OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Geplante ...

27.08.26 12:39 Uhr

Geplante Milliarden-Investition in Infrastruktur und Digitalisierung :

Mecklenburg-Vorpommern und Unternehmen der Schwarz Gruppe schließen

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wegweisende Partnerschaft (FOTO)

Schwerin (ots) -

- Die Unternehmen der Schwarz Gruppe wollen bis 2033 bis zu 5,6 Milliarden Euro

in den Bau eines Rechenzentrums investieren und stärken damit die kritische

Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern.

- Digitale Souveränität: Die Investition soll die Entwicklung und den Betrieb

von Cloud- und KI-Lösungen nach deutschem Recht und dadurch die Wertschöpfung

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in Deutschland und Europa fördern.

- Nachhaltigkeit: Geplant sind die ausschließliche Nutzung von Strom aus

erneuerbaren Energien im regulären Betrieb, die Entwicklung eines

Fernwärmenetzes und modernste Luftkühlung für die ökologische Effizienz des

Rechenzentrums.

- Blaupause für Deutschland: Erste Leuchtturmprojekte der Landesregierung

Mecklenburg-Vorpommerns und Schwarz Digits sind die digitale Baugenehmigung

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und die Einführung von OpenDesk im Bildungsbereich.

Die Unternehmen der Schwarz Gruppe und die Landesregierung

Mecklenburg-Vorpommern schlagen ein neues Kapitel für den Digitalstandort

Deutschland auf: Im Rahmen einer Pressekonferenz verkündeten Manuela Schwesig,

Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern, und Gerd Chrzanowski, Komplementär

Schwarz Gruppe, eine wegweisende Partnerschaft. Erklärtes gemeinsames Ziel ist

es, Europa im Bereich Digitalisierung und Künstliche Intelligenz in die erste

Liga zu bringen - mit Mecklenburg-Vorpommern als einem zentralen, souveränen

Knotenpunkt. Die Partnerschaft beinhaltet zwei Schwerpunkte: ein

Infrastrukturprojekt mit Rechenzentrum und die gemeinsame Entwicklung

hochperformanter Digitallösungen für eine souveräne öffentliche Verwaltung des

Bundeslandes.

Gerd Chrzanowski, Komplementär Schwarz Gruppe : "Digitale Souveränität entsteht

nicht durch Appelle oder Reden. Sie entsteht durch Handeln, durch verlässliche

Infrastruktur und durch praxistaugliche Anwendungen. Wir warten nicht darauf,

dass andere vorangehen. Wir übernehmen unternehmerische Verantwortung und

investieren nachhaltig in die Zukunft des Standorts Deutschland."

Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin des Landes Mecklenburg-Vorpommern : "Ziel

der Landesregierung ist, dass wir unabhängiger von ausländischen Anbietern von

Rechenzentren und Cloud- und KI-Anwendungen werden. Wir sehen die

Investitionsentscheidung der Schwarz Gruppe deshalb auch als Möglichkeit für

mehr Unabhängigkeit und mehr Datensicherheit. Unser Land wird in vielfacher

Weise von dieser Investition profitieren."

Potenzial für 1 Gigawatt Anschlussleistung

Vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen wird das Rechenzentrum bis 2033 über

eine Kapazität von 240 Megawatt verfügen. Die Kapazität planen die Unternehmen

der Schwarz Gruppe einerseits für das eigene Ökosystem ein. Andererseits würde

das Rechenzentrum die weitere Entwicklung und Skalierung souveräner IT-Lösungen

stärken, gebündelt bei der IT- und Digitalsparte Schwarz Digits. Damit gibt es

sehr konkrete Perspektiven, die Kapazität bis 2045 auf eine Anschlussleistung

von 1 Gigawatt auszubauen.

5,6 Milliarden Euro für die Infrastruktur in Mecklenburg-Vorpommern

Das aktuell in Aussicht stehende Grundstück für das Rechenzentrum liegt im

Gewerbegebiet der Gemeinde Dummerstorf. Ein Vorteil von Norddeutschland ist die

hohe Verfügbarkeit von nachhaltig produziertem Strom, unter anderem aus On- und

Offshore Windkraft. Am angedachten Standort ist auch ein Anschluss an das

380-Kilovolt-Höchstspannungsnetz möglich. Höchstspannungstrassen machen den

Transport großer Strommengen effizienter, die Netzentgelte sinken mit steigender

Spannungsebene.

Darüber hinaus begünstigt das Klima eine effizientere freie Kühlung über

Umgebungsluft. Es liegt eine Absichtserklärung mit den Stadtwerken Rostock zur

Nutzung der Abwärme vor. Ziel ist es, die Abwärme des Rechenzentrums nachhaltig

und zum Vorteil der kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung zu stellen. Für ein

anderes Rechenzentrums-Projekt der Unternehmen der Schwarz Gruppe im

brandenburgischen Lübbenau hatten die beteiligten Parteien jüngst Verträge für

ein gemeinsames Fernwärme-Konzept gezeichnet.

Das Projekt in Dummerstorf befindet sich in einem frühen Stadium, technische

Spezifikationen sind noch nicht finalisiert - wie beispielsweise die genauen

Anforderungen an die Zusammenstellung von Cloud- und KI-Microchips. Die

Investitionen für die Kapazität von 240 Megawatt sind mit einem

voraussichtlichen Investitionsvolumen von ungefähr 5,6 Milliarden Euro bepreist.

Blaupause für ganz Deutschland: Digitale Verwaltung und Bürgerservices

Das geplante Rechenzentrum unterstreicht auch, dass die Zusammenarbeit der

Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern mit Schwarz Digits bei der

Verwaltungsdigitalisierung langfristig angelegt ist. Gemeinsam befähigen die

Partner eine moderne, effiziente und sichere digitale Verwaltung, die greifbare

Vorteile für die Bürger sowie die Wirtschaft bringt.

Noch im Jahr 2026 sollen wegweisende technische Anwendungen in die öffentliche

Verwaltung des Landes eingebracht werden. Dazu gehören die digitale

Baugenehmigung auf der souveränen Cloud-Plattform STACKIT sowie die Einführung

von openDesk, beginnend mit sicheren, voll verwalteten Lehrerarbeitsplätzen im

Bildungsbereich.

Die Zusammenarbeit ist als skalierbares und übertragbares Leuchtturmprojekt

konzipiert. Die entwickelten Lösungen sollen nicht nur Mecklenburg-Vorpommern

modernisieren, sondern als Blaupause für die gesamte Bundesrepublik Deutschland

dienen.

Pressekontakt:

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