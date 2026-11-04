OTS: Roland Berger / Unabhängiger Automotive Aftermarket stärkt die ...

04.11.26 10:39 Uhr

Unabhängiger Automotive Aftermarket stärkt die Automobilindustrie mit

einem wirtschaftlichen Beitrag von rund 200 Milliarden Euro

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München (ots) -

- Neue Studie von Roland Berger und dem Europäischen Verband der unabhängigen

Kfz-Teilehändler und -Großhändler (FIGIEFA) beziffert erstmals den

wirtschaftlichen Nutzen des unabhängigen Automotive Aftermarket (IAM) über

sein direktes Marktvolumen von rund 100 Milliarden Euro hinaus.

- Bezahlbare Wartung und Reparatur ermöglichen rechnerisch etwa 314 Milliarden

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zusätzliche Fahrzeugkilometer pro Jahr - neun Prozent mehr Mobilität in

Europa.

- Höhere Fahrzeugrestwerte stärken das mögliche Neuwagenbudget um 65 Milliarden

Euro; geringere Ausfallzeiten schaffen weitere 23 Milliarden Euro

wirtschaftlichen Nutzen.

Der unabhängige Automotive Aftermarket (IAM) leistet einen deutlich größeren

Beitrag zu Europas Wirtschaft und Mobilität, als sein direktes Marktvolumen von

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rund 100 Milliarden Euro vermuten lässt. Das zeigt eine neue Studie von Roland

Berger und FIGIEFA, die erstmals den darüber hinausgehenden wirtschaftlichen

Nutzen des IAM quantifiziert. Durch bezahlbare Wartung und Reparatur ermöglicht

der IAM rechnerisch rund 314 Milliarden zusätzliche Fahrzeugkilometer jährlich.

Gleichzeitig erhöhen niedrigere Gesamtbetriebskosten und höhere

Fahrzeugrestwerte das potenzielle Budget der Verbraucher für Neuwagen um rund 65

Milliarden Euro. Kürzere Fahrzeugausfallzeiten schaffen darüber hinaus einen

wirtschaftlichen Nutzen von rund 23 Milliarden Euro pro Jahr.

"Der unabhängige Automotive Aftermarket ist weit mehr als ein Reparatur- und

Ersatzteilmarkt. Er hält Mobilität bezahlbar, erhöht den Restwert von Fahrzeugen

und reduziert wirtschaftlich kostspielige Ausfallzeiten", sagt Maximilian

Wegner, Principal bei Roland Berger. "Damit ist der IAM ein wichtiges Element

für die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Automobilindustrie und der

Wirtschaft insgesamt."

Der IAM umfasst ein europaweites Netzwerk aus unabhängigen Teileherstellern,

Teilegroßhändlern, Reparaturwerkstätten und anderen Dienstleistern wie

Herstellern von markenübergreifenden Diagnosegeräten, Datenanbietern oder

Fernwartungsdienstleistern. Mit einem Marktanteil von rund 64 Prozent gegenüber

rund 62 Prozent im Jahr 2021 ist er weiterhin der größte Kanal im europäischen

Aftermarket. Zugleich steigt die Bedeutung von Wartung und Reparatur, da sich

die Lebensdauer von Fahrzeugen verlängert: Das Durchschnittsalter der Pkw in

Europa nahm zwischen 2020 und 2024 von 11,9 auf 12,9 Jahre zu.

"Der unabhängige Ersatzteilvertrieb hat im letzten Jahrzehnt einen

tiefgreifenden Wandel durchlaufen. Er ist nicht mehr nur eine Lieferkette, die

Teile von einem Ort zum anderen transportiert. Heute ist er ein stark vernetztes

Ökosystem, das Daten, Diagnostik, (Fern-) Technik-Support und digitale Tools

neben einer effizienten Ersatzteillogistik und -verteilung integriert. Diese

Entwicklung unterstützt unabhängige Anbieter dabei, sich an neue

Fahrzeugtechnologien anzupassen, und ermöglicht es ihnen, Fahrzeugbesitzern in

ganz Europa weiterhin hochwertige Dienstleistungen anzubieten", sagt Sylvia

Gotzen, Geschäftsführerin von FIGIEFA.

Der unabhängige Automotive Aftermarket stärkt Verbraucher und Hersteller

gleichermaßen: Wettbewerb und ein dichtes Servicenetz senken die Kosten für

Wartung und Reparatur und damit die Gesamtkosten des Fahrzeugbesitzes.

Niedrigere Betriebskosten bei gleichem Mobilitätsbudget ermöglichen rund 314

Milliarden zusätzliche Fahrzeugkilometer jährlich - ein Plus von neun Prozent.

Gleichzeitig stützen verlässliche und wirtschaftliche Reparaturmöglichkeiten die

Restwerte der Fahrzeuge. Für Verbraucher reduziert sich damit der effektive

Wertverlust, sodass beim nächsten Fahrzeugkauf ein höheres Budget zur Verfügung

stehen kann - rund 65 Milliarden Euro pro Jahr.

Zugleich ergänzt das dichte Netz unabhängiger Werkstätten und Teilehändler die

herstellereigenen Servicenetzwerke und sichert eine flächendeckende Versorgung.

