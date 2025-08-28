OTS: shyftplan / Top-Manager Britta Giesen und Jürgen Brandes steigen bei ...

Werte in diesem Artikel

Top-Manager Britta Giesen und Jürgen Brandes steigen bei shyftplan ein

/ Software soll Produktivitätsschatz in Fabriken heben

Berlin (ots) - Auf deutschen Shopfloors schlummert ein übersehenes signifikantes

Effizienzpotenzial - blockiert von manueller Schichtplanung, Zettelwirtschaft

und fehlender Transparenz über Qualifikationen. Das Berliner Softwarehaus

shyftplan (https://shyftplan.com/) hat sich zum Ziel gesetzt, dieses

Produktivitätspotential vollständig zu heben, und gewinnt nun prominente

Verstärkung in den Beirat: die frühere Pfeiffer-Vacuum-Chefin Dr. Britta Giesen

und den langjährigen Siemens-Executive Dr. Jürgen Brandes, zuletzt CEO der

Schaltbau Holding.

Beide gelten als ausgewiesene Kenner der produzierenden Industrie und sollen

shyftplan beim Ausbau seiner Marktposition unterstützen.

"shyftplan steht für operative Exzellenz und einen schnellen, spürbaren ROI.

Industriekunden steigern ihre Maschinenauslastung mitunter um 30 % und können

ihren Ressourcenaufwand für die Schichtplanung mehr als halbieren. Die

Realisierung dieser Effizienzpotentiale erhöht die Wettbewerbsfähigkeit der

Produktionsstandorte dann deutlich.", so Britta Giesen.

Jürgen Brandes ergänzt: "shyftplan ermöglicht den Mitarbeitern an der Linie eine

wirkliche Teilhabe an den Planungsprozessen. Durch diese Art der gelebten

Partizipation steigt die Mitarbeiterzufriedenheit signifikant an. Das zeigt: Wer

seine Leute auf dem Shopfloor mit praxisnaher Technologie stärkt, verschafft

sich einen Vorsprung und sichert den Standort Deutschland."

Die digitale Transformation auf dem Shopfloor rückt den Menschen in den

Mittelpunkt

Die Plattform von shyftplan kombiniert automatisierte Schichtplanung

("shyftplanner") mit einer dynamischen Qualifikationsmatrix ("shyftskills").

Beide lassen sich perfekt mit SAP und anderen Personalmanagement- und

ERP-Systemen integrieren und passen daher nahtlos in die bestehenden Setups

führender Industrieunternehmen. Dadurch lassen sich Fähigkeiten, Verfügbarkeiten

und regulatorische Vorgaben in Echtzeit abgleichen. shyftplan reduziert

Planungsaufwand und Kosten, erhöht die Produktivität und ist bereits bei

Industrieunternehmen wie Siemens Energy, Südzucker, Krones und Elmos

Semiconductor im Einsatz.

"Unsere neuen Beiräte untermauern die Bedeutung unseres Themas. Um die

strategischen Herausforderungen der Industrie zu meistern, ist die

menschenzentrierte Smart Factory ein zentraler Baustein, der in der deutschen

Wirtschaft bisher massiv unterschätzt wird." sagt CEO Dr. Farhood Torabian.

Über shyftplan

Das Berliner Unternehmen shyftplan bietet eine führende digitale

Workforce-Management-Lösung für international agierende Unternehmen in der

herstellenden Industrie. Die Plattform umfasst das Schichtplanungstool

shyftplanner sowie die Qualifikationsmatrix shyftskills. Diese Kombination aus

automatisierter Personaleinsatzplanung, digitalisiertem Qualifikationsmanagement

und Echtzeitanalyse ermöglicht eine effiziente und skalierbare Steuerung

komplexer Produktionsprozesse.

In dynamischen und regulierten Umgebungen reduziert shyftplan durch gezielte

Automatisierung den Planungsaufwand, senkt Kosten dank optimierter

Ressourcennutzung und steigert die Produktivität. Gleichzeitig fördert die

Plattform durch transparente und faire Einsatzplanung die

Mitarbeiterzufriedenheit. Die Einhaltung von Compliance- und

Sicherheitsstandards minimiert Ausfallrisiken und sichert den störungsfreien

Betrieb kritischer Infrastrukturen.

Als zertifizierter SAP-Partner bietet shyftplan eine SAP-Standardschnittstelle

und lässt sich nahtlos in Tools wie APO, HCM oder SuccessFactors integrieren.

Dies gilt auch für weitere gängige Lösungen wie Personio und Veda. Die Software

ist DSGVO-konform und erfüllt alle zentralen Anforderungen an die

Informationssicherheit wie ISO 27001 und SOC 2.

Seit der Gründung 2013 ist shyftplan auf über 60 Experten gewachsen. Mehr als

500 Unternehmen aus DAX und Mittelstand, darunter Siemens Energy, ZF und

Südzucker, nutzen shyftplan, um ihr Workforce Management zu digitalisieren und

Prozesse effizienter zu gestalten.

Pressekontakt:

Oliver Engelbrecht

+49 176 87976243

mailto:oengelbrecht@shyftplan.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/180649/6105226

OTS: shyftplan