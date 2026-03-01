OTS: Schwarz Corporate Affairs GmbH & Co. KG / Unternehmen der Schwarz Gruppe ...
Unternehmen der Schwarz Gruppe übernehmen rumänischen Einzelhändler La
Cocos (FOTO)
Neckarsulm/Bukarest (ots) -
- Erfolgreiches Hypercash-Konzept mit großem Potenzial für Rumänien und weitere
europäische Märkte
- Ausbau der Präsenz und weitere Expansion in Rumänien
Mit der Zustimmung der rumänischen Wettbewerbsbehörde wird La Cocos durch die
erfolgreiche Mehrheitsübernahme ein Unternehmen der Schwarz Gruppe. Diese
strategische Akquisition ist ein entscheidender Schritt, um die
Wettbewerbsfähigkeit im wichtigen rumänischen Markt langfristig zu sichern und
die Präsenz der Unternehmen der Schwarz Gruppe in Rumänien auszubauen. Das
Konzept des Unternehmens soll auch in anderen europäischen Ländern etabliert
werden.
Fortsetzung des Erfolgskonzepts
La Cocos verfolgt ein sogenanntes Hypercash-Konzept mit innovativen Ansätzen für
den Einzelhandel. Es zeichnet sich durch große Verkaufsflächen und ein
fokussiertes Produktsortiment von rund 12.000 Artikeln aus. Die funktionale
Warenpräsentation ermöglicht es La Cocos, Betriebskosten zu minimieren und diese
Einsparungen in Form niedrigerer Preise an die Kunden weiterzugeben. Das macht
das Angebot sowohl für private Haushalte als auch für Kleinunternehmen
attraktiv. Durch gestaffelte Rabatte je nach Abnahmemenge spricht das Konzept
besonders preissensible Kunden an.
Das Hypercash-Modell soll gemeinsam mit dem aktuellen Management innerhalb
Rumäniens ausgebaut werden. Auch die Filialmitarbeiter werden nach der Übernahme
im Unternehmen beschäftigt bleiben.
Christian Groh, Vorstandsvorsitzender Schwarz Corporate Solutions, erklärt: "Wir
sind überzeugt von der rumänischen Identität und der Stärke von La Cocos. Daher
wird La Cocos als eigenständiges Unternehmen fortgeführt. Durch künftige
Investitionen werden wir unsere Marktposition festigen und La Cocos für die
Zukunft erfolgreich aufstellen. Darüber hinaus haben wir auch die internationale
Expansion mit dem Hypercash-Geschäftsmodell im Blick."
Investitionen und sichere Arbeitsplätze durch Expansion
"Die Zusammenarbeit mit den Unternehmen der Schwarz Gruppe eröffnet uns neue
Perspektiven für Wachstum und Weiterentwicklung", sagt Iulian Nica,
Geschäftsführer von La Cocos. "Gemeinsam können wir die Expansion von La Cocos
beschleunigen. Damit profitieren Kunden in weiteren Regionen Rumäniens von
unserem Angebot, während wir gleichzeitig die Wirtschaft des Landes durch unsere
Investitionen stärken."
Die Expansion bedeutet signifikante Investitionen in die rumänische Wirtschaft.
Durch die Erschließung neuer Standorte und zusätzliche Filialeröffnungen schafft
La Cocos sichere und gut bezahlte Arbeitsplätze - sowohl direkt in den Filialen
und der Verwaltung als auch indirekt bei Lieferanten und Dienstleistern. Noch in
diesem Jahr sollen die nächsten Filialen eröffnen.
Neben dem Wachstum in Rumänien steht auch die internationale Expansion mit dem
Hypercash-Modell im Fokus. Dieses Konzept bietet großes Potenzial für andere
europäische Märkte und soll daher auch in anderen Ländern etabliert werden.
Über La Cocos
La Cocos ist ein rumänischer Einzelhändler, der sich seit seiner Gründung im
Jahr 2014 erfolgreich im Hypercash-Segment etabliert hat. Das Unternehmen
betreibt derzeit sieben Filialen in Rumänien und beschäftigt über 1.400
Mitarbeiter. Im Jahr 2025 erzielte La Cocos einen Umsatz von rund 300 Millionen
Euro. Das erfolgreiche Konzept von La Cocos soll in den kommenden Jahren in
Rumänien weiter ausgebaut werden. La Cocos ist Teil der Unternehmen der Schwarz
Gruppe, zu der auch Lidl und Kaufland gehören.
Über die Schwarz Gruppe
Die Schwarz Gruppe ist eine international führende Handelsgruppe mit rund 14.200
Filialen und rund 595.000 Mitarbeitern. Im Geschäftsjahr 2024 erwirtschafteten
die Unternehmen der Schwarz Gruppe einen Gesamtumsatz von 175,4 Milliarden Euro.
Mit ihrem einzigartigen Ökosystem decken sie den gesamten Wertschöpfungskreis
ab: von der Produktion über den Handel bis hin zu Recycling und Digitalisierung.
Sie schaffen Lösungen, die das Leben heute und in Zukunft nachhaltiger, gesünder
und sicherer machen - sie handeln voraus.
Lidl und Kaufland bilden die Säulen im Lebensmitteleinzelhandel und sind ein
fester Bestandteil im Alltag von Kunden in 32 Ländern. Viele Eigenmarkenprodukte
und nachhaltige Verpackungen kommen direkt von der Schwarz Produktion. Der
Umweltdienstleister PreZero fördert mit seinem Wertstoffmanagement eine
funktionierende Kreislaufwirtschaft und investiert so in eine saubere Zukunft.
Schwarz Digits bietet als IT- und Digitalsparte überzeugende digitale Produkte
und Services an, die den hohen deutschen Datenschutzstandards entsprechen und
garantiert so größtmögliche digitale Souveränität. Als partnerschaftliche
Dienstleister unterstützen Schwarz Corporate Solutions die Unternehmen der
Schwarz Gruppe bei allen Themen über Verwaltung, Personal bis hin zu operativen
Tätigkeiten.
