OTS: SAFENet / Europa braucht digitale Unabhängigkeit bei Netzen und ...

Europa braucht digitale Unabhängigkeit bei Netzen und Rou-tern:

SAFENet startet (FOTO)

Berlin (ots) - Weltweit erkennen Regierungen, dass Technologielieferketten ein

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Sicherheitsrisiko für die kritische digitale Infrastruktur darstellen. Die EU

noch nicht. Ihre Märkte sind offen für Produkte außerhalb Europas, die

strategische Abhängigkeiten schaffen und große Sicherheitsrisiken bergen. Zudem

wird meist ein zentraler Baustein vergessen, wenn über digitale und

technologische Unabhängigkeit diskutiert wird: der Router. Denn durch ihn als

digitale Zentrale in Haus und Büro fließen über 90 Prozent aller Daten. Vier

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führende europäische Hersteller gründen daher SAFENet, die Sovereignty Alliance

for European Networks und fordern: Router und Netzwerkgeräte müssen von der

Politik ebenso stringent geschützt werden wie 5G-Netze.

Vier führende europäische Hersteller von Netzwerktechnologie - devolo, FRITZ!,

LANCOM und TDT - gründen SAFENet, die Sovereignty Alliance for European Network

Technology. Ihr Ziel: Europa muss die Kontrolle über seine Netze und digitale

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Infrastruktur behalten. Dafür tritt die Allianz an, um im Dialog mit der

europäischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, deutlich zu machen, dass

Router und Netzwerktechnologie eine Schlüsselrolle bei der Sicherung digitaler

und technologischer Souveränität Europas zukommen.

Wie dringlich diese Initiative ist, belegt eine aktuelle Studie der Innovate

Europe Foundation (IE.F): Rund 93 Prozent des europäischen Internetverkehrs

laufen über Router und Heimnetz-Gateways - die Geräte, denen Familien ihre

Bankdaten, Krankenakten und privaten Gespräche anvertrauen. Der Mobilfunk trägt

gerade einmal 7 Prozent. Chinesische Hersteller kontrollieren rund knapp 40

Prozent dieses Marktes. Während die EU bei Cloud und Halbleitern aktiv

gegensteuert, bleibt die zentrale Hardware-Schnittstelle jeder digitalen

Kommunikation und Vernetzung - der Router - ein strategisch blinder Fleck, und

das oft, ohne dass Nutzerinnen und Nutzer wissen, wer ihn tatsächlich

kontrolliert.

Auf dieser Grundlage richtet SAFENet drei Kernforderungen an die europäischen

und nationalen Entscheidungsträger:

- Transparenz für Nutzerinnen und Nutzer: Hersteller und Internetanbieter müssen

ausweisen, wo Hardware, Firmware und Updates tatsächlich hergestellt bzw.

entwickelt werden - auch bei White-Label- und Provider-Produkten.

- Beschaffung: Behörden, KRITIS-Betreiber und öffentlich finanzierte

Einrichtungen sollen auf vertrauenswürdige europäische Netzwerktechnologie

setzen - flankiert durch Austausch-Incentives und -programme für

Hochrisiko-Hardware.

- Priorität und Risikobewertung: Router und Netzwerktechnologie müssen in der

aktuellen Diskussion um mehr Souveränität und Sicherheit des digitalen

Ökosystems als prioritärer Sektor anerkannt werden. Europa braucht - analog

zur EU Toolbox for 5G Security - eine "Router and Network

Technology-Security-Toolbox" mit einheitlicher Risikobewertung und

Hochrisiko-Einstufung.

Europäische Hersteller stellen schon heute souveräne, vertrauenswürdige und

innovative Technologielösungen bereit, um den Markt zu bedienen - was bislang

fehlt, ist der politische Wille, Router und Netzwerktechnologie als Hebel für

digitale und technologische Souveränität anzuerkennen und die entsprechenden

regulatorischen Rahmenbedingungen zu schaffen.

Die Allianz steht weiteren europäischen Herstellern offen. Weitere Informationen

unter http://www.safe-net.tech.

Über SAFENet

Die Sovereignty Alliance for European Network Technology (SAFENet) ist ein

strategischer Zusammenschluss führender europäischer

Netzwerktechnologie-Unternehmen. SAFENet versteht Netzwerktechnologie als

Rückgrat des digitalen Ökosystems. Die Allianz vertritt die Interessen

europäischer Hersteller in politischen und regulatorischen Prozessen und leistet

damit einen Beitrag zur digitalen Souveränität und zur langfristigen Sicherung

der eigenen digitalen Infrastruktur Europas. Ihr Ziel: ein digitales Europa, das

selbstbestimmt, resilient und zukunftsfähig ist.

Pressekontakt:

SAFENet

Unter den Linden 32-34, 10117 Berlin, Germany

mailto:media@safe-net.tech

+49 152 24154875

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/58562/6294205

OTS: SAFENet