OTS: Sparda-Bank West eG / Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: ...

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Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: Generalbevollmächtigte
Tanja Decking wird zum 1. Januar 2027 neue Vorständin (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Die Sparda-Bank West erweitert ihren Vorstand: Zum 1. Januar
2027 wird die Generalbevollmächtigte Tanja Decking als neues Mitglied in das
Führungsgremium des Hauses eintreten. Sie übernimmt dort die Verantwortung für
die IT und für die Marktfolge Passiv.
Für Tanja Decking ist die neue Aufgabe ein besonderer Meilenstein auf einem Weg,
der vor mehr als drei Jahrzehnten begann: 1993 startete die heute 53-jährige
Diplom-Bankbetriebswirtin ihre Ausbildung zur Bankkauffrau bei der damaligen
Sparda-Bank Wuppertal. Seitdem hat sie als Abteilungsleiterin Verwaltung,
Referentin des Vorstandsvorsitzenden und Bereichsleiterin Vorstandsstab/Recht
zahlreiche Stationen innerhalb der Sparda-Bank West durchlaufen und die
Entwicklung des Hauses über viele Jahre hinweg aktiv begleitet und mitgestaltet.
Seit 2022 ist sie als Generalbevollmächtigte tätig und gehört der erweiterten
Unternehmensleitung an. In dieser Funktion hat sie den Vorstand wiederholt
vertreten und wichtige Impulse für die Weiterentwicklung der Bank gesetzt.
Darüber hinaus bringt sie wertvolle Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit als
Vorständin der VIANTIS AG mit.
"Tanja Decking kennt unsere Bank wie kaum eine andere. Sie hat sich über viele
Jahre hinweg mit großem Engagement und hoher fachlicher Kompetenz für unser Haus
eingesetzt. Umso mehr freut es mich, dass wir mit ihr eine Persönlichkeit aus
den eigenen Reihen für den Vorstand gewinnen konnten. Ich bin überzeugt, dass
sie unsere erfolgreiche Entwicklung gemeinsam mit uns weiter vorantreiben wird",
sagt Vorstandsvorsitzender Andreas Lösing.
Die Ergänzung des Vorstands stärkt die Bank bei der Wahrnehmung ihrer
vielfältigen Aufgaben und bündelt zusätzliche Erfahrung und Fachwissen aus dem
Unternehmen in diesem Führungsgremium. Damit ist die Bank gut aufgestellt, um
die Zukunft des Hauses weiterhin erfolgreich zu gestalten. Dem Vorstand der Bank
gehören neben Tanja Decking, der ersten Vorständin der Sparda-Bank West, der
Vorstandsvorsitzende Andreas Lösing (zuständig für Vorstandsstab/Recht,
Controlling, Unternehmenskommunikation, Marktfolge Aktiv, Finanzen, Compliance),
der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Dominik Schlarmann (verantwortlich für
Personal, Treasury, Bankorganisation, Interne Revision) sowie Sebastian Schöpper
(zuständig für Vertrieb, Marketing und Digitales) an.
Über die Sparda-Bank West
Die Sparda-Bank West gehört zu den großen genossenschaftlichen Kreditinstituten
für Privatkunden in Deutschland. Ihr Unternehmenssitz liegt in Düsseldorf und
mit Münster als Zweigniederlassung hat die Bank einen weiteren Hauptstandort.
Das Kerngeschäftsgebiet der Sparda-Bank West erstreckt sich über fast ganz
Nordrhein-Westfalen bis hin zu den Ostfriesischen Inseln im Norden von
Niedersachsen. Seit 125 Jahren bietet sie ihren nun rund 506.000 Mitgliedern und
etwa 621.500 Kundinnen und Kunden faire und kompetente Finanzberatung. Das
Kreditinstitut verzeichnet eine Bilanzsumme von 13,9 Milliarden Euro.
Im Internet ist die Sparda-Bank West mit der eigenen Website
http://www.sparda-west.de/ vertreten. In den sozialen Medien präsentiert sich
die Genossenschaftsbank auf Facebook ( http://www.facebook.com/spardabankwest ),
Instagram ( http://www.instagram.com/spardawest ) und LinkedIn (
http://www.linkedin.com/company/sparda-bank-west ) und informiert ihre Fans
sowie Followerinnen und Follower über Angebote, Services und ihr gemeinnütziges
Engagement.
Pressekontakt:
Dr. Ulrike Hüneburg
Sparda-Bank West eG, Unternehmenskommunikation
Ludwig-Erhard-Allee 15, 40227 Düsseldorf
Telefon: 0211 23932-9120
E-Mail: mailto:ulrike.hueneburg@sparda-west.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/56884/6346709
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