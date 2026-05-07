OTS: Secupay / Transaktionen verdoppelt, Zahlungsvolumen auf 2,9 Milliarden ...

Transaktionen verdoppelt, Zahlungsvolumen auf 2,9 Milliarden Euro

gestiegen: secupay setzt mit eigenem Acquiring den Wachstumskurs fort

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Pulsnitz (ots) -

- Umsatz auf 24,9 Millionen Euro gesteigert - ein Plus von 30 Prozent zum

Vorjahr

- Geschäftsfeld Acquiring wächst um 123 Prozent

- Kundenbasis auf über 500.000 Händler und Projektkunden ausgebaut

- Vorstand mit Leif Jensen und Eric Weiß für nächste Wachstumsphase erweitert

https://secupay.com/, Spezialist für Payment- und Loyaltylösungen, übertrifft

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im abgeschlossenen Geschäftsjahr (01.04.2025-31.03.2026) die Vorjahresleistung

erneut deutlich. Mit einem Umsatz von 24,9 Millionen Euro, das entspricht einem

Plus von rund 30 Prozent zum Vorjahr, setzt das deutsche Zahlungsinstitut die

positive Entwicklung der vergangenen Jahre konsequent fort. Das Zahlungsvolumen

stieg auf rund 2,9 Milliarden Euro und die Zahl der Transaktionen verdoppelte

sich nahezu auf über 34,6 Millionen. Zudem ist die Kundenbasis auf mehr als

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500.000 Händler und Projektkunden gewachsen.

Hans-Peter Weber, Gründer und Vorstand von secupay, zur Unternehmensstrategie:

"Wir haben secupay über 25 Jahre konsequent aus eigener Kraft aufgebaut, ohne

externe Kapitalgeber, dafür mit dem Anspruch, jede Entscheidung langfristig

verantworten zu können. Das eigene Acquiring ist dafür ein gutes Beispiel: Wer

als Zahlungsinstitut wirklich unabhängig sein will, muss die wesentlichen Teile

der Wertschöpfungskette selbst beherrschen. Das haben wir in diesem

Geschäftsjahr umgesetzt - und das Ergebnis spricht für sich."

Zahlen im Überblick: 01.04.25 - 31.03.26 01.04.24 - 31.03.25

Umsatz 24,9 Mio. EUR 19,2 Mio. EUR

Zahlungsvolumen 2,907 Mrd. EUR 1,936 Mrd. EUR

Transaktions-Anzahl 34,604 Mio. 17,557 Mio.

Händler + Projektkunden über 500.000 365.000

Acquiring als Wachstumstreiber, POS und Finanztransfer legen nach

Das Geschäftsfeld Acquiring entwickelte sich im abgelaufenen Geschäftsjahr

besonders dynamisch: Nach der Umstellung vom Partner-Modell auf das eigenständig

betriebene Acquiring erzielte secupay hier ein Wachstum von 123 Prozent. Beim

Acquiring übernimmt ein Zahlungsinstitut die direkte Abwicklung von

Kartenzahlungen zwischen Händler, Kartenorganisation und Bank. Bisher hatte

secupay diesen Prozess über externe Partner gesteuert. Als Acquirer kann das

Unternehmen Händler nun deutlich schneller an den Zahlungsbetrieb anbinden und

zusätzliche Services im E-Commerce sowie am stationären POS anbieten.

Das Kerngeschäft POS, die Bereitstellung und der Betrieb von Zahlungsterminals

für den stationären Handel, bleibt das starke Fundament und wächst um 24

Prozent. Ergänzt wird das Portfolio durch SoftPOS-Lösungen. Damit wird ein

geeignetes Android-Smartphone zum voll funktionsfähigen Kartenterminal und

bietet eine flexible Alternative zu klassischer Hardware, die besonders im

indirekten Vertrieb über Partnernetzwerke gefragt ist.

Margenstarkes Geschäft mit Deutschlands bekanntesten Marken

Der Bereich Finanztransfer legte um 12 Prozent zu und rückt als besonders

margenstarkes Segment immer stärker in den Fokus. secupay übernimmt dabei

automatisierte Auszahlungsprozesse, etwa für Cashback-Auszahlungen an

Aktionsteilnehmer. Das Unternehmen arbeitet direkt und über Agenturen mit

einigen der bekanntesten Marken Deutschlands zusammen, darunter die Volkswagen

Group, Jacobs Douwe Egberts und Hochland. Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat

secupay im Rahmen solcher Cashback-Aktionen Gelder an rund 3,75 Millionen

Aktionsteilnehmer ausgezahlt, von Cent-Beträgen bis hin zu größeren

Erstattungsbeträgen. Das gesamte Zahlungsvolumen lag bei rund 41,5 Millionen

Euro.

