OTS: RHÖN-KLINIKUM AG / RHÖN-KLINIKUM AG mit weiterhin stabiler Entwicklung ...

06.08.26 14:40 Uhr

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RHÖN-KLINIKUM AG mit weiterhin stabiler Entwicklung im Halbjahr 2026

Bad Neustadt a. d. Saale (ots) -

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- Konzern investiert gezielt in den Ausbau regionaler Gesundheitsnetzwerke

- Zahl der behandelten Patientinnen und Patienten um 9 Prozent gestiegen,

Umsatzerlöse liegen bei EUR 863,6 Mio.

- Bevorstehende Reformen prägen die weitere strategische Ausrichtung und

Investitionsmöglichkeit

Die RHÖN-KLINIKUM AG verzeichnet erneut eine stabile Geschäftsentwicklung im

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ersten Halbjahr 2026. Der Konzernumsatz lag mit EUR 863,6 Mio. leicht über dem

Vergleichswert des Vorjahres (H1 2025: EUR 833,5 Mio.), das EBITDA betrug EUR

57,0 Mio. (H1 2025: EUR 46,7 Mio.). Der Konzerngewinn summierte sich auf EUR

22,5 Mio. (H1 2025: EUR 14,7 Mio.). Das Ergebnis ist geprägt durch die bis

November 2026 festgesetzten Soforttransformationskosten, welche die in den

Vorjahren gestiegenen Personal- und Sachkosten kompensieren sollen. In den

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Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren des Konzerns wurden von Januar bis

Juni 513.700 Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt, ein

Plus von 9 % (H1 2025: 471.295).

Die Standorte des Unternehmens entwickeln sich stetig weiter, um die regionale

Versorgung auszubauen und zu verbessern. Neben den für 2026 geplanten

Großinvestitionen in modernste Medizintechnik an allen Klinikstandorten werden

die medizinischen und therapeutischen Versorgungsangebote weiter ausgebaut und

regionale Kooperationsnetzwerke geschlossen.

In Hessen bündeln beispielsweise das Universitätsklinikum Marburg und die

Lungenfachklinik Immenhausen ihre Expertise. Ziel dieser strategischen

Partnerschaft ist es, die Versorgung pneumologischer Patientinnen und Patienten

gemeinsam gezielt weiterzuentwickeln. Parallel dazu wächst auch das

Versorgungsnetzwerk in Brandenburg. Mit der Eröffnung der neuen

Kinderschutzambulanz (KIA) am RHÖN-KLINIKUM Frankfurt (Oder) wurde ein starker

regionaler Verbund geschaffen. Durch die neu unterzeichneten

Kooperationsverträge zwischen dem Klinikum, der Stadt Frankfurt (Oder) und dem

Landkreis Oder-Spree ist eine enge, interinstitutionelle Zusammenarbeit

garantiert - für eine schnelle, nahtlos abgestimmte Hilfe für betroffene Kinder

und Jugendliche.

Dr. Gunther K. Weiß, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Regionale Netzwerke sind

für ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem unverzichtbar. Starre Sektorengrenzen

erschweren die Patientenversorgung und belasten unser Gesundheitssystem mit

unnötigen Kosten. Nur wenn Hausärzte, Fachärzte, Kliniken, Pflege und

Therapeuten als eine Einheit agieren, bündeln wir Ressourcen effizient. Diese

trägerübergreifende Kooperation ist der einzige Weg, um trotz steigendem Druck

eine lückenlose und hochqualitative Versorgung der Patientinnen und Patienten zu

garantieren, besonders im ländlichen Raum."

Dr. Stefan Stranz, Vorstand der RHÖN-KLINIKUM AG: "Das

GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz führt zu weiteren Belastungen für

Kliniken. Anstatt Bürokratie abzubauen und den Fokus wieder auf die

Patientenversorgung zu richten, bürdet die Reform den ohnehin überlasteten

Kliniken noch mehr Dokumentationspflichten, überzogene Budgetkürzungen und

finanzielle Risiken auf."

