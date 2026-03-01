OTS: Roland Berger / Roland Berger stärkt sein Batterie-Beratungsgeschäft ...
Roland Berger stärkt sein Batterie-Beratungsgeschäft durch die
Übernahme von Alexec Consulting
München/Breslau (ots) - Roland Berger gibt heute die Übernahme von Alexec
Consulting bekannt, einem Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Breslau, Polen.
Die Beratung ist auf operative und technische Lösungen für die globale Batterie-
und Elektrofahrzeugindustrie spezialisiert.
Der Batteriesektor ist zu einem kritischen Faktor für die Weltwirtschaft
geworden. Experten von Roland Berger prognostizieren globale Investitionen
entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette von 850 - 900 Milliarden Euro
bis 2035. Die weltweite Nachfrage nach Batteriezellen wird voraussichtlich bis
2035 jährlich um 12 Prozent wachsen, die Nachfrage in Europa soll mit 17 Prozent
sogar noch schneller steigen.
"Batterien sind von integraler Bedeutung für kritische Infrastruktur,
Rechenzentren und den Weg zur Klimaneutralität. Die globalen Batteriemärkte
befinden sich an einem strategischen Wendepunkt, der eine schnelle industrielle
Umsetzung erfordert", sagt Marcus Berret, Global Managing Director bei Roland
Berger. "Unsere Stärke bei Roland Berger war schon immer unsere tiefe
Branchenexpertise. Mit Alexec Consulting gewinnen wir hochqualifizierte
technische Experten hinzu, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen und
Mehrwert für sie zu schaffen. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer
globalen Wachstumsstrategie."
Alexec Consulting hat sich seit der Gründung im Jahr 2020 als einflussreicher
Akteur im Batterie-Ökosystem etabliert. Das Leistungsspektrum reicht von
Beratung in der Batteriezell- und Systementwicklung über Kostenoptimierungen bis
hin zum Betrieb von Fabriken und Lieferketten. Alexec Consulting verfügt über
umfangreiche Erfahrung bei der Steuerung unternehmenskritischer Taskforces für
führende globale Automobilhersteller und Batterieproduzenten.
"Die enge Zusammenarbeit mit Roland Berger ist für uns der ideale Weg, unser
Geschäft global zu skalieren", sagt Idriss Alami, Managing Partner bei Alexec
Consulting. "Durch das internationale Netzwerk und die starke Marke von Roland
Berger erhalten wir Zugang zu neuen Märkten und attraktiven Kunden." Jan
Wasserbaech, Partner bei Alexec Consulting, ergänzt: "Durch die Kombination
unserer stark technischen DNA mit der strategischen Exzellenz von Roland Berger
können wir Unternehmen nun vom initialen Konzept über das gesamte Aufsetzen der
Produktion bis zum Fabrikbetrieb unterstützen. Wir freuen uns darauf, die
Zukunft der Elektromobilität als Teil von Roland Berger zu gestalten."
Roland Berger und Alexec Consulting blicken auf eine langjährige erfolgreiche
Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten für internationale Kunden zurück.
Durch die Bündelung ihrer Kräfte bauen beide Unternehmen nun ein
Kompetenzzentrum für die Batterieindustrie auf, das zentrale Marktanforderungen
adressiert - etwa im technischen Lieferantenmanagement oder bei industriellen
Ramp-Up-Projekten. Die Akquisition unterstreicht Roland Bergers Anspruch, in
wachstumsstarken und strategisch wichtigen Industriesektoren weiter zu
expandieren. Die Akquisition wurde am 9. März 2026 abgeschlossen. Alexec
Consulting bleibt innerhalb des Roland-Berger-Netzwerks als eigenständige
Einheit unter seiner bisherigen Marke bestehen.
Über Roland Berger
Roland Berger ist eine weltweit führende Strategieberatung mit einem breiten
Leistungsangebot für alle relevanten Branchen und Unternehmensfunktionen. Roland
Berger wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Die
Strategieberatung ist vor allem für ihre Expertise in den Bereichen
Transformation, industrieübergreifende Innovation und Performance-Steigerung
bekannt und unterstützt zahlreiche internationale Kunden bei der Umsetzung von
KI-Projekten. Roland Berger hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in all
seinen Projekten zu verankern. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von
rund 1 Milliarde Euro.
