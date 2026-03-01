OTS: Simon - Kucher & Partners / Simon-Kucher wächst 2025 um sechs Prozent - ...

Simon-Kucher wächst 2025 um sechs Prozent - Umsatz bei 606 Millionen

Euro (FOTO)

Köln (ots) - Während viele Unternehmen Investitionen zurückstellen, steigert die

globale Strategieberatung Simon-Kucher ihren Umsatz im Jahr 2025 um sechs

Prozent auf 606 Millionen Euro. Gefragt sind vor allem Projekte mit

unmittelbarem Ergebnisbeitrag und nachhaltigem Wachstumseffekt.

- 28 neue Partner; Partnerschaft steigt auf 227

- KI und datenbasierte Modelle gewinnen an Bedeutung

Während Investitionen in Teilen Deutschlands und Europas selektiver erfolgten,

blieb die globale Nachfrage nach Wachstumsstrategien insgesamt hoch. Die

Entwicklung spiegelt eine klare Markttendenz wider: Priorisiert werden

Initiativen rund um Pricing, Monetarisierung und vertriebsnahe Wachstumsansätze

mit messbarem Erfolg. "Gerade in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld

unterstützen wir unsere Kunden dabei, profitabel zu wachsen", sagt Dr. Gunnar

Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Sie schätzen die Kombination aus unserer

kommerziellen Expertise und unseren digitalen Kompetenzen."

Daten und KI prägen Wachstumsstrategien

Im Jahr 2025 rückten Daten, Analytics und Künstliche Intelligenz stärker ins

Zentrum kommerzieller Steuerung. Unternehmen setzen verstärkt auf datenbasierte

Modelle, um Preisgestaltung, Monetarisierung, Vertriebssteuerung und

Markteinführungsstrategien präziser und nachweislich profitabler auszurichten.

Zu den zentralen Wachstumsfeldern von Simon-Kucher zählten Daten und KI,

digitale und softwaregestützte Lösungen sowie weiterentwickelte Kompetenzen in

Pricing, Monetarisierung und Revenue Management. Parallel gewannen Projekte mit

Private-Equity-Unternehmen weiter an Bedeutung - von Commercial Due Diligence

über Wertsteigerungsprogramme bis hin zur systematischen Wachstumsbeschleunigung

entlang des gesamten Transaktionszyklus.

Globale Expansion und Stärkung der Partnerschaft

Zum Jahresbeginn 2026 wurden 28 neue Partner gewählt; damit steigt die Zahl der

Partner auf 227. Mit rund 2.200 Mitarbeitenden in 45 Büros und 32 Ländern baut

Simon-Kucher seine internationale Marktposition weiter aus. Ein neuer Standort

in Bangalore stärkt die Präsenz in einem strategisch wichtigen Wachstumsmarkt.

Für das Jahr 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer differenzierten

Marktentwicklung. Viele Unternehmen werden Investitionen selektiv einsetzen und

klar an Profitabilität ausrichten. Der Bedarf an Strategien, die Wachstum und

Ergebnis konsequent miteinander verbinden, bleibt entsprechend hoch. "Unser

Anspruch ist es, Expertise in skalierbares Wachstum zu übersetzen", sagt Jörg

Krütten, Co-CEO von Simon-Kucher. "Als etablierter und verlässlicher Partner

begleiten wir unsere Kunden dabei, ihr nachhaltiges Wachstum gezielt

voranzutreiben."

Über Simon-Kucher

Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000

Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir

helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer

Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu

Innovation, Digitalisierung , Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in

Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen

Preisberatung und Unternehmenswachstum.