Ausblick 2026

Für das laufende Geschäftsjahr gehen wir von einem Umsatz in Höhe von EUR 1,7

Mrd. in einer Bandbreite von jeweils +/-5 % nach oben bzw. unten aus. Für das

Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) rechnen wir mit einem

Wert zwischen EUR 110 Mio. und EUR 125 Mio. Neben den Finanzkennzahlen

berücksichtigen wir bei der Steuerung des Unternehmens als nichtfinanzielle

Leistungsindikatoren die Anzahl der Fälle und Bewertungsrelationen und erwarten

hierfür eine moderate Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Das Geschäftsjahr wird maßgeblich von den Gesetzgebungsverfahren und den damit

verbundenen erheblichen Unsicherheiten geprägt sein. Insbesondere das am 15.

April 2026 in Kraft getretene Krankenhausreformanpassungsgesetz (KHAG) sowie das

am 10. Juli 2026 vom Bundestag beschlossene

GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (GKV-BStabG) verfolgen zwar das Ziel,

Qualität und Effizienz im Gesundheitswesen weiter zu stärken, erhöhen jedoch

kurzfristig zugleich den finanziellen Druck auf die Krankenhäuser.

Die Prognose der Gesellschaft steht daher unter besonderen Unsicherheiten. Die

Auswirkungen der fortlaufenden regulatorischen Eingriffe, der Umsetzung der

Krankenhausreform sowie möglicher weiterer Anpassungen durch den Gesetzgeber

können in ihrer Gesamtheit derzeit nicht belastbar prognostiziert werden. Hinzu

kommen anhaltende weltweite Krisen und wirtschaftliche Belastungen, die sich

unter anderem in Preissteigerungen, Lieferengpässen und volatilen

Rahmenbedingungen niederschlagen.

Den Zwischenbericht - 1. Halbjahr 2026 - finden Sie hier (https://www.rhoen-klin

ikum-ag.com/investor-relations/publikationen-praesentationen/zwischenberichte-qu

artalsmitteilungen.html).

Die RHÖN-KLINIKUM AG (https://www.rhoen-klinikum-ag.com/konzern.html) ist einer

der größten Gesundheitsdienstleister in Deutschland. Mit dem Campus Bad

Neustadt, der Zentralklinik Bad Berka, dem Klinikum Frankfurt (Oder) sowie den

Universitätskliniken Gießen und Marburg (UKGM) gehören fünf hochspezialisierte

Maximal- und Schwerpunktversorger zum Unternehmen. Als modernes, diverses und

zukunftsorientiertes Unternehmen ist die RHÖN-KLINIKUM AG ein attraktiver

Ausbilder und Arbeitgeber. Mit über 19.100 Mitarbeitenden bietet der Konzern

exzellente Medizin mit direkter Anbindung an Forschung und Lehre. Jährlich

werden in den Kliniken und Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) über 938.000

Patientinnen und Patienten ambulant und stationär behandelt. Die RHÖN-KLINIKUM

AG ist ein Unternehmen des ASKLEPIOS Konzerns. www.rhoen-klinikum-ag.com (https:

//eqs-cockpit.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=f2f58923ce55bfe836d380c7d0ab

e2dd&application_id=2260068&site_id=airport_aws~~~7cc68db1-74de-43c8-af69-2ae0a9

7efdc3&application_name=news)

Pressekontakt:

RHÖN-KLINIKUM AG | Konzernbereichsleitung Finanzen

Norman Dittes | T. +49 9771 65-12210 |

mailto:norman.dittes@rhoen-klinikum-ag.com

RHÖN-KLINIKUM AG | Unternehmenskommunikation

Heike Ochmann | T. +49 9771 65-12130 |

mailto:heike.ochmann@rhoen-klinikum-ag.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/109212/6328636

OTS: RHÖN-KLINIKUM AG

ISIN: DE0007042301