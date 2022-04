OTS: Sky Deutschland / Ein besonderes Angebot für besondere Treue: Sky Extra ...

Ein besonderes Angebot für besondere Treue: Sky Extra bedankt sich mit

Privat-Konzerten der Fantastischen Vier bei Sky Kunden (FOTO)

Unterföhring (ots) -

- Treueprogramm Sky Extra

(https://www.sky.de/mein-sky/sky-extra-174018?shurl=extra&wkz=whps10)

engagiert Fantastischen Vier im Rahmen ihrer Tour zum 30-jährigen Jubiläum für

zwei Privatkonzerte

- Die Konzerte finden am 12. Mai 2022 in Köln und am 29. Mai 2022 in München

statt

- Sky Kunden, die für das kostenlose Treueprogramm Sky Extra angemeldet sind,

können Tickets für nur zehn Euro erwerben. Der Erlös geht zugunsten der

Ukraine-Hilfe an eine wohltätige Organisation

Unterföhring, 05. April 2022 - Auf musikbegeisterte Sky Kunden wartet im Mai ein

unvergessliches Erlebnis. Das Treueprogramm Sky Extra stellt ein besonderes

Event für Bestandskunden auf die Beine, um sich für deren langjährige Treue zu

bedanken. Die Band "Die Fantastischen Vier" gibt im Rahmen ihrer Jubiläums-Tour

zwei Konzerte exklusiv für Sky Kunden. Diese dürfen sich auf ein Konzert am 12.

Mai 2022 in Köln (E-Werk) und am 29. Mai 2022 in München (Circus Krone) freuen.

"Die Fantastischen Vier" gründeten sich in den 80er Jahren und zählen sich zu

den erfolgreichsten und beliebtes deutschen Bands. Nicht nur mit ikonischen

Songs, sondern auch mit der sympathischen und witzigen Art der Mitglieder

überzeugt die Hip-Hop-Band Groß und Klein.

Ab heute erhalten Sky Kunden über die Sky Extra Website

(https://www.sky.de/mein-sky/sky-extra-174018?shurl=extra&wkz=whps10) ihren

persönlichen Ticket-Code für eines der Konzerte. Sky Kunden können sich

unabhängig von ihrer bisherigen Vertragsdauer kostenlos bei Sky Extra

registrieren und sich die Chance auf ein Ticket für eines der exklusiven

Konzerte sichern. Nach Login können die Kunden ihr favorisiertes Konzertdatum

auswählen. Im Anschluss erhält der Kunde eine E-Mail mit einem Ticket-Code.

Dieser kann ab dem 27. April 2022 im Ticketshop für bis zu vier Tickets

eingelöst werden. Der Link zum Ticketshop ist der E-Mail mit dem Code zu

entnehmen. Dennoch garantiert der Zutritt zum Shop kein Konzertticket, da die

verfügbaren 5.000 Tickets nach dem "first-come- first-served-Prinzip" vergeben

werden. Noch müssen sich die Sky Kunden aber gedulden, denn der Ticketverkauf

startet erst am 27. April 2022 ab 12.00 Uhr. Je Ticket fallen Kosten von zehn

Euro an, die zur Unterstützung von Betroffenen des Ukraine-Kriegs gespendet

werden.

Über Sky Extra

Das Treueprogramm Sky Extra funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Je länger

ein Kunde Sky treu ist, desto mehr exklusive Vorteile erwarten ihn. Im

Mittelpunkt von Sky Extra stehen Premium-Services, die neuesten Sky Produkte und

Technologien sowie unvergessliche Erlebnisse. Jeder Sky Abonnent ist automatisch

Teil von Sky Extra und muss sich lediglich einmal aktiv für das Programm

anmelden. Die Teilnahme ist komplett kostenfrei. Sky Extra ist in

unterschiedliche Stufen unterteilt, die sich nach der jeweiligen Vertragslänge

der Kunden richten: von Bronze (0 bis 2 Jahre), über Silber (3 bis 5 Jahre) und

Gold (6 bis 9 Jahre) bis hin zu Platin (10+ Jahre). Derzeit ist Sky Extra nur in

Deutschland verfügbar. Kunden von Sky Ticket sind aktuell nicht zur Teilnahme am

Treueprogramm berechtigt.

Über Sky Deutschland

Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,

Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,

exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden

Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem

frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause

und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q

bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien

auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden

Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich

kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist

Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und

Unterhaltungskonzern Sky.

Pressekontakt:

Lisa Rothneiger

External Communications

Tel. +49 (0) 89 9958 6869

lisa.rothneiger@sky.de

twitter.com/SkyDeutschland

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/5189758

OTS: Sky Deutschland