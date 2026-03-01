OTS: Sonepar Deutschland GmbH / Sonepar erzielt Rekordumsatz von 33,6 ...

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Sonepar erzielt Rekordumsatz von 33,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr
2025 und unterstreicht seine Marktführerschaft im Elektrogroßhandel /
Sonepar stärkt Profitabilität trotz herausforderndem Umfeld (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Sonepar hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 33,6
Milliarden Euro erzielt und die Profitabilität trotz eines anspruchsvollen
globalen Wirtschaftsumfelds weiter gestärkt. Die fortschreitende
Elektrifizierung eröffnet dem Unternehmen weltweit neue Wachstumschancen -
insbesondere in den Bereichen Industrieautomation, Energiespeicherung,
Modernisierung von Netzen und Infrastrukturen sowie im stark wachsenden Markt
für Rechenzentren. Allein im Segment Rechenzentren erzielte Sonepar einen Umsatz
von über 1,5 Milliarden Euro und unterstreicht damit die führende Rolle des
Unternehmens bei Innovation und Marktführerschaft.
"Die Performance von Sonepar im Jahr 2025 ist das Ergebnis einer mutigen
Transformationsstrategie, die 2021 gestartet wurde, diszipliniert umgesetzt wird
und von engagierten Teams auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Das
Unternehmen hat seine Führungsposition auf dem amerikanischen Kontinent
gefestigt und treibt seine Initiativen in den Bereichen Digitalisierung,
Modernisierung der Lieferkette und Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Geleitet
von unserem Purpose, gestaltet Sonepar nicht nur das eigene Geschäft neu,
sondern prägt auch die Zukunft des Elektrogroßhandels", erklärt Philippe
Delpech, President & CEO von Sonepar.
Fortschrittliche digitale Technologien transformieren die Geschäftsprozesse von
Sonepar und steigern die Leistungsfähigkeit in den Bereichen Kundeninteraktion,
Mitarbeitererfahrung und Lieferkette. Künstliche Intelligenz (KI) spielt als
dritte Phase der Transformation eine zentrale Rolle bei der Optimierung
kritischer Geschäftsprozesse - darunter die Automatisierung von
Verkaufsaufträgen, Bedarfsplanung und Bestandsmanagement. So kann Sonepar über
sein globales Netzwerk hinweg mehr Effizienz und Mehrwert liefern.
Strategische Akquisitionen und erfolgreiche Integration
"Wir haben enorme Fortschritte bei unserer digitalen Unternehmensagenda gemacht
und unsere Fähigkeiten durch fortschrittliche Datenanalysen und KI-Technologie
gestärkt, die Sonepar schnell und in großem Maßstab einsetzt. Unser
Online-Umsatz ist 2025 auf 12,3 Milliarden Euro gestiegen - angetrieben durch
Spark, unsere hochmoderne Omnichannel-Plattform, die ein beeindruckendes
Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2024 verzeichnete. Die
Modernisierung der Lieferkette bleibt ein zentraler Fokus: Weltweit sind
inzwischen 37 automatisierte Distributionszentren in Betrieb, was Effizienz und
Servicequalität weiter erhöht. Diese Transformation wird durch kontinuierliche
Weiterbildung unterstützt, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Gruppe zugutekommt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen von Sonepar für
ihre harte Arbeit und ihr Engagement bei der Umsetzung unserer Ergebnisse 2025",
so Philippe Delpech.
Im Jahr 2025 erzielte Sonepar starke Erfolge in allen drei Regionen und setzte
die strategische Expansion durch die Akquisition von zehn neuen Unternehmen
fort, die zusammen 245 Millionen Euro zum Umsatz beitrugen. Die nahtlose
Integration der 2024 erworbenen Unternehmen, die gemeinsam 2,2 Milliarden Euro
Umsatz erwirtschafteten, hatte dabei Priorität. Ein besonderer Erfolg war die
Zusammenführung von fünf amerikanischen Unternehmen unter der einheitlichen
Marke Echo Electric, um Kunden in der zentralen Region der USA besser zu
bedienen und weiter zu wachsen.
Starke Ergebnisse in allen Regionen
Amerika: Sonepar ist nun Marktführer im B-to-B-Elektrovertrieb auf dem
amerikanischen Kontinent. Mit einem Umsatz von 17 Milliarden Euro über acht
Länder hinweg verzeichnete die Region ein starkes Umsatzwachstum bei historisch
hoher EBIT-Performance und Cashflow-Generierung. In Brasilien festigten vier
strategische Akquisitionen die Marktführerschaft im Bereich Industrieautomation.
