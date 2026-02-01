OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG / Ausrufezeichen gegen Markttrend ...

Ausrufezeichen gegen Markttrend und Mutlosigkeit: Schörghuber Gruppe

schafft bei der Paulaner Brauerei Gruppe die Voraussetzungen für

nachhaltiges Wachstum (FOTO)

München (ots) - Münchner Getränkeproduzent wächst in allen wichtigen Segmenten /

Carbonated Soft Drinks auf dem Vormarsch / Wachstum fußt auf der im Zuge des

Transformationsprozesses der familiengeführten Schörghuber Gruppe gemeinsam mit

Heineken vorgenommenen strategischen Ausrichtung

Die Paulaner Brauerei Gruppe setzte 2025 ihren Wachstumskurs entgegen einer

insgesamt rückläufigen Marktentwicklung in einem herausfordernden Branchenumfeld

unbeirrt fort. Die mehrheitlich zur Münchner Schörghuber Gruppe gehörende

familiengeführte Brauereigruppe wächst nicht nur in ihren wichtigsten

Teilsegmenten im Biermarkt, Weiß- und Hellbier, sondern auch im Bereich der

kohlensäurehaltigen Erfrischungsgetränke (Carbonated Soft Drinks). Insgesamt

konnte die Münchner Paulaner Brauerei Gruppe (ohne ihre Mehrheitsbeteiligung an

der Kulmbacher Brauerei AG) ihren Getränkeabsatz im Jahr 2025 national wie

international von 6,9 Mio. hl auf 7,9 Mio. hl und damit um 13,8 % steigern.

Der Erfolg der Gruppe liegt insbesondere in der nachhaltigen strategischen

Ausrichtung begründet: Die Schörghuber Gruppe führt die Brauereigruppe in einem

Joint Venture zweier Familienunternehmen mit der Brauerei Heineken - eine

Allianz zweier Akteure, die seit inzwischen 25 Jahren in höchst

vertrauens-vollem Miteinander zusammenarbeiten. Innerhalb der Schörghuber Gruppe

bekräftigt der Erfolg der Paulaner Brauerei Gruppe auch die Wirksamkeit der 2021

von CEO Florian Schörghuber auf den Weg gebrachten Transformation des 1954

gegründeten Münchner Familienunternehmens. Mit dem daraus im Bereich Getränke

entstandenen Strategie- und Transformationsprojekt schuf die Paulaner Brauerei

Gruppe die Voraussetzungen für verstärkte Agilität und strategischen Fokus und

damit für den heutigen Erfolg.

"Vor fünf Jahren haben wir die Weichen für unsere Zukunft neu gestellt - bewusst

und mit dem Mut, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen. Durch die gezielte

Neuaufstellung und Verschlankung unserer Strukturen, die feste Verankerung

unserer Familienwerte Qualität, Innovation und Nachhaltigkeit als Leitplanken,

die konsequente Umsetzung einer fokussierten Marktstrategie sowie die Pflege

dessen, was uns am Ende ausmacht, nämlich unsere Marken und die Menschen, die

hinter ihnen stehen, ist ein starkes Fundament entstanden, auf dem wir unsere

ambitionierten Ziele für die Zukunft erreichen", sagt Florian Schörghuber.

Massive Investitionen in den Standort Deutschland

Der CEO der Schörghuber Gruppe sieht im anhaltenden Wachstumserfolg der Paulaner

Brauerei Gruppe auch einen Mutmacher für die Wirtschaft in Deutschland

insgesamt: "Es wird gerade viel zu viel darüber gesprochen, was alles nicht

funktioniert. Wir aber lassen uns nicht von Pessimismus leiten, sondern von

Überzeugung. Der nämlich, dass Deutschland alles hat, was es braucht, um ein

starker, global führender Wirtschaftsstandort zu bleiben - wenn Verantwortung

übernommen und in die Zukunft investiert wird. Genau das tun wir: mutig, mit

Substanz, agil in unserem Denken und Handeln und mit einem klaren Blick in

Richtung Zukunft."

In den vergangenen Jahren hat die Schörghuber Gruppe jährlich rund 200 Millionen

Euro in Deutschland investiert. In München, dem Unternehmenssitz, engagiert sich

die Gruppe darüber hinaus über die Josef Schörghuber-Stiftung für Münchner

Kinder, die in den vergangenen 30 Jahren über acht Millionen Euro gespendet hat,

und über die Stefan Schörghuber Stiftung, die Projekte und Einrichtungen in den

Bereichen Soziales, Bildung und Wissenschaft fördert - mit Zuwendungen in Höhe

von rund zehn Millionen Euro seit ihrer Gründung im Jahr 2020.

