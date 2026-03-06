OTS: SIGNAL IDUNA Gruppe / SIGNAL IDUNA 2025 mit stabilem Wachstum und ...

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SIGNAL IDUNA 2025 mit stabilem Wachstum und überzeugendem Ergebnis
Hamburg (ots) -
- Erneut Rekordergebnis im Vertrieb
- Beitragseinnahmen steigen auf 7,2 Milliarden Euro (+3,1 Prozent)
- Mittelzufluss erhöht sich ebenfalls um 3 Prozent auf 7,4 Milliarden Euro
- Deutliche Verbesserung der Profitabilität in Komposit im Inland (CR 91,1
Prozent)
Das Rekordergebnis des Vertriebes im Jahr 2024 wurde nochmals übertroffen. Der
Jahresbeitrag lag 2025 bei 405 Millionen Euro (Vorjahr: 393 Millionen Euro),
damit wurde erstmals in der Geschichte der SIGNAL IDUNA Gruppe ein
Neugeschäftsbeitrag von mehr als 400 Millionen Euro erzielt.
Die SIGNAL IDUNA Gruppe hat sich im Geschäftsjahr 2025 trotz eines weiterhin
anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds stabil entwickelt. Die gebuchten
Bruttobeiträge stiegen um 3,1 Prozent auf 7,2 Milliarden Euro (Vorjahr: 7,0
Milliarden Euro).
Der Schadenaufwand lag mit rund 6,25 Milliarden Euro leicht unter dem
Vorjahresniveau (6,26 Milliarden Euro) und auch leicht über dem Planwert von
6,14 Milliarden Euro (+ 2,0 Prozent).
Das Gesamtergebnis der Gruppe belief sich auf 537,5 Millionen Euro (Vorjahr:
553,7 Millionen Euro).
"In einem unverändert anspruchsvollen Marktumfeld haben wir unseren
Wachstumskurs fortgesetzt und gleichzeitig unsere Ergebnisqualität stabilisiert.
Besonders erfreulich ist die deutliche Verbesserung der Profitabilität im
Kompositgeschäft", sagte Torsten Uhlig anlässlich der Bilanzpressekonferenz der
SIGNAL IDUNA Gruppe am 2. Juni 2026 Hamburg. "2025 war ein gutes Geschäftsjahr
für die SIGNAL IDUNA Gruppe, wir liegen mit der Entwicklung genau im Plan".
Die Nettoerträge aus Kapitalanlagen der inländischen Versicherungsunternehmen
lagen mit 1,55 Milliarden Euro leicht unter dem hohen Vorjahresniveau. Insgesamt
verwaltet die SIGNAL IDUNA Gruppe Kapitalanlagen und Assets under Management in
Höhe von rund 113,9 Milliarden Euro (Vorjahr: 109,0 Milliarden Euro).
Für SIGNAL IDUNA waren zum Jahresende 2025 über 11.000 Mitarbeitende (+1,5
Prozent) tätig. Darin enthalten sind rund 2.800 selbstständige
Außendienstpartnerinnen und Außendienstpartner sowie 372 Auszubildende.
Im ersten Quartal 2026 stiegen die Beitragseinnahmen mit 2,41 Milliarden Euro
deutlich. Das ist gegenüber dem Vorjahresquartal eine Steigerung von 7,6
Prozent.
Krankenversicherung
In der Krankenversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge gegenüber dem
Vorjahr um 1,7 Prozent auf 3,44 Milliarden Euro. Die Steigerung der
Bruttobeiträge lag im Jahr 2025 bei der SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a. G.
bei 56,8 Millionen Euro.
Insgesamt stiegen die Brutto-Aufwendungen für Versicherungsfälle auf
3,2 Milliarden Euro.
Die Nettoverzinsung in der Krankenversicherung betrug 3,1 Prozent.
Der Rohüberschuss ist 2025 aufgrund hoher Leistungsaufwendungen mit 290,2
Millionen Euro niedriger ausgefallen als im Vorjahr (326,2 Millionen Euro).
Der Kundenbestand in der Vollversicherung ist erfreulicherweise leicht um 0,6
Prozent gestiegen. Dies ist insbesondere einem sehr guten Neugeschäftszugang
Ende 2025 geschuldet. Das Neugeschäft wuchs um über 27.000 Personen (11,4
Prozent).
In der Zusatzversicherung lag der Gesamtbestand mit 1,81 Millionen Personen in
etwa auf dem Vorjahresniveau. Der Bestand in der betrieblichen
Krankenversicherung stieg um über 31 Prozent.
Zum 1. Januar 2026 wurde für rund 600.000 Personen in der Vollversicherung
(einschließlich der Beihilfetarife) eine hohe Beitragsanpassung vorgenommen. In
der Zusatzversicherung waren 1,2 Millionen Personen betroffen. Die hohe
Beitragsanpassung in der Vollversicherung relativiert sich jedoch bei
Betrachtung des Zweijahreszeitraums: Nach einer nur sehr geringen Anpassung in
2025 liegt der Durchschnitt über beide Jahre bei circa zehn Prozent pro Jahr. Im
gleichen Zeitraum waren am Markt teils in beiden Jahren hohe Anpassungen zu
beobachten.