Für etablierte europäische Hersteller ist diese gewachsene Infrastruktur ein

Vorteil gegenüber neuen Marktteilnehmern, die vergleichbare Reparatur- und

Servicekapazitäten erst aufbauen müssen.

Technologischer Wandel setzt unabhängigen Aftermarket unter Druck

Unterdessen verändern Elektrifizierung und softwaredefinierte Fahrzeuge die

Wartung und Reparatur grundlegend. Arbeiten an Hochvoltbatterien oder

Thermomanagement erfordern neue Werkzeuge, Diagnosegeräte, Sicherheitsausrüstung

und speziell qualifizierte Mitarbeitende. Gleichzeitig gewinnen

Softwarediagnosen, Updates, und die Kalibrierung von Fahrerassistenzsystemen an

Bedeutung.

Für viele dieser Arbeiten benötigen unabhängige Werkstätten Zugang zu

herstellerspezifischen Fahrzeugdaten und Softwaresystemen.

Cybersecurity-Vorgaben sowie unterschiedliche Zugangs- und

Authentifizierungsverfahren erhöhen jedoch die Komplexität. Wenn der Zugang

technisch zu aufwendig oder wirtschaftlich nicht tragfähig ist, kann es den

Wettbewerb und die Reparaturmöglichkeiten unabhängiger Betriebe einschränken.

Um den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Beitrag des IAM langfristig zu

sichern, identifiziert die Studie drei zentrale Handlungsfelder:

1. Aufbau technischer Kompetenzen für neue Fahrzeuggenerationen: Unabhängige

Werkstätten müssen in Schulungen, Diagnosegeräte sowie Werkzeuge für die

Elektromobilität und softwarebasierte Reparaturen investieren. Unabhängige

Ersatzteilgroßhändler und Werkstattnetzwerke können diese Kompetenzen auch

kleineren Betrieben zugänglich machen.

2. Praktischen Zugang zu Fahrzeugdaten und Softwarefunktionen gewährleisten: Es

bedarf eines robusten und an den technischen Fortschritt anpassbaren

Rechtsrahmens, um einen diskriminierungsfreien Zugang zu gewährleisten.

Fahrzeughersteller müssen einen sicheren, benutzerfreundlichen und

wirtschaftlich tragbaren Zugang bereitstellen.

3. Effizienzsteigerung entlang der gesamten Wertschöpfungskette :

Fahrzeughersteller, Zulieferer, unabhängige Ersatzteilhändler und Werkstätten

müssen enger zusammenarbeiten, damit Ersatzteile sofort verfügbar sind und

Reparaturen schnell und erschwinglich bleiben. Digitale Lösungen und KI

helfen Werkstätten dabei, Fehler schneller zu erkennen und Fahrzeuge

schneller wieder auf die Straße zu bringen.

Die vollständige Studie können Sie hier herunterladen:

Study Download (https://mailing.rolandberger.com/e3t/Ctc/DJ+113/clG6204/VWVZhQ6b

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Über die Studie:

Die Studie "Powering Europe Forward: Why the Independent Automotive Aftermarket

Matters More Than Ever" wurde von Roland Berger gemeinsam mit FIGIEFA erstellt.

Grundlage sind Markt-, Struktur- und Branchendaten aus 34 europäischen Ländern

sowie Analysen von Wolk & Nikolic After Sales Intelligence.

Über Roland Berger

Roland Berger ist die einzige führende Strategieberatung mit europäischen

Wurzeln. Das Unternehmen vereint tiefe Industrie- und Branchenkenntnis mit

umfassender Erfahrung in zentralen Managementfunktionen und

Transformationsprojekten. 1967 gegründet und mit Hauptsitz in München,

unterstützt Roland Berger Unternehmen weltweit bei der Gestaltung und Umsetzung

komplexer Transformationen - von strategischer Neuausrichtung über

Performance-Steigerung bis hin zur Entwicklung und Anwendung datenbasierter,

KI-gestützter Lösungen. Roland Berger hat sich unternehmensweit

Net-Zero-Emissionsziele bis 2040 gesetzt, die von der Science Based Targets

Initiative validiert wurden. Über die Fortschritte berichtet das Unternehmen

jährlich in seinem ESG-Bericht. Im Jahr 2025 erzielte das Unternehmen einen

Umsatz von über einer Milliarde Euro.

Über FIGIEFA

FIGIEFA ist der internationale Verband der freien Kfz-Teilegroßhändler. Seine

Mitglieder vertreten freie Großhändler von Kfz-Ersatzteilen und -Komponenten

sowie daran angeschlossene Werkstattkonzepte. FIGIEFA vereint 19

Branchenverbände aus 18 Ländern und 5 internationale Handelsgruppierungen. Ziel

von FIGIEFA ist es, sicherzustellen, dass die Rechtsvorschriften der

Europäischen Union und der Vereinten Nationen, die den Kfz-Ersatzteilmarkt

betreffen, einen freien und wirksamen Wettbewerb auf dem Markt für

Fahrzeugersatzteile, Wartung und Reparatur gewährleisten.

Pressekontakt:

Julia Frank

Corporate Communications & PR

Tel.: +49 160 744 3507

E-Mail: mailto:julia.frank@rolandberger.com

http://www.rolandberger.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32053/6383942

OTS: Roland Berger