg irgendeines Wirtschaftsunternehmens,

es ist der Erfolg der Menschen hier vor Ort, die alle von unseren Leistungen und

Ergebnissen direkt profitieren. Wir sind ein öffentliches Unternehmen, ein

Unternehmen der Daseinsvorsorge."

Windkraft in Köln und der Region kein Tabu

Auf der Projekteliste der RheinEnergie stehen sechs große Fotovoltaikanlagen mit

einer Ausbeute für den Jahresbedarf von rund 33.000 Haushalten. Eine weitere

Anlage soll dazu dienen, den Energiebedarf des Wasserwerks Weiler zu decken, das

damit komplett klimaneutral wird.

Bereits 1.100 Kundinnen und Kunden sind im Rahmen der Solaroffensive "Treffpunkt

Solar" an das Kölner Fachhandwerk vermittelt worden, um eine private Solaranlage

zu errichten.

Das Thema Windkraft spielt in Köln und der Region ebenfalls eine immer größere

Rolle. Nach Auffassung Dr. Steinkamps sei der Wind der öffentlichen Meinung im

Begriff, sich zu drehen, es gäbe vielerorts eine deutlich positivere Haltung für

den Bau von Windanlagen im näheren Umfeld. "Bei Bürgergesprächen im Kölner

Norden fragten uns kürzlich die Vertreter als erstes, wie und wo man sich denn

an Windkraftanlagen beteiligen könne. Wir haben uns ausreichend Flächen in Köln

gesichert, um zügig Anlagen bauen zu können. Je nach genauer Ausgestaltung der

Abstandsregeln sind das mindestens drei, im Zweifel aber auch neun Anlagen. Man

muss es jetzt nur wollen."

Weitere Bausteine zu einer weitgehend treibhausgasneutralen Energieversorgung

sind Großwärmepumpen, Klärschlammverwertung und die Gewinnung von Wärme aus

Sonnenlicht (Solarthermie). Dafür gibt es jeweils konkrete Vorhaben in Köln.

"Rheinlandkooperation" noch in Diskussion

Die Pläne einer weitreichenden regionalen Kooperation zwischen den Städten der

Rheinschiene einerseits und den kleineren Stadtwerken im regionalen Umfeld

andererseits sei weit fortgeschritten und fast fertig, berichtete Dr. Dieter

Steinkamp zum Stand dieses wichtigen Projektes. Man begreife die

20-Prozent-Anteilsübernahme des früheren RWE-Anteilseigners durch die E.ON bzw.

durch deren Tochter Westenergie als Chance, die Zukunft einer kommunal

mitbestimmten Energie- und Wasserversorgung inklusive Netzbetrieb in der

erweiterten rheinischen Region dauerhaft zu sichern und nach Kundenbedürfnissen

zu gestalten. Das Hauptprüfverfahren beim Bundeskartellamt sei aktuell noch

nicht abgeschlossen, im Konsens zwischen Behörde, Westenergie und RheinEnergie

habe man vereinbart, die Prüffrist zu verlängern, damit die noch offenen

Sachfragen ohne Zeitdruck geklärt werden könnten.

Persönliche Worte zum Abschied

Dr. Dieter Steinkamp nutzte die Jahrespressekonferenz auch für einige

persönliche Abschiedsworte für seine Funktion als Vorstandsvorsitzender, er

scheidet plangemäß Ende Juli aus seiner Funktion aus:

"Unser Unternehmen befindet sich inmitten einer tiefgreifenden Veränderung. Ich

habe dafür die Weichen mitgestellt und einige Züge auf die Fahrt geschickt. Wir

haben als starkes Unternehmen viel erreicht, die RheinEnergie und mit ihr der

Stadtwerke-Köln-Konzern gelten als Beispiel guter kommunaler Daseinsvorsorge und

des Gemeinwohls. Wir haben ein tolles, gut dastehendes Unternehmen mit einer

tollen Mannschaft, die alle notwendigen Veränderungen engagiert mitträgt und ins

Werk setzt. Dafür sage ich von Herzen vielen Dank!"

