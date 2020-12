OTS: Shopify / Deutsche Shopify-Händler brechen Rekorde mit Verkaufsplus von ...

Deutsche Shopify-Händler brechen Rekorde mit Verkaufsplus von 189

Prozent am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende

Berlin (ots) - Shopify-Händler erzielten einen Umsatz von über 4,26 Milliarden

Euro am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende

Die führende E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb Shopify

verkündet heute ein Rekordergebnis am Black Friday/Cyber Monday

(BFCM)-Wochenende, mit einem Umsatz von über 4,26+ Milliarden Euro der mehr als

einer Million Shopify-Händler weltweit. Vom 27. November bis zum 30. November

stieg der Gesamtumsatz um 76% von den über 2,42 Milliarden Euro, die am Black

Friday/Cyber Monday-Wochenende im Jahr 2019* erzielt wurden. In Deutschland war

das Wachstum besonders beeindruckend: die deutschen Shopify-Händler legten am

BFCM-Wochenende um 189% zu.

Beispielsweise konnte das Familienunternehmen Giesswein, das Schuhe, Kleidung

und Accessoires aus Merinowolle herstellt und vertreibt, am BFCM-Wochenende

seine bisherige Verkaufsrekorde um fast das Doppelte übertreffen. In einigen

ihrer wichtigsten internationalen Märkte stiegen die Verkäufe sogar um das 7-

bis 9-fache an.

Die Verkäufe der Shopify-Händler am Black Friday/Cyber Monday-Wochenende zeigen

die Widerstandsfähigkeit des Einzelhandels sowie den Willen der Verbraucher,

bewusste Kaufentscheidungen zu treffen. Zusätzlich zum rekordverdächtigen

BFCM-Wochenende begannen die Weihnachtseinkäufe früher als je zuvor. Die

täglichen Verkäufe stiegen dieses Jahr schon 19 Tage vor Cyber Monday drastisch

an - das sind fast zwei Wochen früher als im vergangenen Jahr. Vom 23. bis 30.

November stiegen die Verkaufszahlen um 84% im Vergleich zu 2019.

"Dieses Jahr war entscheidend für den Handel weltweit", sagt Roman Rochel,

Deutschlandchef von Shopify. "Die Rekordumsätze, die wir am BFCM-Wochenende auf

unserer Plattform gesehen haben, zeigen die Macht von unabhängigen Marken und

Direct-to-Consumer-Händlern. Und mit zunehmender Verlagerung des Schwerpunkts

vom stationären zum Online-Handel glauben wir, dass das Phänomen des

Multichannel-Shoppings wahrscheinlich bis ins Jahr 2021 und darüber hinaus

andauern wird."

Aufgrund von Shopifys Engagement für Nachhaltigkeit und eine klimafreundliche

Zukunft kompensiert das Unternehmen alle CO2-Emissionen, die durch die Lieferung

jeder Bestellung entstehen, die am Wochenende auf der Plattform getätigt wurden.

Dies führt zu einem CO2-Ausgleich von mehr als 62.000 Tonnen zwischen Black

Friday und Cyber Monday.

Globale Daten von Shopify-Händlern während des Black Fridays/ Cyber

Monday-Wochenendes

- Weltweit kauften mehr als 44 Millionen Verbraucher bei unabhängigen

Direct-to-Consumer-Marken ein. Das entspricht einem Zuwachs von 50% gegenüber

2019.

- Ihren Höhepunkt erreichten die Verkäufe um 12 Uhr ET am Black Friday mit mehr

als 85 Millionen Euro Umsatz weltweit pro Stunde.

- Das Interesse der Käufer stieg 2020 weltweit an. Der durchschnittliche

Bestellwert lag bei 74,54 Euro. Am meisten gaben die Verbraucher in Japan

(88,92 Euro) und Australien (88,16 Euro) aus, dicht gefolgt von den Käufern in

Kanada (86,08 Euro) und den USA (77,55 Euro).

- Die Städte, in denen am meisten verkauft wurde, waren New York, Los Angeles

und London. Die Länder, in denen am meisten verkauft wurde, waren die USA,

Großbritannien und Kanada.

- Japan (347%), Italien (211%), Deutschland (189%) und Großbritannien (122%)

verzeichneten ein dreistelliges Umsatzwachstum im Vergleich zu letztem Jahr.

- Der Anteil der Käufe, die über ein mobiles Endgerät getätigt wurden betrug

international 67% gegenüber 33% auf Desktop-PCs.

- Kleidung und Accessoires hielten an diesem Wochenende den Spitzenplatz bei den

Verkäufen bei Shopify-Händlern, gefolgt von Beauty-und-Health-Produkten und

der Kategorie Haus und Garten.

Highlights: Deutschland

- 189% Wachstum der Verkäufe über Shopify im Vergleich zu 2019.

- 97% Wachstum der Verbraucher in Deutschland, die über Shopify einkaufen.

- 24,5 Minuten dauerte der durchschnittliche Einkauf von Start bis Check-out

- Um 14:00 Uhr am Black Friday wurde der Spitzenumsatz erzielt

- Berlin ist die Stadt, in der am meisten verkauft wurde, gefolgt von Mannheim,

München, Düsseldorf und Hamburg.

- 69,78 EUR war der durchschnittliche Wert des Warenkorbs in Deutschland.

- Kleidung und Accessoires: Top Produktkategorie.

Über Shopify

Shopify ist die führende E-Commerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb.

Händler können mit Shopify ihre Shops für vielfältige Vertriebskanäle wie Web,

mobile Anwendungen und Seiten, Social Media, Marktplätze, den stationären Handel

und Pop-up-Stores gestalten, einrichten und verwalten. Die Plattform bietet

Händlern zudem ein leistungsfähiges Backoffice und einen einheitlichen Überblick

über ihr Geschäft. Sie ist auf Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit ausgelegt,

sodass Unternehmen jeder Größe die Technologie auf Enterprise-Niveau zur

Verfügung steht. So unterstützt die Plattform das Direktkundengeschäft ihrer

Händler von Anfang an. Shopify, mit Hauptsitz in Ottawa, Kanada, unterstützt

derzeit über eine Million Unternehmen in rund 175 Ländern. Zum deutschen

Portfolio gehören Unternehmen wie Red Bull, Urbanara, Giesswein und Paul

Valentine.

+++

*Alle Daten von Shopify über den BFCM 2020 basieren auf den Verkäufen der mehr

als eine Million Unternehmen in ca. 175 Ländern, die vom 26. November 11:00 Uhr

UTC bis zum 1. Dezember 8:00 Uhr UTC, getätigt wurden.

Alle hier vorgestellten Daten (einschließlich der weltweiten Verkäufe) sind

Näherungswerte und basieren auf verschiedenen Annahmen. Alle Daten sind

ungeprüft und können angepasst werden.

