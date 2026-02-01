OTS: smava GmbH / Prognose: Mit diesen Kreditzinsen & Vergaberichtlinien ...
Prognose: Mit diesen Kreditzinsen & Vergaberichtlinien können
Verbraucher*innen in Q1 2026 rechnen
Berlin (ots) -
- Bundesweit könnten Kreditzinsen leicht sinken - sie werden voraussichtlich im
Schnitt bei rund 8 % liegen.
- Kreditzinsen zwischen 5 und 6 Prozent sind trotzdem weiterhin verfügbar.
- Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt schwierig, aber realistisch.
Knapp ein Drittel (30,8 %) der vom Finanzvergleichsportal smava anonym befragten
Banken und Kreditvergabepartner rechnet im ersten Quartal 2026 bundesweit mit
leicht sinkenden Kreditzinsen. Die Mehrheit (61,5 %) geht von konstanten
Kreditzinsen im Markt aus. (1) Treten diese Prognosen ein, können
Verbraucher*innen bis Ende März mit Kreditzinsen von rund 8 Prozent im
Bundesdurchschnitt rechnen. Das ergab eine aktuelle Umfrage von smava. (1) (2)
Es wird aber weiterhin auch Kredite mit Zinssätzen zwischen 5 und 6 Prozent
geben. (3)
"Es gibt nun endlich erste Anzeichen, dass Kredite wieder günstiger werden
könnten. Bis Ende März muss man aber bundesweit mit rund 8 Prozent rechnen.
Allerdings werden sich die Kreditzinsen im ersten Quartal weiterhin sehr stark
unterscheiden, je nachdem, zu welcher Bank man geht. Aktuell liegen im Schnitt
rund 3 Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot,
das man erhält. Vieles in unseren Daten deutet darauf hin, dass es vergleichbare
Unterschiede auch in den kommenden Wochen geben wird. Durch einen
Angebotsvergleich lassen sich Kredite mit Zinsen zwischen 5 und 6 Prozent finden
und abschließen (https://www.smava.de/kreditvergleich/). Je nach Kreditsumme
und Laufzeit lassen sich so mehrere Hundert oder Tausend Euro sparen", sagt
Alexander Artopé, Geschäftsführer von smava. (1) (2) (3)
Zur vollständigen Meldung inkl. Grafiken:
https://www.smava.de/presse/prognose-kreditzinsen-vergaberichtlinien/
Zinsunterschiede nutzen und beim Kredit sparen
Je nach Bank bekommen Verbraucher*innen für einen identischen Kredit
unterschiedliche Zinssätze angeboten. Im Schnitt liegen aktuell rund 3
Prozentpunkte zwischen dem günstigsten und dem teuersten Kreditangebot. (3) Im
Bundesdurchschnitt fielen für Konsumentenkredite zuletzt gut 8 Prozent an. (2)
Wer die Zinsunterschiede zwischen den Banken nutzt, kann einen Kredit mit 5 oder
6 Prozent Zinsen abschließen. Je höher der Kreditbetrag und je länger die
Kreditlaufzeit sind, desto deutlicher unterscheiden sich die anfallenden
Zinskosten.
Rechenbeispiel 1: 10.000-Euro-Kredit / 48 Monate Laufzeit
- Zinsen bei Kredit mit 5 %: 1.029,93 EUR
- Zinsen bei Kredit mit 8 %: 1.655,41EUR
- Unterschied: 625,48 EUR
Rechenbeispiel 2: 60.000-Euro-Kredit / 84 Monate Laufzeit
- Zinsen bei Kredit mit 5 %: 10.972,20 EUR
- Zinsen bei Kredit mit 8 %: 17.855,38 EUR
- Unterschied: 6.883,18 EUR
Bei den eigenen Zinsen rechnen nur wenige Banken und Kreditvergabepartner mit
Änderungen in Q1/26
Der Großteil der befragten Banken und Kreditvergabepartner (76,9 %) rechnet
damit, dass die eigenen Zinsen für Konsumentenkredite in den kommenden Wochen im
Schnitt konstant bleiben. (1) "Wir gehen deshalb davon aus, dass die bestehenden
Zinsunterschiede von derzeit rund 3 Prozentpunkten im ersten Quartal bestehen
bleiben und Verbraucher*innen weiterhin davon profitieren können", sagt
Alexander Artopé. (3)
Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt schwierig, aber realistisch
Die Mehrheit der befragten Banken und Kreditvergabepartner (53,9 %) geht laut
der Umfrage von smava im ersten Quartal 2026 von konstant strengen
Kreditvergaberichtlinien im Markt aus. (1) Ein knappes Drittel (30,8 %) rechnet
mit strengeren Vergaberichtlinien im Markt.