Erweiterter Vorstand: Klare Verantwortung für die nächste Phase

Parallel zur starken Geschäftsentwicklung hat secupay seine Führungsstruktur

weiterentwickelt: Mit Leif Jensen und Eric Weiß wurden zum Geschäftsjahresbeginn

im April 2026 zwei erfahrene Manager in das Führungsgremium berufen. Dieser

Schritt spiegelt die positive Entwicklung des Unternehmens wider, das inzwischen

auf über 100 Mitarbeitende gewachsen ist. Gemeinsam mit Gründer Hans-Peter Weber

soll das neue Führungsteam das Unternehmen noch agiler, serviceorientierter und

technologisch unabhängiger aufstellen - und so die Grundlage für weiteres

nachhaltiges Wachstum legen. Hans-Peter Weber verantwortet weiterhin Strategie,

Finanzen und die Gesamtausrichtung des Unternehmens.

Leif Jensen bringt langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung aus der

Payment-Branche mit, insbesondere im Aufbau und in der Steuerung strategischer

Vertriebspartnerschaften im deutschen Acquiring- und E-Commerce-Markt. Seine

Schwerpunkte liegen in der Geschäftsentwicklung, dem Ausbau von

Partnernetzwerken sowie der Vermarktung von E-Commerce-, Payment- und

Loyalty-Lösungen in der DACH-Region.

Eric Weiß verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Payment- und

FinTech-Branche. Seine Laufbahn bei secupay und den Vorgängergesellschaften

umfasst Stationen vom technischen Support über Vertrieb und operative Führung

bis hin zum Produktmanagement. Er verantwortet den Ausbau des Produktportfolios

zu einer integrierten Zahlungsplattform.

"In der Zahlungsbranche klingt Verlässlichkeit wie eine Selbstverständlichkeit,

in der Praxis bleibt sie oft hinter den Erwartungen zurück", so Leif Jensen.

"Kunden und Partner suchen einen Payment-Anbieter, der nicht nur technisch

mitdenkt, sondern auch kommerzielle Zusammenhänge versteht und pragmatisch

handelt, ohne Umwege über Konzernstrukturen. Diese Stärke wollen wir jetzt noch

gezielter einsetzen." Eric Weiß, Vorstand Produkte, ergänzt die technologische

Perspektive: "Das ist nur möglich, weil wir die relevanten Prozesse selbst in

der Hand haben. Technische Unabhängigkeit ist kein Selbstzweck. Sie ist die

Voraussetzung dafür, schnell, direkt und verlässlich liefern zu können."

Wachstumspfad 2026/2027: neue Zahlungsarten und erweiterte Plattformkompetenz

Für das laufende Geschäftsjahr plant secupay den Ausbau des

Zahlungsartenportfolios. Dazu zählen unter anderem kontobasierte Zahlverfahren

wie Pay by Bank sowie die Integration weiterer Akzeptanzlösungen in den eigenen

Acquiring-Betrieb. Mittelfristig soll zudem die Plattform-Infrastruktur für

internationale Anforderungen ausgebaut werden.

Über secupay

Die secupay AG mit Sitz in Pulsnitz bei Dresden ist ein von der deutschen

Finanzaufsicht BaFin zugelassenes Zahlungsinstitut. Als Principal Member von

Visa und Mastercard betreibt das Unternehmen eine eigene Acquiring-Infrastruktur

und bietet Händlern, Plattformen und institutionellen Kunden ganzheitliche

Zahlungslösungen - vom stationären POS über E-Commerce, Marktplätze,

Investmentplattformen bis hin zu automatisierten Auszahlungsprozessen und

Kartenprogrammen für Unternehmen, öffentliche Institutionen und soziale Träger.

Als größtes inhabergeführtes Zahlungsinstitut in Deutschland begleitet secupay

mit über 25 Jahren Erfahrung mehr als 500.000 Händler- und Projektkunden.

Pressekontakt:

secupay AG

Ines Mager

Goethestraße 6

01896 Pulsnitz

Tel.: 035955 7550 550

E-Mail: mailto:i.mager@secupay.ag

Fink & Fuchs AG

Simone Motschmann

Berliner Straße 164

65205 Wiesbaden

Tel.: 0611 74131 929

E-Mail: mailto:secupay@finkfuchs.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/182941/6306674

OTS: Secupay