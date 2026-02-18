OTS: Schwarz Digits / Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich ...

Erweiterung bei Schwarz Digits: Geschäftsbereich Defence unter der

Leitung von Harald Mannheim (FOTO)

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Bad Friedrichshall (ots) -

- Mit Harald Mannheim übernimmt ein erfahrener Manager aus der Sicherheits- und

Verteidigungsindustrie die Leitung zum gezielten Ausbau des Bereichs für

innere und äußere Sicherheit.

- Schwarz Digits wird den Beitrag zur technologischen Souveränität und zur

europäischen Sicherheitsarchitektur weiter ausbauen.

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- Die souveräne Cloud-Infrastruktur STACKIT bildet das Fundament für

technologische Lösungen, die einen Beitrag zur Verteidigung der wehrhaften

Demokratie leisten.

Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe, verstärkt ihre

Vorstandsebene im strategisch wichtigen Sicherheits- und Verteidigungsbereich:

Harald Mannheim übernimmt die Position des Head of Defence bei Schwarz Digits.

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In dieser Rolle verantwortet der erfahrene Branchenexperte den konsequenten

Ausbau der Geschäftstätigkeit in Deutschland und Europa. Im Fokus stehen dabei

der Aufbau von souveränen, hochsicheren IT-Infrastrukturlösungen und weiteren

unterstützenden Leistungen für Streitkräfte, Nachrichtendienste und Behörden und

Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS) sowie für Unternehmen der

Verteidigungsindustrie. Mannheim leitete zuletzt als Senior Vice President den

Geschäftsbereich 'Defence Digital and Cyber' bei Airbus Defence and Space. Dort

trug er Verantwortung für die Programme im Bereich IT-Systemintegration,

Softwarelösungen und Cyber-Resilienz. Zuvor war er in verschiedenen

privatwirtschaftlichen und militärischen Führungsfunktionen tätig.

"Echte digitale Souveränität erfordert die lückenlose Kontrolle über Daten und

Systeme - vom zentralen Rechenzentrum bis zur mobilen Anwendung an der Edge.

Dass wir einen klaren Rahmen mit starkem Fokus auf Open-Source-Prinzipien und

Cloud-Föderationen setzen, bietet europäischen Unternehmen und staatlichen

Institutionen ein verlässliches digitales Rückgrat. Harald Mannheim bringt die

ideale Kombination aus strategischer Industrieerfahrung und profunder Kenntnis

nationaler innerer und äußerer Sicherheitsstrukturen mit, um diesen souveränen

Pfeiler in Europa entscheidend auszubauen", so Christian Müller, Co-CEO von

Schwarz Digits.

"Die einseitige digitale Abhängigkeit Europas von außereuropäischen Technologien

gefährdet die Überlebensfähigkeit unserer europäischen Demokratie und

Wirtschaft. Mit Schwarz Digits Defence leisten wir einen aktiven Beitrag zur

Stabilität und Handlungsfähigkeit staatlicher Institutionen, indem wir souveräne

digitale Services und Infrastrukturen bereitstellen, die von Akteuren im Bereich

innere und äußere Sicherheit gleichermaßen nachgefragt sind. Der Ausbau des

Defence-Bereichs bei Schwarz Digits ist deshalb für mich auch ganz persönlich

eine spannende Aufgabe und Berufung in diesen herausfordernden Zeiten", sagte

Harald Mannheim, Head of Defence, Schwarz Digits.

Neue sicherheitspolitische Realität in Europa

Die Ernennung erfolgt in einer Zeit anhaltender geopolitischer Volatilität und

einer täglich kritischer werdenden Bedrohungslage in Europa. Seit der

völkerrechtswidrigen Annexion der Krim 2014 und dem darauffolgenden Überfall

Russlands auf die Ukraine im Jahr 2022 haben hybride Aktivitäten wie

Cyberattacken, Spionage und Sabotage gegen kritische Infrastrukturen auch in

Deutschland drastisch zugenommen. Die nationale Sicherheitsstrategie der

Bundesregierung verknüpft militärische Wehrhaftigkeit untrennbar mit ziviler und

ökonomischer Resilienz sowie mit technologischer Souveränität. Schwarz Digits

versteht den Schutz digitaler Räume daher nicht als Option, sondern als

systemische Notwendigkeit zur Sicherung der Handlungsfähigkeit von Staat und

Gesellschaft. Technologische Expertise aus dem KRITIS-Betrieb

Als Unternehmen der Schwarz Gruppe greift Schwarz Digits auf eine langjährige,

praxiserprobte Expertise im Schutz hochkomplexer, dezentraler Lieferketten und

kritischer Infrastrukturen (KRITIS) zurück. Das integrierte Ökosystem der

Unternehmensgruppe, das von der Produktion über den Handel bis hin zu Logistik

und Kreislaufwirtschaft reicht, sichert kontinuierlich essenzielle Güterströme.

Die Fähigkeit zur umfassenden Absicherung der komplexen Prozesse wird nun

gezielt auf staatliche Organe übertragen, um Kernfunktionen im digitalen Raum

vor externer Einflussnahme zu schützen.

Das Schwarz Digits Ökosystem

Das technologische Rückgrat bildet die IT-Infrastruktur des deutschen

Cloud-Providers STACKIT (https://stackit.com/de/loesungen/branchen/oeffentlicher

-sektor/innere-aeussere-sicherheit). Die STACKIT Distributed Cloud basiert auf

dem Prinzip "Sovereignty by Design" und legt ihren Fokus auf air-gapped und

distributiven Betrieb. Dies ermöglicht den physisch isolierten Betrieb

kritischer Datenströme ohne Verbindung zum öffentlichen Internet. STACKIT strebt

an, für die sicherheitsrelevanten Komponenten eine Zulassung für die

Verarbeitung von Verschlusssachen durch das Bundesamt für Sicherheit in der

Informationstechnik (BSI) zu erhalten. In Kombination mit souveränen

KI-Plattformen, branchenführenden mobilen Netzwerklösungen und dem für

Verschlusssachen bereits zugelassenen Messenger WIRE entsteht, auch zusammen mit

weiteren Industriepartnern, ein lückenloses, agiles Sicherheitsnetzwerk für

staatliche Akteure und Unternehmen der Verteidigungsindustrie.

Weitere Informationen

Weitere Informationen finden Sie unter Schwarz Digits Defence

(https://schwarz-digits.de/branchen/regulierte-branchen/defence).

Über Schwarz Digits

Schwarz Digits ist die IT- und Digitalsparte der Schwarz Gruppe. Sie bietet

überzeugende digitale Produkte und Services an, die den hohen deutschen

Datenschutzstandards entsprechen. Damit garantiert Schwarz Digits größtmögliche

digitale Souveränität. Mit diesem Anspruch stellt Schwarz Digits die

IT-Infrastruktur und Lösungen für das umfangreiche Ökosystem der Unternehmen der

Schwarz Gruppe bereit und entwickelt dieses zukunftsfähig weiter. Zu den

souveränen Kernleistungen von Schwarz Digits gehören Cloud, Cyber Security, Data

und AI, Communication und Workspace. Schwarz Digits schafft optimale Bedingungen

für die Entwicklung richtungsweisender Innovationen für Endkunden, Unternehmen

und Organisationen der öffentlichen Hand.

Pressekontakt:

Schwarz Digits

Telefon +49 7132 30-490490

mailto:presse@digits.schwarz

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176941/6294133

OTS: Schwarz Digits