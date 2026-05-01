OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG / Internationaler und ...

Internationaler und diversifizierter: Schörghuber Gruppe wächst weiter

und richtet den Blick auf neue Märkte (FOTO)

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München (ots) - Bilanz 2025: Fortsetzung des 2023 eingeleiteten Wachstumskurses

/ Unternehmensgruppe investiert trotz herausfordernder Rahmenbedingungen im In-

und Ausland / Klares Bekenntnis zum Standort Deutschland

Die Schörghuber Gruppe setzt ihren Wachstumskurs fort. In einem weiterhin von

politischen Unsicherheiten und herausfordernden Marktbedingungen geprägten

Umfeld konnte die in München ansässige Unternehmensgruppe ihren aggregierten

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Gesamtumsatz im Jahr 2025 steigern. "Dass wir trotz der anspruchsvollen

Rahmenbedingungen wachsen, zeigt die Stärke und Substanz unseres Unternehmens -

und bestätigt uns darin, auch in den kommenden Jahren konsequent in die Zukunft

zu investieren", sagt CEO Florian Schörghuber. "Wir denken langfristig. Genau

deshalb investieren wir auch dann, wenn andere bremsen", so Schörghuber. Mit

210,7 Mio. EUR lag das Investitionsvolumen 2025 annähernd auf dem hohen Niveau

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von 2024 (217,5 Mio. EUR).

Sondereffekte beeinflussten das Jahr 2024

Im Geschäftsjahr 2025 erwirtschaftete die Schörghuber Gruppe einen Gesamtumsatz

von 1,79 Mrd. EUR. Ohne Berücksichtigung von Sondereffekten, vor allem des

Verkaufs des Münchner Wohnquartiers Welfengarten durch die Bayerische Hausbau

Real Estate im Jahr 2024, bedeutet das eine Steigerung um 4 % zum Vorjahr (1,72

Mrd. EUR). Das EBITDA 2025 betrug 331,7 Mio. EUR - eine Steigerung um 1,9 % ohne

die Sondereffekte des Jahres 2024 (325,5 Mio. EUR). Mit einer Bilanzsumme von

4,88 Mrd. EUR lag das Unternehmen auf dem Niveau des Vorjahres (4,91 Mrd. EUR).

Erwirtschaftet wurde sie von 6.744 Mitarbeiter*innen, knapp hundert mehr als

2024. Die Eigenkapitalquote blieb mit 47,4 % auf hohem Niveau stabil (2024: 48,7

%).

Internationales Wachstum als strategischer Treiber / Diversifizierung des

Portfolios schreitet voran

Die Schörghuber Gruppe ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real

Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood tätig und mit dieser breiten Aufstellung

gut gegen Risiken einzelner Branchen gewappnet. Der strategischen Ausrichtung

entsprechend speist sich das Umsatzwachstum zunehmend aus dem internationalen

Geschäft.

Größter Wachstumstreiber im Geschäftsjahr 2025 war erneut die Paulaner Brauerei

Gruppe, die als Joint Venture mit Heineken geführt und mit einem Anteil von 70

% at equity konsolidiert wird. Trotz eines sowohl in Deutschland als auch global

rückläufigen Biermarktes steigerte die in über 80 internationalen Märkten aktive

Brauereigruppe ihren Umsatz um rund 7 % - im In- und im Ausland sowie über alle

Kategorien, Bier wie Carbonated Soft Drinks, hinweg. Vor allem das

Auslandsgeschäft wuchs um 9 %, getragen von Absatzzuwächsen in China (+23,8 %),

Italien (+8 %) und Spanien (+6 %). Für 2026 plant Paulaner den Markteintritt

ihres wachstumsstärksten Produktes Paulaner Spezi in Italien, Frankreich,

Spanien und der Schweiz.

Auch der Bereich Seafood trug maßgeblich zum internationalen Erfolg bei: Die

chilenische Lachszucht Ventisqueros steigerte ihren Umsatz um rund 9 %, vor

allem durch ein starkes Wachstum im wichtigsten Exportmarkt USA, wo der Umsatz

um 30 % auf rund 122 Mio. USD (zum 31.12.2025 104 Mio. EUR) zulegte. Belastend

wirkten sich die Mehraufwendungen infolge der US-Zollpolitik aus, die das

Ergebnis der gesamten Schörghuber Gruppe im zweistelligen Millionenbereich

beeinträchtigten.

Einen strategischen Meilenstein setzte die Bayerische Hausbau Real Estate mit

dem 2025 eingeleiteten und Anfang 2026 abgeschlossenen Erwerb eines

Gewerbeobjekts in London - dem erstmaligen Markteintritt in einen der

wichtigsten europäischen Finanz- und Handelsstandorte und einem zentralen

Baustein der mit der Transformation eingeleiteten Portfoliodiversifizierung.

