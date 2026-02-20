OTS: RHÖN-KLINIKUM AG / RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im ...

Werte in diesem Artikel

RHÖN-KLINIKUM AG mit beständiger Entwicklung im Geschäftsjahr 2025

Bad Neustadt a.d. Saale (ots) -

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- Konzern setzt weiterhin auf langfristiges Wachstum - finanzielle Stabilität

ermöglicht Investitionen in Medizin-Hightech und neue Versorgungsstrukturen

- Steigerung der Umsatzerlöse um 6,8 % bei einem Anstieg der behandelten

Patientinnen und Patienten um 2,8 % auf über 938.000

- Aufsichtsrat und Vorstand schlagen eine Dividende in Höhe von EUR 0,20 pro

Aktie vor

Die RHÖN-KLINIKUM AG schließt das Geschäftsjahr 2025 mit solidem Ergebnis ab und

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hat ihre Finanzziele erfüllt. Trotz anspruchsvoller gesundheitspolitischer und

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen konnte die Zahl der Patientinnen und

Patienten erneut gesteigert und der Konzernumsatz verbessert werden.

In den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden im

vergangenen Jahr 938.650 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär

behandelt, ein Plus von 2,5 % (2024: 912.965). Der Konzernumsatz belief sich auf

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EUR 1.704,7 Mio. (2024: EUR 1.595,6 Mio.), was einem organischen Wachstum von

6,8 % entspricht. Trotz Wegfalls der Erstattungen des Gesetzgebers für erhöhte

Energieaufwendungen und herausfordernder Kostenstrukturen beim Bezug von

medizinischen Produkten und Dienstleistungen sowie im Personalbereich konnte ein

EBITDA in Höhe von EUR 105,9 Mio. (2024: EUR 110,8 Mio.) erwirtschaftet werden.

Der Konzerngewinn ging auf EUR 36,3 Mio. (2024: EUR 45,2 Mio.) zurück, bedingt

durch höhere Abschreibungen und Wertminderungen im Anlagevermögen sowie

rückläufiger Zinsentwicklungen.

Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINUIKUM AG: "Die wirtschaftliche

Entwicklung unseres Konzerns ist weiterhin solide und kann angesichts der

angespannten Lage der Krankenhäuser und der Branchenentwicklung in Deutschland

als positiv betrachtet werden. In einem Umfeld, das von medizinischem

Fortschritt, steigender Nachfrage nach hochwertiger medizinischer Versorgung und

zunehmendem wirtschaftlichem Druck geprägt ist, nehmen wir unsere Verantwortung

entschlossen wahr. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist dabei die Zusammenarbeit im

Unternehmensverbund mit ASKLEPIOS."

Die RHÖN-KLINIKUM AG hat 2025 weitere Maßnahmen der Klinikentwicklungen auf den

Weg gebracht. An allen Standorten kamen neue Versorgungsangebote hinzu, um die

ambulante und stationäre Behandlung der Patientinnen und Patienten weiter

auszubauen. So bündeln u. a. die beiden Universitätsstandorte Gießen und Marburg

ihre Stärken in einem gemeinsamen Brustzentrum. Damit setzen sie einen neuen

Maßstab in der onkologischen Versorgung in Hessen.

Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Als leistungsfähiger und

integrierter Klinikkonzern verfügen wir über das notwendige Know-how und die

Möglichkeiten, Veränderungen zum Wohle unserer Patientinnen und Patienten aktiv

mitzugestalten. Zudem ermöglicht uns unsere finanzielle Stabilität, große

Investitionen in Medizin-Hightech gezielt und vorausschauend umzusetzen. Damit

setzen wir ein starkes Signal für die dynamische und technologische

Weiterentwicklung unserer Einrichtungen."

Darüber hinaus wurde in die kontinuierliche technologische Weiterentwicklung der

Einrichtungen investiert. Im vergangenen Geschäftsjahr kamen beispielsweise eine

neue Laborstraße in Gießen, neue Herzkatheter-Technologien und ein neuer

3-Tesla-Magnetresonanztomograph in Marburg sowie ein Strahlentherapiesystem zur

Krebsbehandlung in Bad Berka hinzu.

Mit der Photonentechnologie hat das Unternehmen 2025 ein neues Kapitel

aufgeschlagen: Als einziger Klinikkonzern in Deutschland hat er drei

Photon-Counting-Computertomographen der neuesten Generation im Einsatz, weitere

Investitionen sind in Planung.

Ausblick 2026

Für das kommende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von EUR 1,7

Mrd. in einer Bandbreite von jeweils +/-5 % nach oben bzw. unten aus. Für das

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem

Wert zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio. Neben den Finanzkennzahlen

berücksichtigen wir bei der Steuerung des Unternehmens als nichtfinanzielle

Leistungsindikatoren die Anzahl der Fälle und Bewertungsrelationen und erwarten

hierfür eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Diese Prognose spiegelt die weiter verschärften regulatorischen Eingriffe des

Gesetzgebers und die politische Umsetzung der notwendigen Krankenhausreform

wider.

Wir weisen darauf hin, dass der Ausblick unter erheblichen Unsicherheiten im

Zusammenhang mit den vielfachen weltweiten Krisen, die sich u. a. in

Preissteigerungen und Lieferschwierigkeiten auswirken, und unter dem Vorbehalt

weiterer regulatorischer Eingriffe mit Auswirkungen auf die Vergütungsstruktur

für medizinische Leistungen im Jahr 2026 steht.

Der Geschäftsbericht 2025 ist im Internet (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/inv

estor-relations/publikationen-praesentationen/geschaeftsberichte.html)

veröffentlicht.

Die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/konzern.html) ist einer

der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad

Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den

Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte

Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und

zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver

Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern

exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich

werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000

Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM

AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com (https:

//eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f2f58923ce55bfe836d380c7d0ab

e2dd&application_id=2260068&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a9

7efdc3&application_name=news)

Pressekontakt:

RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen

Norman Dittes | T. +49 9771 65-12210 |

mailto:norman.dittes@rhoen-klinikum-ag.com

RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation

Heike Ochmann | T. +49 9771 65-12130 |

mailto:heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6244258

OTS: RHÖN-KLINIKUM AG

ISIN: DE0007042301