In den USA stieg der Umsatz um 15 Prozent im Jahresvergleich; der digitale
Umsatz machte 33 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Sonepar USA erhielt zudem die
Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 Level 2 Advanced und
bietet seinen Kunden damit eine konforme, zuverlässige und sichere Plattform für
sensible, staatlich regulierte Versorgungsprojekte und kritische
Infrastrukturen.
Europa: Sonepar erreichte einen bedeutenden Meilenstein in der digitalen
Transformation: Der digitale Umsatz macht nun 45 Prozent des Gesamtumsatzes der
Region aus - ein Anstieg von 2,5 Prozentpunkten im Jahresvergleich. In Italien
leitete Sonepar eine neue Wachstumsphase ein, indem eine kohärente Führung und
eine strategische Roadmap mit dem Ziel von 3 Milliarden Euro Umsatz etabliert
wurde. In Europa sind inzwischen 80 Prozent der Kommissionierlinien vollständig
automatisiert - dank der Eröffnung von vier neuen automatisierten
Distributionszentren in Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Spanien steht
kurz vor der Fertigstellung eines dritten automatisierten Zentrallagers in
Madrid, was die Transformation der Lieferkette weiter beschleunigt, die
Integration der vier jüngsten Akquisitionen unterstützt und die Einführung von
Spark vorbereitet. Die iberische Region entwickelt sich so zu einer
1-Milliarde-Euro-Plattform für Sonepar.
APAC: Australien eröffnete zwei automatisierte regionale Fulfillment-Center in
Brisbane und Melbourne und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 28 Prozent.
Sonepar expandiert in Indien weiter durch Akquisitionen und erzielt ein starkes
profitables organisches Wachstum. In China hielt Sonepar trotz schwieriger
wirtschaftlicher Bedingungen für ausländische Distributoren das Wachstum
aufrecht.
Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung im Fokus
Vereint durch den gemeinsamen Purpose - Powering Progress for Future Generations
- treiben die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar die
Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens voran. Im Jahr 2025 erhielt
Sonepar ein Platin-Rating von EcoVadis und gehört damit zu den weltweit besten 1
Prozent. Zudem reichte Sonepar erstmals Umweltdaten beim Carbon Disclosure
Project (CDP) ein und erhielt ein B-Rating. Diese Meilensteine spiegeln
konsequentes Klimahandeln, stringentes Datenmanagement und transparente
Berichterstattung wider.
Im Einklang mit dem Purpose stärkte Sonepar das Engagement für inklusive
Wertschöpfung. 2024 startete das Unternehmen auf Initiative von Colam
Entreprendre, dem Shareholder von Sonepar, ein jährliches Programm zur
kostenlosen Aktienzuteilung. Dieses Programm vergibt jedes Jahr kostenlose
Aktien an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mindestens drei Jahren
Betriebszugehörigkeit, ohne dass eine finanzielle Beteiligung erforderlich ist.
Bis 2025 sind mehr als 28.000 Kolleginnen und Kollegen potenzielle Aktionäre
geworden. Diese langfristige Initiative spiegelt Sonepars Engagement wider, die
Interessen des Unternehmens, seiner Anteilseigner und seiner Mitarbeitenden in
Einklang zu bringen und eine Kultur der Inklusivität und des gemeinsamen Erfolgs
zu fördern.
Die Erfolge des Jahres 2025 markieren einen weiteren entscheidenden Schritt auf
dem Transformationsweg von Sonepar. Mit kontinuierlichen Investitionen in
Innovation, digitale Fähigkeiten, Nachhaltigkeit und Talente ist das Unternehmen
bestens positioniert, um Kunden weltweit zu unterstützen und langfristiges,
profitables und verantwortungsvolles Wachstum zu verfolgen.
Über Sonepar
Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter
Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und
-dienstleistungen. In 2024 erreichte Sonepar einen Umsatz von 32,5 Milliarden
Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen
Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben
ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle
Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie
und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar
engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden
von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige
Generationen voranzutreiben.
https://www.sonepar.com/
Sonepar in Deutschland
In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel,
Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige
Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und
Dienstleistungsangebot.
Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und
stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und
immer fair. Über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 167 Standorten
deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und
Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den
Fortschritt voran.
http://www.sonepar.de
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