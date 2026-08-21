OTS: Sky Deutschland / Jeder Spieltag ein Umsatzbringer: Sky Business bringt ...

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Jeder Spieltag ein Umsatzbringer: Sky Business bringt mit der
Bundesliga 38% mehr Gäste in Gastronomie und Hotellerie (FOTO)
Unterföhring (ots) -
- 2 Mio. Zuschauer sehen jede Woche Live-Sport von Sky außer Haus - pro
Übertragung gibt jeder Gast im Schnitt 15,89EUR aus
- Bundesliga als Frequenzbringer: 1,59 Mio. Fans pro Woche verfolgen die
Bundesliga in der Gastronomie live auf Sky Sport, +38 % mehr Gäste zu
Bundesliga-Übertragungszeiten
- 47 % aller Zuschauer sehen die Spiele in einer der vielen Sky Sport Bars
- Neu ab September: Der 24/7-Sender Sky Sport NFL bringt zusätzlich
American-Football-Fans in Bars und Hotels
- Sämtliche Angebote für Geschäftskunden: https://business.sky.de/sportsbar
Unterföhring, 21. August 2026 - Wenn der Flutlichtfreitag am 28. August die
Bundesligasaison 2026/27 eröffnet, beginnt für die Gastronomie die
umsatzstärkste Zeit des Jahres. Aktuelle Zahlen des OOH-Panels 2025/26 (Ipsos)
unterstreichen: Live-Sport-Übertragungen von Sky Sport sind für Gastgeber in
Deutschland ein relevanter Wirtschaftsfaktor und Treiber zusätzlicher Umsätze.
Millionen Gäste verfolgen Woche für Woche Sport in Bars, Restaurants oder
Hotels. Mit Sky Business wird so jeder Spieltag zum Umsatzbringer.
Live-Sport außer Haus ist ein Millionengeschäft
Rund 2 Millionen Zuschauer sehen in Deutschland im Schnitt jede Woche
Livesport-Übertragungen von Sky Sport außer Haus. Dabei geben sie
durchschnittlich 15,89EUR aus.
Die Bundesliga füllt die Häuser
Zugpferd und Zuschauermagnet bleibt die Bundesliga: 1,59 Millionen Fans
verfolgen im Durchschnitt pro Woche die Bundesliga auf Sky Sport in der
Gastronomie. Alleine den Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund
im Februar sahen 1,59 Millionen Zuschauer außer Haus.
Und das Wachstumspotenzial steigt weiter: Mit 44 % zusätzlichen
Bundesliga-Anstoßzeiten seit der Saison 2025/26 ergeben sich deutlich mehr
Anlässe für einen Besuch in den Lokalen. Die Gäste-Frequenz bei
Bundesliga-Übertragungen ist im selben Zeitraum um 38 % gestiegen. Mehr Spiele
zu mehr Anstoßzeiten schaffen für die Gastronomie zusätzliche Besuchsanlässe und
damit Potenzial für vollere Häuser und steigende Umsätze.
Sportsbar-Paket: Der gesamte Sport an einem Ort
Mit dem Sportsbar-Paket erhalten Geschäftskunden vollen Zugriff auf die gesamte
Sportwelt: In der Bundesliga können alle Freitagsspiele, alle Einzelspiele am
Samstagnachmittag und das Topspiel am Samstagabend live erlebt werden. Mit
"Multiview" haben die Gäste zusätzlich die Möglichkeit, alle parallel
stattfindenden Spiele am Samstag gleichzeitig verfolgen. Außerdem gibt es von
Freitag bis Sonntag alle Spiele der 2. Bundesliga inklusive der Konferenz live.
Darüber hinaus gibt es noch mehr Spitzenfußball live: Das Dienstags-Topspiel der
UEFA Champions League* über Prime Video, die Spiele der Premier League und alle
Partien des DFB-Pokals. Weitere Sport-Highlights sind zudem: alle Rennen der
Formel 1 und der MotoGP, Tennis, NBA, NHL und vieles mehr. Mehr Live-Sport geht
nicht!
* Exklusive Partnerschaft mit Amazon Prime Video: Die Spiele von Prime Video
sind im Sky Sportsbar Paket enthalten, auf dem Kanalplatz 294. Sei dabei, wenn
die UEFA Champions League in deiner Gastronomie zu einem unvergesslichen
Erlebnis für deine Gäste wird.
Neu ab September: Der 24/7-Sender Sky Sport NFL bringt zusätzlich American
Football Fans in Bars und Hotels
Mit Sky Business endet die Sport-Woche nicht mit dem Bundesliga-Wochenende: Ab
dem 13. September bringt der neue, rund um die Uhr verfügbare Sender Sky Sport
NFL die populärste US-Sportart live in Bars, Restaurants und Hotels. So werden
zusätzliche Zielgruppen erschlossen und attraktive, besucherstarke Anlässe am
Sonntagabend geschaffen. Jeden Sonntag zeigt Sky Sport zwei Einzelspiele, die
deutschsprachige "Sky NFL-Konferenz", die alle parallel laufenden Begegnungen
begleitet, sowie die amerikanische "NFL RedZone" im Original, die Night Games
und weitere NFL-Inhalte. Zum Auftakt der Regular Season 2026 überträgt Sky Sport
unter anderem die Cincinnati Bengals gegen die Tampa Bay Buccaneers und die
Minnesota Vikings gegen die Green Bay Packers.
Saisonstart-Kampagne mit Sebastian Hellmann
Begleitet wird der Bundesliga-Saisonstart von einer eigenen
Sky-Business-Kampagne rund um die Sky Sportbars. Als Testimonial führt Sky
Moderator Sebastian Hellmann durch die Kampagne und macht den Mehrwert von
Live-Sport für die Gastronomie und Hotellerie erlebbar. Der Kampagnen-Clip sowie
alle Angebote für Geschäftskunden sind unter https://business.sky.de/sportsbar
abrufbar.
Pressekontakt:
Jan Götze
External Communications / Sports PR
Tel. +49 (0) 89 9958 6883
jan.goetze@rtl.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33221/6337465
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