Eine Kreditzusage zu bekommen, bleibt demnach schwierig, aber weiterhin
realistisch. Dafür müssen Verbraucher*innen von Bank zu Bank gehen, um
herauszufinden, welche Bank ihnen einen Kredit geben würde. Das kostet Zeit und
Nerven. Ein digitaler Kreditvergleich über Finanzvergleichsportale wie smava.de
oder finanzcheck.de macht das deutlich einfacher und schneller. Dadurch erfahren
Verbraucher*innen zeitgleich, welche Bank ihnen einen Kredit geben würde und
welche Bank ihnen die besten Konditionen anbietet.
Datenquellen
(1) smava hat die im Kreditvergleich von smava.de aufgeführten Partnerbanken und
Kreditvergabepartner vom 28.11.25 - 12.01.26 anonym befragt, wie sich ihrer
Einschätzung nach der EZB-Leitzins sowie der effektive Jahreszinssatz neu
vergebener Konsumentenkredite und die Kreditvergaberichtlinien im Markt
insgesamt (Bundesdurchschnitt) und bei ihrer Bank im ersten Quartal 2026
entwickeln werden. Es wurden jeweils 13 Einschätzungen abgegeben.
Zur Übersicht: https://www.smava.de/kredit/partner/
(2) Deutsche Bundesbank: MFI Zinsstatistik; Zinssätze und Volumina für das
Neugeschäft der deutschen Banken / Konsumentenkredite an private Haushalte (http
s://www.bundesbank.de/dynamic/action/de/statistiken/zeitreihen-datenbanken/zeitr
eihen-datenbank/723452/723452?tsId=BBIM1.M.DE.B.A2B.A.C.A.2250.EUR.N&dateSelect=
2024) (Stand: 12/2025)
(3) smava: Durchschnittswerte für auf der Plattform smava.de angebotene
Konsumentenkredite (Stand: 12.01.2026)
Anmerkung zu den teilnehmenden Banken:
Befragt wurden die im Kreditvergleich von https://www.smava.de aufgeführten
Partnerbanken von smava (https://www.smava.de/kredit/partner/). Diese
Partnerbanken repräsentieren rund 75 Prozent der relevanten Banken in
Deutschland. Die restlichen rund 25 Prozent setzen sich zu einem Großteil aus
regional verstreuten Volks- und Raiffeisen- sowie Genossenschaftsbanken ohne
überregionale Bedeutung und anderen zusammen. Als relevant werden in diesem
Zusammenhang Banken definiert, bei denen Kreditnehmer*innen in Deutschland ein
Girokonto führen. Ausgewertet wurde eine 7-stellige Anzahl an Kreditanfragen von
Kreditinteressierten, die in 2024 über smava Kreditangebote erhalten haben. Die
Auswertung erfolgte anonym. (Stand: 01.07.2025)
Über smava
Die smava GmbH (kurz: smava) ist ein Finanzunternehmen, das auf günstige
Finanzierungen spezialisiert ist. Egal ob Kredit, Autokredit, Immobilienkredit
oder andere Finanzierungen, smava vergleicht seit 2007 für Verbraucher Angebote
zahlreicher Anbieter auf dem Finanzvergleichsportal https://www.smava.de.
Verglichen werden Angebote von bundesweit aktiven bis hin zu regional aktiven
Banken und Kreditvergabepartnern. Dazu zählen u. a. Commerzbank, Deutsche Bank,
DKB, ING, Norisbank, Postbank, Santander, Targobank und die Vereinigte Volksbank
Raiffeisenbank.
Das Geschäftsmodell der smava GmbH zahlt sich für alle Beteiligten aus:
Verbraucher können über smava günstige Finanzierungen abschließen. Banken
gewinnen durch smava neue Kunden. Die smava GmbH erhält nach erfolgreichem
Kreditabschluss eine Provision vom Anbieter.
smava wurde 2007 von Alexander Artopé und Eckart Vierkant als erster digitaler
Kreditmarktplatz in Deutschland gestartet. Ziel von smava ist es, den
Kreditmarkt transparent und fair zu machen, um Verbrauchern einen Zugang zu
günstigen Finanzierungen wie Krediten zu ermöglichen. Dafür kombiniert smava
Finanz- mit Technologie-Know-how (FinTech).
Seit 2007 gilt smava deshalb in Deutschland als FinTech-Pionier, der maßgeblich
zur Digitalisierung der Kreditvergabe in Deutschland beiträgt. Das Unternehmen
hat seinen Hauptsitz in Berlin. Die smava GmbH beschäftigt Mitarbeitende aus
rund 50 verschiedenen Nationen in Bereichen wie Kreditberatung,
Produktentwicklung, Software Engineering, Data Analytics, Marketing und vielen
anderen.
Geführt wird die smava GmbH von Alexander Artopé (CEO), David Vangeison (COO),
Markus Schruth (CCO) und Özlem Arslan (CPO). 2021 hat die smava GmbH den
einstigen Wettbewerber die FFG FINANZCHECK Finanzportale GmbH und das
dazugehörige Finanzvergleichsportal https://www.finanzcheck.de/ zu 100 Prozent
übernommen. Beide Portale werden unter dem Dach der smava GmbH unabhängig
voneinander betrieben.