Die Arabella Hospitality konnte ihren Umsatz auf Vorjahresniveau halten, trotz

Hotelabgängen im Portfolio. Like for Like konnte der Umsatz sogar um 6,4 %

gesteigert werden. Im Bereich Hotel richtet sich der Blick nach umfangreichen

Investitionen in den eigenen Hotelimmobilienbestand in Österreich und auf

Mallorca in den zurückliegenden Jahren wieder klar auf Wachstum. Mit der

Unterzeichnung ihres ersten Managementvertrags auf Ibiza steigt die Hotelgruppe

- gestützt auf über 50 Jahre Marktexpertise - in das

White-Label-Operator-Management-Geschäft in Europa ein. Ziel ist die weitere

Expansion in den führenden europäischen Leisure-Märkten mit prioritärem Fokus

auf Spanien und Italien.

Zurückhaltender entwickelten sich angesichts der anhaltend schwierigen

Marktgegebenheiten im vergangenen Jahr die Aktivitäten der Bayerischen Hausbau

Development. Der Bereich war sowohl im Umsatz als auch im Ertrag rückläufig,

was sich im Gesamtergebnis der Gruppe maßgeblich niedergeschlagen hat. Im

Frühjahr 2026 startete die Bayerische Hausbau Development mit dem ersten

Bauabschnitt und damit mit 165 von 550 geplanten Wohnungen seiner

Projektentwicklung Parkside Lerchenauer Feld in München.

Aufbruch in Deutschland: "Next Germany"

Ungeachtet der erfolgreichen Expansionen bleibt der deutsche Heimatmarkt der

Fokus der Aktivitäten der Schörghuber Gruppe und damit auch der Markt, in dem

die Gruppe am stärksten investiert. Dazu, so Florian Schörghuber, brauche es

jedoch eine Aufbruchsstimmung in Deutschland - und einen Schulterschluss

zwischen Politik und Wirtschaft. "Wir glauben unverändert an die Attraktivität

des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Sonst würden wir hier nicht weiter

investieren. Als familiengeführtes mittelständisches Unternehmen werden wir

unseren Beitrag leisten, dass Deutschland wieder ein Land wird für Macherinnen

und Macher, ein Land, in dem Menschen mit Mut und Ideen Zukunft gestalten. Wir

wollen Teil eines ökonomischen Next Germany sein. Die Rahmenbedingungen muss die

Politik liefern. Wir stehen als Partner bereit."

Kennzahlen Schörghuber Gruppe 2025

Bilanzsumme

4,882 Mrd. EUR (2024: 4,914 Mrd. EUR)

Umsatzerlöse*

1,793 Mrd. EUR (2024: 2,009 Mrd. EUR, 1,723 Mrd. EUR***)

Eigenkapitalquote**

47,4 % (2024: 48,7 %)

EBITDA*

331,7 Mio. EUR (2024: 355,5 Mio. EUR, 325,5 Mio. EUR***)

EBIT*

127,0 Mio. EUR

(2024: 171,7 Mio. EUR, 118,3 Mio. EUR***)

Investitionen*

210,6 Mio. EUR (2024: 217,5 Mio. EUR)

Mitarbeiter*innen*

6.744 (2024: 6.634)

* Gemäß IFRS 11 wird die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA mit einem

Anteil von 70 % at equity konsolidiert. Hier handelt es sich um einen

Pro-forma-Ausweis.

** Einschließlich Minderheitsanteile der Gesellschafterin Blue Lion GmbH.

*** Ohne Sondereffekte.

Über die Schörghuber Gruppe

Die 1954 gegründete und in dritter Generation familiengeführte Schörghuber

Gruppe mit Sitz in München ist in den fünf Geschäftsfeldern Development, Real

Estate, Getränke, Hotel sowie Seafood national und international erfolgreich

tätig. Zur Gruppe gehören die Bayerische Hausbau GmbH & Co. KG, die Bayerische

Hausbau RE GmbH & Co. KG, die Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & Co. KGaA als Joint

Venture mit der Heineken International B.V, die Arabella Hospitality SE und die

chilenische Productos del Mar Ventisqueros S.A. Die Holding übernimmt die

Aufgabe der strategischen Steuerung entlang der drei Familienwerte Qualität,

Innovation und Nachhaltigkeit. Weltweit sind insgesamt rund 6.700

Mitarbeiter*innen für die Schörghuber Gruppe tätig.

http://www.schoerghuber.group

Pressekontakt:

Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG

Bernhard Taubenberger, Chief Communications Officer

Corporate Identity, Public Affairs & Communications (CIPAC)

Möhlstraße 10, 81675 München

T +49 89 3074917-0

mailto:be.taubenberger@schoerghuber.group, http://www.schoerghuber.group

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/171529/6279477

OTS: Schörghuber Stiftung & Co. Holding KG