OTS: Sedus Stoll AG / Sedus Stoll Gruppe festigt 2025 ihre Marktposition und ...

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Sedus Stoll Gruppe festigt 2025 ihre Marktposition und baut
Produktsegmente gezielt weiter aus (FOTO)
Dogern (ots) - 2025 stand für die Sedus Stoll Gruppe im Zeichen eines Marktes im
Wandel und der gezielten Weiterentwicklung des eigenen Geschäftsmodells.
Dynamische Marktbedingungen eröffneten neue Perspektiven und verlangten zugleich
die Bereitschaft, bewährtes weiterzuentwickeln. Die Gruppe nutzte diese
Situation, um ihre Position weiter zu festigen und gezielt auszubauen. Mit einem
Umsatz von rund 216 Mio. Euro hat die Sedus Stoll Gruppe das Geschäftsjahr 2025
mit einem leichten Rückgang abgeschlossen. Trotz der schwierigen konjunkturellen
Lage, insbesondere in den Büromöbelmärkten in europäischen Ländern, konnte sich
die Sedus Stoll Gruppe im Branchenvergleich gut behaupten.
"Wir entwickeln uns zunehmend vom Möbelhersteller zum ganzheitlichen Partner für
Arbeitswelten", erklärt Daniel Kittner, Vorstandssprecher der Sedus Stoll
Gruppe. "Die Produkte, Raumkonzepte und strategische Planung unserer drei
Kernmarken Sedus, Klöber und S³ Advice greifen dabei ineinander und erweitern
den Blick über das einzelne Möbel hinaus zu ganzheitlichen Lösungen. Gerade in
einem volatilen Marktumfeld entstehen die Impulse, Geschäftsmodelle, Prozesse
und Angebote konsequent weiterzuentwickeln. Durch den gezielten Ausbau
strategisch wichtiger Marktsegmente konnten wir unsere Position am Markt trotz
turbulenter Zeiten weiter festigen."
Drei Kernmarken, drei Perspektiven, ein Ziel
Auf der Leitmesse für Workspace und Contract Solution Orgatec wird die Sedus
Stoll Gruppe mit allen Kernmarken vertreten sein. Sedus stellt sein neues
Trendkonzept "Habitats by Sedus" in Halle 6.1, Stand C019 vor. Auf dem Stand von
Sedus wird auch S³ Advice präsent sein. Klöber wird eine Produktneuheit gleich
an zwei Orten in Köln erstmals zeigen: Auf einer besonderen Präsenzfläche in
Halle 8.1, Stand C028, sowie im eigenen Showroom in der Design Post.
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