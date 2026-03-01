OTS: Sonepar Deutschland GmbH / Sonepar erzielt Rekordumsatz von 33,6 ...

Sonepar erzielt Rekordumsatz von 33,6 Milliarden Euro im Geschäftsjahr

2025 und unterstreicht seine Marktführerschaft im Elektrogroßhandel /

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Sonepar stärkt Profitabilität trotz herausforderndem Umfeld (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Sonepar hat im Geschäftsjahr 2025 einen Rekordumsatz von 33,6

Milliarden Euro erzielt und die Profitabilität trotz eines anspruchsvollen

globalen Wirtschaftsumfelds weiter gestärkt. Die fortschreitende

Elektrifizierung eröffnet dem Unternehmen weltweit neue Wachstumschancen -

insbesondere in den Bereichen Industrieautomation, Energiespeicherung,

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Modernisierung von Netzen und Infrastrukturen sowie im stark wachsenden Markt

für Rechenzentren. Allein im Segment Rechenzentren erzielte Sonepar einen Umsatz

von über 1,5 Milliarden Euro und unterstreicht damit die führende Rolle des

Unternehmens bei Innovation und Marktführerschaft.

"Die Performance von Sonepar im Jahr 2025 ist das Ergebnis einer mutigen

Transformationsstrategie, die 2021 gestartet wurde, diszipliniert umgesetzt wird

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und von engagierten Teams auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Das

Unternehmen hat seine Führungsposition auf dem amerikanischen Kontinent

gefestigt und treibt seine Initiativen in den Bereichen Digitalisierung ,

Modernisierung der Lieferkette und Nachhaltigkeit kontinuierlich voran. Geleitet

von unserem Purpose, gestaltet Sonepar nicht nur das eigene Geschäft neu,

sondern prägt auch die Zukunft des Elektrogroßhandels", erklärt Philippe

Delpech, President & CEO von Sonepar.

Fortschrittliche digitale Technologien transformieren die Geschäftsprozesse von

Sonepar und steigern die Leistungsfähigkeit in den Bereichen Kundeninteraktion,

Mitarbeitererfahrung und Lieferkette. Künstliche Intelligenz (KI) spielt als

dritte Phase der Transformation eine zentrale Rolle bei der Optimierung

kritischer Geschäftsprozesse - darunter die Automatisierung von

Verkaufsaufträgen, Bedarfsplanung und Bestandsmanagement. So kann Sonepar über

sein globales Netzwerk hinweg mehr Effizienz und Mehrwert liefern.

Strategische Akquisitionen und erfolgreiche Integration

"Wir haben enorme Fortschritte bei unserer digitalen Unternehmensagenda gemacht

und unsere Fähigkeiten durch fortschrittliche Datenanalysen und KI-Technologie

gestärkt, die Sonepar schnell und in großem Maßstab einsetzt. Unser

Online-Umsatz ist 2025 auf 12,3 Milliarden Euro gestiegen - angetrieben durch

Spark, unsere hochmoderne Omnichannel-Plattform, die ein beeindruckendes

Umsatzwachstum von 50 Prozent im Vergleich zu 2024 verzeichnete. Die

Modernisierung der Lieferkette bleibt ein zentraler Fokus: Weltweit sind

inzwischen 37 automatisierte Distributionszentren in Betrieb, was Effizienz und

Servicequalität weiter erhöht. Diese Transformation wird durch kontinuierliche

Weiterbildung unterstützt, die allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der

Gruppe zugutekommt. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen von Sonepar für

ihre harte Arbeit und ihr Engagement bei der Umsetzung unserer Ergebnisse 2025",

so Philippe Delpech.

Im Jahr 2025 erzielte Sonepar starke Erfolge in allen drei Regionen und setzte

die strategische Expansion durch die Akquisition von zehn neuen Unternehmen

fort, die zusammen 245 Millionen Euro zum Umsatz beitrugen. Die nahtlose

Integration der 2024 erworbenen Unternehmen, die gemeinsam 2,2 Milliarden Euro

Umsatz erwirtschafteten, hatte dabei Priorität. Ein besonderer Erfolg war die

Zusammenführung von fünf amerikanischen Unternehmen unter der einheitlichen

Marke Echo Electric, um Kunden in der zentralen Region der USA besser zu

bedienen und weiter zu wachsen.

Starke Ergebnisse in allen Regionen

Amerika: Sonepar ist nun Marktführer im B-to-B-Elektrovertrieb auf dem

amerikanischen Kontinent. Mit einem Umsatz von 17 Milliarden Euro über acht

Länder hinweg verzeichnete die Region ein starkes Umsatzwachstum bei historisch

hoher EBIT-Performance und Cashflow-Generierung. In Brasilien festigten vier

strategische Akquisitionen die Marktführerschaft im Bereich Industrieautomation.

In den USA stieg der Umsatz um 15 Prozent im Jahresvergleich; der digitale

Umsatz machte 33 Prozent des Gesamtumsatzes aus. Sonepar USA erhielt zudem die

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) 2.0 Level 2 Advanced und

bietet seinen Kunden damit eine konforme, zuverlässige und sichere Plattform für

sensible, staatlich regulierte Versorgungsprojekte und kritische

Infrastrukturen.

