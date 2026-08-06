OTS: RHÖN-KLINIKUM AG / RHÖN-KLINIKUM AG mit weiterhin stabiler Entwicklung ...

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RHÖN-KLINIKUM AG mit weiterhin stabiler Entwicklung im Halbjahr 2026
Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -
- Konzern investiert gezielt in den Ausbau regionaler Gesundheitsnetzwerke
- Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten um 9 Prozent gestiegen,
Umsatzerlöse liegen bei EUR 863,6 Mio.
- Bevorstehende Reformen prägen die weitere strategische Ausrichtung und
Investitionsmöglichkeit
Die RHÖN-KLINIKUM AG verzeichnet erneut eine stabile Geschäftsentwicklung im
ersten Halbjahr 2026. Der Konzernumsatz lag mit EUR 863,6 Mio. leicht über dem
Vergleichswert des Vorjahres (H1 2025: EUR 833,5 Mio.), das EBITDA betrug EUR
57,0 Mio. (H1 2025: EUR 46,7 Mio.). Der Konzerngewinn summierte sich auf EUR
22,5 Mio. (H1 2025: EUR 14,7 Mio.). Das Ergebnis ist geprägt durch die bis
November 2026 festgesetzten Soforttransformationskosten, welche die in den
Vorjahren gestiegenen Personal- und Sachkosten kompensieren sollen. In den
Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden von Januar bis
Juni 513.700 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt, ein
Plus von 9 % (H1 2025: 471.295).
Die Standorte des Unternehmens entwickeln sich stetig weiter, um die regionale
Versorgung auszubauen und zu verbessern. Neben den für 2026 geplanten
Großinvestitionen in modernste Medizintechnik an allen Klinikstandorten werden
die medizinischen und therapeutischen Versorgungsangebote weiter ausgebaut und
regionale Kooperationsnetzwerke geschlossen.
In Hessen bündeln beispielsweise das Universitätsklinikum Marburg und die
Lungenfachklinik Immenhausen ihre Expertise. Ziel dieser strategischen
Partnerschaft ist es, die Versorgung pneumologischer Patientinnen und Patienten
gemeinsam gezielt weiterzuentwickeln. Parallel dazu wächst auch das
Versorgungsnetzwerk in Brandenburg. Mit der Eröffnung der neuen
Kinderschutzambulanz (KIA) am RHÖN-KLINIKUM Frankfurt (Oder) wurde ein starker
regionaler Verbund geschaffen. Durch die neu unterzeichneten
Kooperationsverträge zwischen dem Klinikum, der Stadt Frankfurt (Oder) und dem
Landkreis Oder-Spree ist eine enge, interinstitutionelle Zusammenarbeit
garantiert - für eine schnelle, nahtlos abgestimmte Hilfe für betroffene Kinder
und Jugendliche.
Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Regionale Netzwerke sind
für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem unverzichtbar. Starre Sektorengrenzen
erschweren die Patientenversorgung und belasten unser Gesundheitssystem mit
unnötigen Kosten. Nur wenn Hausärzte, Fachärzte, Kliniken, Pflege und
Therapeuten als eine Einheit agieren, bündeln wir Ressourcen effizient. Diese
trägerübergreifende Kooperation ist der einzige Weg, um trotz steigendem Druck
eine lückenlose und hochqualitative Versorgung der Patientinnen und Patienten zu
garantieren, besonders im ländlichen Raum."
Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Das
GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz führt zu weiteren Belastungen für
Kliniken. Anstatt Bürokratie abzubauen und den Fokus wieder auf die
Patientenversorgung zu richten, bürdet die Reform den ohnehin überlasteten
Kliniken noch mehr Dokumentationspflichten, überzogene Budgetkürzungen und
finanzielle Risiken auf."
Ausblick 2026
Für das laufende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von EUR 1,7
Mrd. in einer Bandbreite von jeweils +/-5 % nach oben bzw. unten aus. Für das
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem
Wert zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio. Neben den Finanzkennzahlen
berücksichtigen wir bei der Steuerung des Unternehmens als nichtfinanzielle
Leistungsindikatoren die Anzahl der Fälle und Bewertungsrelationen und erwarten
hierfür eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr.
Das Geschäftsjahr wird maßgeblich von den Gesetzgebungsverfahren und den damit
verbundenen erheblichen Unsicherheiten geprägt sein. Insbesondere das am 15.
April 2026 in Kraft getretene Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) sowie das
am 10. Juli 2026 vom Bundestag beschlossene
GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (GKV-BStabG) verfolgen zwar das Ziel,
Qualität und Effizienz im Gesundheitswesen weiter zu stärken, erhöhen jedoch
kurzfristig zugleich den finanziellen Druck auf die Krankenhäuser.
Die Prognose der Gesellschaft steht daher unter besonderen Unsicherheiten. Die
Auswirkungen der fortlaufenden regulatorischen Eingriffe, der Umsetzung der
Krankenhausreform sowie möglicher weiterer Anpassungen durch den Gesetzgeber
können in ihrer Gesamtheit derzeit nicht belastbar prognostiziert werden. Hinzu
kommen anhaltende weltweite Krisen und wirtschaftliche Belastungen, die sich
unter anderem in Preissteigerungen, Lieferengpässen und volatilen
Rahmenbedingungen niederschlagen.
Den Zwischenbericht - 1. Halbjahr 2026 - finden Sie hier (https://www.rhoen-klin
ikum-ag.com/investor-relations/publikationen-praesentationen/zwischenberichte-qu
artalsmitteilungen.html).
Die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/konzern.html) ist einer
der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad
Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den
Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte
Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und
zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver
Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern
exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich
werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000
Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM
AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com (https:
//eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f2f58923ce55bfe836d380c7d0ab
e2dd&application_id=2260068&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a9
7efdc3&application_name=news)
Pressekontakt:
RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen
Norman Dittes | T. +49 9771 65-12210 |
mailto:norman.dittes@rhoen-klinikum-ag.com
RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation
Heike Ochmann | T. +49 9771 65-12130 |
mailto:heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6328636
OTS: RHÖN-KLINIKUM AG
ISIN: DE0007042301
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