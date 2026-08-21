OTS: Sky Deutschland / Jeder Spieltag ein Umsatzbringer: Sky Business bringt ...

21.08.26 10:02 Uhr

Jeder Spieltag ein Umsatzbringer: Sky Business bringt mit der

Bundesliga 38% mehr Gäste in Gastronomie und Hotellerie (FOTO)

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Unterföhring (ots) -

- 2 Mio. Zuschauer sehen jede Woche Live-Sport von Sky außer Haus - pro

Übertragung gibt jeder Gast im Schnitt 15,89EUR aus

- Bundesliga als Frequenzbringer: 1,59 Mio. Fans pro Woche verfolgen die

Bundesliga in der Gastronomie live auf Sky Sport, +38 % mehr Gäste zu

Bundesliga-Übertragungszeiten

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- 47 % aller Zuschauer sehen die Spiele in einer der vielen Sky Sport Bars

- Neu ab September: Der 24/7-Sender Sky Sport NFL bringt zusätzlich

American-Football-Fans in Bars und Hotels

- Sämtliche Angebote für Geschäftskunden: https://business.sky.de/sportsbar

Unterföhring, 21. August 2026 - Wenn der Flutlichtfreitag am 28. August die

Bundesligasaison 2026/27 eröffnet, beginnt für die Gastronomie die

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umsatzstärkste Zeit des Jahres. Aktuelle Zahlen des OOH-Panels 2025/26 (Ipsos)

unterstreichen: Live-Sport-Übertragungen von Sky Sport sind für Gastgeber in

Deutschland ein relevanter Wirtschaftsfaktor und Treiber zusätzlicher Umsätze.

Millionen Gäste verfolgen Woche für Woche Sport in Bars, Restaurants oder

Hotels. Mit Sky Business wird so jeder Spieltag zum Umsatzbringer.

Live-Sport außer Haus ist ein Millionengeschäft

Rund 2 Millionen Zuschauer sehen in Deutschland im Schnitt jede Woche

Livesport-Übertragungen von Sky Sport außer Haus. Dabei geben sie

durchschnittlich 15,89EUR aus.

Die Bundesliga füllt die Häuser

Zugpferd und Zuschauermagnet bleibt die Bundesliga: 1,59 Millionen Fans

verfolgen im Durchschnitt pro Woche die Bundesliga auf Sky Sport in der

Gastronomie. Alleine den Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund

im Februar sahen 1,59 Millionen Zuschauer außer Haus.

Und das Wachstumspotenzial steigt weiter: Mit 44 % zusätzlichen

Bundesliga-Anstoßzeiten seit der Saison 2025/26 ergeben sich deutlich mehr

Anlässe für einen Besuch in den Lokalen. Die Gäste-Frequenz bei

Bundesliga-Übertragungen ist im selben Zeitraum um 38 % gestiegen. Mehr Spiele

zu mehr Anstoßzeiten schaffen für die Gastronomie zusätzliche Besuchsanlässe und

damit Potenzial für vollere Häuser und steigende Umsätze.

Sportsbar-Paket: Der gesamte Sport an einem Ort

Mit dem Sportsbar-Paket erhalten Geschäftskunden vollen Zugriff auf die gesamte

Sportwelt: In der Bundesliga können alle Freitagsspiele, alle Einzelspiele am

Samstagnachmittag und das Topspiel am Samstagabend live erlebt werden. Mit

"Multiview" haben die Gäste zusätzlich die Möglichkeit, alle parallel

stattfindenden Spiele am Samstag gleichzeitig verfolgen. Außerdem gibt es von

Freitag bis Sonntag alle Spiele der 2. Bundesliga inklusive der Konferenz live.

Darüber hinaus gibt es noch mehr Spitzenfußball live: Das Dienstags-Topspiel der

UEFA Champions League* über Prime Video, die Spiele der Premier League und alle

Partien des DFB-Pokals. Weitere Sport-Highlights sind zudem: alle Rennen der

Formel 1 und der MotoGP, Tennis, NBA, NHL und vieles mehr. Mehr Live-Sport geht

nicht!

* Exklusive Partnerschaft mit Amazon Prime Video: Die Spiele von Prime Video

sind im Sky Sportsbar Paket enthalten, auf dem Kanalplatz 294. Sei dabei, wenn

die UEFA Champions League in deiner Gastronomie zu einem unvergesslichen

Erlebnis für deine Gäste wird.

Neu ab September: Der 24/7-Sender Sky Sport NFL bringt zusätzlich American

Football Fans in Bars und Hotels

Mit Sky Business endet die Sport-Woche nicht mit dem Bundesliga-Wochenende: Ab

dem 13. September bringt der neue, rund um die Uhr verfügbare Sender Sky Sport

NFL die populärste US-Sportart live in Bars, Restaurants und Hotels. So werden

zusätzliche Zielgruppen erschlossen und attraktive, besucherstarke Anlässe am

Sonntagabend geschaffen. Jeden Sonntag zeigt Sky Sport zwei Einzelspiele, die

deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die alle parallel laufenden Begegnungen

begleitet, sowie die amerikanische "NFL RedZone" im Original, die Night Games

und weitere NFL-Inhalte. Zum Auftakt der Regular Season 2026 überträgt Sky Sport

unter anderem die Cincinnati Bengals gegen die Tampa Bay Buccaneers und die

Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers.

Saisonstart-Kampagne mit Sebastian Hellmann

Begleitet wird der Bundesliga-Saisonstart von einer eigenen

Sky-Business-Kampagne rund um die Sky Sportbars. Als Testimonial führt Sky

Moderator Sebastian Hellmann durch die Kampagne und macht den Mehrwert von

Live-Sport für die Gastronomie und Hotellerie erlebbar. Der Kampagnen-Clip sowie

alle Angebote für Geschäftskunden sind unter https://business.sky.de/sportsbar

abrufbar.

Pressekontakt:

Jan Götze

External Communications / Sports PR

Tel. +49 (0) 89 9958 6883

jan.goetze@rtl.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/6337465

OTS: Sky Deutschland