Europa: Sonepar erreichte einen bedeutenden Meilenstein in der digitalen

Transformation: Der digitale Umsatz macht nun 45 Prozent des Gesamtumsatzes der

Region aus - ein Anstieg von 2,5 Prozentpunkten im Jahresvergleich. In Italien

leitete Sonepar eine neue Wachstumsphase ein, indem eine kohärente Führung und

eine strategische Roadmap mit dem Ziel von 3 Milliarden Euro Umsatz etabliert

wurde. In Europa sind inzwischen 80 Prozent der Kommissionierlinien vollständig

automatisiert - dank der Eröffnung von vier neuen automatisierten

Distributionszentren in Spanien, Frankreich und den Niederlanden. Spanien steht

kurz vor der Fertigstellung eines dritten automatisierten Zentrallagers in

Madrid, was die Transformation der Lieferkette weiter beschleunigt, die

Integration der vier jüngsten Akquisitionen unterstützt und die Einführung von

Spark vorbereitet. Die iberische Region entwickelt sich so zu einer

1-Milliarde-Euro-Plattform für Sonepar.

APAC: Australien eröffnete zwei automatisierte regionale Fulfillment-Center in

Brisbane und Melbourne und verzeichnete einen Umsatzanstieg von 28 Prozent.

Sonepar expandiert in Indien weiter durch Akquisitionen und erzielt ein starkes

profitables organisches Wachstum. In China hielt Sonepar trotz schwieriger

wirtschaftlicher Bedingungen für ausländische Distributoren das Wachstum

aufrecht.

Nachhaltigkeit und Mitarbeiterbeteiligung im Fokus

Vereint durch den gemeinsamen Purpose - Powering Progress for Future Generations

- treiben die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar die

Nachhaltigkeitsverpflichtungen des Unternehmens voran. Im Jahr 2025 erhielt

Sonepar ein Platin-Rating von EcoVadis und gehört damit zu den weltweit besten 1

Prozent. Zudem reichte Sonepar erstmals Umweltdaten beim Carbon Disclosure

Project (CDP) ein und erhielt ein B-Rating. Diese Meilensteine spiegeln

konsequentes Klimahandeln, stringentes Datenmanagement und transparente

Berichterstattung wider.

Im Einklang mit dem Purpose stärkte Sonepar das Engagement für inklusive

Wertschöpfung. 2024 startete das Unternehmen auf Initiative von Colam

Entreprendre, dem Shareholder von Sonepar, ein jährliches Programm zur

kostenlosen Aktienzuteilung. Dieses Programm vergibt jedes Jahr kostenlose

Aktien an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit mindestens drei Jahren

Betriebszugehörigkeit, ohne dass eine finanzielle Beteiligung erforderlich ist.

Bis 2025 sind mehr als 28.000 Kolleginnen und Kollegen potenzielle Aktionäre

geworden. Diese langfristige Initiative spiegelt Sonepars Engagement wider, die

Interessen des Unternehmens, seiner Anteilseigner und seiner Mitarbeitenden in

Einklang zu bringen und eine Kultur der Inklusivität und des gemeinsamen Erfolgs

zu fördern.

Die Erfolge des Jahres 2025 markieren einen weiteren entscheidenden Schritt auf

dem Transformationsweg von Sonepar. Mit kontinuierlichen Investitionen in

Innovation, digitale Fähigkeiten, Nachhaltigkeit und Talente ist das Unternehmen

bestens positioniert, um Kunden weltweit zu unterstützen und langfristiges,

profitables und verantwortungsvolles Wachstum zu verfolgen.

Über Sonepar

Sonepar ist ein unabhängiges familiengeführtes Unternehmen und weltweiter

Marktführer im B-to-B-Vertrieb von Elektroprodukten, -lösungen und

-dienstleistungen. In 2024 erreichte Sonepar einen Umsatz von 32,5 Milliarden

Euro. Vertreten in 40 Ländern mit einem dichten Netzwerk aus verschiedenen

Marken, verfolgt die Gruppe das ambitionierte Transformationsziel, das Leben

ihrer Kunden einfacher zu machen, indem sie ihnen ein Einkaufserlebnis über alle

Vertriebskanäle sowie nachhaltige Lösungen in den Bereichen Gebäude, Industrie

und Energie bietet. Die 46.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Sonepar

engagieren sich dafür, die Elektrifizierung der Welt voranzutreiben und werden

von dem gemeinsamen Purpose angetrieben: Den Fortschritt für zukünftige

Generationen voranzutreiben.

https://www.sonepar.com/

Sonepar in Deutschland

In Deutschland unterstützt Sonepar als Partner auf Augenhöhe Kunden aus Handel,

Handwerk und Industrie mit kundenorientierten Lösungen: qualitativ hochwertige

Produkte und Systeme gepaart mit einem umfassenden Service- und

Dienstleistungsangebot.

Wir sind angetrieben von der Leidenschaft für individuell passende Lösungen und

stellen die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt: offen, mutig und

immer fair. Über 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 167 Standorten

deutschlandweit bereichern Sonepar durch ihre Fähigkeiten, Kompetenzen und

Persönlichkeiten. Wir gestalten, heute und in Zukunft und treiben gemeinsam den

Fortschritt voran.

http://www.sonepar.de

Pressekontakt:

SMART PR GmbH

Simone Frohn

Talstraße 22-24

40217 Düsseldorf

Tel.: 0211 2709-22

mailto:sonepar@smart-pr.de

Sonepar Deutschland GmbH

Maria von Wirth

Peter-Müller-Straße 3

40468 Düsseldorf

Tel.: 0211 302 32 129

mailto:maria.vonwirth@sonepar.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/77310/6242445

OTS: Sonepar Deutschland GmbH