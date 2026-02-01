OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG / Ausrufezeichen gegen Markttrend ...
Ausrufezeichen gegen Markttrend und Mutlosigkeit: Schörghuber Gruppe
schafft bei der Paulaner Brauerei Gruppe die Voraussetzungen für
nachhaltiges Wachstum (FOTO)
München (ots) - Münchner Getränkeproduzent wächst in allen wichtigen Segmenten /
Carbonated Soft Drinks auf dem Vormarsch / Wachstum fußt auf der im Zuge des
Transformationsprozesses der familiengeführten Schörghuber Gruppe gemeinsam mit
Heineken vorgenommenen strategischen Ausrichtung
Die Paulaner Brauerei Gruppe setzte 2025 ihren Wachstumskurs entgegen einer
insgesamt rückläufigen Marktentwicklung in einem herausfordernden Branchenumfeld
unbeirrt fort. Die mehrheitlich zur Münchner Schörghuber Gruppe gehörende
familiengeführte Brauereigruppe wächst nicht nur in ihren wichtigsten
Teilsegmenten im Biermarkt, Weiß- und Hellbier, sondern auch im Bereich der
kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke (Carbonated Soft Drinks). Insgesamt
konnte die Münchner Paulaner Brauerei Gruppe (ohne ihre Mehrheitsbeteiligung an
der Kulmbacher Brauerei AG) ihren Getränkeabsatz im Jahr 2025 national wie
international von 6,9 Mio. hl auf 7,9 Mio. hl und damit um 13,8 % steigern.
Der Erfolg der Gruppe liegt insbesondere in der nachhaltigen strategischen
Ausrichtung begründet: Die Schörghuber Gruppe führt die Brauereigruppe in einem
Joint Venture zweier Familienunternehmen mit der Brauerei Heineken - eine
Allianz zweier Akteure, die seit inzwischen 25 Jahren in höchst
vertrauens-vollem Miteinander zusammenarbeiten. Innerhalb der Schörghuber Gruppe
bekräftigt der Erfolg der Paulaner Brauerei Gruppe auch die Wirksamkeit der 2021
von CEO Florian Schörghuber auf den Weg gebrachten Transformation des 1954
gegründeten Münchner Familienunternehmens. Mit dem daraus im Bereich Getränke
entstandenen Strategie- und Transformationsprojekt schuf die Paulaner Brauerei
Gruppe die Voraussetzungen für verstärkte Agilität und strategischen Fokus und
damit für den heutigen Erfolg.
"Vor fünf Jahren haben wir die Weichen für unsere Zukunft neu gestellt - bewusst
und mit dem Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Durch die gezielte
Neuaufstellung und Verschlankung unserer Strukturen, die feste Verankerung
unserer Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit als Leitplanken,
die konsequente Umsetzung einer fokussierten Marktstrategie sowie die Pflege
dessen, was uns am Ende ausmacht, nämlich unsere Marken und die Menschen, die
hinter ihnen stehen, ist ein starkes Fundament entstanden, auf dem wir unsere
ambitionierten Ziele für die Zukunft erreichen", sagt Florian Schörghuber.
Massive Investitionen in den Standort Deutschland
Der CEO der Schörghuber Gruppe sieht im anhaltenden Wachstumserfolg der Paulaner
Brauerei Gruppe auch einen Mutmacher für die Wirtschaft in Deutschland
insgesamt: "Es wird gerade viel zu viel darüber gesprochen, was alles nicht
funktioniert. Wir aber lassen uns nicht von Pessimismus leiten, sondern von
Überzeugung. Der nämlich, dass Deutschland alles hat, was es braucht, um ein
starker, global führender Wirtschaftsstandort zu bleiben - wenn Verantwortung
übernommen und in die Zukunft investiert wird. Genau das tun wir: mutig, mit
Substanz, agil in unserem Denken und Handeln und mit einem klaren Blick in
Richtung Zukunft."
In den vergangenen Jahren hat die Schörghuber Gruppe jährlich rund 200 Millionen
Euro in Deutschland investiert. In München, dem Unternehmenssitz, engagiert sich
die Gruppe darüber hinaus über die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner
Kinder, die in den vergangenen 30 Jahren über acht Millionen Euro gespendet hat,
und über die Stefan Schörghuber Stiftung, die Projekte und Einrichtungen in den
Bereichen Soziales, Bildung und Wissenschaft fördert - mit Zuwendungen in Höhe
von rund zehn Millionen Euro seit ihrer Gründung im Jahr 2020.