Bier und CSD, Inland und Ausland, mit und ohne Alkohol: Wachstum entgegen

rückläufigen Branchentrends

Als Teil der Schörghuber Gruppe ist die Paulaner Brauerei Gruppe eines von zwei

Familienunternehmen unter den großen Münchner Brauereien. Ihr ist es im

vergangenen Jahr gelungen, sowohl im Auslandsgeschäft als auch im Inland zu

wachsen. "Gerade der Erfolg in unserem Heimatmarkt Deutschland freut uns

besonders, da wir uns hier gegen einen seit Jahren andauernden Abwärtstrend

behaupten und, anders als viele unserer Wettbewerber, positive Zahlen

schreiben", sagt Jörg Biebernick, CEO der Paulaner Brauerei Gruppe. Dabei

entwickeln sich fast alle Sorten und Marken positiv - teilweise deutlich gegen

rückläufige Marktentwicklungen: Während der Absatz von Bier in Deutschland im

vergangenen Jahr um 6 % sank, legte die Paulaner Brauerei Gruppe um 4,7 % zu.

Helles: Zugpferd Paulaner Münchner Hell wächst zweistellig

Mit dem Münchner Hell, das 2025 ein Absatzplus von 14,3 % verzeichnen konnte,

hat die Paulaner Brauerei Gruppe das wachstumsstärkste Hellbier eines

Markenherstellers bei gleichzeitig hoher Distribution im Portfolio. Das

Hellbier-Portfolio der Gruppe komplettieren das Münchner Hell von Hacker-Pschorr

und das in den sozialen Medien reichweitenstärkste Hellbier Deutschlands, das

Chiemseer Hell. Das Wachstum der Hellbiere wirkt sich sowohl im Absatz (+7 %)

als auch in den hinzugewonnenen Marktanteilen (+0,9 %) aus und erstreckte sich

2025 auch auf den Export. Zusammen mit dem Mönchshof Hell der

Paulaner-Mehrheitsbeteiligung Kulmbacher Gruppe (+5,2 %) ist die Paulaner

Brauerei Gruppe Marktführer im deutschen Hellbiermarkt. "Wir sind überzeugt,

dass die Kategorie Hellbier beziehungsweise Lager auch in den kommenden Jahren

weiterwachsen wird - ein Trend, der sich deutlich in unseren konstant steigenden

Zahlen widerspiegelt", so Jörg Biebernick.

Weißbier: auf der ganzen Welt beliebt

Das Weißbier ist das Kernprodukt der Paulaner Brauerei Gruppe. Während der

deutsche Gesamtmarkt im vergangenen Jahr einen Rückgang von 6,3 % hinnehmen

musste, konnte das Paulaner Weißbier zusammen mit seinen alkoholfreien Varianten

ein Absatzplus von 1,5 % verbuchen. Damit baute es seine traditionelle

Marktführerschaft 2025 auf 21,2 % aus. Beliebt ist das Paulaner Weißbier nicht

nur in Deutschland: Weltweit wird es in 85 Ländern getrunken.

Internationale Märkte: Zweistelliges Wachstum für 2026 geplant

Die komplette Paulaner Markenfamilie konnte in 2025 eine Absatzsteigerung von 9

% verbuchen. Der am stärksten gewachsene Exportmarkt ist China (+23,8 %) vor

Italien (+8 %) und Spanien (+7,3 %). Seit dem Jahr 2015 hat die Paulaner

Brauerei Gruppe ihren Auslandsabsatz fast verdoppelt und ihre Marktführerschaft

als Deutschlands Exportstärkste Premium-Biermarke weiter ausgebaut. Mit 36 %

(+1,5 %) macht das Exportgeschäft mehr als ein Drittel des gesamten Bierabsatzes

der Gruppe aus. Unter den attraktiven Marken der Gruppe hält Paulaner dabei den

Löwenanteil: Fast die Hälfte des unter der Marke Paulaner gebrauten Bieres wird

außerhalb Deutschlands verkauft.

