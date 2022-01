OTS: Schleich GmbH / Schleich: Erfolgreichstes Geschäftsjahr der ...

Schleich: Erfolgreichstes Geschäftsjahr der Firmengeschichte / 2021

Schwäbisch Gmünd (ots) - Der Spielwarenhersteller Schleich hat das Geschäftsjahr

2021 als das erfolgreichste in seiner 86-jährigen Firmengeschichte

abgeschlossen. Mit einem Plus von mehr als 20 % kann die Schleich GmbH einen

Rekordumsatz von rund 255 Mio. Euro verbuchen (Vorjahr: 210 Mio. Euro). Damit

hat das Unternehmen sowohl seine Position als einer der größten

Spielwarenhersteller Deutschlands als auch seine Anteile in den internationalen

Märkten weiter ausgebaut. Schleich wächst im achten Jahr in Folge.

Schwäbisch Gmünd, 27. Januar 2022. Neben dem größten Umsatzplus der

Firmengeschichte in Höhe von 20 % freut sich CEO Dirk Engehausen über einen

zweiten Erfolg: "Erstmals konnten wir mit unseren Produkten im internationalen

Markt stärker wachsen als im Kernmarkt Deutschland." In den USA und Frankreich

wuchs der Umsatz 2021 jeweils um 39 %, in Großbritannien um 21 %. Im Heimatmarkt

Deutschland verzeichnete Schleich ein Plus von 17 %. Dirk Engehausen: "Wir haben

in den letzten Jahren viel in die Internationalisierung der Marke Schleich

investiert und freuen uns, dass wir auch in den größten Spielwarenmärkten der

Welt erfolgreich wachsen und an Bekanntheit gewinnen."

Aufgrund der globalen logistischen Engpässe überstieg die Nachfrage in der

zweiten Jahreshälfte die Kapazitäten von Schleich. "Die Lieferschwierigkeiten

gerade vor Weihnachten haben ein noch größeres Wachstum verhindert. Die

Nachfrage nach unseren Produkten lag weit über unseren Möglichkeiten - trotz

umfangreicher Sondertransporte und zusätzlicher Anstrengungen unserer

Zulieferer", sagt Engehausen.

Bei den beliebtesten Figuren und Spielsets ist die Schleich Produktlinie

Dinosaurs 2021 zum weiteren Standbein neben der bisher erfolgreichsten

Produktlinie Horse Club geworden. "Dinosaurier und Pferde sind unsere

Dauerbrenner", so Engehausen. Ebenfalls zu den Top-Sellern 2021 zählten die

Sammelfiguren Eldrador® Mini Creatures, die seit 2021 neu im Schleich Sortiment

sind.

2022: Pferde zum Frisieren / Weiterentwicklung der Marke

Neben zahlreichen Neuheiten in allen sechs Schleich Themenbereichen bekommt die

stärkste Produktlinie Horse Club im zweiten Halbjahr 2022 eine Erweiterung um

Pferde, deren Mähnen und Schweife sich frisieren und austauschen lassen. Mit

dieser Produkt-Neuheit kommt Schleich dem Wunsch der Kinder nach Schmuck- und

Dekorationsmöglichkeiten nach.

Um das Wachstum auf den internationalen Märkten als auch im Kernmarkt

Deutschland langfristig und nachhaltig zu unterstützen, bereitet Schleich für

das zweite Halbjahr 2022 einen grundlegenden Marken Relaunch vor. Die

Entwicklung von neuen Lösungen beim Thema Nachhaltigkeit steht ebenfalls im

Fokus, hierzu beginnen 2022 schrittweise Veränderungen in allen relevanten

Unternehmensbereichen.

Über Schleich

Das 1935 von Friedrich Schleich in Schwäbisch Gmünd gegründete Unternehmen ist

einer der größten Spielwarenhersteller Deutschlands und international führender

Anbieter von realistischen Tierfiguren. Die berühmten Spielfiguren und Spielsets

aus dem Hause Schleich werden in mehr als 60 Ländern vertrieben und haben die

Kinderzimmer der ganzen Welt erobert. Als Global Player mit schwäbischen Wurzeln

erzielt Schleich heute mehr als die Hälfte des Umsatzes außerhalb seines

Kernmarktes Deutschland. Das Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz

der Partners Group, einem globalen Manager von Privatmarktanlagen. Das Design

der Schleich Figuren und Spielwelten, die Herstellung der Produktionswerkzeuge

sowie die Qualitäts- und Sicherheitstests erfolgen in Deutschland. Die

Produktion selbst findet in kleinem Umfang am Firmenstandort in Schwäbisch Gmünd

statt, Hauptproduktion ist in Produktionsstätten im Ausland.