Bier und CSD, Inland und Ausland, mit und ohne Alkohol: Wachstum entgegen
rückläufigen Branchentrends
Als Teil der Schörghuber Gruppe ist die Paulaner Brauerei Gruppe eines von zwei
Familienunternehmen unter den großen Münchner Brauereien. Ihr ist es im
vergangenen Jahr gelungen, sowohl im Auslandsgeschäft als auch im Inland zu
wachsen. "Gerade der Erfolg in unserem Heimatmarkt Deutschland freut uns
besonders, da wir uns hier gegen einen seit Jahren andauernden Abwärtstrend
behaupten und, anders als viele unserer Wettbewerber, positive Zahlen
schreiben", sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. Dabei
entwickeln sich fast alle Sorten und Marken positiv - teilweise deutlich gegen
rückläufige Marktentwicklungen: Während der Absatz von Bier in Deutschland im
vergangenen Jahr um 6 % sank, legte die Paulaner Brauerei Gruppe um 4,7 % zu.
Helles: Zugpferd Paulaner Münchner Hell wächst zweistellig
Mit dem Münchner Hell, das 2025 ein Absatzplus von 14,3 % verzeichnen konnte,
hat die Paulaner Brauerei Gruppe das wachstumsstärkste Hellbier eines
Markenherstellers bei gleichzeitig hoher Distribution im Portfolio. Das
Hellbier-Portfolio der Gruppe komplettieren das Münchner Hell von Hacker-Pschorr
und das in den sozialen Medien reichweitenstärkste Hellbier Deutschlands, das
Chiemseer Hell. Das Wachstum der Hellbiere wirkt sich sowohl im Absatz (+7 %)
als auch in den hinzugewonnenen Marktanteilen (+0,9 %) aus und erstreckte sich
2025 auch auf den Export. Zusammen mit dem Mönchshof Hell der
Paulaner-Mehrheitsbeteiligung Kulmbacher Gruppe (+5,2 %) ist die Paulaner
Brauerei Gruppe Marktführer im deutschen Hellbiermarkt. "Wir sind überzeugt,
dass die Kategorie Hellbier beziehungsweise Lager auch in den kommenden Jahren
weiterwachsen wird - ein Trend, der sich deutlich in unseren konstant steigenden
Zahlen widerspiegelt", so Jörg Biebernick.
Weißbier: auf der ganzen Welt beliebt
Das Weißbier ist das Kernprodukt der Paulaner Brauerei Gruppe. Während der
deutsche Gesamtmarkt im vergangenen Jahr einen Rückgang von 6,3 % hinnehmen
musste, konnte das Paulaner Weißbier zusammen mit seinen alkoholfreien Varianten
ein Absatzplus von 1,5 % verbuchen. Damit baute es seine traditionelle
Marktführerschaft 2025 auf 21,2 % aus. Beliebt ist das Paulaner Weißbier nicht
nur in Deutschland: Weltweit wird es in 85 Ländern getrunken.
Internationale Märkte: Zweistelliges Wachstum für 2026 geplant
Die komplette Paulaner Markenfamilie konnte in 2025 eine Absatzsteigerung von 9
% verbuchen. Der am stärksten gewachsene Exportmarkt ist China (+23,8 %) vor
Italien (+8 %) und Spanien (+7,3 %). Seit dem Jahr 2015 hat die Paulaner
Brauerei Gruppe ihren Auslandsabsatz fast verdoppelt und ihre Marktführerschaft
als Deutschlands Exportstärkste Premium-Biermarke weiter ausgebaut. Mit 36 %
(+1,5 %) macht das Exportgeschäft mehr als ein Drittel des gesamten Bierabsatzes
der Gruppe aus. Unter den attraktiven Marken der Gruppe hält Paulaner dabei den
Löwenanteil: Fast die Hälfte des unter der Marke Paulaner gebrauten Bieres wird
außerhalb Deutschlands verkauft.
