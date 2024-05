OTS: Sparda-Bank Hamburg eG / Sparda-Bank Hamburg bestätigt Wachstumskurs mit ...

Heute im Fokus

Maersk erwartet 20 Prozent niedrigere Kapazität. Steffen Hoffmann wird neuer Aurubis-Finanzvorstand. EQT übernimmt Perficient. Rivian erhält dreistelligen Millionenbetrag vom Staat. Lilium ergattert Großauftrag für 20 Elektro-Flieger in den USA. Vorzeitige Vertragsverlängerung für SAP-CEO Christian Klein. WACKER CHEMIE investiert in mRNA- und Proteinproduktion in den USA.