Kompositversicherung
Die Komposit-Versicherung wuchs im Jahr 2025 um 5,9 Prozent (In- und Ausland).
Wachstumstreiber im Inland war die Kraftfahrtversicherung (+12,1 Prozent). Die
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung legte um 9,6 Prozent zu und die sonstigen
Kraftfahrtversicherungen um 15,6 Prozent.
Die Aufwendungen für Versicherungsfälle sanken insgesamt (Inland) um 6,6 Prozent
auf 1,24 Milliarden Euro aufgrund konsequenter Sanierungs- und
Schadensteuerungsmaßnahmen. Die Schadenkostenquote (Combined Ratio) reduzierte
sich gegenüber dem Vorjahreswert (98,7 Prozent) deutlich auf 91,1 Prozent. Dabei
ist insbesondere der Turnaround in der inländischen Kraftfahrtversicherung auf
eine Schaden-Kosten-Quote von 84,5 Prozent (Vorjahr: 102,5 Prozent) gelungen.
Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich auf 2,9 Prozent.
2025 schlugen Unwetter mit Schadenaufwendungen von insgesamt rund 31 Millionen
Euro zu Buche: ein deutlicher Rückgang, verglichen mit 2024.
Lebensversicherung
Die gebuchten Bruttobeiträge aller Lebensversicherungsgesellschaften (inklusive
Ausland) stiegen 2025 um 2,2 Prozent auf 1,45 Milliarden Euro. Die gebuchten
laufenden Bruttobeiträge wuchsen um 1,7 Prozent auf 1,31 Milliarden Euro.
Die SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. verzeichnete 2025 im Neugeschäft,
gemessen in laufendem Beitrag, gegenüber dem Vorjahr einen planmäßigen Rückgang
um 1,2 Millionen Euro bzw. 3,8 Prozent auf 29,7 Millionen Euro. Gleichzeitig
erzielte die im Jahr 2022 gegründete SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG 2025 ein
Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, in Höhe von 78,8 Millionen Euro.
Damit lag es um 2,6 Millionen Euro bzw. um 3,4 Prozent über dem Vorjahr.
Insgesamt stieg das Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, der beiden
Gesellschaften, somit um 1,4 Millionen Euro bzw. 1,3 Prozent.
Die gebuchten Bruttobeiträge der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. fielen
2025 um 57,9 Millionen Euro bzw. 6,1 Prozent auf 891,6 Millionen Euro. Die
SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG steigerte 2025 hingegen ihre gebuchten
Bruttobeiträge um 76,3 Millionen Euro bzw. um 41,8 Prozent auf 258,7 Millionen
Euro. Insgesamt stiegen die gebuchten Bruttobeiträge beider Gesellschaften um
18,3 Millionen Euro bzw. 1,6 Prozent, während der Markt um 5,4 Prozent anstieg.
Die Nettoverzinsung der Kapitalanlagen belief sich bei der SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung a. G. auf 2,3 Prozent, bei der SIGNAL IDUNA
Lebensversicherung AG auf 2,6 Prozent.
Der Rohüberschuss der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung a. G. ist gegenüber dem
Vorjahr um 13,7 Millionen Euro bzw. 7,4 Prozent auf 198,5 Millionen Euro
gestiegen. Von diesem Überschuss wurden 97,5 Prozent (Vorjahr: 98,4 Prozent) für
die Zuführung zur Rückstellung für Beitragsrückerstattung (RfB) und für die
Direktgutschrift an die Kunden verwendet. Die Kapitalanlagen sanken um 2,0
Prozent auf 18,8 Milliarden Euro.
Der Rohüberschuss der SIGNAL IDUNA Lebensversicherung AG betrug 2025 -13,8
Millionen Euro (Vorjahr: -37,2 Millionen Euro). Wesentlich dafür ist der
Vorfinanzierungseffekt der Abschlusskosten der noch jungen Gesellschaft. Im
Geschäftsjahr erfolgten eine Zuführung zur RfB in Höhe von 1,0 Millionen Euro
sowie Direktgutschriften in Höhe von 32,3 Millionen Euro.
Die gebuchten Bruttobeiträge der SIGNAL IDUNA Pensionskasse AG gingen 2025 um
3,2 Prozent auf 94,7 Millionen Euro zurück (Vorjahr: 97,8 Millionen Euro). Das
Neugeschäft, gemessen in laufendem Beitrag, sank um 0,5 Prozent auf 7,5
Millionen Euro (Vorjahr: 7,6 Millionen Euro). Der Marktanteil im Neugeschäft
gegen laufenden Beitrag sank auf 22,5 Prozent.
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