CSD: Spezi und Limo machen ein Drittel des Gesamtabsatzes aus
Was vor rund 50 Jahren als Nischenprodukt begann, ist heute Kult - und eine der
beeindruckendsten Erfolgsgeschichten im deutschen Getränkemarkt: Die Paulaner
Erfrischungsgetränke mit dem Zugpferd Paulaner Spezi machen inzwischen ein
Drittel des produzierten Gesamtabsatzes der Gruppe aus und haben ihr in
besonderem Maße den Zugang zu jungen Konsument*innen eröffnet, die auf der Suche
nach Alternativen zu alkoholischen Getränken sind. In den vergangenen zehn
Jahren konnte Paulaner Spezi seinen Absatz verzehnfachen, ist damit doppelt so
groß wie der nächste Mitbewerber und unangefochtener Marktführer im Cola
Mix-Segment in Deutschland. Und auch die Zero-Variante ist nach einem
Marktanteil-Zuwachs von 10 % im vergangenen Jahr jetzt Marktführer. Die neu
eingeführten Limos in den Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone sind beim
Absatz um über 200 % gewachsen. Große Erwartungen setzt die Paulaner Brauerei
Gruppe darüber hinaus in die neue Paulaner Cola, die die Range ab März ergänzt,
und in den für 2026 geplanten Markteintritt von Paulaner Spezi in Italien,
Frankreich, Spanien und der Schweiz.
Agilität als Voraussetzung für strategische Weichenstellungen
Der Erfolg von Paulaner Spezi ist nicht nur ein Musterbeispiel moderner
Markenführung, sondern auch Ausdruck einer strategischen Ausrichtung, die klar
an den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtet ist. "Die
Nachfrage am Markt verändert sich ständig - immer mehr Konsumenten suchen nach
alkoholfreien Alternativen. Unsere CSD-Range ist deshalb ein strategisch
besonders wichtiges Wachstumsfeld. Für den langfristigen Erfolg ist es wichtig,
bekannte Pfade zu verlassen und offen für Innovationen und neue Vertriebswege zu
sein", sagt Jörg Biebernick.
Florian Schörghuber ergänzt: "Für Innovationskraft und Vertriebspower stehen die
Menschen in unserer Gruppe - an unseren Standorten in München, Rosenheim,
Donaueschingen, Mossautal und Gotha sowie in beiden Brauereien in Karlsruhe. Sie
sind die Treiber unseres Erfolges."
Der frühzeitige Ausbau des alkoholfreien Biersortiments als Reaktion auf
sinkende Nachfrage alkoholischer Biersorten ist ein weiterer Nachweis für die
enorme Agilität der Paulaner Brauerei Gruppe. Dabei hält sie zugleich
unverändert an ihren Werten und der Tradition fest, Gemeinschaft zu schaffen und
Menschen zusammenzubringen. Paulaner steht für das Miteinander, für bayerische
Lebensart und Verbundenheit mit der Heimat. Diese Werte kommen beim Münchner
Oktoberfest und in den Biergärten der Gruppe ebenso zum Ausdruck wie in mehr als
40 internationalen Brauhäusern, in denen die Bierspezialitäten der Gruppe
konsumiert werden.
Bayerische Braukunst und internationale Ausrichtung
Internationales Wachstum basiert heute vor allem auf starken Marken mit einer
klaren, glaubwürdigen Identität - genau hier liegt eine der großen Stärken von
Paulaner. Die Marke steht weltweit für bayerische Braukunst, Qualität und
Authentizität und trifft damit den Nerv internationaler Konsument*innen. Dieses
Markenfundament wird gezielt durch Investitionen und aufmerksamkeitsstarke
Aktivierungen unterstützt, etwa durch globale Plattformen wie die neue
Partnerschaft mit Audi in der Formel 1. Sie schafft Reichweite, Modernität und
internationale Relevanz. Gleichzeitig bleibt Paulaner als Familienunternehmen
seiner langfristigen Perspektive treu: Wachstum wird strategisch, nachhaltig,
innovativ und mit Blick auf die kommenden Generationen gestaltet - ganz nach den
Werten der Schörghuber Gruppe. Diese Kombination aus klarer Markenführung,
gezielten Investitionen und langfristigem Denken bildet die Basis für
erfolgreichen globalen Ausbau.
Über die Schörghuber Gruppe
Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber
Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real
Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich
tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische
Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint
Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die
chilenische Productos del Mar Ventisqueros S.A. Die Holding übernimmt die
Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität,
Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.600
Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig.
http://www.schoerghuber.group
