OTS: Simon - Kucher & Partners / Automobilstudie: Kaufinteresse bleibt hoch - ...

Automobilstudie: Kaufinteresse bleibt hoch - doch deutsche Autokäufer

werden immer schwerer zu überzeugen (FOTO)

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Köln (ots) - Trotz anhaltend hoher Kaufbereitschaft agieren deutsche Autokäufer

zunehmend vorsichtig. Längere Entscheidungsprozesse und eine wachsende Nachfrage

nach Gebrauchtwagen verändern den Markt. Chinesische Hersteller punkten

zunehmend über Technologie. Die aktuelle Simon-Kucher Automotive Studie* 2026

zeigt, warum Hersteller heute mehr denn je auf Transparenz, Vertrauen und klare

Wertversprechen setzen müssen.

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- 65 % planen weiterhin den Kauf eines Neu- oder Vorführwagens; die

Neuwagenabsicht sinkt um 6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr

- Durchschnittliches Budget für den nächsten Fahrzeugkauf liegt bei 44.000 Euro

- Preis bleibt wichtigster Kaufgrund

- Chinesische Marken punkten mit Preis (62 %) und Technologie (42 %), kämpfen

aber weiter mit Vertrauensdefiziten

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Die Nachfrage nach Autos bleibt in Deutschland zwar hoch, das Kaufverhalten

verändert sich jedoch spürbar: Verbraucher entscheiden langsamer, vergleichen

stärker und reagieren sensibler auf Preisunterschiede als noch in den Vorjahren.

"Deutsche Autokäufer sind weiterhin grundsätzlich kaufbereit, sie sind nur

deutlich schwerer zu überzeugen", sagt Dr. Martin Gehring, Senior Partner und

Global Head of Automotive bei Simon-Kucher.

Der schwer zu überzeugende Käufer

Zwar planen weiterhin 65 Prozent der Befragten den Kauf eines Neu- oder

Vorführwagens. Dennoch sinkt die Neuwagenabsicht im Vergleich zum Vorjahr um

sechs Prozentpunkte. Die zunehmende Zurückhaltung zeigt sich auch an anderer

Stelle: 54 Prozent möchten ihr aktuelles Fahrzeug länger behalten, während 48

Prozent mit einer sinkenden Kaufkraft rechnen. Das durchschnittlich geplante

Budget für den nächsten Fahrzeugkauf liegt bei rund 44.000 Euro. "Käufer wägen

heute deutlich genauer ab, wann und wofür sie dieses Geld ausgeben", so Gehring.

"Für Hersteller bedeutet das: Wer Kunden gewinnen will, muss den Mehrwert seines

Angebots klarer denn je vermitteln."

Preis schlägt Marke

Der Preis bleibt für deutsche Verbraucher der wichtigste Faktor bei der

Fahrzeugwahl und gewinnt gegenüber dem Vorjahr weiter an Bedeutung. Viele Käufer

wünschen sich deshalb einfachere Angebote: 49 Prozent sehen darin vor allem

bessere Preistransparenz und Vergleichbarkeit. Die Vereinfachung hat jedoch

Grenzen: 52 Prozent befürchten, dass dabei relevante Ausstattungsmerkmale

verloren gehen könnten. "Viele Hersteller haben in den vergangenen Jahren vor

allem über Produkte und Technologien differenziert", sagt Matthias Riemer,

Partner und Automobilexperte bei Simon-Kucher. "Heute rücken

Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachvollziehbarkeit stärker in den Vordergrund.

Kunden möchten genau verstehen, wofür sie bezahlen."

Gebrauchtwagen auf dem Vormarsch

Von der gestiegenen Preissensibilität profitiert vor allem der

Gebrauchtwagenmarkt. Bereits 35 Prozent der Befragten planen als nächstes

Fahrzeug einen Gebrauchtwagen. Steigen die Neuwagenpreise weiter oder werden

Rabatte weniger attraktiv, würden 61 Prozent einen jungen Gebrauchtwagen in

Betracht ziehen.

Elektromobilität braucht mehr Alltagstauglichkeit

Vor allem jüngere Käufer zeigen verstärktes Interesse an Elektrofahrzeugen. Doch

auch sie sehen praktische Hürden: So nennen die Befragten lange Ladezeiten (59

Prozent), hohe Anschaffungskosten (55 Prozent) und begrenzte Reichweiten (51

Prozent) als größte Herausforderungen. Zudem halten 47 Prozent die

Ladeinfrastruktur weiterhin für nicht ausreichend zuverlässig. "Die Diskussion

rund um Elektromobilität hat sich verändert", sagt Alexander Dietz, Senior

Director bei Simon-Kucher. "Heute geht es weniger um grundsätzliche Akzeptanz

als um die Frage, wie überzeugend sich elektrische Fahrzeuge im Alltag bewähren.

Entscheidend sind dabei nicht nur Reichweite oder Ladezeit, sondern auch

attraktive und differenzierte Angebote für unterschiedliche Kundengruppen."

Vertrauen entscheidet über den Markenerfolg

Mit der wachsenden Zahl neuer Anbieter fällt vielen Käufern die Orientierung

zunehmend schwer. So gaben 52 Prozent an, bei der Vielzahl neuer Marken den

Überblick verloren zu haben. 63 Prozent bleiben den Marken hingegen treu, die

sie bereits kennen und gefahren sind.

Chinesische Hersteller punkten bei Preis und Technologie

Chinesische Hersteller werden von deutschen Käufern vor allem mit attraktiven

Preisen und technologischer Innovationskraft verbunden. 62 Prozent der Befragten

nennen den Preis als Stärke chinesischer Marken, 42 Prozent deren Technologie.

Bei Zuverlässigkeit (46 Prozent), Qualität (43 Prozent) und Sicherheit (42

Prozent) bestehen jedoch weiterhin Vorbehalte. "Preis und Technologie sorgen für

Aufmerksamkeit. Wer langfristig Marktanteile gewinnen will, muss jedoch zeigen,

dass Qualität, Sicherheit und Service den Erwartungen der Kunden entsprechen",

sagt Riemer.

*Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Automotive Study wurde im

zweiten Quartal 2026 durchgeführt. Mehr als 6.600 Autokäufer in 20 Ländern

wurden zu Kaufverhalten, Markenwahrnehmung, Elektromobilität und

Mobilitätstrends befragt. Für Deutschland wurden 980 potenzielle Autokäufer

befragt.

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.200

Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Als verlässlicher Partner für Commercial

Excellence unterstützen wir Unternehmen dabei, nachhaltiges und profitables

Wachstum zu realisieren. Wir verbinden tiefgehende Beratungsexpertise mit

Spezialisierung auf Wachstumsstrategien und technologischer Kompetenz, um

messbare Ergebnisse zu erzielen. Wir optimieren sämtliche Hebel der

kommerziellen Strategie - von Produkt, Pricing und Innovation bis hin zu

Marketing und Vertrieb - konsequent ausgerichtet am Kundennutzen und der

Zahlungsbereitschaft. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Monetarisierung gelten

wir als weltweit führende Beratung für Commercial Growth und Pricing.

simon-kucher.com

Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur

Verfügung:

Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)

Tel: +49 160 92180752

Email: roxana.mueller@simon-kucher.com

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6295037

OTS: Simon - Kucher & Partners