OTS: Sky Deutschland / Auslosung der UEFA Champions League krönt Rekordmonat ...

Auslosung der UEFA Champions League krönt Rekordmonat für Sky Sport

News HD

Unterföhring (ots) -

- Durchschnittlich 970.000 Zuschauer pro Tag schalteten Sky Sport

News HD im August ein, Steigerung um 15 Prozent gegenüber

Vorjahreszeitraum

- 356.000 Zuschauer (Z3+) sahen Auslosung der UEFA Champions

League am vergangenen Donnerstag, stärkste Reichweite einer

Auslosung in der Sendergeschichte

- 1,66 Millionen Zuschauer (Z3+) insgesamt am Donnerstag, 30.

August 2018, drittstärkster Tag seit Senderbestehen

- 1,15 Millionen Zuschauer verfolgten die Entwicklungen auf dem

Transfermarkt, mit 0,4 Prozent Marktanteil stärkster Deadline

Day aller Zeiten

Unterföhring, 3. September 2018 - Historische Werte für Sky Sport

News HD im August. Durchschnittlich 970.000 Zuschauer (linear,

Zielgruppe 3+) verfolgten die tägliche Berichterstattung zu den

Sportereignissen im August und der alte Rekordwert aus dem April mit

910.000 Zuschauern wurde damit um satte sieben Prozent übertrumpft.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat konnte der Sender ein Wachstum von 15

Prozent verbuchen. Hinzukamen rund 400.000 Views im Monat auf

skysport.de und in der Sky Sport App. Nicht berücksichtigt wurden die

Reichweiten via Sky Go und Sky Ticket sowie in den Sky Sportsbars.

Mit verantwortlich für die Rekordzahlen waren auch die starken

Werte an den letzten Augusttagen. Der stärkste Tag des Monats war

Donnerstag, der 30. August 2018 mit der UEFA Champions League

Auslosung. Mit 356.000 Zuschauern (Z3+) und einem Marktanteil von 1,8

Prozent war es die erfolgreichste Einzelsendung, ausgenommen

Live-Fußball, und stärkste Champions League Auslosung in der

Sendergeschichte, Insgesamt schalteten an dem Tag 1,66 Millionen

Zuschauer ein, der Marktanteil lag bei 0,6 Prozent. Der Donnerstag

war damit der dritterfolgreichste Tag seit Senderbestehen.

Der Deadline Day am Freitag hat auf Sky Sport News HD für ein

starkes Finale im August gesorgt. Insgesamt 1,15 Millionen Zuschauer

(Z3+) verfolgten die letzten Entwicklungen auf dem Transfermarkt. Mit

einem Marktanteil von 0,4 Prozent war es der stärkste Deadline Day in

der Sendergeschichte, in der Gesamtreichweite nur getoppt vom

Deadline Day im Januar mit 1,19 Millionen Zuschauern.

Zu den weiteren Reichweitenhighlights im August gehörte die

Testspielserie mit Borussia Dortmund, Schalke 04 und Borussia

Mönchengladbach. Die besten Reichweiten erzielten die Spiele Borussia

Dortmund gegen Lazio Rom mit 160.000 Zuschauern und Borussia Dortmund

gegen Stade Rennes mit 110.000 Zuschauern.

Die Handball-Liveübertragung zum Pixum Supercup Flensburg gegen

Rhein-Neckar Löwen am 22. August sahen 143.000 Zuschauer - es war

damit das reichweitenstärkste Handballspiel auf Sky seit der WM 2015.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE

1.1; linear

Über Sky Deutschland:

Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3

Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den

führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus

Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und

Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei

München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.

Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven

Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni

2018).

OTS: Sky Deutschland

newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221

newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2

Pressekontakt:

Kontakt für Medien:

Jens Bohl

External Communications / Sports

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

jens.bohl@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland