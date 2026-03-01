OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Unternehmen der Schwarz Gruppe ...

Unternehmen der Schwarz Gruppe übernehmen rumänischen Einzelhändler La

Cocos (FOTO)

Neckarsulm/Bukarest (ots) -

- Erfolgreiches Hypercash-Konzept mit großem Potenzial für Rumänien und weitere

europäische Märkte

- Ausbau der Präsenz und weitere Expansion in Rumänien

Mit der Zustimmung der rumänischen Wettbewerbsbehörde wird La Cocos durch die

erfolgreiche Mehrheitsübernahme ein Unternehmen der Schwarz Gruppe. Diese

strategische Akquisition ist ein entscheidender Schritt, um die

Wettbewerbsfähigkeit im wichtigen rumänischen Markt langfristig zu sichern und

die Präsenz der Unternehmen der Schwarz Gruppe in Rumänien auszubauen. Das

Konzept des Unternehmens soll auch in anderen europäischen Ländern etabliert

werden.

Fortsetzung des Erfolgskonzepts

La Cocos verfolgt ein sogenanntes Hypercash-Konzept mit innovativen Ansätzen für

den Einzelhandel. Es zeichnet sich durch große Verkaufsflächen und ein

fokussiertes Produktsortiment von rund 12.000 Artikeln aus. Die funktionale

Warenpräsentation ermöglicht es La Cocos, Betriebskosten zu minimieren und diese

Einsparungen in Form niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben. Das macht

das Angebot sowohl für private Haushalte als auch für Kleinunternehmen

attraktiv. Durch gestaffelte Rabatte je nach Abnahmemenge spricht das Konzept

besonders preissensible Kunden an.

Das Hypercash-Modell soll gemeinsam mit dem aktuellen Management innerhalb

Rumäniens ausgebaut werden. Auch die Filialmitarbeiter werden nach der Übernahme

im Unternehmen beschäftigt bleiben.

Christian Groh, Vorstandsvorsitzender Schwarz Corporate Solutions, erklärt: "Wir

sind überzeugt von der rumänischen Identität und der Stärke von La Cocos. Daher

wird La Cocos als eigenständiges Unternehmen fortgeführt. Durch künftige

Investitionen werden wir unsere Marktposition festigen und La Cocos für die

Zukunft erfolgreich aufstellen. Darüber hinaus haben wir auch die internationale

Expansion mit dem Hypercash-Geschäftsmodell im Blick."

Investitionen und sichere Arbeitsplätze durch Expansion

"Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe eröffnet uns neue

Perspektiven für Wachstum und Weiterentwicklung", sagt Iulian Nica,

Geschäftsführer von La Cocos. "Gemeinsam können wir die Expansion von La Cocos

beschleunigen. Damit profitieren Kunden in weiteren Regionen Rumäniens von

unserem Angebot, während wir gleichzeitig die Wirtschaft des Landes durch unsere

Investitionen stärken."

Die Expansion bedeutet signifikante Investitionen in die rumänische Wirtschaft.

Durch die Erschließung neuer Standorte und zusätzliche Filialeröffnungen schafft

La Cocos sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze - sowohl direkt in den Filialen

und der Verwaltung als auch indirekt bei Lieferanten und Dienstleistern. Noch in

diesem Jahr sollen die nächsten Filialen eröffnen.

Neben dem Wachstum in Rumänien steht auch die internationale Expansion mit dem

Hypercash-Modell im Fokus. Dieses Konzept bietet großes Potenzial für andere

europäische Märkte und soll daher auch in anderen Ländern etabliert werden.

Weitere Informationen

Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.gruppe.schwarz und

http://www.la-cocos.com.

Über La Cocos

La Cocos ist ein rumänischer Einzelhändler, der sich seit seiner Gründung im

Jahr 2014 erfolgreich im Hypercash-Segment etabliert hat. Das Unternehmen

betreibt derzeit sieben Filialen in Rumänien und beschäftigt über 1.400

Mitarbeiter. Im Jahr 2025 erzielte La Cocos einen Umsatz von rund 300 Millionen

Euro. Das erfolgreiche Konzept von La Cocos soll in den kommenden Jahren in

Rumänien weiter ausgebaut werden. La Cocos ist Teil der Unternehmen der Schwarz

Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören.

Über die Schwarz Gruppe

Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200

Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten

die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro.

Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis

ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung .

Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder

und sicherer machen - sie handeln voraus.

Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein

fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte

und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der

Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine

funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft.

Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte

und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und

garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche

Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der

Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen

Tätigkeiten.

