OTS: Roland Berger / Roland Berger stärkt sein Batterie-Beratungsgeschäft ...

Roland Berger stärkt sein Batterie-Beratungsgeschäft durch die

Übernahme von Alexec Consulting

München/Breslau (ots) - Roland Berger gibt heute die Übernahme von Alexec

Consulting bekannt, einem Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Breslau, Polen.

Die Beratung ist auf operative und technische Lösungen für die globale Batterie-

und Elektrofahrzeugindustrie spezialisiert.

Der Batteriesektor ist zu einem kritischen Faktor für die Weltwirtschaft

geworden. Experten von Roland Berger prognostizieren globale Investitionen

entlang der gesamten Batterie-Wertschöpfungskette von 850 - 900 Milliarden Euro

bis 2035. Die weltweite Nachfrage nach Batteriezellen wird voraussichtlich bis

2035 jährlich um 12 Prozent wachsen, die Nachfrage in Europa soll mit 17 Prozent

sogar noch schneller steigen.

"Batterien sind von integraler Bedeutung für kritische Infrastruktur,

Rechenzentren und den Weg zur Klimaneutralität. Die globalen Batteriemärkte

befinden sich an einem strategischen Wendepunkt, der eine schnelle industrielle

Umsetzung erfordert", sagt Marcus Berret, Global Managing Director bei Roland

Berger. "Unsere Stärke bei Roland Berger war schon immer unsere tiefe

Branchenexpertise. Mit Alexec Consulting gewinnen wir hochqualifizierte

technische Experten hinzu, um unsere Kunden noch besser zu unterstützen und

Mehrwert für sie zu schaffen. Die Übernahme ist ein wichtiger Schritt in unserer

globalen Wachstumsstrategie."

Alexec Consulting hat sich seit der Gründung im Jahr 2020 als einflussreicher

Akteur im Batterie-Ökosystem etabliert. Das Leistungsspektrum reicht von

Beratung in der Batteriezell- und Systementwicklung über Kostenoptimierungen bis

hin zum Betrieb von Fabriken und Lieferketten. Alexec Consulting verfügt über

umfangreiche Erfahrung bei der Steuerung unternehmenskritischer Taskforces für

führende globale Automobilhersteller und Batterieproduzenten.

"Die enge Zusammenarbeit mit Roland Berger ist für uns der ideale Weg, unser

Geschäft global zu skalieren", sagt Idriss Alami, Managing Partner bei Alexec

Consulting. "Durch das internationale Netzwerk und die starke Marke von Roland

Berger erhalten wir Zugang zu neuen Märkten und attraktiven Kunden." Jan

Wasserbaech, Partner bei Alexec Consulting, ergänzt: "Durch die Kombination

unserer stark technischen DNA mit der strategischen Exzellenz von Roland Berger

können wir Unternehmen nun vom initialen Konzept über das gesamte Aufsetzen der

Produktion bis zum Fabrikbetrieb unterstützen. Wir freuen uns darauf, die

Zukunft der Elektromobilität als Teil von Roland Berger zu gestalten."

Roland Berger und Alexec Consulting blicken auf eine langjährige erfolgreiche

Zusammenarbeit in verschiedenen Projekten für internationale Kunden zurück.

Durch die Bündelung ihrer Kräfte bauen beide Unternehmen nun ein

Kompetenzzentrum für die Batterieindustrie auf, das zentrale Marktanforderungen

adressiert - etwa im technischen Lieferantenmanagement oder bei industriellen

Ramp-Up-Projekten. Die Akquisition unterstreicht Roland Bergers Anspruch, in

wachstumsstarken und strategisch wichtigen Industriesektoren weiter zu

expandieren. Die Akquisition wurde am 9. März 2026 abgeschlossen. Alexec

Consulting bleibt innerhalb des Roland-Berger-Netzwerks als eigenständige

Einheit unter seiner bisherigen Marke bestehen.

Über Roland Berger

Roland Berger ist eine weltweit führende Strategieberatung mit einem breiten

Leistungsangebot für alle relevanten Branchen und Unternehmensfunktionen. Roland

Berger wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Die

Strategieberatung ist vor allem für ihre Expertise in den Bereichen

Transformation, industrieübergreifende Innovation und Performance-Steigerung

bekannt und unterstützt zahlreiche internationale Kunden bei der Umsetzung von

KI-Projekten. Roland Berger hat sich zum Ziel gesetzt, Nachhaltigkeit in all

seinen Projekten zu verankern. Das Unternehmen erzielte 2024 einen Umsatz von

rund 1 Milliarde Euro.

