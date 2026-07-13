OTS: Semper idem Underberg AG / Bilanz 2025/26: Underberg Gruppe wächst in ...

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Bilanz 2025/26: Underberg Gruppe wächst in einem rückläufigen
Gesamtmarkt durch Innovationen und Internationalisierung
Rheinberg (ots) -
- Umsatz der Semper idem Underberg AG steigt im abgeschlossenen Geschäftsjahr
auf 136,9 Mio. Euro (+1,6 % vs. VJ)
- Wachstumstreiber beim Absatz: Auslandsgeschäft (+9,1 %), Third-Party-Marken
(+15,2 %) und St. Hubertus-Tropfen (+16,3 %)
- Bereinigtes EBITDA mit 12,3 Mio. Euro über prognostizierten Zielkorridor von
11 bis 12 Mio. Euro
- Weichen für weiteres Wachstum gestellt: Kapazitätserweiterung am
Produktionsstandort Rüdesheim und neue Innovationen
Trotz eines rückläufigen Marktumfelds hat die Semper idem Underberg AG das
Geschäftsjahr 2025/26 (1. April bis 31. März) erfolgreich abgeschlossen. Während
der deutsche Spirituosenmarkt im gleichen Zeitraum beim Umsatz um 3,7 Prozent
nachgab (Quelle: NielsenIQ), steigerte das Familienunternehmen seine
Konzernerlöse um 1,6 Prozent auf 136,9 Mio. Euro (Vorjahr: 134,8 Mio. Euro). Das
bereinigte EBITDA lag mit 12,3 Mio. Euro über dem prognostizierten Zielkorridor
von 11 bis 12 Mio. Euro. Wesentliche Wachstumstreiber waren das internationale
Geschäft, das Portfolio der Third-Party-Marken sowie die hohe Innovationsdynamik
im eigenen Markenportfolio.
"Angesichts der geopolitischen Krisen und der andauernden Konsumzurückhaltung
war das Ziel, das Vorjahresniveau zu erreichen, durchaus ambitioniert. Umso
erfreulicher ist es, dass wir dank eines guten zweiten Halbjahres diese Vorgabe
übertreffen konnten", sagt Michael Söhlke, CEO der Semper idem Underberg AG.
"Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Die Entwicklung im Bereich
Third-Party-Marken ist gut, wir wachsen im Ausland kontinuierlich, und beim
Thema Innovationen ist die Marke St. Hubertus-Tropfen ein Erfolgstreiber."
Underberg Sales Corporation erstmals konsolidiert
Großen Anteil an der positiven Entwicklung hat die starke Präsenz in den USA.
Die hundertprozentige Vertriebstochter Underberg Sales Corporation ist zuletzt
so dynamisch gewachsen, dass sie aufgrund ihrer gestiegenen Bedeutung erstmals
konsolidiert wurde. "Sowohl das Team vor Ort als auch das Zusammenspiel mit dem
Support hier in Rheinberg funktionieren hervorragend. Das ist die Grundlage für
den weiteren Wachstumsweg, den wir auch für unsere anderen internationalen
Fokusmärkte sehen", betont Thomas Mempel, CCO der Underberg Gruppe. Neben den
USA ist das Familienunternehmen schwerpunktmäßig in den nordischen Ländern,
Österreich und der Schweiz sowie in touristischen Destinationen in Südeuropa,
ausgesuchten Märkten in Afrika und im Global Travel Retail unterwegs.
Das Wachstum von 15,2 Prozent im Portfolio internationaler Distributionsmarken
unterstreicht für Thomas Mempel die nachhaltig erfolgreiche Vertriebs- und
Marketingleistung der Kolleginnen und Kollegen der Diversa Spezialitäten GmbH.
"Unser Team zeichnet sich durch enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den
internationalen Brand-Ownern aus. Auf dieser Basis entstehen langfristige und
belastbare Kooperationen, die für beide Seiten einen hohen Mehrwert schaffen",
so Mempel.
Ab Sommer auf dem Markt: Erdbeer-Spritz XOXO
Um die Innovationskraft des eigenen Markenportfolios weiter auszubauen, bringt
die Underberg Gruppe auch im laufenden Geschäftsjahr neue Produkte auf den Markt
und entwickelt bestehende Marken konsequent weiter. Beispiele sind die im
Frühjahr eingeführte Waldmeister Limited Edition von St. Hubertus-Tropfen sowie
der Erdbeer-Spritz XOXO, der im Sommer als Ready-to-Drink-Produkt unter der
Marke XUXU auf den Markt kommt.
Gerade das Wachstum von St. Hubertus-Tropfen hat die Kleinflaschenabfüllung in
Rüdesheim an ihre Kapazitätsgrenzen geführt. Um dieser Entwicklung Rechnung zu
tragen, hat das Unternehmen bereits vor einiger Zeit den Bau einer zusätzlichen
Abfülllinie beschlossen. Die Vorbereitungen laufen seit dem Frühjahr; die
Inbetriebnahme ist für die Zeit vor Ostern 2027 vorgesehen.
Herausforderungen bleiben groß
"Natürlich haben wir angesichts des nach wie vor schwachen Konsumklimas in
Deutschland die Kosten stets im Blick und werden unverändert nach Profitabilität
steuern. Insgesamt ist der Professionalisierungsgrad in der gesamten Gruppe
gestiegen; zugleich investieren wir weiterhin gezielt in Marketing und
Vertrieb", so Michael Söhlke weiter. "Wir haben im Juni den 180. Geburtstag
unseres Familienunternehmens gefeiert und die Voraussetzungen für die
Weiterentwicklung des Unternehmens geschaffen. Ungeachtet dessen bleiben die
Herausforderungen groß; so dürfte beispielsweise die Anhebung der Alkoholsteuer
für die gesamte Industrie und auch für uns einen Absatzrückgang bedeuten."
Die positive Ergebnislage des Konzerns hat zu einer leicht verbesserten
Eigenkapitalquote von 31 Prozent geführt. Die Semper idem Underberg AG verfügt
über eine solide Liquiditätsreserve und wies zum Geschäftsjahresende am 31. März
2026 einen Kassenbestand im Konzern von über 17 Mio. Euro aus.
Über die Semper idem Underberg AG: Die Semper idem Underberg AG ist ein
werteorientiertes Familienunternehmen aus Rheinberg am Niederrhein.
Kernkompetenzen der Unternehmensgruppe sind die konsumentenzentrierte
Entwicklung und Herstellung von Premium-Spirituosen sowie der weltweite Vertrieb
der Produkte. Neben den international bekannten Marken Underberg, Asbach und
PITÚ werden weitere eigene Marken und Distributionsmarken angeboten. Dazu
gehören aus dem eigenen Haus St. Hubertus-Tropfen, XUXU, Zwack Unicum und
Grasovka sowie zahlreiche Distributionsmarken wie Amarula, BOLS, Koskenkorva
Vodka, Linie Aquavit, STROH, The Standard 1894, Túnel und Ouzo of Plomari.
Pressekontakt:
Christian Schönhals
Pressesprecher/Leitung Unternehmenskommunikation
Semper idem Underberg AG
Underbergstraße 3
47495 Rheinberg
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E-Mail: mailto:christian.schoenhals@underberg.com
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