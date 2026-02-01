OTS: smava GmbH / Prognose: Mit diesen Kreditzinsen & Vergaberichtlinien ...

Prognose: Mit diesen Kreditzinsen & Vergaberichtlinien können

Verbraucher*innen in Q1 2026 rechnen

Berlin (ots) -

- Bundesweit könnten Kreditzinsen leicht sinken - sie werden voraussichtlich im

Schnitt bei rund 8 % liegen.

- Kreditzinsen zwischen 5 und 6 Prozent sind trotzdem weiterhin verfügbar.

- Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt schwierig, aber realistisch.

Knapp ein Drittel (30,8 %) der vom Finanzvergleichsportal smava anonym befragten

Banken und Kreditvergabepartner rechnet im ersten Quartal 2026 bundesweit mit

leicht sinkenden Kreditzinsen. Die Mehrheit (61,5 %) geht von konstanten

Kreditzinsen im Markt aus. (1) Treten diese Prognosen ein, können

Verbraucher*innen bis Ende März mit Kreditzinsen von rund 8 Prozent im

Bundesdurchschnitt rechnen. Das ergab eine aktuelle Umfrage von smava. (1) (2)

Es wird aber weiterhin auch Kredite mit Zinssätzen zwischen 5 und 6 Prozent

geben. (3)

"Es gibt nun endlich erste Anzeichen, dass Kredite wieder günstiger werden

könnten. Bis Ende März muss man aber bundesweit mit rund 8 Prozent rechnen.

Allerdings werden sich die Kreditzinsen im ersten Quartal weiterhin sehr stark

unterscheiden, je nachdem, zu welcher Bank man geht. Aktuell liegen im Schnitt

rund 3 Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot,

das man erhält. Vieles in unseren Daten deutet darauf hin, dass es vergleichbare

Unterschiede auch in den kommenden Wochen geben wird. Durch einen

Angebotsvergleich lassen sich Kredite mit Zinsen zwischen 5 und 6 Prozent finden

und abschließen (https://www.smava.de/kreditvergleich/). Je nach Kreditsumme

und Laufzeit lassen sich so mehrere Hundert oder Tausend Euro sparen", sagt

Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava. (1) (2) (3)

Zur vollständigen Meldung inkl. Grafiken:

https://www.smava.de/presse/prognose-kreditzinsen-vergaberichtlinien/

Zinsunterschiede nutzen und beim Kredit sparen

Je nach Bank bekommen Verbraucher*innen für einen identischen Kredit

unterschiedliche Zinssätze angeboten. Im Schnitt liegen aktuell rund 3

Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot. (3) Im

Bundesdurchschnitt fielen für Konsumentenkredite zuletzt gut 8 Prozent an. (2)

Wer die Zinsunterschiede zwischen den Banken nutzt, kann einen Kredit mit 5 oder

6 Prozent Zinsen abschließen. Je höher der Kreditbetrag und je länger die

Kreditlaufzeit sind, desto deutlicher unterscheiden sich die anfallenden

Zinskosten.

Rechenbeispiel 1: 10.000-Euro-Kredit / 48 Monate Laufzeit

- Zinsen bei Kredit mit 5 %: 1.029,93 EUR

- Zinsen bei Kredit mit 8 %: 1.655,41EUR

- Unterschied: 625,48 EUR

Rechenbeispiel 2: 60.000-Euro-Kredit / 84 Monate Laufzeit

- Zinsen bei Kredit mit 5 %: 10.972,20 EUR

- Zinsen bei Kredit mit 8 %: 17.855,38 EUR

- Unterschied: 6.883,18 EUR

Bei den eigenen Zinsen rechnen nur wenige Banken und Kreditvergabepartner mit

Änderungen in Q1/26

Der Großteil der befragten Banken und Kreditvergabepartner (76,9 %) rechnet

damit, dass die eigenen Zinsen für Konsumentenkredite in den kommenden Wochen im

Schnitt konstant bleiben. (1) "Wir gehen deshalb davon aus, dass die bestehenden

Zinsunterschiede von derzeit rund 3 Prozentpunkten im ersten Quartal bestehen

bleiben und Verbraucher*innen weiterhin davon profitieren können", sagt

Alexander Artopé. (3)

Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt schwierig, aber realistisch

Die Mehrheit der befragten Banken und Kreditvergabepartner (53,9 %) geht laut

der Umfrage von smava im ersten Quartal 2026 von konstant strengen

Kreditvergaberichtlinien im Markt aus. (1) Ein knappes Drittel (30,8 %) rechnet

mit strengeren Vergaberichtlinien im Markt.

Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt demnach schwierig, aber weiterhin

realistisch. Dafür müssen Verbraucher*innen von Bank zu Bank gehen, um

herauszufinden, welche Bank ihnen einen Kredit geben würde. Das kostet Zeit und

Nerven. Ein digitaler Kreditvergleich über Finanzvergleichsportale wie smava.de

oder finanzcheck.de macht das deutlich einfacher und schneller. Dadurch erfahren

Verbraucher*innen zeitgleich, welche Bank ihnen einen Kredit geben würde und

welche Bank ihnen die besten Konditionen anbietet.

