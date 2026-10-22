OTS: Schwarz Digits / Fujitsu, Fsas Technologies und Schwarz Digits gehen ...

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Fujitsu, Fsas Technologies und Schwarz Digits gehen eine strategische
Partnerschaft ein, um die souveräne digitale Infrastruktur in Europa
voranzutreiben (FOTO)
Kawasaki, Japan, und Bad Friedrichshall, Deutschland (ots) -
- Die Unternehmen werden ihre Stärken in den Bereichen souveräne Cloud,
Computing und Infrastruktur bündeln, auf ihrer bestehenden Zusammenarbeit im
Einzelhandel aufbauen und eine gemeinsame Grundlage für zukünftige
Anforderungen in den Bereichen KI und IT-Infrastrukturen schaffen.
Fujitsu Limited, Fsas Technologies und Schwarz Digits, die IT- und Digitalsparte
der Schwarz Gruppe, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die
souveräne digitale Infrastruktur in Europa voranzutreiben. Aufbauend auf ihrer
bestehenden Zusammenarbeit im Einzelhandel werden die Unternehmen in den
Bereichen souveräne Cloud, Computing und Infrastruktur zusammenarbeiten, wobei
die Cloud-Lösung STACKIT von Schwarz Digits als eine Komponente eines
umfassenderen gemeinsamen Ansatzes dient.
Die Partnerschaft vereint die europäischen Cloud-Kompetenzen von Schwarz Digits
mit der Technologie und Branchenexpertise von Fujitsu sowie der
Computing-Infrastruktur von Fsas Technologies. Sie sieht eine gemeinsame
Steuerung, Proof-of-Concepts, technische Arbeitsabläufe und koordinierte
Markteinführungsaktivitäten vor und legt gleichzeitig den Grundstein für die
Skalierung souveräner Rechenkapazitäten sowie die Unterstützung künftiger
Anforderungen in den Bereichen KI und IT-Infrastrukturen.
Die Zusammenarbeit unterstützt die "Management Vision 2035" von Fujitsu
(https://global.fujitsu/en-global/ir/library/plan), durch digitale Dienste
positive gesellschaftliche Auswirkungen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.
Durch die Bündelung sich ergänzender Kompetenzen wollen die Partner europäische
Unternehmen dabei unterstützen, kritische Umgebungen zu modernisieren und
gleichzeitig die Kontrolle über Daten, Anwendungen und Infrastruktur zu
behalten.
"Europa braucht vertrauenswürdige Partnerschaften, die souveräne Cloud,
fortschrittliches Computing und skalierbare Infrastruktur miteinander
verbinden", sagte Vivek Mahajan, CTO bei Fujitsu. "Gemeinsam mit Schwarz Digits
bauen wir auf unserer etablierten Arbeit im Einzelhandel durch GK Software auf
und bieten Kunden direkten Zugang zu den neuesten Innovationen von Fujitsu,
darunter bahnbrechende Technologien wie den Fujitsu-MONAKA-Prozessor. Dadurch
können sie von der nächsten Generation leistungsstarker, energieeffizienter
Rechenleistung profitieren und eine breitere Grundlage für ihre digitale und
KI-Transformation schaffen. Diese Zusammenarbeit spiegelt die Managementvision
von Fujitsu wider: die Kombination von Technologie, Branchenwissen und starken
Partner-Ökosystemen, um nachhaltigen Mehrwert für Kunden und die Gesellschaft zu
schaffen."
Kombination von souveränen Cloud- und Computing-Fähigkeiten
Die Partner werden sich ergänzende Kompetenzen in den Bereichen Cloud,
Computing, Daten, Sicherheit und KI bündeln. STACKIT stellt eine europäische
Cloud-Plattform bereit, deren Schwerpunkte auf Sicherheit, DSGVO-Konformität und
Datenresidenz liegen, während Fujitsu und Fsas Technologies Technologie,
Branchenexpertise und Infrastrukturkompetenzen für geschäftskritische Umgebungen
einbringen.
Fujitsu Limited, Fsas Technologies und GK Software werden relevante
STACKIT-Dienste nutzen und integrieren, wo diese die Kundenlösungen stärken.
Über den Cloud-Zugang hinaus zielt die Partnerschaft darauf ab, souveräne
Rechen- und Infrastrukturoptionen für datenintensive, KI-gestützte und
geschäftskritische Workloads in ganz Europa zu entwickeln.
"Digitale Souveränität lässt sich nur durch eine langfristige Zusammenarbeit
entlang der gesamten technologischen Wertschöpfungskette stärken", sagte
Christian Müller, CEO von Schwarz Digits. "Indem wir unsere souveränen Cloud-
und Digitalkompetenzen mit dem Fachwissen von Fujitsu und Fsas Technologies
kombinieren, können wir gemeinsam Kunden unterstützen und eine skalierbare
Grundlage für zukünftiges Wachstum schaffen."
Von der etablierten Zusammenarbeit im Einzelhandel zum langfristigen Ausbau der
Infrastruktur
Die Partnerschaft baut auf der bestehenden Zusammenarbeit der Unternehmen im
Einzelhandel auf und erweitert diese zu einem umfassenderen strategischen
Rahmen. Durch klar definierte Governance, gemeinsame Proof-of-Concepts,
technische Arbeitsabläufe und koordinierte Marktinitiativen werden sich
ergänzende Kompetenzen in integrierte Kundenlösungen umgesetzt.
Die Unternehmen werden zudem die Planung des jährlichen Cloud-Verbrauchs, der
Rechenkapazität und der Hardware-Investitionen aufeinander abstimmen. Dadurch
entsteht eine skalierbare Grundlage für wachsende KI-Workloads und zukünftige
IT-Infrastrukturanforderungen.
Zu den wichtigsten Vorteilen für Kunden zählen:
- Ein stärkeres eigenständiges Technologie-Ökosystem : Kunden profitieren von
gebündelten europäischen Cloud-, Rechen- und Infrastrukturkompetenzen, die
darauf ausgelegt sind, Kontroll-, Ausfallsicherheits- und regulatorische
Anforderungen zu erfüllen.
- Integrierte Transformationskompetenzen : Die Partner werden ihr Fachwissen in
den Bereichen Cloud, Daten, Sicherheit, KI und Infrastruktur bündeln, um
geschäftskritische und datenintensive Workloads zu unterstützen.
- Ein skalierbarer Weg zu zukünftiger Kapazität : Die gemeinsame Planung von
Cloud-Nutzung, Rechenkapazität und Hardware-Investitionen trägt dazu bei, dass
sich die Infrastruktur entsprechend der Kundennachfrage und neuen
KI-Anforderungen weiterentwickelt.
- Ein klarer Weg zu stärkerer digitaler Souveränität : Die Beratungsdienste von
Fujitsu helfen Kunden dabei, Souveränitätsrisiken zu bewerten, praktische
Maßnahmen zu priorisieren und Kontrolle, Ausfallsicherheit sowie die
Einhaltung regulatorischer Vorgaben in ihren gesamten digitalen Umgebungen zu
stärken.
Pressekontakt:
Pressestelle Schwarz Digits
E-Mail: mailto:presse@digits.schwarz
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