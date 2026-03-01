OTS: Simon - Kucher & Partners / Simon-Kucher wächst 2025 um sechs Prozent - ...
Simon-Kucher wächst 2025 um sechs Prozent - Umsatz bei 606 Millionen
Euro (FOTO)
Köln (ots) - Während viele Unternehmen Investitionen zurückstellen, steigert die
globale Strategieberatung Simon-Kucher ihren Umsatz im Jahr 2025 um sechs
Prozent auf 606 Millionen Euro. Gefragt sind vor allem Projekte mit
unmittelbarem Ergebnisbeitrag und nachhaltigem Wachstumseffekt.
- Umsatz wächst weltweit um sechs Prozent auf 606 Millionen Euro
- 28 neue Partner; Partnerschaft steigt auf 227
- KI und datenbasierte Modelle gewinnen an Bedeutung
Simon-Kucher steigerte im Jahr 2025 den Umsatz weltweit um sechs Prozent.
Während Investitionen in Teilen Deutschlands und Europas selektiver erfolgten,
blieb die globale Nachfrage nach Wachstumsstrategien insgesamt hoch. Die
Entwicklung spiegelt eine klare Markttendenz wider: Priorisiert werden
Initiativen rund um Pricing, Monetarisierung und vertriebsnahe Wachstumsansätze
mit messbarem Erfolg. "Gerade in einem zunehmend anspruchsvollen Umfeld
unterstützen wir unsere Kunden dabei, profitabel zu wachsen", sagt Dr. Gunnar
Clausen, Co-CEO von Simon-Kucher. "Sie schätzen die Kombination aus unserer
kommerziellen Expertise und unseren digitalen Kompetenzen."
Daten und KI prägen Wachstumsstrategien
Im Jahr 2025 rückten Daten, Analytics und Künstliche Intelligenz stärker ins
Zentrum kommerzieller Steuerung. Unternehmen setzen verstärkt auf datenbasierte
Modelle, um Preisgestaltung, Monetarisierung, Vertriebssteuerung und
Markteinführungsstrategien präziser und nachweislich profitabler auszurichten.
Zu den zentralen Wachstumsfeldern von Simon-Kucher zählten Daten und KI,
digitale und softwaregestützte Lösungen sowie weiterentwickelte Kompetenzen in
Pricing, Monetarisierung und Revenue Management. Parallel gewannen Projekte mit
Private-Equity-Unternehmen weiter an Bedeutung - von Commercial Due Diligence
über Wertsteigerungsprogramme bis hin zur systematischen Wachstumsbeschleunigung
entlang des gesamten Transaktionszyklus.
Globale Expansion und Stärkung der Partnerschaft
Zum Jahresbeginn 2026 wurden 28 neue Partner gewählt; damit steigt die Zahl der
Partner auf 227. Mit rund 2.200 Mitarbeitenden in 45 Büros und 32 Ländern baut
Simon-Kucher seine internationale Marktposition weiter aus. Ein neuer Standort
in Bangalore stärkt die Präsenz in einem strategisch wichtigen Wachstumsmarkt.
Für das Jahr 2026 rechnet das Unternehmen weiterhin mit einer differenzierten
Marktentwicklung. Viele Unternehmen werden Investitionen selektiv einsetzen und
klar an Profitabilität ausrichten. Der Bedarf an Strategien, die Wachstum und
Ergebnis konsequent miteinander verbinden, bleibt entsprechend hoch. "Unser
Anspruch ist es, Expertise in skalierbares Wachstum zu übersetzen", sagt Jörg
Krütten, Co-CEO von Simon-Kucher. "Als etablierter und verlässlicher Partner
begleiten wir unsere Kunden dabei, ihr nachhaltiges Wachstum gezielt
voranzutreiben."
Über Simon-Kucher
Simon-Kucher ist eine globale Unternehmensberatung mit mehr als 2.000
Mitarbeitenden in über 30 Ländern. Unser Fokus: "Unlocking Better Growth". Wir
helfen unseren Kunden, "besser" zu wachsen, indem wir jeden Aspekt ihrer
Unternehmensstrategie optimieren, von Produkten und Preisen bis hin zu
Innovation, Digitalisierung, Marketing und Vertrieb. Mit 40 Jahren Erfahrung in
Monetarisierung und Pricing gelten wir als weltweit führend in den Bereichen
Preisberatung und Unternehmenswachstum.
Für Rückfragen und detaillierte Informationen stehen wir Ihnen gerne zur
Verfügung:
Roxana Müller (Communications & Marketing Manager)
Tel: +49 160 92180752
Email: roxana.mueller@simon-kucher.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/78805/6233947
OTS: Simon - Kucher & Partners