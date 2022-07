OTS: Sentryc / Sentryc sammelt 5 Mio. EUR in Series-A ein (FOTO)

GO

Heute im Fokus

DAX schwächer -- ZEW-Index stürzt ab -- BASF mit Gewinnzuwachs -- Twitter-Anwälte bezeichnen Musks Rückzieher als ungültig -- Deutsche Telekom plant wohl Funkturm-Verkauf an KKR-Konsortium.

TAG Immobilien setzen Kapitalerhöhung in sektorweiter Krise durch. Grand City Properties-Aktie: Analyst dampft Kursziel ein. Weltgrößter SPAC kapituliert: Ackman zahlt vier Milliarden Dollar zurück. Renault vermeldet Absatzeinbruch um fast 30 Prozent. IEA: "Dieser Winter wird in Europa sehr, sehr schwierig werden". ADTRAN-Aktie kommt für ADVA-Aktie in den SDAX.