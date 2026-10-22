OTS: Schwarz Digits / Fujitsu, Fsas Technologies und Schwarz Digits gehen ...

22.10.26 10:12 Uhr

Fujitsu, Fsas Technologies und Schwarz Digits gehen eine strategische

Partnerschaft ein, um die souveräne digitale Infrastruktur in Europa

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voranzutreiben (FOTO)

Kawasaki, Japan, und Bad Friedrichshall, Deutschland (ots) -

- Die Unternehmen werden ihre Stärken in den Bereichen souveräne Cloud,

Computing und Infrastruktur bündeln, auf ihrer bestehenden Zusammenarbeit im

Einzelhandel aufbauen und eine gemeinsame Grundlage für zukünftige

Anforderungen in den Bereichen KI und IT-Infrastrukturen schaffen.

Fujitsu Limited, Fsas Technologies und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte

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der Schwarz Gruppe, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die

souveräne digitale Infrastruktur in Europa voranzutreiben. Aufbauend auf ihrer

bestehenden Zusammenarbeit im Einzelhandel werden die Unternehmen in den

Bereichen souveräne Cloud, Computing und Infrastruktur zusammenarbeiten, wobei

die Cloud-Lösung STACKIT von Schwarz Digits als eine Komponente eines

umfassenderen gemeinsamen Ansatzes dient.

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Die Partnerschaft vereint die europäischen Cloud-Kompetenzen von Schwarz Digits

mit der Technologie und Branchenexpertise von Fujitsu sowie der

Computing-Infrastruktur von Fsas Technologies. Sie sieht eine gemeinsame

Steuerung, Proof-of-Concepts, technische Arbeitsabläufe und koordinierte

Markteinführungsaktivitäten vor und legt gleichzeitig den Grundstein für die

Skalierung souveräner Rechenkapazitäten sowie die Unterstützung künftiger

Anforderungen in den Bereichen KI und IT-Infrastrukturen.

Die Zusammenarbeit unterstützt die "Management Vision 2035" von Fujitsu

(https://global.fujitsu/en-global/ir/library/plan), durch digitale Dienste

positive gesellschaftliche Auswirkungen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Durch die Bündelung sich ergänzender Kompetenzen wollen die Partner europäische

Unternehmen dabei unterstützen, kritische Umgebungen zu modernisieren und

gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Anwendungen und Infrastruktur zu

behalten.

"Europa braucht vertrauenswürdige Partnerschaften, die souveräne Cloud,

fortschrittliches Computing und skalierbare Infrastruktur miteinander

verbinden", sagte Vivek Mahajan, CTO bei Fujitsu. "Gemeinsam mit Schwarz Digits

bauen wir auf unserer etablierten Arbeit im Einzelhandel durch GK Software auf

und bieten Kunden direkten Zugang zu den neuesten Innovationen von Fujitsu,

darunter bahnbrechende Technologien wie den Fujitsu-MONAKA-Prozessor. Dadurch

können sie von der nächsten Generation leistungsstarker, energieeffizienter

Rechenleistung profitieren und eine breitere Grundlage für ihre digitale und

KI-Transformation schaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Managementvision

von Fujitsu wider: die Kombination von Technologie, Branchenwissen und starken

Partner-Ökosystemen, um nachhaltigen Mehrwert für Kunden und die Gesellschaft zu

schaffen."

Kombination von souveränen Cloud- und Computing-Fähigkeiten

Die Partner werden sich ergänzende Kompetenzen in den Bereichen Cloud,

Computing, Daten, Sicherheit und KI bündeln. STACKIT stellt eine europäische

Cloud-Plattform bereit, deren Schwerpunkte auf Sicherheit, DSGVO-Konformität und

Datenresidenz liegen, während Fujitsu und Fsas Technologies Technologie,

Branchenexpertise und Infrastrukturkompetenzen für geschäftskritische Umgebungen

einbringen.

Fujitsu Limited, Fsas Technologies und GK Software werden relevante

STACKIT-Dienste nutzen und integrieren, wo diese die Kundenlösungen stärken.

Über den Cloud-Zugang hinaus zielt die Partnerschaft darauf ab, souveräne

Rechen- und Infrastrukturoptionen für datenintensive, KI-gestützte und

geschäftskritische Workloads in ganz Europa zu entwickeln.

"Digitale Souveränität lässt sich nur durch eine langfristige Zusammenarbeit

entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette stärken", sagte

Christian Müller, CEO von Schwarz Digits. "Indem wir unsere souveränen Cloud-

und Digitalkompetenzen mit dem Fachwissen von Fujitsu und Fsas Technologies

kombinieren, können wir gemeinsam Kunden unterstützen und eine skalierbare

Grundlage für zukünftiges Wachstum schaffen."

Von der etablierten Zusammenarbeit im Einzelhandel zum langfristigen Ausbau der

Infrastruktur

Die Partnerschaft baut auf der bestehenden Zusammenarbeit der Unternehmen im

Einzelhandel auf und erweitert diese zu einem umfassenderen strategischen

Rahmen. Durch klar definierte Governance, gemeinsame Proof-of-Concepts,

technische Arbeitsabläufe und koordinierte Marktinitiativen werden sich

ergänzende Kompetenzen in integrierte Kundenlösungen umgesetzt.

Die Unternehmen werden zudem die Planung des jährlichen Cloud-Verbrauchs, der

Rechenkapazität und der Hardware-Investitionen aufeinander abstimmen. Dadurch

entsteht eine skalierbare Grundlage für wachsende KI-Workloads und zukünftige

IT-Infrastrukturanforderungen.

Zu den wichtigsten Vorteilen für Kunden zählen:

- Ein stärkeres eigenständiges Technologie-Ökosystem : Kunden profitieren von

gebündelten europäischen Cloud-, Rechen- und Infrastrukturkompetenzen, die

darauf ausgelegt sind, Kontroll-, Ausfallsicherheits- und regulatorische

Anforderungen zu erfüllen.

- Integrierte Transformationskompetenzen : Die Partner werden ihr Fachwissen in

den Bereichen Cloud, Daten, Sicherheit, KI und Infrastruktur bündeln, um

geschäftskritische und datenintensive Workloads zu unterstützen.

- Ein skalierbarer Weg zu zukünftiger Kapazität : Die gemeinsame Planung von

Cloud-Nutzung, Rechenkapazität und Hardware-Investitionen trägt dazu bei, dass

sich die Infrastruktur entsprechend der Kundennachfrage und neuen

KI-Anforderungen weiterentwickelt.

- Ein klarer Weg zu stärkerer digitaler Souveränität : Die Beratungsdienste von

Fujitsu helfen Kunden dabei, Souveränitätsrisiken zu bewerten, praktische

Maßnahmen zu priorisieren und Kontrolle, Ausfallsicherheit sowie die

Einhaltung regulatorischer Vorgaben in ihren gesamten digitalen Umgebungen zu

stärken.

Pressekontakt:

Pressestelle Schwarz Digits

E-Mail: mailto:presse@digits.schwarz

Tel.:+49 7132 30-490490

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/176941/6375917

OTS: Schwarz Digits