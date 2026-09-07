OTS: Sparda-Bank West eG / Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: ...

07.09.26 10:39 Uhr

Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: Generalbevollmächtigte

Tanja Decking wird zum 1. Januar 2027 neue Vorständin (FOTO)

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Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: Zum 1. Januar

2027 wird die Generalbevollmächtigte Tanja Decking als neues Mitglied in das

Führungsgremium des Hauses eintreten. Sie übernimmt dort die Verantwortung für

die IT und für die Marktfolge Passiv.

Für Tanja Decking ist die neue Aufgabe ein besonderer Meilenstein auf einem Weg,

der vor mehr als drei Jahrzehnten begann: 1993 startete die heute 53-jährige

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Diplom-Bankbetriebswirtin ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen

Sparda-Bank Wuppertal. Seitdem hat sie als Abteilungsleiterin Verwaltung,

Referentin des Vorstandsvorsitzenden und Bereichsleiterin Vorstandsstab/Recht

zahlreiche Stationen innerhalb der Sparda-Bank West durchlaufen und die

Entwicklung des Hauses über viele Jahre hinweg aktiv begleitet und mitgestaltet.

Seit 2022 ist sie als Generalbevollmächtigte tätig und gehört der erweiterten

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Unternehmensleitung an. In dieser Funktion hat sie den Vorstand wiederholt

vertreten und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Bank gesetzt.

Darüber hinaus bringt sie wertvolle Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit als

Vorständin der VIANTIS AG mit.

"Tanja Decking kennt unsere Bank wie kaum eine andere. Sie hat sich über viele

Jahre hinweg mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz für unser Haus

eingesetzt. Umso mehr freut es mich, dass wir mit ihr eine Persönlichkeit aus

den eigenen Reihen für den Vorstand gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass

sie unsere erfolgreiche Entwicklung gemeinsam mit uns weiter vorantreiben wird",

sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Lösing.

Die Ergänzung des Vorstands stärkt die Bank bei der Wahrnehmung ihrer

vielfältigen Aufgaben und bündelt zusätzliche Erfahrung und Fachwissen aus dem

Unternehmen in diesem Führungsgremium. Damit ist die Bank gut aufgestellt, um

die Zukunft des Hauses weiterhin erfolgreich zu gestalten. Dem Vorstand der Bank

gehören neben Tanja Decking, der ersten Vorständin der Sparda-Bank West, der

Vorstandsvorsitzende Andreas Lösing (zuständig für Vorstandsstab/Recht,

Controlling, Unternehmenskommunikation, Marktfolge Aktiv, Finanzen, Compliance),

der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dominik Schlarmann (verantwortlich für

Personal, Treasury, Bankorganisation, Interne Revision) sowie Sebastian Schöpper

(zuständig für Vertrieb, Marketing und Digitales) an.

Über die Sparda-Bank West

Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten

für Privatkunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf und

mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren Hauptstandort.

Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über fast ganz

Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln im Norden von

Niedersachsen. Seit 125 Jahren bietet sie ihren nun rund 506.000 Mitgliedern und

etwa 621.500 Kundinnen und Kunden faire und kompetente Finanzberatung. Das

Kreditinstitut verzeichnet eine Bilanzsumme von 13,9 Milliarden Euro.

Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website

http://www.sparda-west.de/ vertreten. In den sozialen Medien präsentiert sich

die Genossenschaftsbank auf Facebook ( http://www.facebook.com/spardabankwest ),

Instagram ( http://www.instagram.com/spardawest ) und LinkedIn (

http://www.linkedin.com/company/sparda-bank-west ) und informiert ihre Fans

sowie Followerinnen und Follower über Angebote, Services und ihr gemeinnütziges

Engagement.

Pressekontakt:

Dr. Ulrike Hüneburg

Sparda-Bank West eG, Unternehmenskommunikation

Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf

Telefon: 0211 23932-9120

E-Mail: mailto:ulrike.hueneburg@sparda-west.de

Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56884/6346709

OTS: Sparda-Bank West eG