CSD: Spezi und Limo machen ein Drittel des Gesamtabsatzes aus

Was vor rund 50 Jahren als Nischenprodukt begann, ist heute Kult - und eine der

beeindruckendsten Erfolgsgeschichten im deutschen Getränkemarkt: Die Paulaner

Erfrischungsgetränke mit dem Zugpferd Paulaner Spezi machen inzwischen ein

Drittel des produzierten Gesamtabsatzes der Gruppe aus und haben ihr in

besonderem Maße den Zugang zu jungen Konsument*innen eröffnet, die auf der Suche

nach Alternativen zu alkoholischen Getränken sind. In den vergangenen zehn

Jahren konnte Paulaner Spezi seinen Absatz verzehnfachen, ist damit doppelt so

groß wie der nächste Mitbewerber und unangefochtener Marktführer im Cola

Mix-Segment in Deutschland. Und auch die Zero-Variante ist nach einem

Marktanteil-Zuwachs von 10 % im vergangenen Jahr jetzt Marktführer. Die neu

eingeführten Limos in den Geschmacksrichtungen Orange und Zitrone sind beim

Absatz um über 200 % gewachsen. Große Erwartungen setzt die Paulaner Brauerei

Gruppe darüber hinaus in die neue Paulaner Cola, die die Range ab März ergänzt,

und in den für 2026 geplanten Markteintritt von Paulaner Spezi in Italien,

Frankreich, Spanien und der Schweiz.

Agilität als Voraussetzung für strategische Weichenstellungen

Der Erfolg von Paulaner Spezi ist nicht nur ein Musterbeispiel moderner

Markenführung, sondern auch Ausdruck einer strategischen Ausrichtung, die klar

an den sich wandelnden Bedürfnissen der Verbraucher ausgerichtet ist. "Die

Nachfrage am Markt verändert sich ständig - immer mehr Konsumenten suchen nach

alkoholfreien Alternativen. Unsere CSD-Range ist deshalb ein strategisch

besonders wichtiges Wachstumsfeld. Für den langfristigen Erfolg ist es wichtig,

bekannte Pfade zu verlassen und offen für Innovationen und neue Vertriebswege zu

sein", sagt Jörg Biebernick.

Florian Schörghuber ergänzt: "Für Innovationskraft und Vertriebspower stehen die

Menschen in unserer Gruppe - an unseren Standorten in München, Rosenheim,

Donaueschingen, Mossautal und Gotha sowie in beiden Brauereien in Karlsruhe. Sie

sind die Treiber unseres Erfolges."

Der frühzeitige Ausbau des alkoholfreien Biersortiments als Reaktion auf

sinkende Nachfrage alkoholischer Biersorten ist ein weiterer Nachweis für die

enorme Agilität der Paulaner Brauerei Gruppe. Dabei hält sie zugleich

unverändert an ihren Werten und der Tradition fest, Gemeinschaft zu schaffen und

Menschen zusammenzubringen. Paulaner steht für das Miteinander, für bayerische

Lebensart und Verbundenheit mit der Heimat. Diese Werte kommen beim Münchner

Oktoberfest und in den Biergärten der Gruppe ebenso zum Ausdruck wie in mehr als

40 internationalen Brauhäusern, in denen die Bierspezialitäten der Gruppe

konsumiert werden.

Bayerische Braukunst und internationale Ausrichtung

Internationales Wachstum basiert heute vor allem auf starken Marken mit einer

klaren, glaubwürdigen Identität - genau hier liegt eine der großen Stärken von

Paulaner. Die Marke steht weltweit für bayerische Braukunst, Qualität und

Authentizität und trifft damit den Nerv internationaler Konsument*innen. Dieses

Markenfundament wird gezielt durch Investitionen und aufmerksamkeitsstarke

Aktivierungen unterstützt, etwa durch globale Plattformen wie die neue

Partnerschaft mit Audi in der Formel 1. Sie schafft Reichweite, Modernität und

internationale Relevanz. Gleichzeitig bleibt Paulaner als Familienunternehmen

seiner langfristigen Perspektive treu: Wachstum wird strategisch, nachhaltig,

innovativ und mit Blick auf die kommenden Generationen gestaltet - ganz nach den

Werten der Schörghuber Gruppe. Diese Kombination aus klarer Markenführung,

gezielten Investitionen und langfristigem Denken bildet die Basis für

erfolgreichen globalen Ausbau.

Über die Schörghuber Gruppe

Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber

Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real

Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich

tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische

Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint

Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die

chilenische Productos del Mar Ventisqueros S.A. Die Holding übernimmt die

Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität,

Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.600

Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig.

http://www.schoerghuber.group