Datenquellen

(1) smava hat die im Kreditvergleich von smava.de aufgeführten Partnerbanken und

Kreditvergabepartner vom 28.11.25 - 12.01.26 anonym befragt, wie sich ihrer

Einschätzung nach der EZB-Leitzins sowie der effektive Jahreszinssatz neu

vergebener Konsumentenkredite und die Kreditvergaberichtlinien im Markt

insgesamt (Bundesdurchschnitt) und bei ihrer Bank im ersten Quartal 2026

entwickeln werden. Es wurden jeweils 13 Einschätzungen abgegeben.

Zur Übersicht: https://www.smava.de/kredit/partner/

(2) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik; Zinssätze und Volumina für das

Neugeschäft der deutschen Banken / Konsumentenkredite an private Haushalte (http

s://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitr

eihen-datenbank/723452/723452?tsId=BBIM1.M.DE.B.A2B.A.C.A.2250.EUR.N&dateSelect=

2024) (Stand: 12/2025)

(3) smava: Durchschnittswerte für auf der Plattform smava.de angebotene

Konsumentenkredite (Stand: 12.01.2026)

Anmerkung zu den teilnehmenden Banken:

Befragt wurden die im Kreditvergleich von https://www.smava.de aufgeführten

Partnerbanken von smava (https://www.smava.de/kredit/partner/). Diese

Partnerbanken repräsentieren rund 75 Prozent der relevanten Banken in

Deutschland. Die restlichen rund 25 Prozent setzen sich zu einem Großteil aus

regional verstreuten Volks- und Raiffeisen- sowie Genossenschaftsbanken ohne

überregionale Bedeutung und anderen zusammen. Als relevant werden in diesem

Zusammenhang Banken definiert, bei denen Kreditnehmer*innen in Deutschland ein

Girokonto führen. Ausgewertet wurde eine 7-stellige Anzahl an Kreditanfragen von

Kreditinteressierten, die in 2024 über smava Kreditangebote erhalten haben. Die

Auswertung erfolgte anonym. (Stand: 01.07.2025)

Weitere Zinsdaten & Finanz-Insights

Girokontostand: Repräsentative Umfragedaten für Deutschland und Bundesländer

inkl. täglich aktualisierter Ergebnisse:

https://www.smava.de/presse/kontoueberziehung-dispo-zinsen/

Dispozinsen: Repräsentative Daten zu aktuellen Dispozinsen in Deutschland und in

den Bundesländern: https://www.smava.de/presse/dispozinsen/

Über smava

Die smava GmbH (kurz: smava) ist ein Finanzunternehmen, das auf günstige

Finanzierungen spezialisiert ist. Egal ob Kredit, Autokredit, Immobilienkredit

oder andere Finanzierungen, smava vergleicht seit 2007 für Verbraucher Angebote

zahlreicher Anbieter auf dem Finanzvergleichsportal https://www.smava.de.

Verglichen werden Angebote von bundesweit aktiven bis hin zu regional aktiven

Banken und Kreditvergabepartnern. Dazu zählen u. a. Commerzbank, Deutsche Bank,

DKB, ING, Norisbank, Postbank, Santander, Targobank und die Vereinigte Volksbank

Raiffeisenbank.

Das Geschäftsmodell der smava GmbH zahlt sich für alle Beteiligten aus:

Verbraucher können über smava günstige Finanzierungen abschließen. Banken

gewinnen durch smava neue Kunden. Die smava GmbH erhält nach erfolgreichem

Kreditabschluss eine Provision vom Anbieter.

smava wurde 2007 von Alexander Artopé und Eckart Vierkant als erster digitaler

Kreditmarktplatz in Deutschland gestartet. Ziel von smava ist es, den

Kreditmarkt transparent und fair zu machen, um Verbrauchern einen Zugang zu

günstigen Finanzierungen wie Krediten zu ermöglichen. Dafür kombiniert smava

Finanz- mit Technologie-Know-how (FinTech).

Seit 2007 gilt smava deshalb in Deutschland als FinTech-Pionier, der maßgeblich

zur Digitalisierung der Kreditvergabe in Deutschland beiträgt. Das Unternehmen

hat seinen Hauptsitz in Berlin. Die smava GmbH beschäftigt Mitarbeitende aus

rund 50 verschiedenen Nationen in Bereichen wie Kreditberatung,

Produktentwicklung, Software Engineering, Data Analytics, Marketing und vielen

anderen.

Geführt wird die smava GmbH von Alexander Artopé (CEO), David Vangeison (COO),

Markus Schruth (CCO) und Özlem Arslan (CPO). 2021 hat die smava GmbH den

einstigen Wettbewerber die FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH und das

dazugehörige Finanzvergleichsportal https://www.finanzcheck.de/ zu 100 Prozent

übernommen. Beide Portale werden unter dem Dach der smava GmbH unabhängig

voneinander betrieben.

