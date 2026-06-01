OTS: Simon - Kucher & Partners / Automobilstudie: Kaufinteresse bleibt hoch - ...
Automobilstudie: Kaufinteresse bleibt hoch - doch deutsche Autokäufer
werden immer schwerer zu überzeugen (FOTO)
Köln (ots) - Trotz anhaltend hoher Kaufbereitschaft agieren deutsche Autokäufer
zunehmend vorsichtig. Längere Entscheidungsprozesse und eine wachsende Nachfrage
nach Gebrauchtwagen verändern den Markt. Chinesische Hersteller punkten
zunehmend über Technologie. Die aktuelle Simon-Kucher Automotive Studie* 2026
zeigt, warum Hersteller heute mehr denn je auf Transparenz, Vertrauen und klare
Wertversprechen setzen müssen.
- 65 % planen weiterhin den Kauf eines Neu- oder Vorführwagens; die
Neuwagenabsicht sinkt um 6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr
- Durchschnittliches Budget für den nächsten Fahrzeugkauf liegt bei 44.000 Euro
- Preis bleibt wichtigster Kaufgrund
- Chinesische Marken punkten mit Preis (62 %) und Technologie (42 %), kämpfen
aber weiter mit Vertrauensdefiziten
Die Nachfrage nach Autos bleibt in Deutschland zwar hoch, das Kaufverhalten
verändert sich jedoch spürbar: Verbraucher entscheiden langsamer, vergleichen
stärker und reagieren sensibler auf Preisunterschiede als noch in den Vorjahren.
"Deutsche Autokäufer sind weiterhin grundsätzlich kaufbereit, sie sind nur
deutlich schwerer zu überzeugen", sagt Dr. Martin Gehring, Senior Partner und
Global Head of Automotive bei Simon-Kucher.
Der schwer zu überzeugende Käufer
Zwar planen weiterhin 65 Prozent der Befragten den Kauf eines Neu- oder
Vorführwagens. Dennoch sinkt die Neuwagenabsicht im Vergleich zum Vorjahr um
sechs Prozentpunkte. Die zunehmende Zurückhaltung zeigt sich auch an anderer
Stelle: 54 Prozent möchten ihr aktuelles Fahrzeug länger behalten, während 48
Prozent mit einer sinkenden Kaufkraft rechnen. Das durchschnittlich geplante
Budget für den nächsten Fahrzeugkauf liegt bei rund 44.000 Euro. "Käufer wägen
heute deutlich genauer ab, wann und wofür sie dieses Geld ausgeben", so Gehring.
"Für Hersteller bedeutet das: Wer Kunden gewinnen will, muss den Mehrwert seines
Angebots klarer denn je vermitteln."
Preis schlägt Marke
Der Preis bleibt für deutsche Verbraucher der wichtigste Faktor bei der
Fahrzeugwahl und gewinnt gegenüber dem Vorjahr weiter an Bedeutung. Viele Käufer
wünschen sich deshalb einfachere Angebote: 49 Prozent sehen darin vor allem
bessere Preistransparenz und Vergleichbarkeit. Die Vereinfachung hat jedoch
Grenzen: 52 Prozent befürchten, dass dabei relevante Ausstattungsmerkmale
verloren gehen könnten. "Viele Hersteller haben in den vergangenen Jahren vor
allem über Produkte und Technologien differenziert", sagt Matthias Riemer,
Partner und Automobilexperte bei Simon-Kucher. "Heute rücken
Preis-Leistungs-Verhältnis und Nachvollziehbarkeit stärker in den Vordergrund.
Kunden möchten genau verstehen, wofür sie bezahlen."
Gebrauchtwagen auf dem Vormarsch
Von der gestiegenen Preissensibilität profitiert vor allem der
Gebrauchtwagenmarkt. Bereits 35 Prozent der Befragten planen als nächstes
Fahrzeug einen Gebrauchtwagen. Steigen die Neuwagenpreise weiter oder werden
Rabatte weniger attraktiv, würden 61 Prozent einen jungen Gebrauchtwagen in
Betracht ziehen.
Elektromobilität braucht mehr Alltagstauglichkeit
Vor allem jüngere Käufer zeigen verstärktes Interesse an Elektrofahrzeugen. Doch
auch sie sehen praktische Hürden: So nennen die Befragten lange Ladezeiten (59
Prozent), hohe Anschaffungskosten (55 Prozent) und begrenzte Reichweiten (51
Prozent) als größte Herausforderungen. Zudem halten 47 Prozent die
Ladeinfrastruktur weiterhin für nicht ausreichend zuverlässig. "Die Diskussion
rund um Elektromobilität hat sich verändert", sagt Alexander Dietz, Senior
Director bei Simon-Kucher. "Heute geht es weniger um grundsätzliche Akzeptanz
als um die Frage, wie überzeugend sich elektrische Fahrzeuge im Alltag bewähren.
Entscheidend sind dabei nicht nur Reichweite oder Ladezeit, sondern auch
attraktive und differenzierte Angebote für unterschiedliche Kundengruppen."
Vertrauen entscheidet über den Markenerfolg
Mit der wachsenden Zahl neuer Anbieter fällt vielen Käufern die Orientierung
zunehmend schwer. So gaben 52 Prozent an, bei der Vielzahl neuer Marken den
Überblick verloren zu haben. 63 Prozent bleiben den Marken hingegen treu, die
sie bereits kennen und gefahren sind.
Chinesische Hersteller punkten bei Preis und Technologie
Chinesische Hersteller werden von deutschen Käufern vor allem mit attraktiven
Preisen und technologischer Innovationskraft verbunden. 62 Prozent der Befragten
nennen den Preis als Stärke chinesischer Marken, 42 Prozent deren Technologie.
Bei Zuverlässigkeit (46 Prozent), Qualität (43 Prozent) und Sicherheit (42
Prozent) bestehen jedoch weiterhin Vorbehalte. "Preis und Technologie sorgen für
Aufmerksamkeit. Wer langfristig Marktanteile gewinnen will, muss jedoch zeigen,
dass Qualität, Sicherheit und Service den Erwartungen der Kunden entsprechen",
sagt Riemer.
*Über die Studie: Die repräsentative Simon-Kucher Automotive Study wurde im
zweiten Quartal 2026 durchgeführt. Mehr als 6.600 Autokäufer in 20 Ländern
wurden zu Kaufverhalten, Markenwahrnehmung, Elektromobilität und
Mobilitätstrends befragt. Für Deutschland wurden 980 potenzielle Autokäufer
befragt.
Über Simon-Kucher
Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.200
Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Als verlässlicher Partner für Commercial
Excellence unterstützen wir Unternehmen dabei, nachhaltiges und profitables
Wachstum zu realisieren. Wir verbinden tiefgehende Beratungsexpertise mit
Spezialisierung auf Wachstumsstrategien und technologischer Kompetenz, um
messbare Ergebnisse zu erzielen. Wir optimieren sämtliche Hebel der
kommerziellen Strategie - von Produkt, Pricing und Innovation bis hin zu
Marketing und Vertrieb - konsequent ausgerichtet am Kundennutzen und der
Zahlungsbereitschaft. Mit über 40 Jahren Erfahrung in der Monetarisierung gelten
wir als weltweit führende Beratung für Commercial Growth und Pricing.
simon-kucher.com
Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung:
Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)
Tel: +49 160 92180752
Email: roxana.mueller@simon-kucher.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6295037
OTS: Simon - Kucher & Partners